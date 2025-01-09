Skip to Content Skip to Accessibility Help
Ensemble cuisine avec frigo de 36 po et cuisinière encastrable électrique

Caractéristiques

Galerie

Spécifications

Avis

Où acheter

Assistance

FI25SE3P4F2.KG04002
  • Bundle Image
  • Front-1
  • Front-2
  • Front-3
Bundle Image
Front-1
Front-2
Front-3

principales caractéristiques

  • Refrigerateurs: Système de charnières sans dégagementMC*, Counter-Depth MaxMC, Distributeur d’eau interne
  • Cuisinieres: Air Fry,Fonction EasyCleanMD et autonettoyage, Deux éléments de cuisson doubles - (1) 6/9 po, (1) 9/12 po
  • Commandes-sur-le-dessus: Système QuadWashMD – Des articles propres, peu importe l’angle, Moteur à inversion DirectDriveMC Plus, La cuve intérieure en acier inoxydable

SOMMAIRE

Imprimer

Dimension (mm)

LDPN454HT

Toutes les spécifications

APPARENCE

Indicateur de verrouillage de sécurité

Non

Résiste aux empreintes

Oui

Indicateur de remplissage d’agent de rinçage

Oui

Indicateur de niveau de sel

Non

Voyants lumineux de cycle SignaLightMC

3

Indicateurs d’état

3 voyants indicateurs

Affichage de température

Non

Indicateur de temps restant

DEL

Éclairage de la cuve (lampe de cuve)

Non

Matériau de la cuve

Acier inoxydable NeveRustMC

CODE À BARRE

Code à barre

195174085097

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

Panneau de commande (Matériel)

ABS

Type d’affichage

DEL

Type de poignée

Poignée dissimulée

Type de panneau

Commandes sur le dessus

Nombre total de couverts

15

CYCLE/OPTION

Nombre de cycles de lavage (programme)

9

1 heure

Non

Auto

Oui

Annuler

Oui

Verrouillage des commandes

Oui

Démarrage différé

Oui

Articles délicats

Oui

Téléchargement de cycles

Oui

Accélérateur de séchage

Non

Double zone

Oui

Éco

Non

Économie d’énergie

Oui

Express

Oui

Extra sec

Oui

Demi-charge

Oui

Haut rendement

Oui

Haute temp.

Oui

Intensif

Non

Nettoyage du lave-vaisselle

Machine Cleaen(Nonsteam)

Normal

Oui

Nombre d’options

7

Rafraîchissement

Non

Rinçage

Oui

Vapeur

Non

Turbo

Oui

DIMENSIONS / DÉGAGEMENTS / POIDS

Dimensions de l’emballage - L x H x P (po)

28 1/32 x 34 7/8 x 29 5/8

Poids de l’emballage (lb)

93

Dimensions du produit - L x H x P (po)

23 3/4 x 33 5/8 x 24 5/8

Poids du produit (lb)

82

PERFORMANCE ÉNERGIE/EAU

Niveau de cote CEE

1

Energy Star

Oui

Consommation d’énergie (kWh/an)

238

Consommation d’eau (gallons/cycle)

2,9

GÉNÉRAL

Fabricant

KOR

PRINCIPALE CARACTÉRISTIQUE

QuadWashMC

Oui

Aqua-Stop

Non

Distributeur de détergent et de produit de rinçage

Oui

Moteur DirectDriveMC

Oui

Système de séchage

Séchage dynamique

Chauffe-eau dissimulé

Oui

Moteur à inversion DirectDrive

Oui

Fonctionnement silencieux LoDecibel (dBA)

48

Nombre de bras gicleurs

3

Interrupteur de sécurité à flotteur (fuites)

Oui

Système de lavage SenseClean

Oui

Capteur de saleté (turbidité)

Oui

TrueSteamMC

Non

Système de lavage Vario

Oui

Adoucisseur d’eau

Non

CARACTÉRISTIQUES DES PANIERS

Paniers à couverts

Oui

Système EasyRackMC Plus

Oui

Type coulissant_inférieur

Non

Type coulissant_supérieur

Non

3e panier ajustable en hauteur

Oui (fixe)

Hauteur maximale du panier inférieur (po)

12 1/2

Hauteur maximale du panier supérieur (po)

9

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

ThinQ (Wi-Fi)

Non

NFC

Oui

Service à la clientèle proactif

Non

Télécommande

Non

Surveillance à distance

Non

Diagnostic intelligent

Oui

SOMMAIRE

Imprimer

Dimension (mm)

LF25Z6211S

Caractéristique clé

Total du volume (pi³)

25,1

Dimensions de l’emballage (L x H x P, pouces)

38" x 73" x 30"

Consommation d’énergie (kWh/année)

632

NIVEAU D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE<br>

Homologué ENERGY STAR<sup>MD</sup>

Type de compresseur

Compresseur intelligent à inversion

InstaView

Non

Porte dans la porte

Non

ThinQ (Wi-Fi)

Oui

finir (porte)

Acier inoxydable résistant aux taches

Toutes les spécifications

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

Marque

LG

NIVEAU D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Homologué ENERGY STARMD

Type de produit

Portes françaises (3 portes)

Profondeur standard/de comptoir

Profondeur de comptoir

CODE À BARRE

Code à barre

195174113745

CAPACITÉ

Total du volume (pi³)

25,1

Volume du congélateur (pi³)

7,9

Volume du réfrigérateur (pi³)

17,2

COMMANDES ET AFFICHAGE

Écran à DEL interne

Écran à DEL

Avertisseur de porte

Oui

Gel express

Oui

DIMENSIONS ET POIDS

Poids du produit (lb)

236

Profondeur sans la porte (po)

24 3/4"

Profondeur sans la poignée (po)

27 1/2"

Poids brut (lb)

256

Hauteur jusqu’au-dessus du caisson (po)

68 7/8"

Hauteur à la charnière ou à la décoration de couvercle de porte (po)

70 1/4"

Dégagement pour l’installation

Arrière 2 po

Dimensions de l’emballage (L x H x P, pouces)

38" x 73" x 30"

DIMENSIONS DE L'APPAREIL (L x H x P)

35 3/4" x 70 1/4" x 27 1/2"

Profondeur totale avec la porte ouverte à 90° (po)

43 7/8"

Largeur avec la porte ouverte à 90° sans la poignée (po)

35 1/8"

CARACTÉRISTIQUES

Door Cooling+

Oui

Charnières de porte à fermeture automatique

Non

Porte dans la porte

Non

InstaView

Non

Mode sabbat

Oui

Zero Clearance

Oui

COMPARTIMENT DE CONGÉLATEUR

Type de porte

Tiroir coulissant

Séparateur de tiroir

Oui

Tiroir_Congélateur

Organisation à 2 niveaux

Tiroir en plastique DuraBase

Non

Éclairage du congélateur

DEL sur le dessus

SYSTÈME DE DISTRIBUTION D’EAU ET DE GLAÇONS

Distributeur d’eau uniquement

Interne

Machine à glaçons automatique

Oui (dans l’armoire, installée en usine)

Production de glaçons quotidienne (lb)

2,3 / 3,0 (IcePlus)

Témoin du distributeur

Non

Machine à glaçons double

Non

Machine à glaçons_Manuelle

Non

Capacité de stockage de glaçons (lb)

4,0

Distributeur d’eau et de glaçons

Non

Nom du modèle du filtre à eau

LT1000P

Système de filtration d’eau

Interne (une étape)

MATÉRIAU ET FINITION

Type de poignée

Poignée dissimulée

Porte arrondie

Plate

Extérieur résistant aux empreintes et aux taches

Oui

finir (porte)

Acier inoxydable résistant aux taches

Conduit plat en métal (Metal Fresh)

Métal Arrière

COMPARTIMENT MULTIPIÈCE

Tiroir convertible

Non

Tiroir complètement convertible

Non

PERFORMANCE

Consommation d’énergie (kWh/année)

632

Type de compresseur

Compresseur intelligent à inversion

COMPARTIMENT DE RÉFRIGÉRATEUR

Éclairage du réfrigérateur

DEL sur le dessus

en mouvement panier de porte

Non

Balconnet_Transparent

6

Tablette en porte-à-faux

Oui (hybride)

Tablette_Pliante

Non

Tablette_Verre trempé

4 divisibles

Bac à légumes

Oui (2)

Grand tiroir garde-manger

Oui

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

ThinQ (Wi-Fi)

Oui

Service à la clientèle proactif

Oui

Smart Diagnosis

Oui

Ver. de Smart Learner

Non

Imprimer

Toutes les spécifications

CODE-BARRES

Code-barres

048231349000

ACCESSOIRES

Plateau Air Fry (ch.)

1

Grille standard (ch.)

2

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

Marque

LG

Type de surface de cuisson

Éléments radiants

Type de combustible

Électrique

Couleur extérieure

Acier inoxydable

Système de cuisson du four

Convection par ventilateur

Type de four

Simple

Type de gamme

Encastrable

CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES

Conforme aux normes de l’ADA

Oui

Verrouillage des commandes

Oui (surface de cuisson, four)

Volume de la sonnerie annonçant la fin de la cuisson

Oui

Cuisson minutée différée

Oui

InstaView

Non

Minuterie de cuisine

Oui

Type de nettoyage du four

EasyClean + autonettoyant

Mode sabbat

Oui

Verrou de la porte de four lors de l’autonettoyage

Automatique

Système à fermeture en douceur

Non

Cuisson chronométrée

Oui

CARACTÉRISTIQUES DE LA SURFACE DE CUISSON

Type de surface de cuisson

Éléments radiants

Surface de cuisson EasyClean

Non

Type d’élément/brûleur (double)

Avant gauche, Avant droit

Type d’élément/brûleur (simple)

Arrière gauche, Arrière droit

Type d’élément/brûleur (réchaud)

Centre arrière

Type de combustible

Électrique

Élément chauffant - Total (W)

8 700

Indicateur de surface chaude

Oui

Nombre d’éléments/brûleurs de surface de cuisson

5

Élément chauffant rayonnant - Arrière centre (W) (po)

100(7)

Élément chauffant rayonnant - Avant gauche (W) (po)

3 200(9), 1 400(6)

Élément chauffant rayonnant - Arrière gauche (W) (po)

1 200(6)

Élément chauffant rayonnant - Avant droit (W) (po)

3 000(12), 1 900(9)

Élément chauffant rayonnant - Arrière droit (W) (po)

1 200(6)

Fonctionnalité de sécurité (surface de cuisson)

Oui

CONCEPTION / FINITION

Affichage des commandes

DEL

Matériau de la cavité

Émail

Type de commandes de la surface de cuisson

Boutons

Verre de la surface de cuisson

Vitrocéramique

Couleur de la porte

Acier inoxydable

Couleur de la poignée

Acier inoxydable

Matériau de la poignée

Aluminium

Couleur des boutons

Acier inoxydable

Éclairage des boutons

Non

Matériau des boutons

Plastique

Couleur extérieure

Acier inoxydable

Type de commandes du four

Pavé tactile en verre

Caractéristiques de la porte du four

Fenêtre WideView

Finition antiempreinte

Oui

DIMENSIONS/POIDS

Dimensions du tiroir (LxHxP) (po)

22 3/16 x 4 1/2 x 16 3/8

Dimensions de l’intérieur du four (LxHxP) (po)

24 7/8 x 22 x 20

Profondeur totale - avec la poignée (po)

29 1/4

Dimensions de l’emballage (LxHxP) (po)

32 x 43 x 30

Dimensions du produit (L x H x P) (po)

29 7/8 x 37 1/4 x 29 1/4

Poids du produit (lb)

165

Poids d’expédition (lb)

199

Largeur (po)

30

CARACTÉRISTIQUES DU TIROIR

Type de tiroir

Rangement

Contrôle de temps du tiroir

Non

CARACTÉRISTIQUES DU FOUR

Type d’élément de cuisson

Dissimulée

Arrêt automatique de sécurité

Oui

Type d’élément de gril

Gaine

Conversion pour la convection

Oui

Ventilateur de convection

Monovitesse

Type de convection

Convection par ventilateur

Puissance de l’élément de cuisson (W)

3 400

Puissance de l’élément de gril (W)

4 200

Type de combustible

Électrique

Lampe de four intelligente GoCook

Oui

Nombre de positions de la grille

7

Capacité du four (pi³)

6,3

Mode de cuisson du four

Friteuse à air, Cuisson, Gril, Cuisson par convection, Rôtissage par convection, Repas surgelé, Levage du pain, Cuisson lente, Réchauffer

Type d’éclairage du four

Halogène

PUISSANCE/VALEURS NOMINALES

Alimentation requise (Volt/Hz)

120/208 V c.a. / 60Hz, 120/240 V c.a. / 60Hz

Valeur en watts à 208 V (W)

9 800

Valeur en watts à 240 V (W)

13 000

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

ThinQ (Wi-Fi)

Oui

Balise NFC activée

Non

Service client proactif

Oui

Smart Diagnosis

Oui

Recette intelligente (application de recette tierce)

Oui

Commande vocale (appareil tiers)

Oui

Fonctionne avec

Amazon Alexa, Assistant Google, ThinQ de LG

