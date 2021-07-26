Ultra İnce Çerçeveyle Sürükleyici Görüntü





LG 55'' 500 nit FHD İnce Çerçeveli Video Wall VL5F; 500 cd/m² parlaklığı, incecik çerçevesi, HDMI (2)/DP/DVI-D/USB/RS232C/RJ45/Audio/IR arayüzü ve 93,1 mm derinliği ile, dijital bilgi ekranları alanında fark yaratıyor.

LG Video Wall, sürükleyici görüntüsüyle bir cazibe merkezi haline geliyor ve kurum ve markaların pazarlama faaliyetlerinin ayrılmaz bir eşlikçisi oluyor.

LG Electronics (LG), Video Wall ile vitrin, boş duvarlar, merdiven kenarları, binaların dış yüzeyleri gibi boş alanları birer bilgilendirme ve reklam alanı haline getiriyor. 500 cd/m² parlaklık, 2,25 mm (Üst/Sol), 1,25 mm (Alt/Sağ) incelikte çerçeve, HDMI (2)/DP/DVI-D/USB/RS232C/RJ45/Audio/IR arayüz ve 93,1 mm derinliğe sahip LG 55'' 500 nit FHD İnce Çerçeveli Video Wall, istenen tüm mesaj ve görselleri geniş kitlelere mükemmel görüntü kalitesi ve açısıyla iletiyor.

Ultra İnce Çerçeve

VL5F serisi, çerçeveden çerçeveye 3,5 mm'lik genişliği sayesinde bakanları içine alan büyüleyici bir ekran sağlarken, olağanüstü IPS paneli her açıdan net bir görüntü sunuyor. Olağanüstü düzeyde çekici ve son derece işlevsel tasarımıyla, çeşitli iş ortamlarında reklam ve bilgi paylaşmak için kullanılabiliyor. Ultra dar çerçeve, dinamik içeriği etkin bir şekilde sunmak ve izleyicilerin ilgisini çekmek için görsel olarak çarpıcı bir dijital duvar oluşturuyor. VL5F serisi ile oluşturulan bu büyük ekran yoldan geçenlerin tüm dikkatini üzerine çekiyor.

VL5F serisinin sahip olduğu görüntü iyileştirme algoritması, video oynatılırken ekranlar arasındaki görüntü boşluklarını daraltıyor. Çerçeve sınırlarında bulunan nesneler ayarlanarak kesintisiz izleme deneyimi sunuyor. Ayrıca, VL5F serisi, 178 derecelik yüksek izlenme açısı ile ekranda bozulma olmaksızın canlı renklerin gösterilmesini sağlıyor. İzleme pozisyonundan bağımsız olarak gerçekçi renklerle daha çok izleyicinin dikkatini çekmeyi ve onları büyülemeyi başaran VL5F serisi, daha geniş izlenme açısı sunuyor.

Kullanıcı Rahatlığı Ön Planda

Kullanıcı rahatlığını ön planda tutan VL5F serisi ile kolay renk ve beyaz denge ayarı yapmak da mümkün. İçeriğe bağlı olarak, ekranın renk sıcaklığı bir uzaktan kumanda ile 100K'lık artışlarla kolayca ayarlanabiliyor. Ayrıca VL5F serisi, gri skalasının her değerinin değiştirilmesine olanak tanıyarak daha ayrıntılı ve hassas beyaz dengesi ayarı elde edilmesini sağlıyor.

Menü yapısı ticari kullanım için optimize edilen VL5F Serisi, yaklaşım akışlarını basitleştiriyor ve benzer işlevleri birlikte gruplandırarak kullanım kolaylığı için daha sezgisel bir Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI) kullanıyor. Bu sayede kullanıcılar, istenen işlevleri keşfederken ve ekranları yönetirken hata yapmaktan kaçınabiliyorlar.

Serinin GUI (Grafik Kullanıcı Arayüzü) kullanıcıların diğer ayarlara kolaylıkla geçmesini sağlayan dört yönlü navigasyon kumandası ile tasarlanmış durumda. Ayrıca, kullanıcılar ekranlarını nispeten uzaktan kontrol etmek istediklerinde ihtiyaç duyulan daha iyi görünürlük için daha büyük yazı tiplerini kullanabiliyorlar.

Ayrıca bu serinin 49” modeli ile de daha küçük alanlarda da videowall deneyimi sağlanabiliyor.

LG VL5F serisi ile ilgili daha fazla bilgi almak için: https://www.lg.com/tr/business/profesyonel-monitorler/lg-55VL5F-A