QNED ve OLED, her biri benzersiz bir görüntüleme deneyimi sunan iki farklı ekran teknolojisidir.

Daha zengin renkler ve daha fazla netlik isteyenler için LG'nin birinci sınıf LCD markası QNED harika bir seçimdir. QNED (Nitelikli Nano Geliştirilmiş Ekran), nano parçacık tabanlı teknolojiye çeşitli renk çözümleri ekleyerek LG'nin kendi tescilli renk teknolojisi aracılığıyla canlı ve gerçekçi renkler sunar. LG QNED TV'ler resmi olarak nitelikli ürünlerdir ve 2025'te tüm QNED serileri %100 Renk Hacmi* niteliğine sahip olacaktır.

Çok çeşitli büyük ekran boyutlarıyla QNED, spor hayranları için daha büyük ölçekte güçlü ve sürükleyici bir görüntüleme deneyimi sunar.

En üst düzey görüntüleme deneyimini isteyenler için LG OLED, film severler ve olağanüstü sinematik derinlikte içerik deneyimlemek isteyen herkes için mükemmel bir seçimdir. En son Alpha AI İşlemcimiz, parlak ışıkta bile en parlak resmi ve mükemmel siyahları sunarak etkilemeye devam ediyor. UL onaylı Perfect Black** ve Perfect Color**, etrafınız aydınlık veya karanlık olsun, doğru renklerle algılanan parlaklığı ve kontrastı artırır.

Üstelik LG OLED, mükemmel VRR performansı için G-sync ve FreeSync tarafından doğrulanmış olup yırtılma veya takılma olmadan kusursuz resimler sunar.

Satın alma rehberimizde OLED ile QNED arasındaki farklar hakkında daha fazla bilgi edinin.

*%100 Renk Hacmi, Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulandığı üzere DCI-P3 standart renk hacminin boyutuna eşit veya daha büyük olan ekran performansı olarak tanımlanır.

*

*LG QNED ve QNED evo modelleri, kuantum noktalarının değiştirilmesini içeren LG'nin en son ve benzersiz geniş renk gamı ​​teknolojisini kullanan farklı renk çözümleriyle donatılmıştır. Ekran Renk Gamı Hacmi (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulandığı üzere DCI-P3 renk alanının CGV'sine eşdeğerdir veya onu aşar.

%100 Renk Hacmi: (2025) tüm QNED evo ve QNED TV'ler (2024) yalnızca QNED99/90

**LG OLED Ekran, tipik iç mekan aydınlatma ortamına (200 lüks ila 500 lüks) dayalı olarak IDMS 11.5 Halka Işık Yansıması'na göre ölçülen mükemmel siyah için UL tarafından doğrulanmıştır.

Gerçek performans, ortam aydınlatmasına ve görüntüleme ortamına bağlı olarak değişebilir.

%100 Renk Doğruluğu' ve '%100 Renk Hacmi DCI-P3'e göre' 2025 OLED TV'ler için geçerlidir.

LG OLED Ekran, IDMS 11.5 Halka Işık Yansıması standartlarına göre ölçülen Mükemmel Renk için UL tarafından doğrulanmıştır.

%100 Renk Hacmi, Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulandığı üzere DCI-P3 standart renk hacminin boyutuna eşit veya daha büyük olan ekran performansı olarak tanımlanır.