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Cuisinière à induction de 6,3 pi³/30 po | ProBake Conv., Air Fry, SelfClean, EasyClean🅫, acier inox. noir., encastr.

Cuisinière à induction de 6,3 pi³/30 po | ProBake Conv., Air Fry, SelfClean, EasyClean🅫, acier inox. noir., encastr.

LSIL6334ZE
Vue avant de Cuisinière à induction de 6,3 pi³/30 po | ProBake Conv., Air Fry, SelfClean, EasyClean🅫, acier inox. noir., encastr. LSIL6334ZE
LG Cuisinière à induction de 6,3 pi³/30 po | ProBake Conv., Air Fry, SelfClean, EasyClean🅫, acier inox. noir., encastr., LSIL6334ZE
LG Cuisinière à induction de 6,3 pi³/30 po | ProBake Conv., Air Fry, SelfClean, EasyClean🅫, acier inox. noir., encastr., LSIL6334ZE
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LG Cuisinière à induction de 6,3 pi³/30 po | ProBake Conv., Air Fry, SelfClean, EasyClean🅫, acier inox. noir., encastr., LSIL6334ZE
LG Cuisinière à induction de 6,3 pi³/30 po | ProBake Conv., Air Fry, SelfClean, EasyClean🅫, acier inox. noir., encastr., LSIL6334ZE
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Vue avant de Cuisinière à induction de 6,3 pi³/30 po | ProBake Conv., Air Fry, SelfClean, EasyClean🅫, acier inox. noir., encastr. LSIL6334ZE
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LG Cuisinière à induction de 6,3 pi³/30 po | ProBake Conv., Air Fry, SelfClean, EasyClean🅫, acier inox. noir., encastr., LSIL6334ZE

principales caractéristiques

  • Élément UltraHeat🅪 de 3,9 kW
  • Surface de cuisson à induction (avec barres à DEL sur les éléments de cuisson)
  • Technologie ProBake Convection🅫
  • Réglage pour cuisson Air Fry
  • Fonctions EasyClean🅫 et d’autonettoyage
  • Technologie intelligente ThinQ🅫
Plus

ProBake Convection🅫

Obtenez des résultats supérieurs grâce à ProBake Convection🅫

ProBake Convection🅫 de LG vous offre une technologie professionnelle à domicile grâce à un ventilateur à deux vitesses combiné à un élément chauffant arrière ultra-puissant. Le mode de cuisson au four sélectionne automatiquement la vitesse inférieure pour les cuissons délicates ou la vitesse supérieure pour la friture à l’air et le rôtissage. Vous obtenez ainsi un préchauffage plus rapide et une cuisson plus uniforme et rapide sur plusieurs grilles en même temps. Et comme il n’y a pas d’élément chauffant au bas du four, il est beaucoup plus facile de nettoyer les éclaboussures et les déversements incrustés*.

Technologie ProBake Convection🅫

EasyClean® Interior

* Comparativement aux fours traditionnels de LG.

Éléments polyvalents pour une ébullition rapide ou un véritable mijotage

Notre élément UltraHeat🅪 de 4 300 W est assez puissant pour faire bouillir l’eau rapidement et assez flexible pour permettre un véritable mijotage.

Obtenez une cuisson puissante et précise grâce à l’induction

Nos surfaces de cuisson à induction de conception unique offrent une puissance, une précision et une réactivité exceptionnelles pour une cuisson rapide, efficace et uniforme. L’induction utilise l’énergie électromagnétique pour chauffer directement vos accessoires de cuisson – et uniquement vos accessoires de cuisson – ce qui la rend de 5 à 10 % plus économe en énergie que l’électricité rayonnante et environ trois fois plus efficace que le gaz. La surface de cuisson reste plus froide, ce qui la rend plus sécuritaire et plus facile à nettoyer. De plus, nos barres à DEL rouges affichent le niveau de puissance de chaque élément pour faciliter la surveillance.

 Fenêtre InstaView🅫

Frappez deux fois et voyez ce qui est en train de cuire

Désormais, vous pouvez vérifier la cuisson des aliments en un instant, en frappant deux fois.

La fenêtre InstaView🅫 de LG vous permet de voir l’intérieur de votre four sans jamais ouvrir la porte et laisser la chaleur s’échapper. 

Fenêtre InstaView🅫

'Greatest Energy Savings

 Réglage pour cuisson Air Fry

Des aliments croustillants et savoureux pour
nourrir une armée

La technologie Air Fry permet d’obtenir rapidement des plats croustillants qui raviront tous les palais, sans nécessiter de préchauffage ni d’un appareil supplémentaire sur le comptoir. Il suffit d’appuyer sur la toche Air Fry pour préparer vos plats préférés, comme des frites, des ailes de poulet et bien plus encore. Les températures élevées et un puissant ventilateur de convection fonctionnent ensemble pour créer ce croustillant irrésistible que vous adorez tout en utilisant beaucoup moins d’huile que la friture traditionnelle, ce qui en fait une solution de rechange plus saine sans sacrifier la saveur ni nourrir un sentiment de culpabilité.

Réglage pour cuisson Air Fry

'Greatest Energy Savings

 Fonctions EasyClean🅫 et d’autonettoyage

Nettoyez rapidement votre four grâce
au cycle EasyClean🅫 de 10 minutes

Gardez votre four comme neuf grâce à la fonction de nettoyage de four la plus rapide de l’industrie*. Il suffit de vaporiser le four avec de l’eau et de sélectionner le cycle EasyClean🅫. Ce cycle de 10 minutes permet d’enlever la saleté sans produits chimiques ni chaleur élevée grâce à notre intérieur en émail vitrifié spécialement formulé. Vous pouvez ensuite facilement essuyer les résidus restants**. Pour un nettoyage en profondeur occasionnel, utilisez notre fonction d’autonettoyage standard.

Fonctions EasyClean🅫 et d’autonettoyage

'Greatest Energy Savings

*En présence d’importantes accumulations de saletés, il est possible qu’un nettoyage manuel supplémentaire ou que l’utilisation de la fonctionnalité d’autonettoyage soit nécessaire.

Technologie intelligente ThinQ🅫

Une maison plus intelligente grâce à l’application LG ThinQ🅫

L’application ThinQ offre contrôle et commodité pour les appareils intelligents de LG afin de vous aider à vous simplifier la vie et à profiter du confort de votre maison. Gérez et surveillez votre surface de cuisson à distance, synchronisez-la avec votre hotte ou four à micro-ondes à hotte intégrée intelligent de LG pour activer automatiquement l’éclairage et la ventilation, et bien plus encore.*

Technologie intelligente ThinQ🅫

'Greatest Energy Savings

*Sur certains appareils intelligents de LG. Les fonctionnalités peuvent varier en fonction du modèle.

 Certifié ENERGY STAR🅫

Économisez de l’argent. Économisez de l’énergie.

Les produits qui portent l’étiquette ENERGY STAR répondent à des critères rigoureux en matière d’efficacité énergétique fixés par l’Environmental Protection Agency des États-Unis (U.S. EPA). Ils vous permettent d’économiser de l’argent et de l’énergie tout en protégeant l’environnement en vous aidant à faire des choix qui contribuent à un avenir fondé sur l’énergie propre. 

'Certifié ENERGY STAR🅫

'Certifié ENERGY STAR🅫

*Les images peuvent être simulées et mises en scène à des fins d’illustration. Les caractéristiques, les fonctionnalités et les autres spécifications réelles du produit peuvent différer et peuvent être modifies sans préavis.

SOMMAIRE

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DIMENSIONS

LSIL6334ZE
Dimensions du produit (L x H x P) (po)
29 7/8 x 36 1/2 x 26 7/8
Capacité du four (pi³)
6,3

Toutes les spécifications

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

  • Marque

    LG

  • Type de gamme

    Encastrable

  • Type de four

    Simple

  • Système de cuisson du four

    Convection ProBake

  • Couleur extérieure

    Acier inoxydable noir

  • Type de combustible

    Électrique

  • Type de surface de cuisson

    Induction

CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON

  • Type de surface de cuisson

    Induction

  • Élément chauffant à induction - Avant droit (W) (turbo, po)

    2 400(3 900,11)

  • Fonctionnalité de sécurité (surface de cuisson)

    Oui

  • Nombre d’éléments/brûleurs de surface de cuisson

    4

  • Surface de cuisson EasyClean

    Non

  • Type d’élément/brûleur (simple)

    Centre arrière, Avant gauche, Arrière gauche, Avant droit

  • Type de combustible

    Électrique

  • Élément chauffant - Total (W)

    7 100

  • Indicateur de surface chaude

    Oui

  • Élément chauffant à induction - Arrière centre (W) (turbo, po)

    1 300(1 800,6)

  • Élément chauffant à induction - Avant gauche (W) (turbo, po)

    2 100(3 200,8)

  • Élément chauffant à induction - Arrière gauche (W) (turbo, po)

    1 300(1 800,6)

CARACTÉRISTIQUES DU FOUR

  • Type de combustible

    Électrique

  • Arrêt automatique de sécurité

    Oui

  • Puissance de l’élément de gril (W)

    4 200

  • Type de convection

    Convection ProBake

  • Ventilateur de convection

    Double vitesse (Élevée/Basse)

  • Conversion pour la convection

    Oui

  • Type d’élément de gril

    Gaine

  • Puissance de l’élément de convection (W)

    2 500

  • Type d’éclairage du four

    Halogène

  • Mode de cuisson du four

    Friteuse à air, Cuisson, Gril, Cuisson par convection

  • Capacité du four (pi³)

    6,3

  • Lampe de four intelligente GoCook

    Oui

  • Nombre de positions de la grille

    7

CARACTÉRISTIQUES DU TIROIR

  • Type de tiroir

    Rangement

  • Contrôle de temps du tiroir

    Non

PUISSANCE/VALEURS NOMINALES

  • Valeur en ampères à 208 V (A)

    45,4

  • Valeur en watts à 240 V (W)

    11 400

  • Valeur en ampères à 240 V (A)

    47,5

  • Valeur en watts à 208 V (W)

    9 450

  • Alimentation requise (Volt/Hz)

    120/208 V c.a. / 60Hz, 120/240 V c.a. / 60Hz

CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES

  • Verrouillage des commandes

    Oui (surface de cuisson, four)

  • InstaView

    Non

  • Cuisson chronométrée

    Oui

  • Système à fermeture en douceur

    Non

  • Verrou de la porte de four lors de l’autonettoyage

    Automatique

  • Mode sabbat

    Oui

  • Type de nettoyage du four

    EasyClean + autonettoyant

  • Minuterie de cuisine

    Oui

  • Cuisson minutée différée

    Non

  • Volume de la sonnerie annonçant la fin de la cuisson

    Oui

  • Conforme aux normes de l’ADA

    Oui

CONCEPTION / FINITION

  • Couleur de la porte

    Acier inoxydable noir

  • Matériau de la cavité

    Émail

  • Finition antiempreinte

    Oui

  • Caractéristiques de la porte du four

    Fenêtre WideView

  • Couleur extérieure

    Acier inoxydable noir

  • Type de commandes du four

    Pavé tactile en verre

  • Affichage des commandes

    DEL

  • Type de commandes de la surface de cuisson

    Boutons

  • Verre de la surface de cuisson

    Vitrocéramique

  • Couleur de la poignée

    Acier inoxydable noir

  • Matériau de la poignée

    Aluminium

  • Couleur des boutons

    Acier inoxydable noir

  • Éclairage des boutons

    Non

  • Matériau des boutons

    Plastique

DIMENSIONS/POIDS

  • Poids du produit (lb)

    183,0

  • Poids d’expédition (lb)

    218,3

  • Dimensions du produit (L x H x P) (po)

    29 7/8 x 36 1/2 x 26 7/8

  • Dimensions de l’emballage (LxHxP) (po)

    33 1/16 x 43 5/16 x 29 15/16

  • Profondeur totale - avec la poignée (po)

    29 5/16

  • Dimensions de l’intérieur du four (LxHxP) (po)

    24 13/16 x 22 1/16 x 20

  • Dimensions du tiroir (LxHxP) (po)

    22 3/16 x 4 1/2 x 16 3/8

  • Largeur (po)

    30

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • Recette intelligente (application de recette tierce)

    Non

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • Service client proactif

    Oui

  • Balise NFC activée

    Non

  • Commande vocale (appareil tiers)

    Oui

  • Fonctionne avec

    Amazon Alexa, Assistant Google, ThinQ de LG

ACCESSOIRES

  • Plateau Air Fry (ch.)

    1

  • Crème/nettoyant de surface de cuisson (ch.)

    1

  • Filtre arrière (unité)

    1

  • Tampon à récurer (ch.)

    1

  • Grille standard (ch.)

    2

CODE-BARRES

  • Code-barres

    195174157237

CONFORMITÉ

  • Certifié Energy Star

    Oui

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