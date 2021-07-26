LG Buhar Özellikli Çamaşır Makineleri ile Ekstra Hijyen, Ekstra Özen





Alerjenleri % 99,9’a varan oranla yok etmesiyle öne çıkan LG Buhar özellikli çamaşır makineleri, en kirli çamaşırları bile hassas bir şekilde temizlerken ekstra hijyen sağlıyor. Böylelikle yaz aylarının vazgeçilmezi hassas kıyafetler özenle korunuyor, ilk günkü gibi yeni kalıyor.

Üstelik LG Buhar özellikli çamaşır makineleri, Temmuz sonuna kadar Uni Baby Hassas Dokunuş Sıvı Çamaşır Deterjanı hediyesiyle birlikte satılıyor.



Yaz ayları gelince, incecik uçuşan kıyafetler, hassas kumaşlar, plaj kıyafetleri ve havlular ortaya çıkar. Yazın sembolü olan bu hassas kıyafetler özenle temizlenmedikleri zaman bir kabusa dönüşerek tüm yaz gardırobunu kullanılmaz kılabilir. LG Electronics (LG), alerjik reaksiyonlara neden olan toz akarları gibi alerjenleri %99,9’a kadar yok eden, yapay zeka özelliği ile kendi kendini programlayan Buhar özellikli çamaşır makineleri ile en hassas çamaşırları bile kusursuz şekilde temizliyor. LG’nin bu akıllı çamaşır makineleri, özen isteyen çamaşırları en uygun programda yıkayarak hem kirlerden hem de alerjenlerden arındırıyor. Böylelikle kullanıcılar, ipekli giysilerini ya da mayolarını gözleri arkada kalmadan çamaşır makinesinde yıkayabiliyorlar.



Buharın Gücü

Kazanın tamamına 60 derecelik buhar vererek giysilerdeki bakteri ve alerjenleri ortadan kaldıran LG Buhar özellikli çamaşır makineleri, yapay zeka teknolojisi ile makinedeki çamaşırların cinsini, ağırlığını ve hacmini belirleyerek, bu çamaşırlara uygun programı kendisi seçiyor. LG AIDD teknolojisine sahip Buhar özellikli çamaşır makineleri, farklı cins kumaşlardan oluşan çamaşır gurubunu tanımlayarak yıkama hareketlerini, sıcaklığı ve süreyi buna göre programlıyor. Yazın vazgeçilmezi şortlar, tişörtler ve apayrı bir kumaş cinsine sahip Jean pantolonlar bir arada yıkanabiliyor. LG AIDD özellikli çamaşır makinelerinin kullanıcıların hayatına getirdiği kolaylıklar bununla sınırlı kalmıyor. LG Çamaşır Makineleri Akıllı Eşleşme (Smart Pairing) özelliği ile, çamaşır makinesinde yıkanan çamaşır grubunun cinsine göre, kurutma makinesinin de otomatik olarak uygun programı seçmesini sağlıyor.



ThinQ özelliği sayesinde de kullanıcılar uzaktan çamaşır makinelerini çalıştırabiliyor, programlayabiliyor ya da program sonlandırabiliyor. Çamaşır devri bittiği zaman cep telefonlarına uyarı alabiliyorlar. Tüm bu özellikler LG kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırıp konforlarını artırıyor. Ayrıca bebek buhar bakımı, kırışıklıkları ve kokuları yıkama yapmadan 20 dakikada yok eden Steam Refresh özelliği ve yumuşatıcı kullanmaya gerek bırakmayan Steam Softener fonksiyonuyla zorlu çamaşır serüvenleri basit bir hal alıyor.



Üstelik, Temmuz ayı boyunca LG Brand Shop’lardan LG Buhar özellikli çamaşır makinesi alanlara, 4 adet 1500ml Uni Baby Hassas Dokunuş Sıvı Çamaşır Deterjanı hediye ediliyor.



LG çamaşır makinelerini incelemek için:

https://www.lg.com/tr/camasir-makinesi