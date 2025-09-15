100 inç LG Micro RGB evo AI MRGB 96 4K 165Hz VRR Smart TV Sihirli Kumanda webOS26 2026

1)*LG'nin Micro RGB özelliği, LG Mini LED'e göre daha küçük boyutlu LED'lerin birleşimiyle geniş renk üretimi sağlayan çoklu LED tabanlı renk teknolojisini ifade eder.

2)*LG MicroRGB Ekran, IDMS v1.2 madde 5.18’e göre ölçülen Üçlü %100 Renk Kapsamı bakımından Intertek tarafından onaylanmıştır.

3)*Yukarıdaki görseller yalnızca temsil amaçlıdır.

4)*Kurum içi teknik özellikler karşılaştırmasına göre 2025 8.Nesil alfa 9 AI İşlemci ile karşılaştırıldığında.

5)*AI Resim Pro, OTT hizmetlerindeki telif hakkı korumalı her türlü içerikle çalışır.

6)*Ses Modu menüsünden etkinleştirilmelidir. Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.

7)*Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.

8)*AI Arama (Copilot), 2022 ve sonrasında piyasaya sürülen modeller de dahil olmak üzere, webOS Re:New Program özellikli OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD modellerinde mevcuttur.

*İnternet bağlantısı gereklidir; iş ortağı AI hizmetleri değiştirilebilir veya abonelik gerektirebilir.

*Bu özellik, bölge ve modele göre değişiklik gösterebilir; LLM desteği sunulmayan ülkelerde kullanılamaz.

9)*Bu özelliklerin bir kısmı, bazı bölgelerde veya modellerde desteklenmeyebilir.

*Gösterilen menüler piyasaya sürüldükten sonra değişiklik gösterebilir.

*Anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün saatine göre değişiklik gösterebilir.

*“Bu Sahnede” kartı, EPG (Elektronik Program Kılavuzu) desteği sunulan ülkelerde kullanılabilir.

*“On Now” kartı Netflix ve diğer CP (İçerik Sağlayıcı) uygulamalarında desteklenmediğinden görüntülenmez.

*“Üretken AI” kartı, bazı bölgelerde veya modellerde kullanılabilir.

10)*Gösterilen içerikler bölgeye ve ağ bağlantısına göre azaltılmış veya sınırlandırılmış olabilir.

*Ses Kimliği desteği bölge ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED ve NANO 4K UHD TV’lerde; 2026 itibarıyla piyasaya sürülen MRGB ve FHD TV’lerde mevcuttur.

*Yalnızca Ses Kimliği hesabını destekleyen uygulamalarla çalışır.

*Kilit, benzer bir sese sahip biri tarafından açılabilir; sesin sağlık nedenleri veya diğer etkenler nedeniyle değişmesi durumunda tanıma düzgün çalışmayabilir.

*Sunulan widget’lar ülkeye göre farklılık gösterebilir; önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir veya kullanım dışı bırakılabilir.

*Sayfam, 2026 OLED, MRGB, QNED ve NANO 4K UHD TV modellerinde geçerlidir.

11)*İnternet bağlantısı gereklidir.

*AI Sohbet Botu, müşteri hizmetlerine bağlanabilir.

*NLP desteği olmayan ülkelerde, sesli uygulamalara erişim ve kullanım mümkün olmayabilir.

13)*webOS Re:New, bir yazılım yükseltme programıdır ve sadece seçili modellerde kullanılabilir. Yükseltme sayısı ve Re:New destek süresi, ürüne, modele veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

*Güncelleme takvimi ile özellikler, uygulamalar ve hizmetler model ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

*Mevcut özellikler, içerikler ve hizmetler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir ve ürün, model veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

14)*TV’nin yapay zeka özelliklerine hızlı erişim sunar; ancak dahili yapay zeka işleme özelliği bulunmaz.

*AI Sihirli Kumanda özelliğinin tasarımı, kullanılabilirliği ve işlevleri; aynı model olsa dahi bölgeye ve desteklenen dile göre değişiklik gösterebilir.

*Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir.

*AI Ses Tanıma, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.

15)*Maksimum ekran boyutu, modele ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

16)*Çerçeve boyutu seriye ve boyuta göre farklılık gösterir.

*Kurulum ortamına bağlı olarak TV ve duvar arasında hafif bir boşluk olabilir. Kurulum gereksinimleri değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için kurulum kılavuzuna bakın.

18)*Kullanılabilir içerik bölgeye göre farklılık gösterebilir ve değişikliğe tabidir.

*Tüm içerik ve özelliklere erişim için LG Gallery+ aboneliği gereklidir.

21)*Özellik, Google Fotoğraflar hesabınızda oturum açtığınızda ve uygulamada en az 10 fotoğrafınız varsa çalışır.

22)*Parlaklık sensörleri modele göre değişebilir.

23)*Hareket sensörleri yalnızca W6 ve G6 modellerinde mevcuttur.

24)*Bazı LG Channels için destek bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

25)*LG “Matter” Wi-Fi cihazlarını destekler. “Matter” destekli hizmetler ve özellikler bağlı cihazlara göre değişiklik gösterebilir.

26)*AMD FreeSync Premium onayı, düşük giriş gecikmesi, daha düşük takılma ve titreşimsiz görüntü performansına dayanmaktadır.

*165 Hz modu yalnızca 165 Hz’i destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır.

*HGiG desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*Motion Booster modunda, optimum performans sağlamak için çözünürlük azalabilir.

*Motion Booster 330, ultra akıcı oyun deneyimi için optimize edilmiş Full HD çözünürlükte 330 Hz’e kadar yenileme hızı sunar.

27)*Üyelik gereklidir. Hizmet kapsamı üyelik planına göre değişiklik gösterebilir.

*Yalnızca LG OLED W6, G6, C6 ile MRGB95 ve MRGB9M modellerinde mevcuttur.

*GeForce NOW kullanılabilirliği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*ULL modunda, yalnızca bir kumanda (oyun kumandası) bağlanabilir. Diğer Bluetooth cihazlarının kullanımı etkilenebilir.

*En iyi performans için Ethernet ya da 5 GHz Wi-Fi bağlantısı önerilir.

28)*ULL modunda, yalnızca bir kumanda (oyun kumandası) bağlanabilir. Diğer Bluetooth cihazlarının kullanımı etkilenebilir.

*En iyi performans için Ethernet ya da 5 GHz Wi-Fi bağlantısı önerilir.

29)*Bulut oyun hizmetlerine yönelik destek değişiklik gösterebilir.

*Bazı oyun hizmetleri için abonelik ve oyun kumandası gerekli olabilir.

*Oyun kumandası ayrı satılır.

30)*“Bu Sahnede” kartı, EPG desteği sunulan ülkelerde kullanılabilir.

*Destek kapsamı ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*AI Konsiyerj tarafından sağlanan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve doğru olmayabilir. LG, bu tür bilgilere dayanılarak alınan herhangi bir eylem veya karar için sorumluluk kabul etmez.

31)*FILMMAKER MODE, UHD Alliance, Inc'in ticari markasıdır.

*FILMMAKER MODE özelliği AppleTV+ ve Amazon Prime video uygulamasında otomatik olarak başlar.

33)*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir.

*Ses Modu Kontrolü modele göre farklılık gösterebilir.

*Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir.

*LG TV uzaktan kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır.

34)*Güç tasarrufu yalnızca hem Galeri Modu hem de Always Ready özelliği etkinleştirildiğinde geçerlidir. Always Ready özelliği kapalıysa Galeri Modu TV açıkken kullanılan güçle aynı miktarda güç tüketir.

37)*Kaynak Verimliliği aşağıdaki modeller için geçerlidir ve 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerlidir: OLED W6,G6,C6,CS6,B6, MRGB95,9M,85 QNED85

*Lütfen daha fazla bilgi için https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home adresini ziyaret edin.