LG’nin Yazılım Merkezi, TÜV Rheinland’ın En Yeni Akreditasyonunu Aldı

TÜV Rheinland onaylı LG Laboratuvarları, Ev Aletleri Yazılımının İşlevsel Güvenliğini Değerlendirebiliyor.

LG Electronics'in (LG) Yazılım Merkezi, ev aletleri yazılımının işlevsel güvenliğini değerlendirmek amacıyla resmi olarak TÜV Rheinland Atanmış Laboratuvarı olarak belirlendi. LG, özel yazılım test tesisine test, denetim ve belgelendirme hizmetlerinde dünya lideri olan TÜV Rheinland'dan bu özel akreditasyonu alan ilk şirket olma unvanını da elde etti.

İlgili uluslararası standartlara (IEC 60730-1, IEC 60335-1) uygun olarak yürütülen testleri kullanarak LG, işlevsel güvenlik gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığını belirlemek için akıllı ev cihazlarına uygulanan yazılım mimarisini değerlendirebiliyor. Bu, şirketin müşterilerine güvenli, yüksek kaliteli ürünler sağlamak için gereken süreyi kısaltmasına yardımcı oluyor.



Ek olarak LG, yazılım testi için akreditasyonun ev aletleri işinin rekabet gücünü daha da güçlendireceğini ve müşterilerin gelişmiş ev çözümlerinin güvenilirliğine ve genel kalitesine olan güvenini artıracağını umuyor.



LG, yazılım yeteneklerini tüm iş alanlarında genişleterek iş portföyünü geliştirmeye devam ediyor. Haziran 2022'de Yazılım Merkezi, TÜV Rheinland Atanmış Laboratuvarı olarak belirlendi ve otomotiv yazılımı işlevsel güvenlik değerlendirmelerinin güvenilir bir sağlayıcısı haline geldi. Bundan önce merkez, otonom araç yazılımını değerlendirmek ve elektrikli ve elektronik ürünlerin kalitesini ölçmek için Kore Laboratuvar Akreditasyon Programından (KOLAS) akreditasyon aldı.



LG Electronics Yazılım Merkezi Başkanı Park In-sung, "Yazılım kalitesini artırmak ve halkın güvenini artırmak için çeşitli faaliyet ve girişimleri sürdürmeye devam edeceğiz, bu da sonuçta LG'nin ürün ve hizmetlerinin yazılım rekabet gücünü güçlendirmeye yardımcı olacak" dedi.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.