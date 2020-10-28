Artırılmış Gerçeklikle TV’nin Konumunu Belirle

LG, artırılmış gerçeklik (Augmented Reality) kullanan LG TV AR’ App ile, tüketicilerin bir TV satın almadan önce, evlerinin hangi bölümünde nasıl duracağını, ev dekorasyonlarına uyup uymayacağını gösteriyor. Böylelikle tüketiciler, fiziki olarak bir mağaza ziyareti yapmadan ilgilendikleri TV ile ilgili fikirlerini netleştirebiliyorlar.

LG Electronics (LG), kullanıcıların satın almayı düşündükleri LG TV’yi evlerinin hangi bölümüne yerleştirdiklerinde nasıl görüneceğini, evdeki dekorasyon ve renklerle uyumlu durup durmayacağını artırılmış gerçeklik kullanarak, evlerinden bile çıkmalarına gerek kalmadan gösteren LG TV AR’ uygulamasını sundu.

LG TV AR’ App ile satın almayı planladıkları TV hakkında hem bilgi almak, hem de evde nasıl duracağını görmek isteyen tüketicilerin öncelikle uygulamayı indirmeleri gerekiyor. Daha sonra kullanıcıların, mağazada ürünün yanında ya da web sitesinde ürün fotoğrafının üzerinde konumlanan QR kodunu cep telefonlarına okutmaları isteniyor. Uygulamada açılan kamera ile ilgilendikleri TV’yi evlerinin farklı oda, köşe ya da duvarlarına konumlayan tüketiciler, ürünün çevresindeki eşyalarla ve odanın planıyla uyum sağlayıp sağlamadığını görebiliyor, kendilerine en uygun alanı rahatlıkla belirleyebiliyorlar.

LG TV AR’ App, Android işletim sistemi üzerinden yüklenebiliyor. Uygulama çok yakında AppStore üzerinden de indirilmeye hazır olacak.

LG Uygulamalarıyla da Hayatı Kolaylaştırıyor

LG’nin tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıran uygulamaları arasında, Türkiye’de de yüzbinlerce kullanıcısı bulunan LG ThinQ uygulaması da bulunuyor. Kullanıcıların gittiği her yere giden ev asistanı ThinQ uygulaması, LG’nin çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, kurutucular, klimalar, hava temizleyicileri, TV'ler ve buzdolapları dahil 32 ürününü kapsıyor. Kullanıcılar, ThinQ uygulamasındaki gerçek zamanlı izleme olanağı ile evdeki uyumlu LG cihazlarının durumu da kolayca kontrol edilebiliyor, uzaktan çalıştırabiliyor ya da teknik destek alabiliyorlar.