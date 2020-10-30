LG Ürünleri ile Daha Kolay, Daha Kaliteli Yaşam, Sürdürülebilir Çevre





Değişen ve gelişen teknoloji yaşam biçimlerini ve tüketici ihtiyaçlarını da değiştiriyor. Günümüzün zorlu ve yoğun temposu altında bunalan tüketiciler, ev düzenlerini sağlamaya yeteri kadar zaman ayıramamaktan şikayet ediyor.

LG tüketicilerine üstün teknoloji ve kaliteye sahip ürünlerin yanı sıra, hayatlarını kolaylaştıracak, bunu yaparken de dünyamızın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak ürünler sunuyor.

Günümüzde tüketiciler bir ürün alırken sadece işlevine dikkat etmekle kalmıyor. O ürünün hayatlarına katacağı değer, yaşam şartlarına uygunluğu ve en önemlisi ürünün kendilerini duygusal boyutta tatmin edip etmeyeceklerine de dikkat ediyor. LG, geniş ürün yelpazesi ve tüketicilerin beklentileri doğrultusunda şekillenen Ar-Ge çalışmalarıyla, tüketicilerin bir üründen bekleyebilecekleri her şeye yanıt veriyor.

LG ile Uzaktan Ev Yönetimi

Yapay zeka özelliği ile ev sınırlarını genişleten ve bunu bir misyon haline getiren LG, “Yapay Zeka” özellikli ve “bağlantılı” beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, TV, ses sistemleri ve cep telefonlarıyla kullanıcıların hayatlarına konfor katıyor. Yapay zeka sayesinde, eşyaları sadece işlevi ile sınırlandırmayan LG, bir akıllı televizyonu kişisel asistana, bir buzdolabını ise içerisindeki ürünlere göre yemek tarifi veren bir şefe dönüştürebiliyor. Ayrıca, ThinQ™ uygulaması ile tüm bu ürünlerin uzaktan yönetilebilmesini sağlıyor. Kullanıcılar, ev dışında olsalar dahi cihazlarını çalıştırabiliyor, programlayabiliyor ya da çalışmalarını sonlandırabiliyorlar.

LG Daha Sağlıklı Yarınlar İçin Çalışıyor

2020 senesinde dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile birlikte hijyenin insan sağlığındaki önemi bir kez daha kanıtlandı. Sağlıklı yaşam trendinin olmazsa olmazlarından birinin de, temiz beslenmenin yanı sıra, hijyenik yaşam olduğu ortaya çıktı.

LG, tüm dünyadaki tüketicilerin hijyen ihtiyacına doğanın içerisinden gelen bir çözümle yanıt veriyor. LG tarafından sunulan ve başta çamaşır ve bulaşık makinesi olmak üzere bir çok LG ürününde kullanılan “Buhar” teknolojisi, sadece temiz bulaşık ve çamaşırlar sunmakla kalmıyor, bakteri ve alerjenlerin yüzde 99,9’unu yok etmesiyle de önemli bir görevi üstleniyor. Üstelik sert kimyasallar içeren ve potansiyel olarak tehlikeli deterjanların kullanımını da önlemiş oluyor.

Çevre LG’nin Önceliği

LG’nin ev aletleri, dünyamızda büyük bir ayak izi bırakmadan ev işlerinin daha rahat bir şekilde yapılmasını sağlıyor. LG’nin yenilikçi ürünlerinin çoğu, Carbon Trust Ayak İzi Etiketi ve Su Ayak İzi Sertifikası alarak şirketin çevresel etkisi düşük ürünler yaratma konusundaki kararlılığını gösteriyor. LG’nin 2030 yılın başından itibaren, tüm faaliyetlerinden net sıfır karbon emisyonu elde etmek için “Zero Carbon 2030” projesini oluşturması da çevre konusundaki hassasiyetinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.