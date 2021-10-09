ha:ar'ın performatif video eseri LG OLED desteği ile Contemporary Istanbul’da sergileniyor

LG OLED ekranda sergilenen “Impossible Sculptures 26” isimli video eser fuar boyunca her gün yapılacak yeni eklemelerle evrilerek son haline gelecek.

Heykeltraş Hande Şekerciler ve Dijital Sanatçı Arda Yalkın’ın sanatçı ikilisi ha:ar'ın solo sergisi "Impossible Sculptures" 7-10 Ekim 2021 tarihleri arasında Tersane İstanbul’da gerçekleştirilen 16. Contemporary Istanbul kapsamında JD Malat Gallery’nin T8 binasındaki standında görülebiliyor.

Sergide 83 inç LG OLED ekranda sergilenen "Impossible Sculptures 26" isimli video eser performatif bir özellik taşıyor. Videoya her gün sanatçı Arda Yalkın tarafından iki yeni sahne eklenecek ve eser fuar boyunca evrilecek. 10 Ekim Pazar günü ses kanalının da eklenmesi ile video tamamlanacak. Eser, sergi sonunda 1 NFT ve 3 fiziksel edisyon halinde satışa sunulacak.