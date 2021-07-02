Vazgeçilmez Lezzetleri Sundular, LG Ürünleri Kazandılar

Mutfak severlerin hazırladıkları en nostaljik yemek ve bu yemeğin hikayesini yazarak katıldıkları LG’nin “Life’s Good Restaurant” yarışması kazananları belli oldu. En nostaljik yemeği yapan ve hikayesini yazan 3 kişi, LG InstaView Buzdolabı, LG Quadwash Bulaşık Makinesi ve LG NeoChef Mikrodalga Fırın kazanmanın yanı sıra, Bengi Kurtcebe ile tadım yapma şansı elde etti.

LG Electronics’in (LG), mutfakta yemek pişirmeyi ve yaratıcılığı daha keyifli hale getirme misyonunu dahilinde ünlü aşçı Bengi Kurtcebe ile Türkiye’ye özel bir işbirliği yaparak başlattığı “Life’s Good Restaurant” yarışması sonuçlandı. En sevdikleri yemekleri yapıp, bu yemeğin fotoğraflarını ve arkasındaki hikayeyi paylaşanlar arasından en beğenilen yemeği sunan 3 kişi belirlendi. Yarışma sonucunda 1. olan yemek ve hikayenin sahibi LG InstaView Buzdolabı, 2. olan yemek sahibi LG Quadwash Bulaşık Makinesi, 3. ise LG NeoChef Mikrodalga Fırın ile ödüllendirildi. Yarışma kazananlarının ödülü sadece bunlarla da sınırlı kalmıyor. İlk üçe giren yarışmacılar, Bengi Kurtcebe tarafından pişirilen yemekleri de birlikte tatma fırsatı bulacaklar.

LG Eğlendirerek Kazandırmaya Devam Ediyor

Tüketicilerini hem eğlendiren hem de kazandıran aktiviteler sunmaya devam eden LG, önümüzdeki günlerde “Dans Mücadelesi” isimli bir de dans yarışması başlatacak.

Yarışma sonuçları hakkında daha fazla bilgi edinmek ve yeni yarışmalara katılmak için https://lgthespot.com/LifeisGoodRestaurant/tr adresi ziyaret edilebilir.