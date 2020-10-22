LG’den All in One 136’’LED Ekran: LAEB015





136 inç büyüklüğünde “All in One” sunulan LG LED Ekran, özel aksesuar kitleri, kolay kurulumu, hızlı bakım yapılabilmesi, kolay güç bağlantısı, nemli ortamda çalışabilme özelliği ve akıllı bekleme modu ile enerji tasarrufu sağlamasıyla öne çıkıyor.

LG Electronics (LG), dahili bir kumandanın da dahil olduğu 136 inç büyüklüğünde ekran olan “All in One”Essential serisi ile, LED ekranların kurulumunun zor ve karmaşık olduğu önyargısını ortadan kaldırıyor. Kolay bir kuruluma sahip All in One Essential serisi ev televizyonunda olduğu gibi sadece uzaktan kumanda ile kullanılabiliyor.

Gereken Her Şey Özel Aksesuar Kitlerinde

LG LED Signage All in One Led Ekran serisi, duvara yatay montaj aparatı ve kurulum aletleri de dahil olmak üzere gerekli her bileşeni içeren özel taşıma kutusu ile birlikte geliyor. Opsiyonel motorlu stand, kurulum yapılacak alana bağlı olarak ürünün kolayca yerleştirilebilmesini sağlıyor. Stant da dahil olmak üzere ekran yüksekliği, 2, ile 2,5 metre arasında ayarlanabiliyor.

Kurulum Kolaylığı ve Fazlası All in one Led Ekran LAEB015

Kurulum işlemi oldukça basit olan Hepsi Bir Arada Essential Serisi, özel taşıma kutusuna dahil olan iki kabini sabitledikten sonra, her bir LED ekran modülü bu kabinlere takılarak kuruluyor. Ekranı çalışmaya hazır hale getirmek için tek kalan iş ise, güç kablosunu prize takmak oluyor. Böylelikle kullanıcılar zamanın yanı sıra, işçilikten de tasarruf etmiş oluyor.

All in one Essential Serisi’nin zaman, işçilik ve maliyetten tasarruf sağlayan özellikleri bununla da bitmiyor. Ürün; kolay bakımı ve karmaşık güç bağlantısına ihtiyaç duymadan standart AC kablosuyla çalışmasıyla da fark yaratıyor. LED modülü veya sistem kartıyla ilgili arıza durumunda önden bakım yapılabiliyor. LED modülü, sağlanan aparatla kolayca çıkarılabiliyor ve kablo olmadan hızla değiştirilebiliyor. Belirli bir süre uzaktan kumanda girişi olmadığında kapanan ekran ve bekleme moduna geçen LED kabininin içindeki ana devre parçaları güç tüketiminden tasarruf sağlıyor.

Üstelik, All in One 136’’ Led Ekran, nemli ortamlarda bile çalışabiliyor.