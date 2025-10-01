55 inch LG Gallery TV AI with frame LX7 4K ART TV 2026

2)*Le contenu disponible peut varier selon la région et peut être modifié.

*Un abonnement à LG Gallery+ est nécessaire pour accéder à l’ensemble du contenu et à toutes les fonctionnalités.

5)*La fonctionnalité fonctionne lorsque vous êtes connecté à votre compte Google Photos et que vous avez au moins 10 photos dans l’application.

6)*Les capteurs de luminosité peuvent varier selon le modèle.

7)*Les capteurs de mouvement ne sont disponibles que sur les modèles W6 et G6.

8)*Le volume des gammes de couleurs (CGV) de l’écran est équivalent ou supérieur au CGV de l’espace colorimétrique DCI-P3, comme vérifié de manière indépendante par Intertek.

9)*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

10)*La fonctionnalité doit être activée dans le menu du mode son. Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

11)*La recherche IA (Copilot) est offerte sur les modèles OLED, MRGB, QNED, NANO UHD 4K compatibles avec le système webOS Re:New, y compris les modèles commercialisés à partir de 2022.

*Une connexion Internet est nécessaire, et les services d’IA partenaires peuvent être modifiés ou nécessiter un abonnement.

*Cette fonctionnalité peut varier selon la région, et le modèle et n’est pas disponible dans les pays où le grand modèle de langage (GML) n’est pas fourni.

12)*Certaines de ces fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge dans certaines régions ou par certains modèles.

*Les menus affichés peuvent être différents au moment de la sortie de l’appareil.

*Les recommandations de mots-clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.

*La carte « Dans cette scène » est disponible dans les pays qui prennent en charge le guide électronique de programmation (GEP).

*Comme la carte « En cours » n’est pas disponible dans les applications Netflix ou celles d’autres fournisseurs de services, elle n’y sera pas affichée.

*La carte « IA générative » est disponible dans certaines régions ou sur certains modèles.

13)*Un contenu réduit ou limité peut être affiché en fonction de la région et de la connectivité du réseau.

*La prise en charge de l’identifiant de voix peut varier selon les régions et les pays et est offerte sur les téléviseurs OLED, QNED et NANO UHD 4K commercialisés à partir de 2024, ainsi que sur les téléviseurs MRGB et FHD commercialisés à partir de 2026.

*Cette fonction ne peut être utilisée qu’avec les applications qui prennent en charge l’identifiant de voix.

*La fonctionnalité de verrouillage peut être désactivée par une personne ayant une voix semblable. De plus, si la voix change pour des raisons de santé ou d’autres raisons, la reconnaissance peut ne pas fonctionner efficacement.

*Les widgets fournis peuvent varier en fonction du pays et peuvent être modifiés ou interrompus sans préavis.

*Ma page s’applique aux téléviseurs OLED, MRGB, QNED et NANO UHD 4K de 2026.

14)*Connexion Internet requise.

*Il est possible de lier le robot conversationnel d’IA au service à la clientèle.

*Dans les pays où le TLN n’est pas pris en charge, l’accès et l’utilisation des applications basées sur la voix peuvent ne pas être disponibles.

15)*Permet d’accéder rapidement aux fonctionnalités d’IA du téléviseur, mais ne contient pas de processeur IA intégré.

*La conception, la disponibilité et les fonctions de la télécommande Magic IA peuvent varier en fonction de la région et de la langue prise en charge, et ce, pour le même modèle.

*Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter un accès à Internet.

*La reconnaissance vocale IA ne peut être fournie que dans les pays qui prennent en charge le traitement du langage naturel (TLN) dans la langue maternelle.

16)*La prise en charge de certaines LG Channels varie selon la région.

17)*LG prend en charge les appareils Wi-Fi « Matter ». Les services et les fonctionnalités pris en charge par « Matter » peuvent varier en fonction des appareils connectés. La connexion initiale entre ThinQ et Matter doit s’effectuer au moyen de l’application mobile ThinQ.

18)*webOS Re:New est un programme de mise à jour logicielle offert sur certains modèles uniquement. Le nombre de mises à niveau et la durée du soutien du programme Re:New peuvent varier selon le produit, le modèle ou la région.

*Le calendrier des mises à jour, certaines fonctionnalités et applications et certains services peuvent varier selon le modèle et la région.

*Les caractéristiques, les contenus et les services disponibles peuvent être modifiés sans préavis et peuvent varier en fonction du produit, du modèle ou de la région.