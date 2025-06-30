We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Armoire à vapeur Stylerᴹᶜ de LG avec technologie TrueSteamᴹᶜ et cintre mobile Dynamic MovingHangerᴹᶜ
Armoire à vapeur Stylerᴹᶜ de LG avec technologie TrueSteamᴹᶜ et cintre mobile Dynamic MovingHangerᴹᶜ
Entretien facile des vêtements au quotidien
Technologie Dual TrueSteamᴹᶜ
Assez forte pour rafraîchir, assez douce pour les articles délicats
Cintre mobile Dynamic MovingHangerᴹᶜ
Une meilleure façon de bouger
Défroisseur portatif intégré HandySteamerᴹᶜ
Le défroissement sans effort est entre vos mains
Système AutoFreshᴹᶜ
Des vêtements toujours frais
La vapeur assainit, rafraîchit et désodorise, sans produits chimiques.
Cette fonction élimine la poussière et les odeurs des vêtements grâce à 6 mouvements.
Secouage
Élimine les poussières fines.
Ondulation
Diffuse la vapeur de manière uniforme, ce qui aide à réduire les plis sur les vêtements et à mieux les rafraîchir.
Étalement
Ondule les vêtements afin de réduire les plis.
Soufflage
Souffle de l’air à l’intérieur des vêtements pour les aider à conserver leur forme.
Balancement
Utilise des mouvements délicats pour éviter d’endommager l’armure ou la texture à la surface des vêtements.
Mise en forme
Les vêtements sont mis en forme grâce à des mouvements légers du cintre mobile et de l’air.
Cycle QuickRefreshᴹᶜ
Cycle rapide de 22 minutes
La thermopompe à onduleurMC permet de réduire la durée du cycle.
Séchage délicat
Idéal pour les articles difficiles à sécher
Le cycle Séchage délicat fait appel à un système de thermopompe à onduleur pour sécher doucement les tissus délicats sans culbutage ni chaleur directe, ce qui prolonge la durée de vie des tissus.
La circulation de l’air permet de conserver la fraîcheur des vêtements.
Déshumidification
Réduisez l’humidité dans votre pièce.
Éliminez l’humidité de l’air ambiant afin de maintenir un environnement frais et confortable.
Capteur intelligent
Gardez le contrôle
Si les vêtements tombent de leur cintre, vous recevrez automatiquement une notification sur l’écran ACL ou dans votre application ThinQMD.
Écran tactile ACL intelligent
Des commandes faciles et intuitives au bout des doigts
L’écran mémorise automatiquement les options et les cycles les plus souvent utilisés et les classe en ordre de fréquence d’utilisation.
Profitez mieux de la vie grâce à ThinQMD*
Utilisez l’application ThinQMD pour commander votre StylerMD de LG à distance, ou utilisez les commandes vocales avec les assistants vocaux Alexa et Google. Grâce aux mises à jour logicielles, les appareils ThinQ UPMC évoluent avec vous. Profitez de nouvelles fonctionnalités et améliorations téléchargeables envoyées sans fil à l’appareil. ThinQ CareMC assure le bon fonctionnement de votre appareil au moyen d’alertes proactives d’utilisation, d’entretien et de diagnostic que vous recevez sur votre téléphone intelligent.
