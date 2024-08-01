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LG TONE Free 真無線藍牙耳機 T90S

功能

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規格

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哪裡購買

支援

  • [官網獨家販售] 現享1000元優惠

  • 搭配任一筆電購買再享7折優惠(從筆電頁面加購)

LG TONE Free 真無線藍牙耳機 T90S

TONE-T90S

LG TONE Free 真無線藍牙耳機 T90S

(0)
While the earbuds are in the air, light is emitted from the case, opening the cradle's lid. Plug and Wireless appear on the left
Tech Radar 推薦獎標誌

「這是一款非常出色的無線耳機，集結所有優點。」(TechRadar，08/2024)
Computer Bild 獎項標誌

「LG TONE Free T90S 以悅耳且均衡的方式重現音樂。」
KOPFHOERER.DE 獎標誌

「LG TONE Free T90S 的降噪效果真的不同凡響」
av magazine.de 獎標誌

「LG TONE Free T90S 提供豐富強勁的低音。」
Best Buy Home Cinema Choice 獎標誌

「這是一款傑出的真無線耳機」

Computer Hoy 獎項標誌

「…它提供出色的音效、優秀的降噪效果以及超強蓄電力。」
Andro4all 獎標誌

「…這款耳機已成為我們的年度最佳之一」
ON OFF 獎標誌

「…高品質音效和高效主動抗噪」
組合商品：1 件
Front view

OBSPJTAV01

LG 獨享電影派對組
* 圖片(或影片)內容僅供說明參考之用， 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。

T90S 耳機漂浮在紅色漸層背景之上。其上方顯示 Computer Bild、av magazin.de 和 KOPHOERER.DE 的標誌。

極致享受 專家首選

石墨烯
更新 更輕 更強

T90S 振膜單體以純石墨烯製作，提供如高級音響般的享受。
石墨烯

輕巧如紙張，堅硬如金屬

石墨烯帶來革命性音效表現，這種頂尖材料能減少膜片振動，創造無與倫比的音效。石墨烯能精準再現高清晰度音頻，令最小巧的耳機也能擁有豐富且清晰的沉浸式音效體驗。

進一步探索石墨烯

探索石墨烯如何帶來沉浸式音效體驗。

關於石墨烯

顯示六角形圖案。按一下以瞭解石墨烯材料。

隨時享受杜比全景聲
(Dolby Atmos)

T90S 可為任何音訊裝置提供杜比全景聲(Dolby Atmos) 和 杜比頭部追蹤 (Dolby Head Tracking™ )高品質音效。Dolby Virtualizer 和 Optimizer 實現最具沉浸感的逼真音效，為您帶來震撼體驗。

黑色 T90S 耳機漂浮在無止盡的空間中。左側展示左耳耳機的正面視圖。右側展示右耳耳機。中間展示 Dolby Atmos 耳機標誌，兩旁有音效圖案。

*LG T90 系列杜比全景聲耳機是全球首款支援全景聲杜比頭部追蹤空間音訊(Dolby Head Tracking™ )的無線耳機，適用於任何影音裝置，可享受各種娛樂體驗。

杜比空間音效
不限裝置 不限內容

無需特意搭配支援杜比全景聲的裝置或影音内容，T90S 內建杜比全景聲技術，讓任何音頻都能實現空間音效體驗，且在任何裝置都能以沉浸式音效享受串流、遊戲和音樂等不同娛樂體驗。
杜比頭部追蹤 (Dolby Head Tracking™)

全景聲空間音訊 立體逼真

Dolby Head Tracking™ 杜比頭部追蹤讓您在轉動頭部時，辨識聲音的位置並重新校準，使音效自然且具環繞感。當與支援杜比全景聲的裝置或内容配對時，細緻清晰的音效環繞您左右，再提升沉浸式體驗。

一名女士戴着 T90S 耳機，展現笑容。圍繞女士頭部的球狀圖示突顯 Dolby Head tracking™ 功能的環繞效果。

*模擬的圖片僅供參考。

3D 環繞立體音效

您可以客製化 3D 立體音效享受，T90S 耳機為立體聲增加了空間維度和清晰度，讓你享受無死角的沉浸聽覺體驗

一名女士戴着 T90S 耳機，展現笑容。圍繞女士頭部的球狀音效圖示突顯空間音效功能。右側展示智能手機介面，顯示此功能可透過 TONE Free 應用程式使用。

*可於 TONE Free 應用程式中設定。

UVnano 紫外線殺菌

耳機潔淨 音質細膩 使用安心

UVnano 充電盒中內建紫外線燈，每次將無線耳機放到裡面時都會進行消毒。
紫外線照射區域現已擴大到涵蓋整個耳塞的區域，可減少高達 99.9% 的細菌。

LG TONE Free T90S 俯視圖，圖中充電盒為打開狀態。一隻耳機平放，以展示 UV Nano 奈紫外線燈。耳機旁顯示文字。

*UVnano 一詞是由 UV LED 和 nano 奈米組合而成。
*獨立測試顯示，UVnano 充電盒在充電時，可在十分鐘內殺死耳機上 99.9% 的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌和克雷伯氏肺炎菌。紫外線 LED 功能僅在充電時運作。結果可能會依據實際使用環境而不同。
*紫外線 LED 燈是肉眼看不見的，而且只有在充電盒關起來且內有耳機時才會打開。藍色氣氛燈僅用於美觀目的，它會在充電盒的蓋子打開時亮起。
*本產品使用波長介於 265 至 285 奈米之間的紫外線技術。
*此為示意圖，以便理解產品功能。

隨插即用

裝置不受限 享樂不受線

在沒有藍牙的裝置上插入 T90S 充電盒即能與耳機無線連接，成功連接即可享受聽覺饗宴。

一名女士戴着 T90S 耳機，以「隨插即用」功能在飛行中享受娛樂體驗。

*模擬的圖片僅供參考。

主動式降噪

不受環境影響，享受極致降噪

主動降噪 ANC 技術能讓您隨時隨沉浸式享受，
T90S 耳機可因應不同環境噪聲，調整最佳降噪效果。

模擬影像展示 T90S Adaptive Noise Cancelling 功能。

展示兩款耳膠。左側是舊款耳膠，右側是新款 T90S 耳膠，能帶來更佳降噪效果。

貼合耳道

全新耳塞服貼度高能夠提供舒適感，同時亦提升耳機性能，給予您優質的聲音和增強的降噪效果。
平衡設計

高度服貼，沉浸享受

T90S 以人體工學設計帶來舒適佩戴感，讓您運動更靈活，工作更專注。
三個麥克風及獨立語音處理單元 (VPU)

確保聲音響亮清晰

讓通話聲音自然清晰，耳機內建三個麥克風及獨立語音處理單元 (VPU)，可監測周圍噪音，捕捉您的聲音並追蹤下巴動作，以提高通話品質。全新高訊噪比(Hi-SNR) 麥克風能減少更多環境噪音。

*高訊噪比(Hi-SNR) 麥克風：訊噪比由65分貝提高至68分貝

黑色 T90S 特寫視圖。

科學設計 完美貼合

舒適聆聽

全新人體工學設計及柔軟的醫療級耳塞，緊貼耳朵提供舒適配戴感，長時間聆聽也不會給帶來任何負擔。

3D 掃描

3D 繪畫展示 300 人的耳型

標記位置

使用 3D繪圖結果進行建模

虛擬試戴

虛擬試戴耳機

人體工學分析

測試虛擬結果的受壓部分

Postech 和 Ergonomic Design Technology Lab 的標誌。

圖像拼貼展示人們在日常生活中使用 T90S 耳機。左側圖片由上至下顯示，一名女士使用 T90S 耳機觀看電視，一名男士佩戴 T90S 耳機使用筆記型電腦。右側圖片由上至下顯示，一名男士佩戴 T90S 耳機使用平板電腦，一名女士在地鐵佩戴 T90S 耳機用智能手機觀看視頻。

語音/噪音分離演算法

讓您的聲音更加突出和清晰

通話時，您的聲音與環境噪音混合一起

T90S 會分析周圍環境噪音。

分離語音和環境噪音

將語音從環境噪音中分離。

聆聽清晰語音

通話或對話時，T90S 啓用語音處理單元(VPU)和語音/噪音分離演算法。

悄悄話模式

取出右邊耳機，並靠近麥克風輕聲説話。悄悄話模式讓您沉浸於私密對話。

通透模式

讓部分環境音進入耳中，環境音通透模式讓您更好聽到周圍環境的聲音。

對話模式

輕按切換至對話模式，能放大對方的聲音，讓您無須摘下耳機也能跟對方聊天。

圖片展示多點連接及多重配對功能。左下方展示 TONE Free 桌面小工具介面。中央位置展示黑色 T90S 耳機。右側展示智能電話介面和一台筆記型電腦。

多點連接及多重配對

連接更多，配對更快

耳機可與多達 5 個裝置流暢無縫的連接配對。若要同時使用多點連接和多重配兩台裝置，將裝置加入 TONE Free 應用程式或桌面小工具，即可輕鬆切換裝置。

*模擬的螢幕影像。UX/UI 或有變動。

Tone Free 應用程式

簡化操作

您可透過建立個人帳戶儲存個人偏好設定、檢查電池續航時間，並可輕鬆連線享受音樂。
長效續航力，輕鬆帶著走

一次充電，全日續航

快速充電，盡情聆聽。關閉主動降躁功能後，T90S 耳機可使用長達 9 小時，充電盒再額外提供 36 小時續航。

*電池壽命取決於裝置設定、環境、使用情況及其他因素。
*LGE 內部品質測試顯示，關閉主動降噪、環境模式和 Dolby Atmos 時，耳機電池和充電盒電池的續航時間分別為 9 小時和 36 小時。

Snapdragon Sound™ 標誌。

Snapdragon Sound™

提供 24 位元、96kHz 的高解像度音訊，接近有線連接的藍牙音質。Snapdragon Sound 結合卓越的音樂連接性、清晰語音通話及低延遲遊戲體驗，提供最佳音質。

*產品隨附白色或黑色 AUX 電線。
*當音源裝置和耳機都配備 Snapdragon Sound 技術時，才能享受其完整功能。如音源裝置沒有 Snapdragon Sound™ 技術認證，可透過「隨插即用」功能使用無線連接。
*Snapdragon Sound 是 Qualcomm Technologies, Inc. 和/或其子公司的產品。
*Snapdragon 和 Snapdragon Sound 是 Qualcomm Incorporated 的商標或註冊商標。

列印

所有規格

配件

  • AUX (3.5Φ) to USB Cable

    Yes

  • 充電線

    Yes

  • 醫用矽膠耳塞

    Yes

音頻解碼器

  • AAC

    Yes

  • apt-X Adaptive

    Yes

  • SBC

    Yes

電池壽命(小時)

  • 耳機(ANC off)

    9

  • Total (Earbuds+Charging Case)

    36

充電時間(小時)

  • 充電盒

    2.5

  • 耳機

    1

連結性

  • BLE

    Yes

  • 藍芽版本

    5.4

  • 快速配對

    Yes

便利

  • 快速充電

    Yes

  • 多點

    Yes

  • 多重配對

    Yes

  • Plug&Wireless

    Yes

  • 快速配對

    Yes

  • UVnano

    Yes

  • 語音命令(Google assistant, Siri)

    Yes

  • 防水/防濺

    IPX4

  • 無線充電

    Yes

尺寸(WXHXD)

  • 充電盒

    65.0 x 29.9 x 32.6 mm

  • 耳機

    21.6 x 21.9 x 24.2 mm

EQ

  • 3D Sound Stage

    Yes

  • Customized EQ

    Yes

  • Dolby Atmos

    Yes

  • LG EQ

    Yes

  • Meridian EQ (Natural, Immersive)

    Yes

  • Meridian Sound Effect

    Yes

聲音解決方案

  • 環境模式

    Yes

  • ANC

    Yes

  • # of Mic

    4

  • Talk Thru

    Yes

揚聲器

  • 單體尺寸

    9.8Φ (Graphene)

  • 單體類型

    動態的

重量

  • 充電盒重量

    43.0 g

  • 產品重量

    5.7 g

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