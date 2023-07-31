'DUOBO BY LG LABS' TADINA VARILACAK BİR KAHVE DENEYİMİ SUNACAK

Benzersiz Özellikler Kahve Severlerin En Sevdikleri İçeceği Rahatça Özelleştirmelerini Sağlıyor.

LG Electronics (LG), globalde ilk kapsüllü kahve makinesi DUOBO by LG Labs'ı tanıtmaya hazırlanıyor. Yenilikçi ve deneysel ürünler, çözümler ve pazarlama aktivasyonları tasarlamaya odaklanan LG Labs, şirketin müşterilerine benzersiz ve olağanüstü marka deneyimleri sunmak için kurulan yeni pazarlama platformu. DUOBO, olağanüstü kolaylık ve lezzetli, kişiselleştirilmiş lezzet sunan özellikler ve teknolojilerle kahve demleme sürecinde devrim yaratıyor.

DUOBO'nun çift kapsüllü ekstraksiyon sistemi, iki çekimli katmanlı harmanlamaya olanak tanıyarak kullanıcıların kendi özgün karışımlarını oluşturmalarını ve tadını çıkarmalarını mümkün kılıyor. DUOBO mobil uygulaması, kullanıcıların sıcaklık ve basıncı kişisel tercihlerine göre hassas bir şekilde ayarlamalarına olanak tanıyan basit bir kontrol sağlıyor. LG Labs'ın yeni ürünü, çeşitli markaların kahve kapsülleriyle de uyumlu olup, kullanıcılara eşleştirmeleri, harmanlamaları ve kendi kahvelerini yapmaları için çok çeşitli güçler, kavurmalar ve tatlar sunuyor.

LG Labs, inovasyonu büyüleyici bir tasarımla birleştiren gerçekten olağanüstü bir ürün olan DUOBO'yu gururla sunuyor. Uzay araştırmalarının harikalarından ilham alan DUOBO'nun şık ve zarif görünümü bir uzay sondasını andırıyor ve "uzayın tadı" kavramı da dahil olmak üzere yeni ve ilgi çekici tatlar keşfetme vizyonumuzu somutlaştırıyor. DUOBO, tarihe bir saygı duruşu olarak, Apollo 11'in 1969'da aya ilk inişinin anısına 20 Temmuz'da piyasaya sunuldu.

DUOBO'nun öne çıkan özelliklerinden biri, ekstraksiyon işlemi sırasında kahve fincanlarının yerleştirildiği alana uygulanan entegre full HD IPS ekranı. Bu ekran, kullanıcılara DUOBO'ya özel animasyonlar ve kahve ile ilgili bilgiler gibi çeşitli ilgi çekici içeriklere erişim sağlayarak ekstra bir keyif katmanı oluşturuyor. Böylece gerçekten sürükleyici, keyifli ve bilgilendirici bir kahve demleme deneyimi yaratıyor.

DUOBO'nun dikkat çekici özelliklerini sergilemek için LG Labs, prestijli ABD Barista Şampiyonası'nın önceki kazananları da dahil olmak üzere dünyanın en iyi altı baristası ile bir araya geldi. New York'un şık Soho semtindeki The Lost Draft kafede düzenlenen etkinlikte, yetenekli baristalar DUOBO'nun kullanım kolaylığını gösterirken, keyifli karışımlar oluştururken ve LG'nin çift kapsüllü sisteminin benzersiz faydalarını tartışırken büyülenmiş bir izleyici kitlesi onları izledi.

LG Electronics Müşteri Deneyimi İnovasyon Bölümü Genel Müdürü Lee Hyang-eun, "DUOBO, mükemmel bir kahve fincanı hazırlama ve tadını çıkarma sanatından değerli müşterilerimizle anlamlı bağlantılar kurmaya kadar tüm kahve deneyimini yeniden tanımlayan gerçekten yenilikçi bir ürün" dedi ve ekledi: "Mükemmelliğe olan sarsılmaz bağlılığımızla, her bireyin tercihlerine özel olarak hitap eden benzersiz özelleştirilmiş çözümler sunmaya çalışacağız ve müşteri katılımının hayati bir rol oynadığı kişiselleştirilmiş ve keyifli bir kahve yolculuğu sağlayacağız."

LG Labs'ın fütüristik kapsül tabanlı kahve makinesi DUOBO, 20 Temmuz itibariyle Kickstarter'da kitlesel fonlamaya açıldı. Kahve meraklıları, yalnızca Kickstarter'da sunulan sınırlı Super Early Bird fırsatıyla yüzde 50 tasarruf edebilirler. DUOBO hakkında daha fazla bilgi edinmek için http://www.official-duobo.com adresini ziyaret edin.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.