LG UltraWide Monitörlerle Panoramik Görüntü

Kullanıcılara ekstra geniş çalışma ve oyun alanı sunan LG UltraWide Monitörler, geniş açılarda gerçek renk ve panoramik görüntü sunuyor. LG UltraWide monitörlere en iyi örnek olarak IPA Dünya Ödülleri 2021’de “En İyi Profesyonel Fotoğraf Monitörü” Ödülü alan LG UltraWide Thunderbolt 4 gösteriliyor.

LG Electronics (LG), daha geniş alanlarda çalışmak, oynadığı oyunu ya da izlediği akışı panoramik şekilde görmek isteyenler için UltraWide monitörleri sunuyor. LG'nin premium UltraWide monitörleri kullanıcıların içerik oluşturmadan oyuna kadar ekranda ilgilendikleri her konunun içerisine dalmasını kolaylaştırıyor. 21:9 IPS ekranı ile geniş açılarda gerçek renk doğruluğu sağlayan panoramik görüntüsü ile UltaWide monitörler aynı zamanda daha kolay bir çoklu görev deneyimi sunuyor. Uygulamalar arasında hızla geçiş yapılmasını sağlayan UltraWide monitörler, kullanıcıların tam ve engelsiz bir görünümün keyfini çıkarmasını sağlıyor.

Üretkenliğe Giden Daha Geniş Bir Yol

LG UltraWide Monitörler 21:9 ekran oranıyla çoklu görev yapmayı, çalışma alanını genişletmeyi ve düzenleme, rötuşlama ve tasarlama dahil uygulamalar arasında geçiş yapmayı daha kolay ve hızlı hale getiriyor. LG UltraWide monitörler kullanıcıların aynı anda bir çok dosya üzerinde kolayca çalışmalarına ve zamandan tasarruf etmelerine imkan sağlıyor.

Ayrıca, LG UltraWide monitörler kullanıcıların LG gram veya diğer dizüstü bilgisayarlarından kolayca aktarma yapmalarına, bu cihazları şarj etmelerine ve içerikleri görüntülemelerine olanak tanıyor. Kullanıcılar, Thunderbolt™ 3 ile, dizüstü bilgisayarlarını şarj ederken pürüzsüz 5K video görüntüleyerek 40 Gbps'ye kadar hızlarla verileri her zamankinden daha hızlı aktarabiliyorlar.

En Yeni HDR Video ve Oyunlarının Keyfi LG UltraWide Monitörle Çıkar

LG UltraWide monitörlerle sunulan ve SRGB %99 renk gamı temel alan HDR10, daha dinamik bir görsel daldırma deneyimi ve HDR içeriğinin gelişmiş rengi için görüntü kalitesini yükseltiyor ve renk ve parlaklıkta gerçek bir fark yaratıyor.





Ödüllü UltraWide Monitör LG UltraWide Thunderbolt 4 (40WP95C)

IPA Dünya Ödülleri 2021’de “En İyi Profesyonel Fotoğraf Monitörü” Ödülü alan 40 inç’lik 21:9 en boy oranına sahip LG UltraWide Thunderbolt 4 (40WP95C), WUHD 5K2K çözünürlüğe sahip kavisli bir Nano IPS ekran paneline sahip olmanın yanı sıra, DCI-P3 renk alanının yüzde 98'ini ve sRGB renk alanının yüzde 135'ini kapsayan geniş bir renk gamı içeriyor. Monitörün ekranda daha fazla görsel veri gösterebilmesi, aynı anda farklı programlarla / pencerelerle çalışan içerik oluşturucular veya kodlayıcılar için daha fazla üretkenlik ve kolaylık anlamına geliyor. Thunderbolt 4 ile gelişmiş bağlantı, kullanıcılara genişletilmiş özellikler ve USB4 spesifikasyon uyumluluğu sunan evrensel bir kablo bağlantısı çözümü sunuyor, ayrıca kullanıcıların çalışırken monitöre bağlı bir dizüstü bilgisayarı şarj etmelerini sağlıyor. Canlı Renk Düşük Mavi Işık Teknolojisi ise, görüntü kalitesini olumsuz etkilemeden göz yorgunluğunu önlemeye yardımcı oluyor.