Akıllı TV nedir?

¹Kullanılabilir içerik ve uygulamalar ülkeye, ürüne ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Netflix, Disney+, Amazon Prime, Apple TV+ ve ilgili hizmetleri için ayrı üyelik gereklidir.

Apple, Apple logosu ve Apple TV, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Amazon, Prime Video ve diğer ilgili logolar ve diğer markalar, Amazon.com Inc.’in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.

²AI Sihirli Kumanda özelliğinin tasarımı, kullanılabilirliği ve işlevleri; aynı model olsa dahi bölgeye ve desteklenen dile göre değişiklik gösterebilir.

Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir.

AI Voice Recognition, yalnızca NLP teknolojisini ana dilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.

AI Sihirli Kumanda’u TV’nizin ebadına, modeline ve bölgeye bağlı olarak ayrı satın almanız gerekebilir.

AI Ses Kimliği, bölgeye ve ağ bağlantısına göre azaltılmış veya sınırlandırılmış içerik gösterebilir.

Ses Kimliği desteği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur.

Yalnızca Ses Kimliği hesabını destekleyen uygulamalarla çalışır.

AI Search özelliği 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur.

ABD ve Kore’de AI Search, LLM Modelini kullanmaktadır.

AI Chatbot, yalnızca NLP teknolojisini ana dilinde destekleyen ülkelerde mevcuttur.

AI Chatbot, müşteri hizmetlerine bağlanabilir.

Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir.

AI Konsiyerj’in desteklenen menü ve uygulamaları ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

AI Konsiyerj’in görüntülenen menüleri piyasaya sürüldükten sonra değişiklik gösterebilir.

AI Konsiyerj’in anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün saatine göre değişiklik gösterebilir.

³Özellikler modele ve ekran boyutuna göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı teknik bilgiler için lütfen ilgili ürünün sayfasına bakın.

⁴Bazı özelliklere yönelik destek bölgeye ve ülkeye göre değişebilir.