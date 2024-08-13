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Kanepede uzaktan kumanda tutan bir kişi. Duvarda LG AI TV ve ekranda LG webOS.

AI TV’ler Akıllı TV’leri nasıl geliştirir?

Sizi tanımak, anlamak, tercihlerinizi karşılamak için tasarlanmış LG AI TV’lerin keyfini çıkarın. Sadece size özel izleme deneyimi için üst düzey yapay zekadan güç alan hiper kişiselleştirmeyi keşfedin.

Akıllı TV nedir?

Akıllı TV, set üstü bir kutuya veya yayın cihazına ihtiyaç duymadan internete bağlanan bir televizyondur. Netflix, Amazon Prime Video ve Disney+ gibi uygulamalardan gelen isteğe bağlı içeriklerin keyfini çıkarırken diğer kablosuz cihazlarla zahmetsizce bağlanmanızı sağlar.

Çeşitli film afişlerinin üzerinde süzülen OTT yayın uygulaması simgeleri.

AI, akıllı TV deneyimini
nasıl geliştirir?

AI, akıllı TV’lerin daha iyi bağlanmasını ve daha sürükleyici olmasını sağlar. TV’nin beyni olarak hareket eden AI destekli işlemciler, daha akıcı performans ve sorunsuz uygulama geçişleri sağlar. AI, kullanıcı modellerinden öğrenerek görüntü ve sesi iyileştirebilir, kişiselleştirilmiş içerik sağlayabilir ve ses kontrolü işlevini mümkün kılabilir. Böylece tüm TV izleme deneyiminizi dönüştürür.¹

Gelişmiş görünümlü bir devre kartı üzerinde 2.Nesil Alfa 11 AI İşlemci bulunuyor.

Yeni nesil AI TV

LG AI TV’yi diğerlerinden ayıran nedir? 

LG AI TV’de bulunan farklı özellikleri gösteren birden fazla ekranlı Alfa AI İşlemci; AI Sihirli Kumanda, Akıllı Deneyim için webOS, AI Resim ve AI Ses gibi çeşitli özellikleri gösteriyor.

Size özel bir AI TV

Yaşam alanınıza akıllıca uyum sağlayan görüntü ve sesin keyfini çıkarın. AI destekli kişiselleştirme ile TV’niz tercihlerinizi tanır, ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve her anı güzelleştirir.

Size özel bir AI TV LG AI TV hakkında daha fazla bilgi

Onlarca yıldır geliştirilen, görüntü ve ses için Alfa
AI İşlemci

2.Nesil Alfa 11 AI İşlemci, çarpıcı renk ve parlaklıkla görüntüyü 4K kalitesine yükseltirken, üst düzey sürükleyici izleme deneyimi sunmak için sese ince ayar olanağı sunar.

  • AI Resim

  • AI Ses

Kullanıcı için optimize
edilmiş webOS
destekli kişiselleştirme

WebOS ile TV’nizle etkileşim kurmanın daha akıllı ve sezgisel bir yolunu keşfedin. AI Ses Kimliği konuşulan anda kişiselleştirme için kullanıcı sesini tanır. AI Search, içeriği kolayca bulmanıza yardımcı olur. AI Chatbot ve AI Konsiyerj gerçek zamanlı öneriler sunar. AI Sihirli Kumanda, AI deneyiminizi gerçekten sorunsuz ve zahmetsiz kılar.²

LG AI TV modellerini karşılaştırıp size uygun olanı keşfedin

Size en uygun TV’yi seçmek için yan yana göreceğiniz özellikleri

kolayca karşılaştırın.³ ⁴

Table Caption
Features OLED M5 OLED G5 OLED C5 QNED92 QNED85
LG OLED M5 ürün görüntüsü
OLED M5
LG OLED G5 ürün görüntüsü
OLED G5
LG OLED C5 ürün görüntüsü
OLED C5
LG QNED92 ürün görüntüsü
QNED92
LG QNED85 ürün görüntüsü
QNED85
Ekran LG SIGNATURE OLED (97 inç) LG OLED evo (83, 77, 65 inç) LG OLED evo LG OLED evo LG QNED evo LG QNED evo
İşlemci 2.Nesil Alfa 11 AI İşlemci 2.Nesil Alfa 11 AI İşlemci 8.Nesil Alfa 9 AI İşlemci 2.Nesil Alfa 8 AI İşlemci 2.Nesil Alfa 8 AI İşlemci
AI Yükseltme AI Süper Yükseltme 4K AI Süper Yükseltme 4K AI Süper Yükseltme 4K AI Süper Yükseltme 4K AI Süper Yükseltme 4K
AI Resim AI Süper Yükseltme, OLED Dinamik Tonlama Pro, AI Yönetmen İşleme AI Süper Yükseltme, OLED Dinamik Tonlama Pro, AI Yönetmen İşleme AI Süper Yükseltme, OLED Dinamik Tonlama Pro AI Süper Yükseltme, Dinamik Tonlama Pro AI Süper Yükseltme, Dinamik Tonlama Pro
AI Ses Sanal Kanal 11.1.2, AI Nesne Düzenleme, Dinamik Ses Artırıcı Sanal Kanal 11.1.2, AI Nesne Düzenleme, Dinamik Ses Artırıcı Sanal Kanal 11.1.2, AI Ses Düzenleme, Dinamik Ses Artırıcı Sanal Kanal 9.1.2, AI Net Ses, Dinamik Ses Artırıcı Sanal Kanal 9.1.2, AI Net Ses (100 inç), Dinamik Ses Artırıcı (100 inç)
İşletim Sistemi (OS) webOS25, webOS Yenileme Programı webOS25, webOS Yenileme Programı webOS25, webOS Yenileme Programı webOS25, webOS Yenileme Programı webOS25, webOS Yenileme Programı
webOS özellikleri AI Ses Kimliği, AI Search, AI Chatbot, AI Konsiyerj, AI Resim/Ses Sihirbazı, AI Sihirli Kumanda AI Ses Kimliği, AI Search, AI Chatbot, AI Konsiyerj, AI Resim/Ses Sihirbazı, AI Sihirli Kumanda AI Ses Kimliği, AI Search, AI Chatbot, AI Konsiyerj, AI Resim/Ses Sihirbazı, AI Sihirli Kumanda AI Ses Kimliği, AI Search, AI Chatbot, AI Konsiyerj, AI Resim/Ses Sihirbazı, AI Sihirli Kumanda AI Ses Kimliği, AI Search, AI Chatbot, AI Konsiyerj, AI Resim/Ses Sihirbazı, AI Sihirli Kumanda
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TV Seçiminiz için Akıllı İpuçları

Yaşam alanınız için doğru TV boyutu nedir? >

İyi TV görüntü kalitesi nedir? >

Yaşam tarzınıza en uygun TV hangisi? >

Tüm TV Satın Alma Kılavuzlarını Keşfedin >

¹Kullanılabilir içerik ve uygulamalar ülkeye, ürüne ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir. 

  Netflix, Disney+, Amazon Prime, Apple TV+ ve ilgili hizmetleri için ayrı üyelik gereklidir. 

  Apple, Apple logosu ve Apple TV, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. 

  Amazon, Prime Video ve diğer ilgili logolar ve diğer markalar, Amazon.com Inc.’in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.

 

²AI Sihirli Kumanda özelliğinin tasarımı, kullanılabilirliği ve işlevleri; aynı model olsa dahi bölgeye ve desteklenen dile göre değişiklik gösterebilir. 

  Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir. 

  AI Voice Recognition, yalnızca NLP teknolojisini ana dilinde destekleyen ülkelerde sağlanır. 

  AI Sihirli Kumanda’u TV’nizin ebadına, modeline ve bölgeye bağlı olarak ayrı satın almanız gerekebilir. 

  AI Ses Kimliği, bölgeye ve ağ bağlantısına göre azaltılmış veya sınırlandırılmış içerik gösterebilir. 

  Ses Kimliği desteği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur. 

  Yalnızca Ses Kimliği hesabını destekleyen uygulamalarla çalışır. 

  AI Search özelliği 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur. 

  ABD ve Kore’de AI Search, LLM Modelini kullanmaktadır. 

  AI Chatbot, yalnızca NLP teknolojisini ana dilinde destekleyen ülkelerde mevcuttur.

  AI Chatbot, müşteri hizmetlerine bağlanabilir. 

  Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir. 

  AI Konsiyerj’in desteklenen menü ve uygulamaları ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 

  AI Konsiyerj’in görüntülenen menüleri piyasaya sürüldükten sonra değişiklik gösterebilir. 

  AI Konsiyerj’in anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün saatine göre değişiklik gösterebilir.

 

³Özellikler modele ve ekran boyutuna göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı teknik bilgiler için lütfen ilgili ürünün sayfasına bakın.

 

⁴Bazı özelliklere yönelik destek bölgeye ve ülkeye göre değişebilir.