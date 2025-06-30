Armoire à vapeur Stylerᴹᶜ de LG avec technologie TrueSteamᴹᶜ et cintre mobile Dynamic MovingHangerᴹᶜ

Utilisez l’application ThinQMD pour commander votre StylerMD de LG à distance, ou utilisez les commandes vocales avec les assistants vocaux Alexa et Google. Grâce aux mises à jour logicielles, les appareils ThinQ UPMC évoluent avec vous. Profitez de nouvelles fonctionnalités et améliorations téléchargeables envoyées sans fil à l’appareil. ThinQ CareMC assure le bon fonctionnement de votre appareil au moyen d’alertes proactives d’utilisation, d’entretien et de diagnostic que vous recevez sur votre téléphone intelligent.