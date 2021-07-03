LG Klimalar Akaryakıt Hediyeli

LG, 02 – 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlediği kampanyayla, şık tasarımı ve ince yapısının yanı sıra, mükemmel soğutma performansı ile geniş mekanlarda yaz aylarının kurtarıcısı olan salon tipi klima alanlara, Petrol Ofisi’nden 500 TL’lik akaryakıt çeki hediye ediyor. Böylelikle tüketiciler hem serin bir yaz geçiriyor hem de benzin derdi olmadan gezmenin keyfini çıkartıyor.

LG Electronics (LG) birbiri ardına düzenlediği klima kampanyaları ile yaz sıcaklarıyla baş etmenize yardım ediyor. Tüketiciler, LG’nin klima kampanyaları ile evlerine ve ihtiyaçlarına uygun klimaları birbirinden cazip avantajlarla satın alabiliyorlar. Sıcakların nefes aldırmaz boyutlara ulaştığı şu günlerde de LG, büyük metrekarelere sahip alanlar için tasarlanan salon tipi klimalara yönelik bir kampanyaya imza attı. Kampanya kapsamında, 48.000 BTU/h kapasitedeki Salon Tipi Klima (AP-H48GTLA0 modeli) satın alan tüketicilere Petrol Ofisi’nde geçerli 500 TL tutarında akaryakıt çeki hediye ediliyor.

Tüketicilerin kampanya kapsamındaki hediye çeklerini alabilmeleri için kampanya tarihleri içerisinde, kampanyanın geçerli olduğu satış noktalarından belirtilen modelden satın almış olmaları, satın aldıkları ürünün fatura tarihinden geçerli olmak üzere en geç 1 ay içerisinde LG yetkili servisine kurulumunu yaptırmaları ve 31 Ağustos 2021 tarihine kadar www.lgkampanya.com adresindeki LG Salon Tipi Klima kampanya katılım formunu doldurmaları gerekiyor.

LG’nin 48.000 Btu/h A Sınıfı Inverter Salon Tipi Klimaları, şık ve ince tasarımı ile tüm iç mekanlara mükemmel uyum sağlıyor, evlerin ve ofislerin şıklığına şıklık katıyor. LG Salon Tipi Klimanın gizli gösterge paneli kullanıcılar ekrana dokunduğu an kendini gösteriyor, böylelikle panel üzerindeki ışıklı uyarılar dikkatleri dağıtmamış oluyor. Birinci sınıf yüksek verimlilik sunan klimalar, mükemmel performansı ve hızlı soğutmasıyla sıcak günlerin kurtarıcısı oluyor.

Ayrıntılı bilgi için; https://lgkampanya.com/salon-tipi-klima-petrol-ofisi