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LG Flex, 42 inç OLED TV, Lifestyle Ekran, Kişiselleştirilebilir Esnek Ekran, 20 Kavis Seviyesi, 0.1 ms Tepki, 120Hz, 2023
CES 2023 İnovasyon Ödülü
LG OLED Flex
En İyi İnovasyon*
CES 2023 İnovasyon Ödülü
LG OLED Flex
Video Ekranı kategorisinde Onur Ödülü Sahibi
Red Dot Design
LG OLED Flex
Red Dot Design
LG OLED Flex
IF Design
LG OLED Flex
Kişiselleştirilebilir Ekran Esnekliği
20 Kavis Seviyesi
*Bu ürün sabit bir kavise değil, bükülebilir, değiştirilebilir bir kavise sahiptir. Kurum içinde yürütülen testlere göre, maksimum kavis, sabit kavisi 900R olan ürünlere benzerken minimum kavis ise düz ekran görüntüsüne benzer.
*Tüm görseller yalnızca temsilidir.
Daha az gecikmeyle oynayın
Normal bir ekran ve hızlı tepki süresi veren ekran, bir futbol maçındaki aynı görüntüyü gösterir. 0,1 ms tepki süresine sahip ekran, gözle görülür şekilde daha akıcı ve daha gerçekçidir.
*Tepki süresi Intertek tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır.
Yansıma Önleyici Kaplama
LG OLED Flex, SAR teknolojisi sayesinde çevredeki ışıktan, nesnelerden ve insanlardan gelen yansımaları azaltarak önceki nesillere göre %25 daha az yansıma sağlar*. Böylece, aydınlık bir alanda olsanız bile, oyun oynarken ekranınızda görünen dikkat dağıtıcı gölgeler büyük oranda azalır.
LG OLED Flex'te oyun oynayan birinin görüntüsü. Ekranın sağ tarafında SAR teknolojisi vardır ve sadece oyun grafikleri gösterilir. Ekranın sol tarafında SAR teknolojisi yoktur ve oyuncunun yüzünün yansıması gösterilir.
*Kurum içi testler sırasında, yansımalar LG OLED G2 ve C2'ye kıyasla %25 oranında azalmıştır.
*Karşılaştırma görüntüsü yalnızca temsilidir.
Oyun Severler İçin Üretildi
LG OLED evo'nun kendinden aydınlatmalı pikselleri, karanlık noktaları daha koyu, parlak noktaları ise daha aydınlık şekilde vurgulayarak rakipsiz bir kontrast sunar. Tanımlanan resim, %100 renk doğruluğu* ile gösterilirken oyun grafiklerinin hiper gerçekçi görünmesini sağlar. Göz konforu bilgileri** ise kazanmanız için size doğru görüş alanı sağlar.
Yan yana duran üç LG OLED Flex televizyonun ekranlarında sırasıyla siyah soyut görüntü, renkli soyut görüntü ve mavi dalga görüntüsü gösterilir.
*LG OLED Panel, 125 renk deseni ile CIE DE2000'e göre ölçülen %100 Renk Doğruluğu için Intertek tarafından onaylanmıştır.
*Ekran Renk Gamı Hacmi (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 renk boşluğunun CGV değerine eşit veya bu değerin üzerindedir.
**LG OLED TV setleri, TUV-Eyesafe® tarafından düşük mavi ışıklı ekranlar olarak onaylanmıştır.
Savaş alanınız
size uyum sağlasın
Oyun Severler İçin Kişiselleştirilebilir Kullanıcı Deneyimi
Kontrolü elinize alın
Oyun Kontrol Paneli, oyunu duraklatmaya gerek kalmadan ekranınızın üzerinde belirir ve oyun için ideal ekran boyutunu bulmanızı sağlar. 27, 32 veya 42 inç seçenekler arasından en sevdiğiniz oyun türüne en uygun olanı seçin. Çoklu görünüm ile bir tarafta oyun oynarken diğer tarafta oyun videolarını izlemek için ekranı ikiye bölün.
*Tüm görseller yalnızca temsilidir.
Oyun tarzınıza göre
görüntü ve ses kalitesi
Oyun, görüntü ve ses ayarları oyun üzerinden üç farklı görüntüde gösterilir.
Televizyondan bilgisayara kolayca geçiş yapın
Geçiş merkezi üç farklı resimde gösterilir. İlk resimde LG OLED Flex'in ekranında Geçiş Merkezi menüsü gösterilir. İkinci resimde LG OLED Flex üzerindeki bağlantı noktası gösterilir. Üçüncü resimde LG OLED Flex'in bağlantı noktasının yandan görünümü gösterilir.
*Geçiş Merkezi işlevini kullanırken fare, klavye, USB kulaklık ve kulak seti gibi tüm cihazları bağlayın.
*USB PC ↔ TV bağlantı terminali ayrıca sağlanır.
Sesinizi duyurun
LG OLED Flex'te oyun oynayan bir adamın görüntüsü. Ağzının çevresinde konuştuğunu gösteren ses balonları görülür.
Oyuna konsantre olmanızı sağlayan ses kalitesi
LG OLED Flex'te konser izleyen birinin görüntüsü. Televizyonun ön tarafından sesi betimleyen ses balonları yayılır.
Benzersiz stil
LG OLED Flex'in üç görüntüsü. İlk görüntüde, birbirine bakan iki televizyon yukarıdan görülür. İkinci görüntüde, Kalkan Tasarımı yukarıdan bir açıyla yakından görülür. Üçüncü görüntüde, Kalkan Tasarımı önden ve yakından görülür.
Modunuzu aydınlatın
Yeşil aydınlatmalı LG OLED Flex'in arkadan görünümü. Aşağıda, arka arkaya kırmızı, mor, mavi ve gri Kalkan Tasarımlarının yakın çekimleri.
Ana Özellikler
-
Ekran Türü
4K OLED
-
Yenileme Hızı
120Hz Native
-
Geniş Renk Gamı
OLED Color
-
Görüntü İşlemcisi
5. Nesil α9 AI 4K işlemci
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
G-Sync Uyumluluğu
Evet
-
FreeSync Uyumluluğu
Evet
-
Dolby Atmos
Evet
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ (EKRAN)
-
Ekran Türü
4K OLED
-
Ekran Çözünürlüğü
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Yenileme Hızı
120Hz Native
-
Geniş Renk Gamı
OLED Color
GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)
-
Görüntü İşlemcisi
5. Nesil α9 AI 4K işlemci
-
AI Görüntü
Gelişmiş AI Görüntü
-
AI Çözünürlük Yükseltme
AI 4K Çözünürlük Yükseltme
-
Dinamik Ton Eşleme
Evet (Dinamik Ton Eşleme Pro)
-
AI Tür Seçimi
Evet (SDR/HDR/Dolby HDR)
-
AI Parlaklık Kontrolü
Evet
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
Evet
-
HFR (Yüksek Kare Hızı)
4K 120 fps (HDMI, USB)
-
Yerel Karartma Teknolojisi
Piksel Karartma
-
Motion
OLED Motion
-
Görüntü Modu
9 mod (Canlı, Standart, Eko, Sinema, Spor, Oyun, Filmmaker, (ISF)Uzman (Aydınlık Oda), (ISF) Uzman (Karanlık Oda))
OYUN
-
G-Sync Uyumluluğu
Evet
-
FreeSync Uyumluluğu
Evet
-
HGIG Mode
Evet
-
Oyun Ayar Menüsü
Evet (Oyun Sayfası)
-
ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)
Evet
-
VRR (Değişken Yenileme Hızı)
Evet
SMART TV
-
Apple Homekit Uyumluluğu
Evet
-
Apple Airplay2 Uyumluluğu
Evet
-
Sanat Galerisi
Evet
-
İşletim Sistemi
webOS 22
-
Spor Bildirimleri
Evet
-
Aile Ayarları
Evet
-
ThinQ
Evet
-
Anasayfa
Evet
-
USB Kamera Uyumlu
Evet
SES
-
Dolby Atmos
Evet
-
AI Ses
Gelişmiş AI Ses (Sanal 7.1.2 Up-mix)
-
Gelişmiş Net Ses
Evet
-
WiSA Hazır
Evet (2.1 Kanala Kadar)
-
LG Ses Senkronizasyonu
Evet
-
Ses Modu Paylaşımı
Evet
-
Eşzamanlı Ses Çıkışı
Evet
-
Bluetooth Surround Uyumlu
Evet (2 Yönlü Oynatma)
ERİŞİLEBİLİRLİK
-
Yüksek Kontrast
Evet
-
Gri Ölçek
Evet
-
Renkleri Ters Çevir
Evet
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):
937 x 614 x 297
-
Kutu Boyutları (GxYxD)
1125 x 770 x 455
-
Ayak Boyutları (GxD) (mm):
363 x 297
-
TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):
22,6
-
Kutu Ağırlığı
30,6
BAĞLANTI
-
HDMI Ses Dönüş Kanalı
eARC (HDMI 2)
-
Bluetooth Desteği
Evet (v 5.0)
-
Ethernet Girişi
1 adet
-
Simplink (HDMI CEC)
Evet
-
SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)
1 adet
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