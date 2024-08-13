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LG 75QNED99T Satın Alımlarında LG OLED65B4 TV Hediye
Temel Özellikler
- QNED Renk ile olağanüstü zenginlikte canlı renk paleti
- 7. Nesil Alfa 9 AI 8K İşlemci ile olağanüstü görüntü ve ses kalitesi
- Hassas Karartma Teknolojisinin ultra keskin ve belirgin detayları
- Alfa 8 AI İşlemci performansıyla, 4K geliştirmeleri ile daha net ses ve görüntü.
- Koyu siyahlar ve parlak beyazlara sahip net görseller için Sonsuz Kontrast.
- webOS : Yenileme Programı ile 5 yıl boyunca güncelleme garantisi.
-
75 inç LG QNED99 8K QNED MiniLED Smart TV AI Sihirli Kumanda HDR10 webOS24 2024
-
65 inç LG OLED AI B4 4K Smart TV AI Sihirli Kumanda Dolby Vision webOS24 2024
Ana Özellikler
-
Ekran Türü
-
8K QNED MiniLED
-
Yenileme Hızı
-
120Hz Native
-
Geniş Renk Gamı
-
QNED Colo Pro
-
Görüntü İşlemcisi
-
7.Nesil α9 AI 8K İşlemci
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FreeSync Uyumluluğu
-
Evet
-
Ses Çıkışı
-
60W
-
Hoparlör Sistemi
-
4.2. kanal
-
Dolby Atmos
-
Evet
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
-
1665x958x29,5
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
-
38,2
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ (EKRAN)
-
Ekran Türü
-
8K QNED MiniLED
-
Ekran Çözünürlüğü
-
8K (7,680 x 4,320)
-
Arkaplan Işık Türü
-
Mini LED
-
Yenileme Hızı
-
120Hz Native
-
Geniş Renk Gamı
-
QNED Colo Pro
GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)
-
Görüntü İşlemcisi
-
7.Nesil α9 AI 8K İşlemci
-
AI Çözünürlük Yükseltme
-
α9 AI 8K Süper Çözünürlük Yükseltici
-
Dinamik Ton Eşleme
-
Evet (Dinamik Ton Eşleme Pro)
-
AI Tür Seçimi
-
Evet (SDR/HDR)
-
AI Parlaklık Kontrolü
-
Evet
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
-
Evet
-
HFR (Yüksek Kare Hızı)
-
4K 120 fps (HDMI, RF, USB)
-
Yerel Karartma Teknolojisi
-
Gelişmiş Hassas Karartma +
-
Motion
-
Motion Pro
-
Görüntü Modu
-
10 mod (Kişiselleştirilmiş Resim Sihirbazı, Canlı, Standart, APS (Otomatik Güç Tasarrufu), Sinema, Spor, Oyun, FILMMAKER, (ISF)Uzman(Aydınlık Oda), (ISF)Uzman(Karanlık Oda))
OYUN
-
FreeSync Uyumluluğu
-
Evet
-
HGIG Mode
-
Evet
-
Oyun Ayar Menüsü
-
Evet (Oyun Sayfası)
-
ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)
-
Evet
-
VRR (Değişken Yenileme Hızı)
-
Evet
SMART TV
-
İşletim Sistemi
-
webOS 24
-
Aile Ayarları
-
Evet
-
ThinQ
-
Evet
-
USB Kamera Uyumlu
-
Evet
-
Always Ready
-
Evet
-
Web Tarayıcısı
-
Evet
-
Eller Serbest Ses Kontrolü
-
Evet
-
Akıllı Ses Tanıma
-
Evet
-
Sihirli Kumanda
-
Yerleşik
-
Çoklu Görünüm
-
Evet
-
Akıllı Telefon Uzaktan Uygulaması
-
Evet (LG ThinQ)
SES
-
Dolby Atmos
-
Evet
-
AI Ses
-
α9 AI Ses Pro (Sanal 9.1.2 Yükseltme)
-
Gelişmiş Net Ses
-
Evet (Otomatik Ses Seviyesi Düzeltme)
-
WiSA Hazır
-
Evet (2.1 Kanala Kadar)
-
LG Ses Senkronizasyonu
-
Evet
-
Ses Modu Paylaşımı
-
Evet
-
Eşzamanlı Ses Çıkışı
-
Evet
-
Bluetooth Surround Uyumlu
-
Evet (2 Yönlü Oynatma)
-
Ses Çıkışı
-
60W
-
AI Akustik Ayarlama
-
Evet
-
Ses Codec
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Kılavuza bakın)
-
Hoparlör Yönü
-
Aşağı Yönde Ses Verme
-
Hoparlör Sistemi
-
4.2. kanal
ERİŞİLEBİLİRLİK
-
Yüksek Kontrast
-
Evet
-
Gri Ölçek
-
Evet
-
Renkleri Ters Çevir
-
Evet
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
-
1665x958x29,5
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):
-
1665x1032x405
-
Kutu Boyutları (GxYxD)
-
1820x1115x253
-
Ayak Boyutları (GxD) (mm):
-
895x405
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
-
38,2
-
TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):
-
41,6
-
Kutu Ağırlığı
-
52,5
-
VESA Uyumluluğu
-
400x400
BAĞLANTI
-
HDMI Ses Dönüş Kanalı
-
eARC (HDMI 2)
-
Bluetooth Desteği
-
Evet (v 5.1)
-
Ethernet Girişi
-
1 adet
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Evet
-
SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)
-
1 adet
-
CI Slot
-
1 adet
-
HDMI Giriş
-
4 adet (4K 120Hz, adetRC, VRR, ALLM, QMS desteği sağlar (4 port))
-
RF Girişi (Anten/Kablo)
-
3 adet
-
USB Girişi
-
3 adet (1 adet v3.0 / 2 adet v2.0 )
-
Wi-Fi
-
Evet (Wi-Fi 6)
GÜÇ
-
Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)
-
AC 100~240V 50-60Hz
-
Bekleme Güç Tüketimi
-
0,5 W'ın altında
DAHİL OLAN AKSESUARLAR
-
Kumanda
-
Sihirli Uzaktan Kumanda MR24
-
Güç Kablosu
-
Evet (Ekli)
-
Uzaktan Kumanda Pilleri
-
Evet (AA x 2 adet)
UYUMLULUK BİLGİLERİ
Ana Özellikler
-
Ekran Türü
-
4K OLED
-
Yenileme Hızı
-
120Hz Native
-
Geniş Renk Gamı
-
OLED Color
-
Görüntü İşlemcisi
-
α8 AI 4K İşlemci
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
G-Sync Uyumluluğu
-
Evet
-
FreeSync Uyumluluğu
-
Evet
-
Ses Çıkışı
-
20W
-
Hoparlör Sistemi
-
2.0 kanal
-
Dolby Atmos
-
Evet
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
-
1449 x 832 x 45,9
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
-
17,1
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ (EKRAN)
-
Ekran Türü
-
4K OLED
-
Ekran Çözünürlüğü
-
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Yenileme Hızı
-
120Hz Native
-
Geniş Renk Gamı
-
OLED Color
GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)
-
Görüntü İşlemcisi
-
α8 AI 4K İşlemci
-
AI Çözünürlük Yükseltme
-
α8 AI 4K Süper Çözünürlük Yükseltici
-
Dinamik Ton Eşleme
-
Evet (Dinamik Ton Eşleme Pro)
-
AI Tür Seçimi
-
Evet (SDR/HDR)
-
AI Parlaklık Kontrolü
-
Evet
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
-
Evet
-
HFR (Yüksek Kare Hızı)
-
4K 120 fps (HDMI)
-
Yerel Karartma Teknolojisi
-
Piksel Karartma
-
Motion
-
OLED Motion
-
Görüntü Modu
-
10 mod (Kişiselleştirilmiş Resim Sihirbazı, Canlı, Standart, APS (Otomatik Güç Tasarrufu), Sinema, Spor, Oyun, FILMMAKER, (ISF)Uzman(Aydınlık Oda), (ISF)Uzman(Karanlık Oda))
OYUN
-
G-Sync Uyumluluğu
-
Evet
-
FreeSync Uyumluluğu
-
Evet
-
HGIG Mode
-
Evet
-
Oyun Ayar Menüsü
-
Evet (Oyun Sayfası)
-
ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)
-
Evet
-
VRR (Değişken Yenileme Hızı)
-
Evet
SMART TV
-
İşletim Sistemi
-
webOS 24
-
Aile Ayarları
-
Evet
-
ThinQ
-
Evet
-
USB Kamera Uyumlu
-
Evet
-
Always Ready
-
Evet
-
Web Tarayıcısı
-
Evet
-
Akıllı Ses Tanıma
-
Evet
-
Sihirli Kumanda
-
Yerleşik
-
Çoklu Görünüm
-
Evet
-
Akıllı Telefon Uzaktan Uygulaması
-
Evet (LG ThinQ)
SES
-
Dolby Atmos
-
Evet
-
AI Ses
-
α8 AI Ses Pro (Sanal 9.1.2 Yükseltme)
-
Gelişmiş Net Ses
-
Evet (Otomatik Ses Seviyesi Düzeltme)
-
WiSA Hazır
-
Evet (2.1 Kanala Kadar)
-
LG Ses Senkronizasyonu
-
Evet
-
Ses Modu Paylaşımı
-
Evet
-
Eşzamanlı Ses Çıkışı
-
Evet
-
Bluetooth Surround Uyumlu
-
Evet (2 Yönlü Oynatma)
-
Ses Çıkışı
-
20W
-
AI Akustik Ayarlama
-
Evet
-
Ses Codec
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Kılavuza bakın)
-
Hoparlör Yönü
-
Aşağı Yönde Ses Verme
-
Hoparlör Sistemi
-
2.0 kanal
ERİŞİLEBİLİRLİK
-
Yüksek Kontrast
-
Evet
-
Gri Ölçek
-
Evet
-
Renkleri Ters Çevir
-
Evet
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
-
1449 x 832 x 45,9
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):
-
1449 x 896 x 235
-
Kutu Boyutları (GxYxD)
-
1600 x 950 x 172
-
Ayak Boyutları (GxD) (mm):
-
1057 x 235
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
-
17,1
-
TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):
-
17,3
-
Kutu Ağırlığı
-
24,4
-
VESA Uyumluluğu
-
300 x 200
BAĞLANTI
-
HDMI Ses Dönüş Kanalı
-
eARC (HDMI 3)
-
Bluetooth Desteği
-
Evet (v 5.1)
-
Ethernet Girişi
-
1 adet
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Evet
-
SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)
-
1 adet
-
CI Slot
-
1 adet
-
HDMI Giriş
-
4 adet (4K 120Hz, adetRC, VRR, ALLM, QMS desteği sağlar (4 port))
-
RF Girişi (Anten/Kablo)
-
2 adet
-
USB Girişi
-
2 adet (v 2.0)
-
Wi-Fi
-
Evet (Wi-Fi 5)
GÜÇ
-
Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)
-
AC 100~240V 50-60Hz
-
Bekleme Güç Tüketimi
-
0,5 W'ın altında
DAHİL OLAN AKSESUARLAR
-
Kumanda
-
Sihirli Uzaktan Kumanda MR24
-
Güç Kablosu
-
Evet (Ekli)
-
Uzaktan Kumanda Pilleri
-
Evet (AA x 2 adet)
UYUMLULUK BİLGİLERİ
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