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Altı Kez Formula 1 Dünya Şampiyonu Olan Lewis Hamilton LG SIGNATURE Marka Elçisi Oldu
TV Ses Video 10/16/2020
Efsanevi Spor Figürü, Her ikisi de LG SIGNATURE’ün Gelişmiş Ev Çözümlerinin Başarısının Anahtarı Olan Teknolojiyi ve Kaliteye Adanmışlığı Somutlaştırıyor.
LG Electronics (LG), altı kez Formula 1™ Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton'ın, şirketin birinci sınıf ev çözümleri markası olan LG SIGNATURE'ın küresel elçisi olmak üzere anlaşma imzalandığını duyurdu. Hamilton ilk olarak, markanın "Sanat Teknolojiye İlham Verir, Teknoloji Sanatı Tamamlar" felsefesini anlatmak üzere, yeni bir kampanyada rol alacak.
Yeni kampanyada Hamilton, stil sahibi, sofistike bir yaşamın nasıl sürdürüleceği, kendisini alanında en iyisi olmaya neyin motive ettiği ve LG SIGNATURE'ın yaşam tarzını nasıl şekillendirdiği konusundaki düşüncelerini izleyicilerle paylaşacak. İşbirliği, iyi bir yaşam sürmenin zarafetini ve sevincini ortaya koyuyor. Hamilton ve LG SIGNATURE, oyunun zirvesinde olmanın sıkı çalışma ve çaba gerektirdiğini gösteriyor.
Detay ve tasarım gözünün yanı sıra, pek çok yeteneğe sahip bir adam olarak Hamilton, beceri, stil ve hassasiyetin özü olarak kabul ediliyor. Hamilton’ın bir LG SIGNATURE Performans Onaylayıcısı olarak rolü, markanın birinci sınıf yaşam tarzı çözümlerinin eşsiz performansını vurgulamak olacak.
Hamilton konuyla ilgili “LG SIGNATURE, yaptığı her işte en iyisi olmaya çalışan bir marka, bu da beni ilk etapta cezbetti. Üstün teknoloji ürünü yaşam çözümleri, en iyi performansı elde etmek için en son teknolojileri ve mükemmel tasarımı sorunsuz bir şekilde birleştiriyor” dedi.
LG Küresel Pazarlama Merkezi Başkanı Jin-hong, “Her alanda mükemmellik arayışıyla yorulmak bilmeyen Lewis Hamilton, LG SIGNATURE'ın temsil ettiği şeyin vücut bulmuş hali. Hem sporda hem de modada etkili olan Lewis, hem sanatı hem de teknolojiyi yansıtan öncü bir figürü temsil ediyor. Onu aramızda görmekten inanılmaz gurur duyuyoruz” dedi.
LG SIGNATURE, yeni 88 ve 77 inç 8K OLED TV'ler, Şarap Mahzeni, InstaView Door-in-Door™ buzdolabı, TWINWash™ çamaşır makinesi ve daha fazlasını içeren çeşitli ve büyüyen bir dizi ürün sunuyor. Ödün vermeyen kalite ve temel unsurlara odaklanma, markanın yenilikçi ürünlerinin her birine dahil edilmiş durumda. LG SIGNATURE hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen www.LGSIGNATURE.com adresini ziyaret edin.
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LG’den All in One 136’’LED Ekran: LAEB015 22/10/2020
https://www.lg.com/content/lge/tr/tr/lg-hakkinda/basin-ve-medya/alti-kez-formula-1-dunya-sampiyonu-olan-lewis-hamilton-lg-signature-marka-elcisi-oldu.html isCopied
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