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Bir teras katı dairesinde şık oturma odası. Pencerenin dışında güzel bir şehir manzarası görünüyor. Kanepede oturan bir adam duvara monte edilmiş TV’de program izliyor.

Yaşam tarzınıza en uygun TV hangisi?

Yaşam tarzınız ne olursa olsun, size özel LG TV vardır. Sinema, spor, oyun gibi yüksek kaliteli içeriklerin keyfini çıkarmaktan mükemmel tasarım parçasını aramaya kadar, size uygun LG TV’yi keşfedin.

Sinema Tutkunları Oyun Tutkunları Spor Taraftarları Tasarım Tutkunları

Bir TV’yi film izlemek için mükemmel kılan nedir?

Büyüleyici dublörler, yüksek yoğunluklu anlar ve yakın çekimlerde yakalanan zengin duygular… Bunlar film izlerken kaçırılmaması gereken detaylardır. Üst düzey sürükleyicilik için her bir unsur en yüksek hassasiyetle işlenmelidir. HDR teknolojisi, bunu gelişmiş renk derinliği ve incelikli bir kontrast kontrolü sağlayarak mümkün kılar.¹

HDR nedir?

HDR (Yüksek Dinamik Aralık), daha geniş kontrast ve renk sunum aralığı sağlayan bir teknoloji standardıdır. HDR destekli içerikte her kare daha parlak ve daha canlı olabilir. Dolby Vision™, maksimum 10.000 nit parlaklıkla 68 milyardan fazla renk sunabilen en yüksek HDR standardı olarak kabul edilir. Dinamik meta verileri, sinematik bir izleme deneyimi için sahneye özel optimize edilmiş renk ve parlaklık da sağlar.

Patlamadan kaçan bir astronotun ikiye bölünmüş görüntüsü. Bir tarafta, renkler ve kontrast donuk ve SDR olarak etiketlenmiş. Diğer tarafta görüntü keskin ve canlı ve HDR olarak etiketlenmiş.

Dolby Vision™ teknolojisine sahip TV’leri özel kılan nedir?

Dolby Vision™ desteğine sahip bir TV ile Netflix, Apple TV ve benzeri platformların Dolby Vision™ olarak hazırlanmış içeriklerinin keyfini çıkarabilirsiniz. Dolby Vision™, renk bantlanmasını önleyen, daha hassas parlaklık kontrolü ve renk sunumuna olanak tanıyan 68 milyar renk aralığına sahiptir. Sinema salonu dışında bile sinema kalitesinin keyfini çıkarın.¹ ²

Duvara monte LG TV’nin bulunduğu bir oturma odası. TV'de bir film yer alıyor. Renkler, netlik ve kontrast olağanüstü. Dolby Vision logosu da görünüyor.

LG TV’ler film izlemek için neden iyidir?

Dolby Vision™, ev sinemanızda filmlere hayat verir. Ortamdaki aydınlatmaya uyum sağlayan Ortam Işığı Dengeleme özellikli FILMMAKER MODE, en yüksek yönetmen standartlarına uygun görüntü kalitesi sunar. Dolby Atmos, surround ses sunarak kendinizi aksiyonun merkezinde hissetmenizi sağlar.¹ ³ ⁴ ⁵

En iyi film yapımcıları LG OLED’i seçiyor

LG OLED en yüksek sinema standartlarından bazılarını karşılıyor. Sektörün tanınmış profesyonellerinin neden kişisel olarak yenilikçi LG OLED kalitesini tercih ettiğini kendilerinden dinleyin.

Yönetmen Sean Baker ile röportaj. Sözü vurgulanmış. Siyahlar müthiş. Genel olarak olağanüstü bir görüntü. Görüntü Yönetmeni Natasha Braier ile röportaj. Sözü vurgulanmış. Bunun ana nedeni LG OLED’in amaçladığım renkleri zengin bir spektrumla yansıtması. Görüntü Yönetmeni Walter Volpatto ile röportaj. Sözü vurgulanmış. Bu, yaratan kişinin amaçladığı şekilde ayrıntılı renk üretimi ve kontrastın korunmasını sağlıyor.

Film izlemeye uygun TV’leri keşfedin, size uygun olanı bulun

Size en uygun TV’yi seçmek için yan yana göreceğiniz özellikleri

kolayca karşılaştırın.¹ ⁶

Table Caption
Features OLED M5 OLED G5 OLED C5
LG OLED M5 ürün görüntüsü
OLED M5
LG OLED G5 ürün görüntüsü
OLED G5
LG OLED C5 ürün görüntüsü
OLED C5
Ekran LG SIGNATURE OLED (97 inç) LG OLED evo (83, 77, 65 inç) LG OLED evo LG OLED evo
Boyut En fazla 97 inç (97, 83, 77, 65 inç) En fazla 97 inç (97, 83, 77, 65, 55, 48 inç) En fazla 83 inç (83, 77, 65, 55, 48, 42 inç)
İşlemci 2.Nesil Alfa 11 AI İşlemci 2.Nesil Alfa 11 AI İşlemci 8.Nesil Alfa 9 AI İşlemci
AI Parlaklık Kontrolü Üstün Parlaklık Artırıcı (83, 77, 65 inç) Üstün Parlaklık Artırıcı (83, 77, 65, 55 inç) Parlaklık Artırıcı (83, 77, 65, 55 inç)
AI Resim AI Süper Yükseltme, OLED Dinamik Tonlama Pro, AI Yönetmen İşleme AI Süper Yükseltme, OLED Dinamik Tonlama Pro, AI Yönetmen İşleme AI Süper Yükseltme, OLED Dynamic Tone Mapping Pro
Renk Mükemmel Siyah, Mükemmel Renk Mükemmel Siyah, Mükemmel Renk Mükemmel Siyah, Mükemmel Renk
HDR Dolby Vision, HDR10 Pro Dolby Vision, HDR10 Pro Dolby Vision, HDR10 Pro
FILMMAKER MODE™ FILMMAKER MODE FILMMAKER MODE FILMMAKER MODE
AI Ses AI Ses Pro (Sanal Kanal 11.1.2), AI Nesne Düzenleme, Dinamik Ses Artırıcı AI Ses Pro (Sanal Kanal 11.1.2), AI Object Remastering, Dinamik Ses Artırıcı AI Ses Pro (Sanal Kanal 11.1.2), AI Voice Remastering, Dinamik Ses Artırıcı
Dolby Sound Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos
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Oyun TV’sinde önemli olan nedir?

Gecikme ve video takılmaları eğlenceyi öldürür. En heyecan verici maceralar ve mücadeleler için akıcı hareket çok önemlidir. Yüksek yenileme hızı ve VRR teknolojisi, kusursuz bir oyun deneyimi için gereklidir.

Yenileme hızı nedir?

Yenileme hızı, ekranınızdaki görüntünün saniyede kaç kez yenilenerek güncellendiğidir. Hz (Hertz) olarak ölçülen bu ölçüm, ekranınızın performansının ne kadar akıcı olabileceğinin bir göstergesidir. 120Hz yenileme hızı, ekranın saniyede 120 kez yenilendiği anlamına gelir. Yenileme hızı ne kadar yüksekse hareket o kadar akıcı olur. Bu da en çok, hızlı tempolu oyunlar oynarken veya yüksek hızlı içerik izlerken fark edilir.⁷

Araba yarışı oyununda yenileme hızındaki farkın yan yana karşılaştırması. Bir tarafta yenileme hızı daha düşük, sonucunda daha fazla hareket bulanıklığı oluşuyor. Diğer tarafta, yenileme hızı yüksek olduğundan arabaya tam odaklanılmış olduğu görülüyor.

VRR (Değişken Yenileme Hızı) nedir?

VRR, oyunların yenileme hızını ekranınızla gerçek zamanlı olarak senkronize eden bir teknolojidir. Senkronize olmayan yenileme hızları, ekran yırtılmasına ve video takılmalarına neden olabilir. En popüler formatlar Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync Premium’dur. Oyuncular için bu, akıcı ve sürükleyici bir oyun deneyiminin olmazsa olmaz özelliğidir.⁸

TV’nin önünde oyun kumandası tutan eller. Ekranda araba yarışı oyunu yer alıyor. VRR, değişken yenileme hızı logosu görünüyor.

LG TV’ler oyun için neden iyidir?

165Hz’e kadar yüksek yenileme hızları

G-Sync uyumluluğu, 165Hz VRR, 0,1 ms Piksel Tepki Süresi, AMD FreeSync Premium ve ClearMR 10000 sertifikası ile oyun deneyiminizi zirveye taşıyın. Gecikme veya hareket bulanıklığı olmadan oyunların tadını çıkarın.³ ⁶ ⁸ ⁹

Dikkat dağıtıcı hareket bulanıklığı olmadan canlı ve tamamen odakta görünen araba yarışı oyunu. Nvidia G-Sync logosu ve 165Hz logosu görünüyor. LG TV’nin mükemmel oyun performansını gösteren diğer oyun sertifikaları da altta yer alıyor.

Oyun Portalı, TV’nizi harika bir oyun
merkezine dönüştürüyor

GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid uygulamalarına erişim sayesinde binlerce oyunu doğrudan LG TV’nizde oynayın! Oyun kumandalı AAA oyunlardan uzaktan kumandalı normal oyunlara kadar farklı oyun deneyimleri yaşayın.¹⁰

Car racing game that looks vivid, completely in focus without any distracting motion blur. Nvidia G-Sync logo and 165Hz logo is visible. Other gaming certifications are also seen on the bottom showcasing the LG TV's great gaming performance.

Daha büyük ekranda oynayın, daha sürükleyici oyun
keyfi yaşayın

Daha büyük ekran daha fazla eğlence demektir. Ultra Büyük TV’lerimizi keşfedin ve oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın.³

Duvara monte edilmiş devasa bir LG Ultra Büyük TV bulunan oturma odası. Ekranda araba yarışı oyunu var. Ekran boyutu sayesinde içerik çok daha sürükleyici bir his veriyor.

Oyun TV’lerini keşfedin ve size uygun olanı bulun

Size en uygun TV’yi seçmek için yan yana göreceğiniz özellikleri

kolayca karşılaştırın.¹ ⁶

Table Caption
Features OLED M5 OLED G5 OLED C5
LG OLED M5 ürün görüntüsü
OLED M5
LG OLED G5 ürün görüntüsü
OLED G5
LG OLED C5 ürün görüntüsü
OLED C5
Ekran LG SIGNATURE OLED (97 inç) LG OLED evo (83, 77, 65 inç) LG OLED evo LG OLED evo
Boyut En fazla 97 inç (97, 83, 77, 65 inç) En fazla 97 inç (97, 83, 77, 65, 55, 48 inç) En fazla 83 inç (83, 77, 65, 55, 48, 42 inç)
Yenileme Hızları 120Hz 120Hz 120Hz
G-Sync Uyumlu (Nvidia)
FreeSync Uyumlu (AMD)
VRR (Değişken Yenileme Hızı) 144Hz’e kadar 165Hz’e kadar 144Hz’e kadar
HDMI özellikleri ALLM, eARC, HGiG ALLM, eARC, HGiG ALLM, eARC, HGiG
Hareket ClearMR 9000 ClearMR 10000 ClearMR 9000
Oyun Oyun Portalı, Oyun Kontrol Paneli ve Optimize Edici Oyun Portalı, Oyun Kontrol Paneli ve Optimize Edici Oyun Portalı, Oyun Kontrol Paneli ve Optimize Edici
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En iyi spor izleme deneyimini
nasıl yaşarsınız?

Sporun temposu yüksektir. Bulanıklık olmadan akıcı hareketler sunan ve aksiyonun tam ortasına dalmanızı sağlayan büyük ekranıyla en sevdiğiniz takımlar ve istatistikler hakkında size güncel bilgiler veren, böylece hiçbir şeyi kaçırmamanızı sağlayan bir TV’ye ihtiyacınız var.

Aksiyona tam anlamıyla kendinizi kaptırmak için bir
LG TV seçin

Beyzbol maçından bir karenin yan yana karşılaştırması. Geleneksel etiketi taşıyan tarafta, oyuncunun beyzbol sopası ve beyzbol topu etrafında çok fazla hareket bulanıklığı var. LG OLED evo etiketli diğer tarafta hareket, bulanıklık olmadan mükemmel bir şekilde yakalanmış.

VESA onaylı ClearMR

LG OLED evo, VESA Onaylı ClearMR ekrandır ve hızlı tempolu sahnelerde bile her görüntünün bulanık pikseller olmaksızın net ve canlı olmasını sağlar.¹¹

Büyük ölçekte tam sürükleyicilik

LG Ultra Büyük TV’ler, 100 inçe kadar çeşitli boyutlarda sürükleyici izleme deneyimi sunar.

Devasa ekranda heyecan verici bir futbol maçını izleyen aile, LG Ultra Büyük TV’nin etrafında toplanmış.

Bir LG AI TV edinin ve sporda önemli anları asla kaçırmayın

Spor Bildirimi

Favori takımlarınızı kaydedin ve maç sonuçlarından oyun videolarının öne çıkanlarına kadar her şey hakkında güncel bilgi edinmek için Spor Bildirimleri alın.

Spor Bildirimi gösteriliyor. Başlamak üzere olan şampiyonlar ligi maçı hatırlatılıyor. Canlı izleyin, uygulamada izleyin, alarm yok gibi CTA düğmeleri de görünüyor.

Çoklu ekran eğlenceyi en üst düzeye çıkarır

Çoklu Ekran özelliği ile TV’nizden en yüksek faydayı alın. Google Cast ve AirPlay ile cihazlarınızı yansıtın. Ekranınızı iki ayrı görüntü olacak şekilde bölerek kusursuz çoklu ekran eğlencesi yaşayın.¹³

Oturma odasında telefon tutan kişi. Telefonda, telefon ekranının TV’ye yansıtıldığını gösteren bir aktarım simgesi bulunuyor. TV’de basketbol maçı var, yan tarafta ise oyuncu istatistiklerini gösteren yansıtılmış ekran bulunuyor.

Spor izlemek için en iyi
TV’yi keşfedin

Size en uygun TV’yi seçmek için yan yana göreceğiniz özellikleri

kolayca karşılaştırın.¹ ⁶

Table Caption
Features OLED G5 OLED C5 QNED85
LG OLED G5 ürün görüntüsü
OLED G5
LG OLED C5 ürün görüntüsü
OLED C5
LG QNED85 ürün görüntüsü
QNED85
Ekran LG OLED evo LG OLED evo LG QNED evo
Boyut En fazla 97 inç (97, 83, 77, 65 inç) En fazla 83 inç (83, 77, 65 inç) En fazla 100 inç (100, 86, 75, 65 inç)
Hareket ClearMR 10000, TruMotion ClearMR 9000, TruMotion TruMotion
İşlemci 2.Nesil Alfa 11 AI İşlemci 8.Nesil Alfa 9 AI İşlemci 2.Nesil Alfa 8 AI İşlemci
AI Yükseltme AI Süper Yükseltme 4K AI Süper Yükseltme 4K AI Süper Yükseltme 4K
İşletim Sistemi (OS) webOS 25, webOS Yenileme Programı, Spor Bildirimi webOS 25, webOS Yenileme Programı, Sports Portal, Spor Bildirimi webOS 25, webOS Yenileme Programı, Spor Bildirimi
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LG TV’leri tasarım tutkunları için harika bir seçim yapan nedir?

Ekrandan çok daha fazlası olan LG TV’ler, yaşam alanınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlayarak yaşam tarzınızı yansıtan ek bir tasarım bileşeni haline gelebilir.

Yaşam alanlarını gerçeküstü hale getirmek isteyenler için

Dünyanın ilk şeffaf ve Kablosuz Görüntü İletebilen TV’sinin üst düzey tasarımıyla yaşam alanınızı bir üst seviyeye taşıyın. TV görüntülerinin gerçekle harmanlanarak eşi benzeri olmayan gerçeküstü bir izleme deneyimi yaşamanızı sağlamasına şahitlik edin.¹⁴

Çatı katı bir daired LG OLED T4. Pencereler şehrin silüetine ve okyanusa bakıyor. LG OLED T4 şeffaf modda bir yat görselini görüntülüyor. TV’nin konumu ve ekranın şeffaflığı sayesinde yat dışarıdaki okyanusun üzerinde yüzüyor gibi görünüyor.

En son teknolojiye sahip şık bir minimalizm arayanlar için

Kablo karmaşasını ortadan kaldırın ve 4K 144Hz Kablosuz Görüntü İletebilen TV ile son derece düzenli bir görünüm elde edin.  Tüm cihazları Zero Connect Box’a takın ve gelişmiş kablosuz iletim ile kurulumunuzu basitleştirin.¹⁵

LG OLED evo AI M5

Şık bir apartmandaki bir oturma odası duvarına monte edilmiş LG OLED M5 TV ve LG Soundbar. Zero Connect Box yan sehpanın altına yerleştirilmiş.

Mekandan Bağımsız

Zero Connect Box’ın kurulumu kolaydır. Doğrudan TV bağlantısına ihtiyaç duymadan mekanınızı özgürce tasarlayabilirsiniz.¹⁶

Karmaşasız

Mekanınızın göze hoş görünmesini sağlayın. Kablo karmaşası olmadan her şeyi düzenli ve derli toplu tutun.

Zahmetsiz

TV’niz yerine tüm cihazlarınızı Zero Connect Box’a bağlayın ve rahatça mükemmel eğlence kurulumunuzu yaratın.

Şık ve kusursuz bir görünüm isteyenler için

TV’nizi duvara monte ettiğinizde dar çerçeveleri ve kusursuz tasarımı sayesinde arada hiç boşluk kalmaz.¹⁷

LG OLED evo AI G5

Duvara monte edilmiş LG OLED G5 TV ve yanında LG Soundbar’ın bulunduğu bir oturma odası. Bu açı, Tek Duvar Tasarımını ve çerçeveleri ile tasarımının duvara nasıl tam oturduğunu vurgular.

Taşınabilir bir ekran isteyenler için

LG StanbyMe’nin taşınabilir tasarımıyla içeriği istediğiniz yerde izleyin. Nereye giderseniz gidin keyfini çıkarabileceğiniz üstün taşınabilirlik ve rahatlık için kablosuzdur ve esnek bir standa sahiptir.¹⁸

LG Lifestyle ekranlar

Geniş evinde yoga yapan kadın. Yanında standın üzerinde LG StanbyME TV yer alıyor. TV dikey duruyor ve kadının izlediği yoga talimatları videosunu oynatıyor.

Sizin gibi tasarım tutkunları için en iyi seçeneği keşfedin

Size en uygun TV’yi seçmek için yan yana göreceğiniz özellikleri

kolayca karşılaştırın.¹ ⁶

Table Caption
Features OLED T4 OLED M5 OLED G5
LG OLED T4 ürün görüntüsü
OLED T4
LG OLED M5 ürün görüntüsü
OLED M5
LG OLED G5 ürün görüntüsü
OLED G5
Ekran LG SIGNATURE OLED LG SIGNATURE OLED (97 inç) LG OLED evo (83, 77, 65 inç) LG OLED evo
Kablosuz Özellik Tamamen kablosuz Kablosuz Görüntü İletme Özellikli -
Tasarım Dünyanın ilk Şeffaf OLED TV’si Tek Duvar Tasarımı Tek Duvar Tasarımı (97, 83, 77, 65, 55 inç)
Boyut 77 inç En fazla 97 inç (97, 83, 77, 65 inç) En fazla 97 inç (97, 83, 77, 65, 55, 48 inç)
İşlemci 2.Nesil Alfa 11 AI İşlemci 2.Nesil Alfa 11 AI İşlemci 2.Nesil Alfa 11 AI İşlemci
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TV Seçiminiz için Akıllı İpuçları

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¹Özellikler modele ve ekran boyutuna göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı teknik bilgiler için lütfen ilgili ürünün sayfasına bakın.

 

²Bu sonuç, LG veya ürünlerinin onaylandığı anlamına gelmemektedir. Daha fazla detay için https://www.tomsguide.com/ adresini ziyaret edin.

 

³Ekran görüntüleri temsilidir.

 

⁴LG OLED modelleri Dolby Vision™ HDR10 ve HLG’yi destekler. LG QNED modelleri HDR10 ve HLG’yi destekler.

 

⁵Ambient FILMMAKER MODE, UHD Alliance, Inc’in ticari markasıdır. 

 Dolby Vision teknolojisine sahip Ambient FILMMAKER MODE desteklenir. 

 Ambient FILMMAKER MODE özelliği AppleTV+ ve Amazon Prime video uygulamasında otomatik olarak açılır.

 

⁶Bazı özelliklere yönelik destek bölgeye ve ülkeye göre değişebilir.

 

⁷83/77/65/55 inç LG OLED G5 modelleri yalnızca 165Hz’i destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır. Dolby Vision girişlerinde ise 144Hz’e kadar destekler. 

 

⁸HGiG, HDR’de tüketici oyun deneyimlerini iyileştirmek amacıyla kamuya açık yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak için bir araya gelen, oyun ve TV ekranı endüstrilerinden oluşan gönüllü bir şirketler grubudur. HGiG desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

 

⁹VRR 60Hz ile 165Hz aralığındadır ve HDMI 2.1 spesifikasyonu onaylanmıştır. Gerçek performans ayarlar, ağ bağlantısı ve kullanım ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

 

¹⁰Oyun Portalı desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 

  Bulut oyun hizmetleri ve Oyun Portalındaki oyunlara yönelik destek ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 

  Bazı oyun hizmetleri için abonelik ve oyun kumandası gerekli olabilir.

 

¹¹clearMR, VESA’nın ekranda hareket bulanıklığı performansını değerlendiren onay programıdır. 

  Bu özelliğe yönelik destek, modele göre değişiklik gösterebilir. ClearMR 10000: LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 inç) için onaylıdır. 

  ClearMR 9000: LG OLED M5 (83, 77, 65 inç), LG OLED G5 (48 inç), LG OLED C5 için onaylıdır.

 

¹²Mevcut içerik (spor kanalları dahil) ve uygulamalar lige, ülkeye ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Her spor uygulaması ve ilgili hizmetleri için ayrı abonelikler gereklidir.

 

¹³Her iki ekrandaki görüntü ve ses ayarları aynıdır. 

  Apple, Apple logosu ve Apple TV, AirPlay ve HomeKit; Apple Inc.’in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. 

  AirPlay 2, HomeKit, Google Cast desteği bölgeye ve dile göre değişiklik gösterebilir.

 

¹⁴Yayın tuner’ına sahip geleneksel TV’lere kıyasla dünyanın ilk şeffaf TV’si. 

  Ürünün dahili testlerle belirlenen şeffaflığı %43’tür. Bu rakam fiili kullanım ortamı ve koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

 

¹⁵4K 144Hz özelliği, LG OLED M5 83/77/65 inç için geçerlidir. 144Hz modu yalnızca 144Hz’i destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır. 

  Kablosuz LG OLED TV, Zero Connect Box ile ekran arasındaki bağlantıyı ifade eder.

  Zero Connect Box’ın bir dolaba yerleştirilmesi, dolabın malzemesine ve kalınlığına bağlı olarak sinyalde parazite neden olabilir. 

  Zero Connect Box, TV’nin kablosuz alıcısından daha alçak bir yere monte edilmelidir. 

  Cihazlar kabloyla Zero Connect Box’a bağlanmalıdır. 

  Hem TV ekranı hem de Zero Connect Box’a güç kablosu gereklidir. 

  Satın alan müşteriler ya LG OLED evo ya da LG OLED Signature Zero Connect Box edinmiş olacaktır.

 

¹⁶Lokasyonsuz özelliğini gösteren görüntü, LG Signature OLED M5 TV’dir.

 

¹⁷Çerçeve boyutu seriye ve boyuta göre farklılık gösterir. 

  97/83/77/65/55 inç LG OLED G5 modellerinde Tek Duvar Tasarımı vardır. 

  48 inç LG OLED G5 modelinde Ultra İnce Tasarım vardır ve sadece İngiltere’de mevcuttur.

 

¹⁸Gösterilen sahne temsilidir. 

  Ürün ekranındaki görüntü temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.

  Dahili pil 3 saate kadar kablosuz kullanım sağlar (standart modda kullanıma göre 3 saattir; kullanım koşullarına bağlı olarak pilin dayanma süresi değişiklik gösterebilir). 

  StanbyME sadece Wi-Fi tabanlı içerikleri desteklediği için bir kablosuz ağa bağlı olmalıdır. 

  Ürün ekranındaki görüntü temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir. 

  Dikey ekran modu, kullanılan uygulamaya göre farklı çalışabilir. 

  Ürün su geçirmez değildir. 

  Ana ekran ve desteklenen uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir ve önceden bildirilmeksizin değişebilir.