LG Merakla Beklenen 48 İnç OLED TV’yi Türkiye’de Satışa Sundu





Hem üstün bir TV deneyimi hem de oyun oynamak için harika bir seçim olan LG’nin 48 İnç’lik OLED TV modeli OLED48C1 Türkiye’de satışa sunuldu. Lansman dönemine özel olarak kampanyaya katılan satış noktalarından satın alınan model ile LG XBOOM Go PL5 hoparlör hediye edilecek.

LG Electronics (LG), LG OLED TV'nin benzersiz görüntü kalitesini yepyeni bir ekran boyutu olan 48 inç ile kullanıcıların beğenisine sunuyor. Böylece yaşam alanlarına en iyi şekilde uyan orta boy bir televizyon isteyenlere, görüntü kalitesinden ödün vermeyecekleri ikinci bir televizyon arayanlara ya da iddialı oyunların ihtiyaç duyduğu kaliteli bir ekran isteyenlere odaklanıyor. LG, 48 inç OLED TV modeli ile, OLED serisinindeki mevcut 55, 65 ve 77 inçlik ekranların yanı sıra orta boy TV pazarına yönelik şekilde de daha fazla ekran boyutuyla üst düzey görüntüleme deneyimine yönelik artan talebi karşılıyor. Lansman dönemine özel Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında, LG OLED48C1 modelini satın alanlara LG XBOOM Go PL5 hoparlör hediye edilecek.

Kendinden aydınlatmalı pikseller sayesinde kusursuz siyah ve sonsuz kontrast sunan LG OLED ekran teknolojisinin rakipsiz görüntü kalitesi, yeni 48 inç OLED TV'nin merkezinde yer alıyor. TV, daha küçük boyutlu bir ekranda, daha yüksek piksel yoğunluğu sayesinde, daha canlı ve keskin 4K görüntü kalitesi üretiyor.

LG C1 serisi 48 inç OLED TV, LG'nin OLED TV'lerinin oluşturduğu mirasın üzerinde yükseliyor ve üstün görüntü kalitesini olağanüstü oyun özellikleriyle bir araya getirerek iddialı oyuncular için mükemmel bir seçim haline geliyor. NVIDIA G-SYNC® uyumlu sektördeki ilk TV olarak grafikleri mükemmel bir şekilde oluşturuyor ve bu sayede de televizyonun yenileme hızını bağlı donanımın kare hızına uyarlayarak oyuncuların kendilerini oyunun içinde hissetmelerini sağlıyor. LG'nin kendinden aydınlatmalı OLED teknolojisi, çoğu ekranda karşılaşılan titreme veya takılma olmadan sürükleyici bir oyun deneyimi için olağanüstü görüntü kalitesi, düşük giriş gecikmesi ve ultra hızlı tepki süresi üreten bağımsız piksel kontrolünün hassasiyetini kullanıyor.

Ayrıca, LG C1 serisi 48 inç OLED TV, HDMI 2.1 desteği ile 1ms tepki süresi, değişken yenileme hızı (VRR) ve otomatik düşük giriş gecikme modu (ALLM) gibi üstün oyun özellikleri sayesinde hızlı hareket eden içeriğin daha yüksek çözünürlükte görüntülenmesine, akıcı ve senkronize grafikler elde edilmesine olanak tanıyor ve çok daha gerçekçi bir oyun deneyimi sağlıyor. HDMI 2.1 standardını destekleyen model ile yeni nesil oyun konsollarında 120 Hz’de 4K oyun deneyimi de mümkün oluyor.

Yoğun oyun seansları sırasında LG 48 inç OLED TV düşük mavi ışık oranı ile göz yorgunluğunun da önüne geçiyor. Güvenilir uluslararası sertifikasyon kuruluşları TÜV Rheinland ve UL tarafından “göz dostu” olarak onaylanan model göz konforu için önerilen minimum %50 standartının çok daha altında bir değerde %29 oranında mavi ışık yayıyor. Yeni eklenen Oyun Yöneticisi menüsü sayesinde de kullanıcılar daha düşük mavi ışık için hızlıca oyun ayarlarını değiştirebiliyorlar.

LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi Başkanı Park Hyoung-sei, LG’nin en üst düzey görüntüyü daha ulaşılabilir bir televizyon ekranı boyutuna getirerek yeniliğin sınırlarını bir kez daha zorladığını belirtiyor. “Artık çok daha fazla tüketici, piyasadaki en gelişmiş oyun televizyonu olarak kabul edilen LG OLED TV'lerin üstün performansını deneyimleyebilecek.”