We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ha:ar'ın performatif video eseri LG OLED desteği ile Contemporary Istanbul’da sergileniyor
LG OLED ekranda sergilenen “Impossible Sculptures 26” isimli video eser fuar boyunca her gün yapılacak yeni eklemelerle evrilerek son haline gelecek.
Heykeltraş Hande Şekerciler ve Dijital Sanatçı Arda Yalkın’ın sanatçı ikilisi ha:ar'ın solo sergisi "Impossible Sculptures" 7-10 Ekim 2021 tarihleri arasında Tersane İstanbul’da gerçekleştirilen 16. Contemporary Istanbul kapsamında JD Malat Gallery’nin T8 binasındaki standında görülebiliyor.
Sergide 83 inç LG OLED ekranda sergilenen "Impossible Sculptures 26" isimli video eser performatif bir özellik taşıyor. Videoya her gün sanatçı Arda Yalkın tarafından iki yeni sahne eklenecek ve eser fuar boyunca evrilecek. 10 Ekim Pazar günü ses kanalının da eklenmesi ile video tamamlanacak. Eser, sergi sonunda 1 NFT ve 3 fiziksel edisyon halinde satışa sunulacak.
- ÖNCEKİ
- İLERİ
LG’den Oyun Monitörlerinin Zirvesi 11/10/2021
https://www.lg.com/content/lge/tr/tr/lg-hakkinda/basin-ve-medya/ha-ar-in-performatif-video-eseri-lg-oled-destegi-ile-contemporary-istanbulda-sergileniyor.html isCopied
paste