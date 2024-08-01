LG TONE Free 真無線藍牙耳機 T90S

*UVnano 一詞是由 UV LED 和 nano 奈米組合而成。

*獨立測試顯示，UVnano 充電盒在充電時，可在十分鐘內殺死耳機上 99.9% 的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌和克雷伯氏肺炎菌。紫外線 LED 功能僅在充電時運作。結果可能會依據實際使用環境而不同。

*紫外線 LED 燈是肉眼看不見的，而且只有在充電盒關起來且內有耳機時才會打開。藍色氣氛燈僅用於美觀目的，它會在充電盒的蓋子打開時亮起。

*本產品使用波長介於 265 至 285 奈米之間的紫外線技術。

*此為示意圖，以便理解產品功能。