We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Trousse de machine à glaçons automatique LG LK60C/LK65C pour réfrigérateur
Trousse de machine à glaçons automatique LG LK60C/LK65C pour réfrigérateur
principales caractéristiques
- Trousse authentique de machine à glaçons pour réfrigérateurs LG
- Inclut une machine à glaçons et bac à glaçons
- Machine à glaçons automatique pour réfrigérateurs à congélateur supérieur de 20 pi³ et 24 pi³
Emplacement de montage
*L’emplacement réel d’installation de cet article peut varier selon le modèle du produit.
*Pour obtenir plus d’information, veuillez consulter le manuel du produit correspondant à votre modèle.
* Les images et les fonctionnalités des produits peuvent contenir des expressions publicitaires et différer du produit réel. L'apparence, les spécifications, etc. des produits peuvent être modifiées sans préavis à des fins d'amélioration.
* Toutes les images des produits sont des montages photographiques et peuvent différer du produit réel. La couleur des produits peut varier en fonction de la résolution de l'écran, des réglages de luminosité et des spécifications de l'ordinateur.
* Les performances du produit peuvent varier en fonction de l'environnement d'utilisation, et la disponibilité peut varier selon les magasins.
SOMMAIRE
DIMENSIONS
Toutes les spécifications
DIMENSIONS ET POIDS
Dimension du produit (L x H x P, mm)
294 x 124 x 119
GÉNÉRALITÉS
Catégorie
U nongshna ice
Numéro de pièce
AEQ73570608
Ce que les gens disent
Nos choix pour vous
Manuel et logiciels
Télécharger les manuels des produits et les derniers logiciels pour vos produits LG.
Dépannage
Trouvez des vidéos et des informations utiles sur vos systèmes de produits.
Information de garantie
Vérifier les informations de garantie LG ici.
Pièces et accessoires
Achetez filtres et pièces de remplacement LG authentiques
Enregistre-ment du
produit.
L’enregistrement de votre produit vous aidera à obtenir une assistance plus rapide.
Support produit
Trouver manuel, dépanner et la garantie de votre produit LG.
Assistance pour commander
Suivez votre commande et vérifiez la FAQ de la commande.
Demande de reparation
Demander un service de réparation en ligne.
Nous contacter
Clavardez avec nous
Obtenez vos réponses de nos assistants virtuels.
Envoyez-nous un courriel
Pas le temps de discuter ? Envoyez votre demande au soutien LG.
Appelez-nous
Parlez directement avec un de nos représentants.
Votre voix à l'équipe Exécutif LG
Votre opinion nous intéresse. Partagez-la avec l’équipe Exécutif LG.