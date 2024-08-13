Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG OLED65C5 Satın Alımlarında SC9S Soundbar Hediye
OLED65C54LA PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
TV

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Satış Noktaları

Destek

LG OLED65C5 Satın Alımlarında SC9S Soundbar Hediye

OLED65C54LA PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
TV

LG OLED65C5 Satın Alımlarında SC9S Soundbar Hediye

OLED65C5.SC9S
  • bundle image
  • front view
  • front view
bundle image
front view
front view

Temel Özellikler

  • 8.Nesil Alfa 9 AI İşlemci ile 4K görüntü kalitesi, yükseltilmiş görseller ve çevreleyen ses
  • Her pikseldeki Mükemmel Siyah seviyeleri çarpıcı kontrast, derinlik ve detay sunuyor
  • %100 Renk Doğruluğu ile doğru ve gerçekçi renkler. %100 Renk Hacmi ile daha zengin renk tonları
  • LG OLED C Serisi için WOW Bağlantı Parçası
  • WOW Orkestra
  • WOW Arayüzü
Daha fazla
Yazdır

Tüm Özellikler

UYUMLULUK BİLGİLERİ

uzatma
Product information sheet (OLED65C54LA)
uzatma
Türkiye Energy Label 2019(OLED65C54LA)
uzatma
Türkiye Information Sheet(OLED65C54LA)
UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
Yazdır

Ana Özellikler

Kanal Sayısı

3.1.3

Çıkış Gücü

400 W

Dolby Atmos

Evet

DTS:X

Evet

IMAX Enhanced

Evet

WOW Orkestra

Evet

Ana

975 x 63 x 125 mm

Subwoofer

221 x 390 x 313 mm

Tüm Özellikler

GENEL

Kanal Sayısı

3.1.3

Çıkış Gücü

400 W

Hoparlör Sayısı

9 EA

SES EFEKTI

AI Sound Pro

Evet

Standart

Evet

Müzik

Evet

Sinema

Evet

Net Ses Pro

Evet

Spor

Evet

Oyun

Evet

Güçlendirilmiş Bas / Güçlendirilmiş Bas +

Evet

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SES

Örnekleme

24bit/96kHz

Upbit / Upsampling

24bit/96kHz

SES FORMATI

Dolby Atmos

Evet

Dolby Digital

Evet

DTS:X

Evet

DTS Digital Surround

Evet

IMAX Enhanced

Evet

AAC

Evet

AAC+

Evet

MQA

Evet

BAĞLANABILIRLIK

Optik

1

HDMI Girişi

1

HDMI Çıkışı

1

USB

1

Bluetooth Sürümü

5.0

Bluetooth Çözücü - SBC/AAC

Evet

Wi-Fi

Evet

Hazır Kablosuz Arka Hoparlör

Evet

Alexa ile çalışır

Evet

Spotify Bağlantısı

Evet

AirPlay 3

Evet

Chromecast

Evet

Google Home ile çalışır

Evet

HDMI DESTEKLI

Geçiş (Pass-through)

Evet

4K Geçiş (Pass-through)

Evet

VRR / ALLM

Evet

120Hz

Evet

HDR10

Evet

Dolby Vision

Evet

Ses Dönüş Kanalı (ARC)

Evet

Ses Dönüş Kanalı (e-ARC)

Evet

Tüketici Elektronik Kontrolü (CEC Simplink)

Evet

ERIŞILEBILIRLIK

Uzaktan Uygulama (Remote App) - iOS/Android OS

Evet

AI Pro Mekan Kalibrasyonu (Uygulama)

Evet

Soundbar Modu Kontrolü

Evet

TV Ses Modu Paylaşımı

Evet

WOW Orkestra

Evet

BOYUT (GXYXD)

Ana

975 x 63 x 125 mm

Subwoofer

221 x 390 x 313 mm

AĞIRLIK

Ana

4,1 kg

Subwoofer

7,8 kg

Bürüt Ağırllık

22,7 kg

AKSESUAR

Garanti belgesi

Evet

HDMI Kablosu

Evet

TV Sinerji Aparatı

Evet

Uzaktan Kontrol

Evet

GÜÇ

Güç Tüketimi Kapalı (Ana)

0.5 W ↓

Güç Tüketimi (Ana)

37 W

Güç Tüketimi Kapalı (Subwoofer)

0.5 W ↓

Güç Tüketimi (Subwoofer)

38 W

Müşteri Yorumları

Mağazada Bul

Yakınlarınızda bu ürünü deneyimleyin.

LG Size Özel Seçimler