LG Electronics 2. Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

LG Electronics Inc. (LG) 2021'in ikinci çeyreğine ilişkin ön kazanç sonuçlarını açıkladı. LG, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 48,4 artış ve şirket tarihindeki en yüksek çeyrek geliri olan 17,1 trilyon KRW'lik geçici konsolide gelir bildirdi. 1,1 trilyon KRW'lik faaliyet karının, bir yıl önceki ikinci çeyreğe göre yüzde 65,5 daha yüksek olması bekleniyor.

LG Mobil Telefon İş Birimi'nin ay sonunda resmi olarak kapanmasıyla birlikte, birimin kazançları bu çeyreğin kazanç raporuna yansıtılmayacak ve durdurulan faaliyet zararları olarak değerlendirilecektir. 2021'in ilk çeyreğine ilişkin kazançlar da bu değişikliği yansıtacak şekilde, gelirlerde 17,8 trilyon KRW ve işletme karında 1,8 trilyon KRW'ye ayarlanacak.

Bu rakamlar, LG Electronics'in net kâr dahil nihai kazanç sonuçlarından önce yatırımcılara bir hizmet olarak sunulan K-IFRS'ye dayalı geçici konsolide kazançlardır. LG'nin diğer birimleri ile ilgili ayrıntılar bu ay içerisinde resmi olarak açıklanacaktır.