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LG TONE Free 真無線藍牙耳機 T90S
石墨烯
更新 更輕 更強
輕巧如紙張，堅硬如金屬
進一步探索石墨烯
探索石墨烯如何帶來沉浸式音效體驗。
顯示六角形圖案。按一下以瞭解石墨烯材料。
隨時享受杜比全景聲
(Dolby Atmos)
黑色 T90S 耳機漂浮在無止盡的空間中。左側展示左耳耳機的正面視圖。右側展示右耳耳機。中間展示 Dolby Atmos 耳機標誌，兩旁有音效圖案。
*LG T90 系列杜比全景聲耳機是全球首款支援全景聲杜比頭部追蹤空間音訊(Dolby Head Tracking™ )的無線耳機，適用於任何影音裝置，可享受各種娛樂體驗。
杜比空間音效
不限裝置 不限內容
全景聲空間音訊 立體逼真
一名女士戴着 T90S 耳機，展現笑容。圍繞女士頭部的球狀圖示突顯 Dolby Head tracking™ 功能的環繞效果。
*模擬的圖片僅供參考。
3D 環繞立體音效
一名女士戴着 T90S 耳機，展現笑容。圍繞女士頭部的球狀音效圖示突顯空間音效功能。右側展示智能手機介面，顯示此功能可透過 TONE Free 應用程式使用。
*可於 TONE Free 應用程式中設定。
耳機潔淨 音質細膩 使用安心
紫外線照射區域現已擴大到涵蓋整個耳塞的區域，可減少高達 99.9% 的細菌。
LG TONE Free T90S 俯視圖，圖中充電盒為打開狀態。一隻耳機平放，以展示 UV Nano 奈紫外線燈。耳機旁顯示文字。
*UVnano 一詞是由 UV LED 和 nano 奈米組合而成。
*獨立測試顯示，UVnano 充電盒在充電時，可在十分鐘內殺死耳機上 99.9% 的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌和克雷伯氏肺炎菌。紫外線 LED 功能僅在充電時運作。結果可能會依據實際使用環境而不同。
*紫外線 LED 燈是肉眼看不見的，而且只有在充電盒關起來且內有耳機時才會打開。藍色氣氛燈僅用於美觀目的，它會在充電盒的蓋子打開時亮起。
*本產品使用波長介於 265 至 285 奈米之間的紫外線技術。
*此為示意圖，以便理解產品功能。
裝置不受限 享樂不受線
一名女士戴着 T90S 耳機，以「隨插即用」功能在飛行中享受娛樂體驗。
*模擬的圖片僅供參考。
不受環境影響，享受極致降噪
T90S 耳機可因應不同環境噪聲，調整最佳降噪效果。
模擬影像展示 T90S Adaptive Noise Cancelling 功能。
高度服貼，沉浸享受
確保聲音響亮清晰
*高訊噪比(Hi-SNR) 麥克風：訊噪比由65分貝提高至68分貝
黑色 T90S 特寫視圖。
舒適聆聽
Postech 和 Ergonomic Design Technology Lab 的標誌。
圖像拼貼展示人們在日常生活中使用 T90S 耳機。左側圖片由上至下顯示，一名女士使用 T90S 耳機觀看電視，一名男士佩戴 T90S 耳機使用筆記型電腦。右側圖片由上至下顯示，一名男士佩戴 T90S 耳機使用平板電腦，一名女士在地鐵佩戴 T90S 耳機用智能手機觀看視頻。
讓您的聲音更加突出和清晰
悄悄話模式
通透模式
對話模式
*模擬的螢幕影像。UX/UI 或有變動。
簡化操作
一次充電，全日續航
*電池壽命取決於裝置設定、環境、使用情況及其他因素。
*LGE 內部品質測試顯示，關閉主動降噪、環境模式和 Dolby Atmos 時，耳機電池和充電盒電池的續航時間分別為 9 小時和 36 小時。
*產品隨附白色或黑色 AUX 電線。
*當音源裝置和耳機都配備 Snapdragon Sound 技術時，才能享受其完整功能。如音源裝置沒有 Snapdragon Sound™ 技術認證，可透過「隨插即用」功能使用無線連接。
*Snapdragon Sound 是 Qualcomm Technologies, Inc. 和/或其子公司的產品。
*Snapdragon 和 Snapdragon Sound 是 Qualcomm Incorporated 的商標或註冊商標。
所有規格
配件
-
AUX (3.5Φ) to USB Cable
Yes
-
充電線
Yes
-
醫用矽膠耳塞
Yes
音頻解碼器
-
AAC
Yes
-
apt-X Adaptive
Yes
-
SBC
Yes
電池壽命(小時)
-
耳機(ANC off)
9
-
Total (Earbuds+Charging Case)
36
充電時間(小時)
-
充電盒
2.5
-
耳機
1
連結性
-
BLE
Yes
-
藍芽版本
5.4
-
快速配對
Yes
便利
-
快速充電
Yes
-
多點
Yes
-
多重配對
Yes
-
Plug&Wireless
Yes
-
快速配對
Yes
-
UVnano
Yes
-
語音命令(Google assistant, Siri)
Yes
-
防水/防濺
IPX4
-
無線充電
Yes
尺寸(WXHXD)
-
充電盒
65.0 x 29.9 x 32.6 mm
-
耳機
21.6 x 21.9 x 24.2 mm
EQ
-
3D Sound Stage
Yes
-
Customized EQ
Yes
-
Dolby Atmos
Yes
-
LG EQ
Yes
-
Meridian EQ (Natural, Immersive)
Yes
-
Meridian Sound Effect
Yes
聲音解決方案
-
環境模式
Yes
-
ANC
Yes
-
# of Mic
4
-
Talk Thru
Yes
揚聲器
-
單體尺寸
9.8Φ (Graphene)
-
單體類型
動態的
重量
-
充電盒重量
43.0 g
-
產品重量
5.7 g
使用者評論
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