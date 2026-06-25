Cuisinière à induction de 6,3 pi³/30 po | ProBake Conv., Air Fry, SelfClean, EasyClean🅫, acier inox. noir., encastr.

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ProBake Convection🅫 de LG vous offre une technologie professionnelle à domicile grâce à un ventilateur à deux vitesses combiné à un élément chauffant arrière ultra-puissant. Le mode de cuisson au four sélectionne automatiquement la vitesse inférieure pour les cuissons délicates ou la vitesse supérieure pour la friture à l’air et le rôtissage. Vous obtenez ainsi un préchauffage plus rapide et une cuisson plus uniforme et rapide sur plusieurs grilles en même temps. Et comme il n’y a pas d’élément chauffant au bas du four, il est beaucoup plus facile de nettoyer les éclaboussures et les déversements incrustés*.