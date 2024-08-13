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LG 55'' SK9500 Serisi NanoCell 4K HDR NanoCell Smart LED TV / AI ThinQ

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG 55'' SK9500 Serisi NanoCell 4K HDR NanoCell Smart LED TV / AI ThinQ

55SK9500PLA

LG 55'' SK9500 Serisi NanoCell 4K HDR NanoCell Smart LED TV / AI ThinQ

(2)
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Tüm Özellikler

ANA ÖZELLİKLER

  • Ekran boyutu (İnç/cm)

    55" / 139cm

  • Nano Cell Display

    Var

  • Ekran Tipi

    Slim Direct

  • Çözünürlük

    3840 x 2160

  • LG Smart TV

    Var

  • Dahili HD Uydu Alıcısı

    Var

GÖRÜNTÜ

  • Görüntü İşlemcisi

    α7 Akıllı İşlemci

  • Picture Mastering Index

    PMI 3700

  • 4K Aktif HDR

    Var

  • Desteklenen HDR Formatları

    Dolby Vision, HDR 10, HLG

  • Technicolor Expert Modu

    Var

  • Ultra Gelişmiş Parlaklık

    Var

  • Renk Düzenleme Motoru

    Var

  • Gerçek Renk Doğruluğu

    Var

  • Aktif Derinlik Geliştirme

    Var

  • Çözünürlük Yükseltici

    Var(4K)

  • Geniş Renk Gamutu

    Var(Nano Cell Color)

  • Tam Dizi Yerel Karartma

    Var

  • HDR Efekti

    Var

  • HEVC

    Var (4K/60p, 10 bit)

  • VP9

    Var (4K/60p, 10 bit)

SES

  • Hoparlör Sistemi

    2.2 Hoparlör Sistemi

  • Ses Çıkışı

    40W(Woofer : 20W)

  • Surround Ses Özelliği

    Dolby Surround, Ultra Surround

  • Sihirli Ses Ayarlama

    Uyumlu

  • Hi-Fi Ses

    Var

  • Akıllı Ses Modu

    Var

  • Net Ses III

    Var

  • Bluetooh Üzerinden Müzik Çalma

    Var

  • LG Sound Sync

    Var

  • DTS Decoder

    Var (DTS-HD)

  • Audio Codec

    AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X

  • Dolby Atmos

    Var

YAYIN

  • Dijital

    DVB-T2/C/S2

AI TV(YAPAY ZEKA)

  • LG ThinQ AI

    webOS (AI ThinQ)

  • Akıllı Ses Tanıma

    Var (Sihirli Kumanda gerektirir.)
    *İngilizce (ABD/Avustralya/Kanada/Birleşik Krallık), Almanca, İspanyolca (Meksika/İspanya), Fransızca, İtalyanca, Lehçe, Portekizce (Brezilya), Türkçe, Rusça, Korece dilleri desteklenmektedir.

SMART TV

  • İşletim Sistemi

    webOS (AI ThinQ)

  • Başlatma Menüsü

    Var

  • Sihirli Zoom

    Var (Canlı Zoom + Focus Zoom)

  • 360 VR

    Var

  • Sihirli Link

    Var

  • Mobil Bağlantı

    Var

  • Kanallarım

    Var

  • Hızlı Erişim

    Var

  • Kanal Tavsiyesi

    Var

  • Evrensel Kontrol

    Var

  • LG Uygulama Mağazası

    Var

  • Web Tarayıcısı

    Var

  • Müzik Çalar

    Var

SMART SHARE

  • Bluetooth

    Var

  • Miracast

    Var

  • DLNA (Ağ Dosya Tarayıcısı)

    Var

EK ÖZELLİKLER

  • DTV Recording (Harici bir HDD veya USB ile çalışır.)

    Var

  • Time Shift (Harici bir HDD veya USB ile çalışır.)

    Var

  • Mobil Uygulama (LG TV Plus)

    Var

  • Simplink (HDMI CEC)

    Var

  • E-Kılavuz

    Var

  • Enerji Tasarrufu Modu

    Var

BAĞLANTI/ARAYÜZ

  • WiFi (WiFi Direct)

    Var (Dahili)

  • RF Girişi

    Var (2 adet)

  • Komponent Girişi (Composite Share)

    Var

  • Dijital Ses Çıkışı (Optical)

    Var

  • HDMI Girişi

    Var (4 adet - HDMI 2.0b)

  • LAN

    Var

  • CI Yuvası

    Var

  • Kulaklık Çıkışı

    Var

  • USB Girişi

    Var (2 adet USB 2.0)

AKSESUARLAR

  • Sihirli Kumanda

    Var (MR18)

  • Pil (Kumanda için)

    Var

  • VESA Duvar Askı Desteği

    Var (Duvar Askı Aparatı değildir. Duvar Askı Aparatı ayrı olarak satılmaktadır.)

  • Güç Kablosu

    Var

  • Kullanıcı Klavuzu

    Var

GÜÇ

  • Voltaj, Hz

    100~240Vac 50-60Hz

  • Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi (W)

    0.5W↓

  • Enerji Sınıfı

    A

  • Açık Modda Ortalama Güç Tüketimi (IEC 62087 Ed.2 uyarınca) (W)

    113

  • Yıllık Güç Tüketimi (kWh)

    157

  • Kurşun İçeriği (Presence of Lead)

    Var - Bu TV, RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) şartlarına paralel olarak, yalnızca başka teknolojik alternatif olmayan bazı parça ve bileşimlerinde kurşun kullanmaktadır.

BOYUTLAR & AĞIRLIK

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    1229 x 708 x 63

  • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

    1229 x 779 x 256

  • Kutu Boyutları (GxYxD) (mm):

    1360 x 810 x 207

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    17,8

  • TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):

    19,2

  • Kutu Ağırlığı (kg):

    23,8

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları