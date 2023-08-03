LG, ENDONEZYA'DA YENİ AR-GE ŞUBESİ KURDU

Yeni Araştırma Şubesi, Şirketin Asya'daki Ticari Faaliyetlerini Düzenlemede Kilit Rol Oynayacak.

LG Electronics (LG), Endonezya'da 40.000 metrekarelik yeni bir Ar-Ge şubesi* kuruyor. LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi adına ilk yurtdışı araştırma iştiraki olan tesis, LG'nin ürün geliştirme, üretim ve satışını kapsayan eksiksiz, yerel ticari operasyonunu tamamlıyor.

6 Temmuz'da Endonezya'nın Cibitung kentinde gerçekleştirilen açılış törenine LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi Başkanı Park Hyoung-sei'nin yanı sıra her iki ülkeyi temsil eden hükümet yetkilileri katıldı.

Bu yeni yan kuruluş, küresel pazarı hedefleyen ürünler için tüm Ar-Ge projelerini yürütecek ve LG'nin dünya çapında sevilen lider bir marka olarak yerel tüketicilerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamaya devam eden bağlılığına işaret ediyor. Ürün geliştirme ve üretimin birleşik operasyonlarını mümkün kılan yeni yan kuruluş, LG'nin daha yüksek verimliliğe sahip yeni modeller geliştirmesine ve şirketin küresel TV pazarındaki işlerini daha yüksek bir hızla genişletmesine olanak tanıyacak.

LG ayrıca, başta Endonezya olmak üzere hızla büyüyen Asya pazarına yanıt veren daha çeşitli bir TV ürünleri serisi geliştirmek amacıyla Ar-Ge'ye odaklanan yerel ürün işletim sistemlerini teşvik etmeyi amaçlıyor. Girişim kapsamında şirket, aynı adlı mevcut araştırma şubesinin öncüsü olan LG Electronics Endonezya Ar-Ge şubesini 2021'de kurdu ve geçen yıl Ev Eğlence Şirketi altında Endonezya pazarında ürün geliştirmeye adanmış yeni bir ekip oluşturdu. Bu çabaların sonuncusu olan yeni Ar-Ge iştiraki, LG'nin küresel pazarı hedefleyen yenilikleri için bir fırlatma rampası görevi görecek.

LG Ar-Ge şubesi, sorunsuz iş operasyonları için yerel bir tek noktadan sistem sağladığı için özel anlam taşıyor. Geçen Nisan ayında Endonezya'ya yaptığı ziyarette CEO William Cho, kalite, maliyet ve teslimatta yeni bir mükemmellik düzeyine ulaşmak için yerel operasyonları düzene sokmanın önemini vurguladı. Cibitung üretim ve Jakarta satış iştiraklerinin yakınında bulunan bu yeni Ar-Ge iştiraki, tüm tedarik zincirinin bölge içinde yürütülmesine olanak sağlıyor.

Şubenin çeşitli araştırma projelerini desteklemek için LG, TV Ar-Ge geliştiricileri için eğitim programları yürütüyor ve 2025 yılına kadar 500 çalışana ulaşmak için sürekli olarak uzmanlar işe almayı planlıyor. Şirket ayrıca, gelişmeye hazır profesyonelleri ortaya çıkarmak için tasarlanmış endüstri-akademik işbirliklerini başlatarak yerel üniversitelerle bağlarını güçlendirecek. Bu, tamamen yerelleştirilmiş bir Ar-Ge sistemi için ortamı hazırlayarak, artan maliyet rekabeti için küresel ölçekte hızla yürütülen çok yönlü ürün planlamasına ve geliştirmeye katkıda bulunuyor. Endonezya Ar-Ge Başkanı Lee So-yeoun, aynı zamanda LGE Endonezya Araştırma ve Geliştirme Bağlı Kuruluşunun yeni başkanı olarak görevini yürütüyor.

LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi Başkanı Park Hyoung-sei, "Ar-Ge şubesi, ürün geliştirmeden müşteri hizmetlerine kadar tüketicilerimize mümkün olan en iyi şekilde ulaşma hedefimize doğru atılan bir adımdır. Tesis, endüstride küresel ölçekte devrim yaratmaya hazırlanan en son LG inovasyonları için bir test ortamı olacak” şeklinde konuştu.

* LGE Endonezya Araştırma ve Geliştirme Bağlı Kuruluşu.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.