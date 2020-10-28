LG Bulaşık Makineleri Üstün Temizlik ve Hijyen Sağlıyor





LG TrueSteam (buhar) özellikli bulaşık makineleri tüm mutfak eşyalarında ekstra hijyen sağlarken, QuadWash teknolojisiyle aynı anda dört farklı yöne çalışan püskürtme kolları sayesinde en zorlu bulaşığı bile ilk seferde pırıl pırıl yapıyor. LG markalı bulaşık makineleri ThinQ özelliği ile uzaktan kontrol edilebiliyor.

LG Electronics (LG), TrueSteam teknoloji ile buharın gücünü hijyenik mutfak eşyaları sağlamak için kullanıyor. LG TrueSteam teknolojisi ile, kaynayan suyun yüksek sıcaklığından elde edilen buharı kullanan LG bulaşık makineleri ekstra hijyen sağlamanın yanı sıra, kurumuş yemek kalıntıları ve inatçı lekeleri nazikçe temizliyor, lekesiz, ışıldayan bulaşıklar sağlıyor. LG TrueSteam teknolojisi ile, yaygın ev bakterilerini ortadan kaldırıyor ve sanitasyon döngüsünde çalıştırıldığında, gıda zehirlenmesi ile ilişkili olanlar da dahil olmak üzere bakterileri en az yüzde 99,99 oranda yok ediyor.

Dört Kollu Temizlik

Bulaşık makinelerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilen LG QuadWash teknolojisine sahip bulaşık makineleri, Multi-Motion püskürtme kolları ve yüksek basınçlı jetler sayesinde en zorlu bulaşıkları bile ilk seferde tertemiz yapıyor. İki yerine dört püskürtme koluna sahip LG QuadWash teknolojili çamaşır makineleri, püskürtme kollarının dönme sırasında ileri ve geri hareket etmesiyle (Multi-Motion) rafların en köşesindeki bulaşıkları bile mükemmel şekilde temizliyor.

LG Bulaşık Makineleri Çevreye Duyarlı

İleri teknolojiye sahip ürünleri üretmenin yanı sıra, gezegenimizin geleceği için de çalışan LG, enerji ve su kaynaklarını korumaya katkı sağlayacak, daha az tüketen ürünler geliştirmeye devam ediyor. LG bulaşık makineleri sadece 9 litre suyla bulaşıkların tertemiz olmasını sağlıyor.

LG Bulaşık Makinesi sahipleri, kullanıcıların gittiği her yere giden ev asistanı ThinQ uygulaması sayesinde bulaşık makinelerini uzaktan yönetebiliyor, gerektiği durumda uzaktan servis imkanından faydalanabiliyorlar.