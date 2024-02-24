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55 inç LG QNED TV HEDİYELİ, 83 inç LG OLED TV KAMPANYASI (OLED83G45LW+55QNED80T6A)

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

55 inç LG QNED TV HEDİYELİ, 83 inç LG OLED TV KAMPANYASI (OLED83G45LW+55QNED80T6A)

83G45.55QNED

55 inç LG QNED TV HEDİYELİ, 83 inç LG OLED TV KAMPANYASI (OLED83G45LW+55QNED80T6A)

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Ana Özellikler

Ekran Türü

4K QNED

Yenileme Hızı

60Hz Native

Geniş Renk Gamı

QNED Color

Görüntü İşlemcisi

7.Nesil α5 AI 4K İşlemci

　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

HDR10 / HLG

TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

1236 x 716 x 29,7

TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

14,9

Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ (EKRAN)

Ekran Türü

4K QNED

Ekran Çözünürlüğü

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Arkaplan Işık Türü

Edge

Yenileme Hızı

60Hz Native

Geniş Renk Gamı

QNED Color

GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)

Görüntü İşlemcisi

7.Nesil α5 AI 4K İşlemci

AI Çözünürlük Yükseltme

4K Çözünürlük Yükseltici

Dinamik Ton Eşleme

Evet

AI Parlaklık Kontrolü

Evet

　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Evet

Yerel Karartma Teknolojisi

Yerel Karartma

Görüntü Modu

9 mod (Canlı, Standart, Eko, Sinema, Spor, Oyun, Filmmaker, (ISF)Uzman (Aydınlık Oda), (ISF) Uzman (Karanlık Oda))

OYUN

HGIG Mode

Evet

Oyun Ayar Menüsü

Evet (Oyun Sayfası)

ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)

Evet

SMART TV

İşletim Sistemi

webOS 24

Aile Ayarları

Evet

ThinQ

Evet

USB Kamera Uyumlu

Evet

Web Tarayıcısı

Evet

Akıllı Ses Tanıma

Evet

Sihirli Kumanda

Yerleşik

Odadan Odaya Paylaşım

Evet (Alıcı)

Akıllı Telefon Uzaktan Uygulaması

Evet (LG ThinQ)

SES

AI Ses

Gelişmiş AI Ses (Sanal 9.1.2 Up-mix)

Gelişmiş Net Ses

Evet (Otomatik Ses Seviyesi Düzeltme)

LG Ses Senkronizasyonu

Evet

Ses Modu Paylaşımı

Evet

Eşzamanlı Ses Çıkışı

Evet

Bluetooth Surround Uyumlu

Evet (2 Yönlü Oynatma)

Ses Çıkışı

20W

AI Akustik Ayarlama

Evet

Ses Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Kılavuza bakın)

Hoparlör Yönü

Aşağı Yönde Ses Verme

Hoparlör Sistemi

2.0 kanal

ERİŞİLEBİLİRLİK

Yüksek Kontrast

Evet

Gri Ölçek

Evet

Renkleri Ters Çevir

Evet

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

1236 x 716 x 29,7

TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

1236 x 783 x 257

Kutu Boyutları (GxYxD)

1360 x 810 x 152

Ayak Boyutları (GxD) (mm):

1074 x 257

TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

14,9

TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):

15,3

　Kutu Ağırlığı

19,6

VESA Uyumluluğu

300 x 300

BAĞLANTI

HDMI Ses Dönüş Kanalı

eARC (HDMI 2)

Bluetooth Desteği

Evet (v 5.1)

Ethernet Girişi

1 adet

Simplink (HDMI CEC)

Evet

SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)

1 adet

HDMI Giriş

3 adet (adetRC, ALLM desteği sağlar)

RF Girişi (Anten/Kablo)

2 adet

USB Girişi

2 adet (v 2.0)

Wi-Fi

Evet (Wi-Fi 5)

GÜÇ

Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Bekleme Güç Tüketimi

0,5 W'ın altında

DAHİL OLAN AKSESUARLAR

Kumanda

Sihirli Uzaktan Kumanda MR24

Güç Kablosu

Evet (Ayrılabilir)

Uzaktan Kumanda Pilleri

Evet (AA x 2 adet)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

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Product information sheet (55QNED80T6A)
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Türkiye Energy Label 2019(55QNED80T6A)
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Türkiye Information Sheet(55QNED80T6A)
UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
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Ana Özellikler

Ekran Türü

4K OLED

Yenileme Hızı

120Hz Native

Geniş Renk Gamı

OLED Color

Görüntü İşlemcisi

α11 AI 4K İşlemci

　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

G-Sync Uyumluluğu

Evet

FreeSync Uyumluluğu

Evet

Dolby Atmos

Evet

TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

1847 x 1057 x 28,0

TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

40,9

Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ (EKRAN)

Ekran Türü

4K OLED

Ekran Çözünürlüğü

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Yenileme Hızı

120Hz Native

Geniş Renk Gamı

OLED Color

GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)

Görüntü İşlemcisi

α11 AI 4K İşlemci

AI Çözünürlük Yükseltme

α11 AI 4K Süper Çözünürlük Yükseltici

Dinamik Ton Eşleme

Evet (OLED Dinamik Ton Eşleme Pro)

AI Tür Seçimi

Evet (SDR/HDR)

AI Parlaklık Kontrolü

Evet

　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Evet

HFR (Yüksek Kare Hızı)

4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

Yerel Karartma Teknolojisi

Piksel Karartma

Motion

OLED Motion

Görüntü Modu

10 mod (Kişiselleştirilmiş Resim Sihirbazı, Canlı, Standart, APS (Otomatik Güç Tasarrufu), Sinema, Spor, Oyun, FILMMAKER, (ISF)Uzman(Aydınlık Oda), (ISF)Uzman(Karanlık Oda))

OYUN

G-Sync Uyumluluğu

Evet

FreeSync Uyumluluğu

Evet

HGIG Mode

Evet

Oyun Ayar Menüsü

Evet (Oyun Sayfası)

ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)

Evet

VRR (Değişken Yenileme Hızı)

Evet (144Hz'e kadar)

SMART TV

İşletim Sistemi

webOS 24

Aile Ayarları

Evet

ThinQ

Evet

USB Kamera Uyumlu

Evet

Always Ready

Evet

Web Tarayıcısı

Evet

Eller Serbest Ses Kontrolü

Evet

Akıllı Ses Tanıma

Evet

Sihirli Kumanda

Yerleşik

Çoklu Görünüm

Evet (En fazla 4 görüntü)

Akıllı Telefon Uzaktan Uygulaması

Evet (LG ThinQ)

SES

Dolby Atmos

Evet

AI Ses

α11 AI Ses Pro (Sanal 11.1.2 Yükseltme)

Gelişmiş Net Ses

Evet (Yapay Zeka - Sesi Yeniden Düzenleme)

WiSA Hazır

Evet (2.1 Kanala Kadar)

LG Ses Senkronizasyonu

Evet

Ses Modu Paylaşımı

Evet

Eşzamanlı Ses Çıkışı

Evet

Bluetooth Surround Uyumlu

Evet (2 Yönlü Oynatma)

Ses Çıkışı

60W

AI Akustik Ayarlama

Evet

Ses Codec

AC4, AC3(Dolby Digital),  EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Kılavuza bakın)

Hoparlör Yönü

Aşağı Yönde Ses Verme

Hoparlör Sistemi

4.2. kanal

ERİŞİLEBİLİRLİK

Yüksek Kontrast

Evet

Gri Ölçek

Evet

Renkleri Ters Çevir

Evet

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

1847 x 1057 x 28,0

TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

1847 x 1115 x 321

Ayak Boyutları (GxD) (mm):

501 x 321

TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

40,9

TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):

47,5

　Kutu Ağırlığı

56,3

VESA Uyumluluğu

400 x 400

BAĞLANTI

HDMI Ses Dönüş Kanalı

eARC (HDMI 2)

Bluetooth Desteği

Evet (v 5.1)

Ethernet Girişi

1 adet

Simplink (HDMI CEC)

Evet

SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)

1 adet

CI Slot

1 adet

HDMI Giriş

4 adet (4K 120Hz, adetRC, VRR, ALLM, QMS desteği sağlar (4 port))

RF Girişi (Anten/Kablo)

2 adet

USB Girişi

3 adet (v 2.0)

Wi-Fi

Evet (Wi-Fi 6)

GÜÇ

Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Bekleme Güç Tüketimi

0,5 W'ın altında

DAHİL OLAN AKSESUARLAR

Kumanda

Sihirli Uzaktan Kumanda MR24

Güç Kablosu

Evet (Ekli)

Uzaktan Kumanda Pilleri

Evet (AA x 2 adet)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

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Product information sheet (OLED83G45LW)
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Türkiye Energy Label 2019(OLED83G45LW)
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Türkiye Information Sheet(OLED83G45LW)
UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları