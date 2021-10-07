LG, Türkiye’nin Yeni Afacanını Seçiyor Türkiye’nin En Afacan Çocuğu Tacını Devrediyor

En Afacan Çocuk 2021 yarışmasına katılmak isteyenlerin 30 Ekim’e kadar, çocuğunun en afacan ve en pasaklı haliyle fotoğrafını ya da videosunu çekerek #LGcamasirmakinesi ve #afacancocuk2021 etiketleriyle Instagram hesaplarından paylaşmaları gerekiyor. @lgturkiye hesabını hem takip edip hem de katılmasını istedikleri arkadaşlarını etiketleyen katılımcı adayları, LG Çamaşır Makinesi kazanma şansına da sahip olacak.

4-30 Ekim tarihleri arasında düzenlediği yarışma ile Türkiye’nin yeni “en afacan” çocuğunu seçen LG Electronics (LG), sevimli yaramazın kirlettiği tüm giysileri buhar özellikli çamaşır makinesi ile 99,9% antialerjik yıkama yaparak tertemiz hale getiriyor. LG Buhar özellikli çamaşır makinelerinin hassas ve derinlemesine temizliği sayesinde, en ağır kirler bile yok oluyor, giysiler yıpranmadan uzun süre alındıkları hallerini koruyor. Üstelik LG, yapay zeka özelliği ile kendi kendini programlayan çamaşır makineleri ile sağladığı ekstra özen ve hijyeni; en narin bebek cildine değen çamaşırları özenle yıkayan, bebeklerin gelişim evrelerine göre yenilenen Uni Baby Sıvı Çamaşır Deterjan işbirliğine devam ediyor. Ekim ayı boyunca LG Brandshop’lardan LG Buhar özellikli çamaşır makinesi alanlara, 4 adet 1500ml Uni Baby Hassas Dokunuş Sıvı Çamaşır Deterjanı hediye ediliyor.

Yarışmaya Katılmak İçin…

Yarışmaya katılmak isteyenlerin ise yapması gerekenler çok basit… Katılımcıların öncelikle çocuklarının en afacan ve en pasaklı haliyle fotoğraflarını ya da videolarını çekerek #LGcamasirmakinesi ve #afacancocuk2021 etiketleriyle Instagram hesaplarından paylaşmaları gerekiyor. Daha sonra, @lgturkiye hesabını takip etmeleri, ayrıca, katılmasını istedikleri arkadaşlarını etiketlemeleri isteniyor. “En Afacan” seçilen çocuk, ailesine buhar teknolojisine sahip LG Çamaşır Makinesi kazandırıyor.

LG Buharlı Çamaşır Makinesi ile Bakterilere Elveda

LG çamaşır makinelerinde bulunan Buhar özelliği, mükemmel çamaşır yıkama fonksiyonunun yanı sıra, bakteri ve alerjenlerin yüzde 99,9'unu yok ediyor. LG Buhar özellikli çamaşır makineleri, klasik çamaşır makinelerinin aksine, kazanın sadece bir bölümüne değil, tamamına 60 derecelik buhar vererek giysilerdeki bakteri ve alerjenleri ortadan kaldırıyor. LG çamaşır makinelerinde bulunan AI DD özelliği, kullanıcılara program seçmeye gerek duymadan, tek tuşla çamaşır yıkama keyfi de sunuyor. Akıllı çamaşır makineleri, yapay zeka desteği ile, yıkanacak çamaşırların kumaşlarının cinsini, ağırlığını belirleyerek, bu çamaşırlara uygun program belirliyor. LG’nin akıllı çamaşır makinesi, tişört ve kot pantolon gibi birbirinden oldukça farklı giysilerden oluşan bir çamaşır gurubunu tanımlayarak yıkama hareketlerini, sıcaklıkları ve süreleri farklı ürünlerden oluşan çamaşır grubuna uyacak şekilde programlayabiliyor. Bu yeni teknoloji aynı zamanda, çamaşırlarda yıkamadan kaynaklı oluşan hasarlardan yüzde 18’e varan oranda koruyor.

LG Buharlı Çamaşır makinelerindeki indirim ve hediye fırsatları için; https://www.lg.com/tr/camasir-makinesi

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