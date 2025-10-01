About Cookies on This Site

Trousse de machine à glaçons automatique LG LK60C/LK65C pour réfrigérateur

AEQ73570608
Vue latérale à 15 degrés
Vue de face
Vue latérale
Vue latérale à 15 degrés
Vue de face
Vue latérale

principales caractéristiques

  • Trousse authentique de machine à glaçons pour réfrigérateurs LG
  • Inclut une machine à glaçons et bac à glaçons
  • Machine à glaçons automatique pour réfrigérateurs à congélateur supérieur de 20 pi³ et 24 pi³
LK60C.ASWCNA0
LTCS20020S
LTCS20020V
LTCS20020W

Emplacement de montage

La machine à glaçons est installée en haut du congélateur

*L’emplacement réel d’installation de cet article peut varier selon le modèle du produit.

*Pour obtenir plus d’information, veuillez consulter le manuel du produit correspondant à votre modèle.

* Les images et les fonctionnalités des produits peuvent contenir des expressions publicitaires et différer du produit réel. L'apparence, les spécifications, etc. des produits peuvent être modifiées sans préavis à des fins d'amélioration.

* Toutes les images des produits sont des montages photographiques et peuvent différer du produit réel. La couleur des produits peut varier en fonction de la résolution de l'écran, des réglages de luminosité et des spécifications de l'ordinateur.

* Les performances du produit peuvent varier en fonction de l'environnement d'utilisation, et la disponibilité peut varier selon les magasins.

SOMMAIRE

Imprimer

DIMENSIONS

AEQ73570608

Toutes les spécifications

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimension du produit (L x H x P, mm)

    294 x 124 x 119

GÉNÉRALITÉS

  • Catégorie

    U nongshna ice

  • Numéro de pièce

    AEQ73570608

