Yaşam tarzınıza en uygun TV hangisi?

¹Özellikler modele ve ekran boyutuna göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı teknik bilgiler için lütfen ilgili ürünün sayfasına bakın.

²Bu sonuç, LG veya ürünlerinin onaylandığı anlamına gelmemektedir. Daha fazla detay için https://www.tomsguide.com/ adresini ziyaret edin.

³Ekran görüntüleri temsilidir.

⁴LG OLED modelleri Dolby Vision™ HDR10 ve HLG’yi destekler. LG QNED modelleri HDR10 ve HLG’yi destekler.

⁵Ambient FILMMAKER MODE, UHD Alliance, Inc’in ticari markasıdır.

Dolby Vision teknolojisine sahip Ambient FILMMAKER MODE desteklenir.

Ambient FILMMAKER MODE özelliği AppleTV+ ve Amazon Prime video uygulamasında otomatik olarak açılır.

⁶Bazı özelliklere yönelik destek bölgeye ve ülkeye göre değişebilir.

⁷83/77/65/55 inç LG OLED G5 modelleri yalnızca 165Hz’i destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır. Dolby Vision girişlerinde ise 144Hz’e kadar destekler.

⁸HGiG, HDR’de tüketici oyun deneyimlerini iyileştirmek amacıyla kamuya açık yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak için bir araya gelen, oyun ve TV ekranı endüstrilerinden oluşan gönüllü bir şirketler grubudur. HGiG desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

⁹VRR 60Hz ile 165Hz aralığındadır ve HDMI 2.1 spesifikasyonu onaylanmıştır. Gerçek performans ayarlar, ağ bağlantısı ve kullanım ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

¹⁰Oyun Portalı desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Bulut oyun hizmetleri ve Oyun Portalındaki oyunlara yönelik destek ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Bazı oyun hizmetleri için abonelik ve oyun kumandası gerekli olabilir.

¹¹clearMR, VESA’nın ekranda hareket bulanıklığı performansını değerlendiren onay programıdır.

Bu özelliğe yönelik destek, modele göre değişiklik gösterebilir. ClearMR 10000: LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 inç) için onaylıdır.

ClearMR 9000: LG OLED M5 (83, 77, 65 inç), LG OLED G5 (48 inç), LG OLED C5 için onaylıdır.

¹²Mevcut içerik (spor kanalları dahil) ve uygulamalar lige, ülkeye ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Her spor uygulaması ve ilgili hizmetleri için ayrı abonelikler gereklidir.

¹³Her iki ekrandaki görüntü ve ses ayarları aynıdır.

Apple, Apple logosu ve Apple TV, AirPlay ve HomeKit; Apple Inc.’in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

AirPlay 2, HomeKit, Google Cast desteği bölgeye ve dile göre değişiklik gösterebilir.

¹⁴Yayın tuner’ına sahip geleneksel TV’lere kıyasla dünyanın ilk şeffaf TV’si.

Ürünün dahili testlerle belirlenen şeffaflığı %43’tür. Bu rakam fiili kullanım ortamı ve koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

¹⁵4K 144Hz özelliği, LG OLED M5 83/77/65 inç için geçerlidir. 144Hz modu yalnızca 144Hz’i destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır.

Kablosuz LG OLED TV, Zero Connect Box ile ekran arasındaki bağlantıyı ifade eder.

Zero Connect Box’ın bir dolaba yerleştirilmesi, dolabın malzemesine ve kalınlığına bağlı olarak sinyalde parazite neden olabilir.

Zero Connect Box, TV’nin kablosuz alıcısından daha alçak bir yere monte edilmelidir.

Cihazlar kabloyla Zero Connect Box’a bağlanmalıdır.

Hem TV ekranı hem de Zero Connect Box’a güç kablosu gereklidir.

Satın alan müşteriler ya LG OLED evo ya da LG OLED Signature Zero Connect Box edinmiş olacaktır.

¹⁶Lokasyonsuz özelliğini gösteren görüntü, LG Signature OLED M5 TV’dir.

¹⁷Çerçeve boyutu seriye ve boyuta göre farklılık gösterir.

97/83/77/65/55 inç LG OLED G5 modellerinde Tek Duvar Tasarımı vardır.

48 inç LG OLED G5 modelinde Ultra İnce Tasarım vardır ve sadece İngiltere’de mevcuttur.

¹⁸Gösterilen sahne temsilidir.

Ürün ekranındaki görüntü temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.

Dahili pil 3 saate kadar kablosuz kullanım sağlar (standart modda kullanıma göre 3 saattir; kullanım koşullarına bağlı olarak pilin dayanma süresi değişiklik gösterebilir).

StanbyME sadece Wi-Fi tabanlı içerikleri desteklediği için bir kablosuz ağa bağlı olmalıdır.

Ürün ekranındaki görüntü temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.

Dikey ekran modu, kullanılan uygulamaya göre farklı çalışabilir.

Ürün su geçirmez değildir.

Ana ekran ve desteklenen uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir ve önceden bildirilmeksizin değişebilir.