Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Armoire à vapeur StylerMC de LG avec technologie TrueSteamMC et cintre mobile Dynamic MovingHangerMC

Armoire à vapeur StylerMC de LG avec technologie TrueSteamMC et cintre mobile Dynamic MovingHangerMC

Armoire à vapeur StylerMC de LG avec technologie TrueSteamMC et cintre mobile Dynamic MovingHangerMC

SC5MAR4G
Front view of LG STUDIO Styler Steam Closet - refresh and deodorise clothing with TrueSteam™, RX6
Front view with light on
Right side view with lights on
Left side view with lights on
A girl operating the styler
Control panel detail
Front open view
Front open view with cloths inside
Front open view
Right side open view
Left side open view
Inside view
Inside view
Side View
Rear view
Front view of LG STUDIO Styler Steam Closet - refresh and deodorise clothing with TrueSteam™, RX6
Front view with light on
Right side view with lights on
Left side view with lights on
A girl operating the styler
Control panel detail
Front open view
Front open view with cloths inside
Front open view
Right side open view
Left side open view
Inside view
Inside view
Side View
Rear view

principales caractéristiques

  • Système AutoFreshMC
  • Technologie Dual TrueSteamMC
  • Cintre mobile Dynamic MovingHangerMC
  • Presse-pantalon
  • Thermopompe à double onduleurMC
Plus
Refresh, Deodorise, Reduce Wrinkles and Exposure to Allergens1

Refresh, Deodorise, Reduce Wrinkles and Exposure to Allergens1

*Les images du produit sont uniquement fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel. Veuillez vous référer à la galerie d’images du produit.

Entretien facile des vêtements au quotidien

Steam coming from dual TrueSteam™ outlets

Technologie Dual TrueSteamᴹᶜ

Assez forte pour rafraîchir, assez douce pour les articles délicats

Moving Hangers

Cintre mobile Dynamic MovingHangerᴹᶜ

Une meilleure façon de bouger

Air circulation and ventilation into Styler

Système AutoFreshᴹᶜ

Des vêtements toujours frais

Technologie Dual TrueSteamᴹᶜ

Assez forte pour rafraîchir, assez douce pour les articles délicats

La vapeur assainit, rafraîchit et désodorise, sans produits chimiques.

LG DUAL TrueSteam™ removing odour and steaming shirts.

LG DUAL TrueSteam™ removing odour and steaming shirts.

Cintre mobile Dynamic MovingHangerᴹᶜ

Une meilleure façon de bouger

Cette fonction élimine la poussière et les odeurs des vêtements grâce à 6 mouvements.

Dust removal of a blouse with the dynamic movinghanger technology

LG DUAL TrueSteam™ removing odour and steaming shirts.

Video showcasing shirts in motion, featuring shaking movements

Secouage

Élimine les poussières fines.

Video showcasing shirts in motion, featuring waving movements

Ondulation

Diffuse la vapeur de manière uniforme, ce qui aide à réduire les plis sur les vêtements et à mieux les rafraîchir.

Video showcasing shirts in motion, featuring spreading movements

Étalement

Ondule les vêtements afin de réduire les plis.

Video showcasing shirts in motion, featuring blowing movements
Soufflage
Souffle de l’air à l’intérieur des vêtements pour les aider à conserver leur forme.
Video showcasing shirts in motion, featuring swaying movements

Balancement

Utilise des mouvements délicats pour éviter d’endommager l’armure ou la texture à la surface des vêtements.

Video showcasing shirts in motion, featuring arranging movements

Mise en forme

Les vêtements sont mis en forme grâce à des mouvements légers du cintre mobile et de l’air.

Video showcasing shirts in motion, featuring shaking movements
Video showcasing shirts in motion, featuring waving movements
Video showcasing shirts in motion, featuring spreading movements
Video showcasing shirts in motion, featuring blowing movements
Video showcasing shirts in motion, featuring swaying movements
Video showcasing shirts in motion, featuring arranging movements

*Les images et les animations sont présentées à titre d’illustration seulement et peuvent varier comparativement à l’utilisation réelle. 

A person using multi-plate EZ Fit PantsPress™ in LG Styler to remove wrinkles and restore pleats to trousers.

Presse-pantalon

Un style fraîchement pressé en toute simplicité

La conception multiplaque facilite le maintien des plis et le lissage des zones froissables. 

*La vidéo est présentée à titre d’illustration seulement.

Cycle QuickRefreshᴹᶜ

Cycle rapide de 22 minutes

La thermopompe à onduleurMC permet de réduire la durée du cycle.

Starting a quick refresh cycle after hanging clothes

LG DUAL TrueSteam™ removing odour and steaming shirts.

Dual Inverter HeatPumpᴹᴰ

Des cycles plus rapides, mais toujours doux pour les vêtements

Économisez temps et énergie, grâce à des températures basses et à une chaleur indirecte. 

SC5MBH

SC5MBH

 

Vanquish Odours with the Power of Steam1

Vanquish Odours with the Power of Steam1

 

*Les images du produit sont uniquement fournies à titre illustratif et peuvent différer du produit réel. Veuillez vous référer à la galerie d’images du produit.

AutoFresh Systemᴹᴰ

Des vêtements toujours frais

La circulation de l’air permet de conserver la fraîcheur des vêtements.

LG DUAL TrueSteam™ removing odour and steaming shirts.

LG DUAL TrueSteam™ removing odour and steaming shirts.

Déshumidification

Réduisez l’humidité dans votre pièce.

Éliminez l’humidité de l’air ambiant afin de maintenir un environnement frais et confortable.

Capteur intelligent

Gardez le contrôle

Si les vêtements tombent de leur cintre, vous recevrez automatiquement une notification sur l’écran ACL ou dans votre application ThinQMD.

*La vidéo est utilisée uniquement à titre illustratif et peut différer du produit réel.

Profitez mieux de la vie grâce à ThinQMD*

Utilisez l’application ThinQMD pour commander votre StylerMD de LG à distance, ou utilisez les commandes vocales avec les assistants vocaux Alexa et Google. Grâce aux mises à jour logicielles, les appareils ThinQ UPMC évoluent avec vous. Profitez de nouvelles fonctionnalités et améliorations téléchargeables envoyées sans fil à l’appareil. ThinQ CareMC assure le bon fonctionnement de votre appareil au moyen d’alertes proactives d’utilisation, d’entretien et de diagnostic que vous recevez sur votre téléphone intelligent. 

A woman sitting on the sofa with her cell phone while the LG Styler is working

A woman sitting on the sofa with her cell phone while the LG Styler is working

*Disponible sur certains appareils intelligents de LG. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle. 

LG Styler in the dress room

Des vêtements frais, beau temps mauvais temps

LG Styler in the living room

Conception
élégante

LG Styler in the library

Idéal pour toute la famille

LG Styler in the bed room for kids

Conception prête à l’emploi

Imprimer

Toutes les spécifications

Ce que les gens disent

Nos choix pour vous

Trouver localement

Faites l’expérience de ce produit autour de vous.