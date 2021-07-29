Ortak Girişim Anlaşmasını İmzalayan LG VE MAGNA Yönetim Takımını da Açıkladı





Magna'nın ve LG'nin Elektrikli Güç Aktarma Organlarını Birleştiren Yeni ŞirketE-Sürüş Bileşenleri Geliştirmeyi Hızlandıracak.

LG Electronics (LG) ve Magna International Inc. (Magna), iki şirket arasında bir ortak girişim kuran anlaşmayı imzaladı. LG Magna e-Powertrain olarak adlandırılan ve merkezi Güney Kore, Incheon'da bulunan yeni şirket güçlü bir ekip tarafından yönetilecek.

Yeni şirketin lideri (CEO), 20 yıllık bir LG emektarı olan Cheong Won-suk olacak. Cheong Won-suk son olarak LG Araç Bileşeni Çözümleri Şirketi, Yeşil İş Bölümü Başkanı olarak görev yaptı. LG'den önceyse, Daewoo Motors Ar-Ge Bölümü’nde yaklaşık on yıl geçirdi.

2016'dan beri Magna’da görev yapan Javier Perez, yeni şirketin COO'su olacak ve ortak girişimin günlük operasyonlarını denetleyecek. Perez, 18 yılı Asya’da geçen yaklaşık çeyrek asırlık otomotiv üretimi ve kalite kontrol deneyimini LG Magna e-Powertrain'e getiriyor.

Ortak girişimin oluşturulması, Magna'nın elektrikli güç aktarma sistemleri ve birinci sınıf otomotiv üretimindeki gücünü LG'nin e-motorlar ve invertörler için bileşen geliştirmedeki uzmanlığıyla birleştiriyor. LG Magna e-Powertrain'in yönetici ekibinin duyurulması, e-motorlar, invertörler, yerleşik şarj cihazları ve bazı otomobil üreticileri için e-sürücü sistemleri üretecek olan şirketin önemli bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor.

LG Magna e-Powertrain tarafından yaratılan tasarım, mühendislik ve üretim sinerjilerinin, her iki şirketin de pazar trendlerine hızla tepki vermesini ve araç elektrifikasyonuna yönelik büyüyen küresel değişimden faydalanmasını sağlaması bekleniyor. Yeni şirket, otomobil üreticilerine elektrifikasyon ve işlevsellik sağlayan eksiksiz çözümlerden akıllı işletim yazılımı ve kontrollerini yeni e-sürücü sistemlerinde entegre etmeye kadar ölçeklenebilir bir portföy sunan güç aktarma bileşenleri geliştirecek.

Şirketin CEO’su Cheong, “Magna ile ortaklık, LG'nin küresel üretimini büyütmesine, ek iş fırsatları sağlamasına ve satın alma ve teknolojik yeniliklerde sinerjiler sunmasına olanak tanıyor. Entegre ve işbirlikçi yaklaşımın müşterilere hızlı bir şekilde ulaşması ve dünya çapındaki elektrikli güç aktarma organları pazarının hızlı büyümesinden faydalanması bekleniyor” şeklinde konuştu.

COO Perez ise; “E-motorlar, invertörler ve elektrikli tahrik sistemleri pazarının 2030’a kadar önemli bir büyüme göstermesi bekleniyor. Ortak girişim şirketimiz, birinci sınıf bir elektrik çözümleri portföyü sunmak için Magna ve LG uzmanlarını bir araya getiriyor. Mevcut teknolojilerden, mühendislik yeteneklerinden ve küresel ayak izlerinden yararlanan LG Magna e-Powertrain, otomobil üreticilerinin tüm araç serilerini elektrikli hale getirmede önlerindeki en büyük zorluklardan bazılarını alt etmelerine yardımcı olacak gelişmeleri etkinleştirmeyi amaçlıyor” dedi.

LG Magna e-Powertrain, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore ve Çin'de 1.000'den fazla çalışandan oluşacak.