LG ile Kışa Temiz Başlangıç





LG, küresel salgın nedeniyle temizliğe üst düzeyde önem verilen bu günlerde, tüketicileri yepyeni bir süpürgeyle tanıştırmaya hazırlanıyor. Kışa temiz bir başlangıç yapmak için zahmetsiz ancak üstün bir temizlik sağlayacak ürün arayanlar LG’nin yakında satışa sunacağı dik süpürge ile diledikleri temizliğe kavuşacaklar.

LG Electronics (LG), soğukların yavaş yavaş hissedildiği, doğanın kışa hazırlandığı bu dönemde, hem evlerini baştan aşağı temizleyerek sezon temizliği yapmak, hem de pandemi nedeniyle temizliğine her zamankinden fazla özen göstermek isteyenler için mükemmel bir yardımcı sunuyor. LG’nin kısa bir süre içerisinde Türkiye’de satışa sunarak tüketicilere üstün temizlik sağlayacak yeni süpürgesi, uzun çalışma saatleri, ergonomik yapısı ve üstün temizleme özellikleriyle de kullanıcıların favorisi olacak.

Ergonomik yapısı ile tek tuşla kolay kullanılan ve güçlü emiş gücü ile evinizdeki yardımcınız olacak bu süpürgeler, özellikle uzun süre süpürmek için değiştirilebilir çift batarya ile gelecek. En ince toz parçacıklarını bile %99 yakalayan yıkanabilir filtreleri, tek dokunuşla uzayıp kısalabilen sapı ve aksesuarlarıyla büyük küçük her eve mükemmel temizliği getirecek LG süpürgeler, evlerini köşe bucak temizleyip pırıl pırıl yapmak isteyenler için Ekim ayının sonundan itibaren satışa sunulacak.