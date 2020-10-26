Aktif Gürültü Önleyen LG TONE Free





Meridyen Teknolojisine Sahip Sesi ve UV Işığı ile Kendi Kendini Temizleyen Kutusuyla Yeni HBS-FN7 Eşsiz Kullanılabilirlik ile Gelişmiş Kişisel Ses Deneyimi Sunuyor.

LG Electronics (LG), LG TONE Free serisini şimdiye kadarki en gelişmiş gerçek kablosuz kulaklıklarla genişletiyor. LG HBS-FN7, kardeşi olan LG HBS-FN6’nın sezgisel kullanıcı deneyimi, kulak içine inanılmaz rahatlıkla oturması, gürültü yalıtım performansı, Meridyen teknolojisine sahip birinci sınıf ses, hijyenik UVnano şarj kutusu gibi tüm avantajlarını sunmasının yanı sıra, daha da fazla dinleme keyfi ve gelişmiş kişisel ses deneyimi sağlamak için Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliğine de sahip.

ANC'ye sahip birçok gerçek kablosuz kulaklık, ANC kapatıldığında harici sesleri engelleme konusunda yeterli bir iş çıkaramıyor. LG TONE Free FN7, LG TONE Free FN6'nın halihazırda çok etkili olan pasif gürültü yalıtımı üzerine inşa edildi. LG TONE Free FN7’nin her bir kulaklığında, tüm yönlerden gelen ses dalgalarını izleyen üç mikrofon kullandı, böylelikle kulaklık harici sesleri etkisiz hale getirecek şekilde tasarlanmış oldu. Patentli kıvrımlı Vortex Ribs tasarımına sahip ayarlanabilir kulak jelleri, dış gürültü sızıntısını en aza indirmek için daha sıkı bir kulak içi sızdırmazlık sağlıyor. ANC etkinleştirildiğinde, çevresel gürültüler artık neredeyse tamamen etkisiz hale getiriliyor, her nota ve ses daha da netleştiriyor. Bu da, ses düzeyini maksimum seviyeye çıkarmadan ayrıntıları kaybetmeden daha doğal ses sağlıyor. Kullanıcılar ister uçakta, ister açık hava kafesinde veya gürültülü bir sokakta olsun, tüm sesler kişisel alanlarının sessiz rahatlığındaymış gibi geliyor.

Tüm LG TONE Free kulaklıkları gibi, HBS-FN7 de ünlü İngiliz ses teknolojisi şirketi ve LG’nin üstün ses sunma konusunda güvenilir ortağı Meridian Audio'nun teknolojisine sahip. Meridian'ın 25 yılı aşkın süredir mükemmelleştirdiği bir teknoloji olan Dijital Sinyal İşleme ile güçlendirilen LG TONE Free FN7, gerçek hoparlörleri dinleme deneyimini simüle ederken aynı zamanda saf netlikte vokaller sunarak dinleyiciyi tamamen içine çeken gerçekçi bir ses sahnesi yaratabiliyor. Hem Android hem de iOS cihazlar için mevcut olan LG TONE Free uygulamasıyla erişilebilen Meridian’ın EQ ses ayarları, dört özelleştirilmiş ön ayar aracılığıyla yüksek bir dinleme deneyimi sağlıyor: Temiz, dengeli bir ses için doğal, Daha üç boyutlu bir performans için Sürükleyici, ekstra güç ve derinlik için Bas Kuvvetlendirme ve vokallere daha fazla netlik getirmek için Tiz Yükseltme.

LG TONE Free FN7 ayrıca, yüksek kaliteli silikon katkılı sürücülerle daha dolgun, daha zengin bas, orta-yüksek frekansların daha iyi çözünürlüğü için daha güçlü bir metal katman ve daha yoğun doku damperlerine sahip çıkıntı sunuyor.

HBS-FN7, ilk olarak LG TONE Free FN6 ile sunulan LG’nin yenilikçi UVnano şarj kutusunu da içeriyor. Ultraviyole ışık kullanan kutu, kulaklığın iç ağındaki E. coli ve S. aureus bakterilerinin yüzde 99,9'unu ortadan kaldırarak kullanıcının kulaklarını daha temiz tutmaya yardımcı oluyor. LG TONE Free FN7 için yeni olan, kutunun üst kısmındaki LED aydınlatma ile şarj seviyesini ve UVnano durumunu izlemek kolaylığı.

LG Home Entertainment Company Ses ve Video Bölümü Başkanı Park Hyung-woo, “LG, tüketicilere her zaman daha fazla seçenek sunmaya çabaladı ve serimizi en yeni TONE Free kulaklıklarımızla, ses teknolojisinin sunabileceği en iyi şeyleri isteyen ses tutkunları için genişletiyoruz” dedi.

Bugün Güney Kore'de piyasaya sürülen LG TONE Free FN7, dördüncü çeyrekten itibaren Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'nın önemli pazarlarında da satışa sunulacak.

Temel Özellikler:

•Earbud Boyutu: 16.2 x 32.7 x 26.8 mm

•Şarj Kutusu Boyutu: 54.5 x 54.5 x 27.6 mm

•Earbud Boyutu: 16.2 x 32.7 x 26.9 mm

•Pil Kapasitesi

– Earbuds: 55mAh x 2

– Kutu: 390mAh

•Hızlı Şarj Süresi: 1 saat için 5 dakika

•Pil Ömrü:

– Dinleme: 7 saat (ANC kapalı ise), 5 saat (ANC açık ise)

– Earbuds + Kutu: 21 saat (ANC kapalı ise), 15 saat (ANC açık ise)

•Bağlantı: Bluetooth 5.1 (Single Device Connection)

•Hoparlör: 2 Layered Dynamic

•Mikrofon: 2 Outer, 1 Inner

•Uyumluluk: Android / iOS

•Bluetooth Audio Codec: SBC / AAC

•Colors: Stylish Black / Modern White