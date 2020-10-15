Hem LG XBOOMGo’nun Üstün Ses Kalitesini Deneyimle, Hem Kazan





LG, XBOOMGo’nun üstün ses kalitesini deneyimlemek isteyen tüketicilere müthiş bir fırsat sunuyor. LG XBOOMGo Test Etkinliğine başvuran 20 kişi, MERIDIAN teknolojisi destekli mükemmel ses kalitesini her yere taşıyan LG XBOOMGo serisi taşınabilir Bluetooth hoparlörlerden kazanma fırsatı elde ediyor.

http://lgxboomgo.com/ adresine girerek kayıt olmaları gerekiyor. “Neden LGXBOOMGo test takımında olmak istiyorsun?" sorusuna en uygun cevabı veren katılımcılar arasından, ürünle ilgili yorumlarını ve ürünle birlikte çektirdiği yaratıcı fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaşan 20 kişi LG XBOOMGo taşınabilir Bluetooth hoparlör sahibi oluyor. LG Electronics (LG), test grubuna katılarak LG XBOOMGo taşınabilir Bluetooth hoparlörü deneyimlemek isteyen tüketicilerden 20 kişiye, ürünü hediye ediyor. LG test grubuna katılmak isteyenlerinadresine girerek kayıt olmaları gerekiyor. “Neden LGXBOOMGo test takımında olmak istiyorsun?" sorusuna en uygun cevabı veren katılımcılar arasından, ürünle ilgili yorumlarını ve ürünle birlikte çektirdiği yaratıcı fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaşan 20 kişi LG XBOOMGo taşınabilir Bluetooth hoparlör sahibi oluyor.

www.lgxboomgo.com adresinden ulaşabilirler. Katılımcılar, LG TXBOOMGo test kampanyasına ve LG XBOOMGo ile ilgili ekstra bilgilereadresinden ulaşabilirler.

Mükemmel Ses Kalitesi

Hayatından müziği eksik etmeyen, bulunduğu her alanda kaliteli müzik dinlemek isteyenler için tasarlanan LG XBOOMGo serisi taşınabilir Bluetooth hoparlörler daha dengeli ses deneyimi için yeniden tasarlanan yuvarlak hatlı dizaynı, woofer ışıklandırmaları, şık kauçuk kaplaması ile kulakların yanı sıra gözlere de hitap ediyor. Meridian teknolojisine sahip LG XBOOMGo serisi kullanıcılara üstün ses kalitesi sunarak, her müzik çaldığında derin basları, zengin tonları ve net vokalleri dinlemelerini sağlıyor. Sound Boost özelliği ise, tam bir parti atmosferi yaratmak için ses gücünü artırarak ses alanını genişletiyor. Güçlü çift etkili baslarıyla kullanıcıların müziğin temposunu sonuna kadar hissetmesini sağlayan LG XBOOMGo serisi, pasif radyatörler sayesinde, kullanıcı nerede olursa olsun, ortamı neşelendirecek güçlü ritimler üretiyor. Woofer'lar titredikçe yanıp sönen halka şeklindeki ışıklar ise, renkli hareketler yaratarak ortamı daha da canlandırıyor.