LG ile bu yazın en eğlenceli ve bol ödüllü TikTok challenge’ı başlıyor!





Aralarında 65 inç LG OLED evo TV’nin de olduğu ödülleri kazanma şansı için TikTok’ta gerçekleştirilen #SpotOfRhythm dans challenge’ına katılıp etkileyici dans figürlerinizi göstermeniz yeterli.

LG Electronics (LG), kısa video içeriğinde lider platform olan TikTok üzerinden sosyal medya kullanıcılarıyla etkileşime geçmek için dünya çapında 135 milyondan fazla oyuncusuyla tüm zamanların 1 numaralı dans oyun serisi olan Just Dance’in yaratıcısı Ubisoft’la bir işbirliğine gitti.

Bu işbirliği kapsamında LG, Türkiye’deki dans severleri, Just Dance koçu birlikte “Paca Dance” şarkısında en iyi performanslarını sergileyebilecekleri bir TikTok dans challenge’ına davet ediyor. #SpotOfRhythm challenge’da katılımcılardan öncelikle kısa ve eğlenceli “Paca Dance” koreografisini tekrarlamaları ve ardından serbest stilde dans figürlerini göstermeleri isteniyor.

Yarışmaya katılmak isteyen kullanıcılar öncelikle TikTok’da #SpotOfRhythm etiketini kullanarak TikTok’un resmi hashtag challenge sayfasına ulaşabiliyor ve sayfa altındaki kırmızı kamera simgesine basarak videolarını kaydedilebiliyorlar. Daha sonrasında #SpotOfRhythm hashtag'i gönderilerine otomatik olarak ekleniyor.





Katılımcıların ödül kazanma şansı yakalamaları için https://www.lg.com/tr/thespot adresine giderek Dans Bölgesi sekmesinden bir kayıt oluşturmaları ve daha sonrasında TikTok’da oluşturdukları challenge video bağlantısını paylaşmaları gerekiyor. İzleyiciler LG The Spot websitesinde bugüne kadar portalda yayınlanan tüm videoları görebiliyor ve favorilerine de oy verebiliyorlar.





LG, 31 Ağustos’a kadar sürecek yarışma süresince 3 etap boyunca LG XBOOM Go PL5 bluetooth hoparlör kazanacak 6 katılımcıyı açıklayacak. Kazananlar, LG The Spot mikrositesindeki videolarındaki beğenilerin yanı sıra genel yaratıcılık ve TikTok’daki video beğenilerine göre belirlenecek. Ayrıca yarışmanın ilk 50 katılımcısına da LG TONE Free FN4 kulaklık hediye edilecek. 2-8 Eylül tarihlerinde yapılacak yarışmanın son etabı, ilk 3 etabın kazananları arasında büyük ödül 65 inç LG OLED evo G1 TV’nin kazananı olmak için kıyasıya bir rekabete sahne olacak.





Yarışma hakkında daha detaylı bilgi için https://lgthespot.com/SpotOfRhythm/tr websitesini ziyaret edebilirsiniz.