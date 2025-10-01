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55 inch LG Gallery TV AI with frame LX7 4K ART TV 2026

55 inch LG Gallery TV AI with frame LX7 4K ART TV 2026

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Vue avant de 55 inch LG Gallery TV AI with frame LX7 4K ART TV 2026 55LX7BPUA
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV shown in front and side views highlights an 55-inch display with a 1247 mm-wide screen, 726 mm screen height, 759/789 mm height with stand, a 40.4 mm profile depth, and a stand footprint measuring 909 by 290 mm.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV is wall-mounted with a Snow White frame, displaying a colorful painting of houses and a sunlit street, set within a modern living room styled with multiple framed artworks.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV featuring Gallery Design with Attachable Frame is mounted on a red wall, its Snow White frame seamlessly wrapping around the screen as displayed artwork creates a refined, gallery-like mood.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV with LG Gallery+ displays the spiral galaxy artwork “Big, Beautiful and Blue” provided by WindowSight on screen, offering curated art that personalizes the space with a gallery-like presence.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV is wall-mounted with a Snow White frame, displaying a painting of ballet dancers in a studio on a yellow wall, enhancing the modern living room with refined gallery-style integration.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV featuring Gallery-like Screen without reflections is wall-mounted on a white wall, showing a still life of vases and fruit, surrounded by various framed artwork in a gallery-like setting.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV featuring Dynamic QNED Color displays a close-up of richly textured painting artwork, where intensified reds, yellows, and greens highlight its 100% Color Volume, bringing art to life.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV Mini LED highlights how its Mini LED reveals sharper rock textures and clearer ocean detail than conventional LED in a split coastal cliff scene, delivering deeper blacks and more refined contrast for greater clarity and depth.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV Mini LED’s alpha 7 AI Processor 4K Gen9 glows at the center of a yellow circuit board, highlighting smarter, more powerful AI processing that enhances 4K image clarity with improved contrast and depth.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG Shield, applied to LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV is wall-mounted in the living room with a Snow White Attachable Frame. On the screen is a still-life painting that makes the room look like a gallery.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV with a Snow White Attachable Frame is in a living room, displayed on the wall, giving the room a gallery-like feel. On the screen is a colorful oil painting with realistic-looking brushstrokes.
Vue avant de 55 inch LG Gallery TV AI with frame LX7 4K ART TV 2026 55LX7BPUA
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV shown in front and side views highlights an 55-inch display with a 1247 mm-wide screen, 726 mm screen height, 759/789 mm height with stand, a 40.4 mm profile depth, and a stand footprint measuring 909 by 290 mm.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV is wall-mounted with a Snow White frame, displaying a colorful painting of houses and a sunlit street, set within a modern living room styled with multiple framed artworks.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV featuring Gallery Design with Attachable Frame is mounted on a red wall, its Snow White frame seamlessly wrapping around the screen as displayed artwork creates a refined, gallery-like mood.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV with LG Gallery+ displays the spiral galaxy artwork “Big, Beautiful and Blue” provided by WindowSight on screen, offering curated art that personalizes the space with a gallery-like presence.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV is wall-mounted with a Snow White frame, displaying a painting of ballet dancers in a studio on a yellow wall, enhancing the modern living room with refined gallery-style integration.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV featuring Gallery-like Screen without reflections is wall-mounted on a white wall, showing a still life of vases and fruit, surrounded by various framed artwork in a gallery-like setting.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV featuring Dynamic QNED Color displays a close-up of richly textured painting artwork, where intensified reds, yellows, and greens highlight its 100% Color Volume, bringing art to life.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV Mini LED highlights how its Mini LED reveals sharper rock textures and clearer ocean detail than conventional LED in a split coastal cliff scene, delivering deeper blacks and more refined contrast for greater clarity and depth.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV Mini LED’s alpha 7 AI Processor 4K Gen9 glows at the center of a yellow circuit board, highlighting smarter, more powerful AI processing that enhances 4K image clarity with improved contrast and depth.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG Shield, applied to LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV is wall-mounted in the living room with a Snow White Attachable Frame. On the screen is a still-life painting that makes the room look like a gallery.
LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV with a Snow White Attachable Frame is in a living room, displayed on the wall, giving the room a gallery-like feel. On the screen is a colorful oil painting with realistic-looking brushstrokes.

principales caractéristiques

  • Conception Gallery avec cadre amovible pour changer l’ambiance de votre espace.
  • L’écran de type galerie sans reflets donne à votre téléviseur l’aspect d’une véritable œuvre d’art encadrée.
  • LG Gallery+ vous permet d’accéder à divers contenus artistiques et de créer votre propre galerie d’art.
  • La technologie Mini DEL et la technologie des couleurs QNED dynamiques avec volume des couleurs à 100 % donnent vie à l’art.
  • Le système primé webOS offre des expériences d’IA avancées, alimentées par les outils Gemini de Google et Copilot de Microsoft.
Plus

Pourquoi le téléviseur LG Gallery avec cadre?

Le téléviseur LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV, doté du design Gallery pensé pour une galerie à domicile, est fixé au mur dans un salon moderne et affiche une nature morte éclatante qui s’intègre harmonieusement au mobilier contemporain.

Conception Gallery pour créer une galerie d’art à la maison

Le LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV, doté d’un cadre galerie amovible Blanc neige, est fixé au mur dans un salon au style moderne. Vu de près, le cadre galerie amovible donne au téléviseur l’apparence d’une véritable œuvre d’art.

Le cadre Gallery amovible crée une ambiance.

Le LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV, doté de LG Gallery+, affiche une variété d’œuvres d’art soigneusement sélectionnées — visuels inspirés de l’espace, peintures de style coréen et paysages pittoresques — qui défilent à l’écran.

Des œuvres d’art illimitées avec LG Gallery+

Le LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV, doté de la technologie Dynamic QNED Color, affiche un gros plan d’une œuvre picturale riche en textures, où des rouges, jaunes et verts intensifiés mettent en valeur un volume de couleur à 100 %, donnant vie à l’art. Provide your feedback on BizChat

Les couleurs QNED dynamiques donnent vie à l’art.

Le LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV, doté du système primé Multi AI webOS, est présenté sur un fond sombre mettant en vedette les logos de Microsoft Copilot et Google Gemini, indiquant la prise en charge de services liés à l’IA accessibles via l’interface du téléviseur.

WebOS à IA multiples primé

L’emblème LG Shield est présenté sur un fond sombre accompagné d’icônes de sécurité, mettant en valeur la protection webOS pour la confidentialité, la sécurité des données et l’intégrité du système.

Protégé par LG Shield

Comment le téléviseur LG Gallery transforme-t-il les téléviseurs en œuvres d’art?

Le téléviseur LG Gallery est conçu pour transformer n’importe quel espace en galerie d’art personnalisée. Changez de cadre amovible pour faire concorder votre téléviseur à votre décor. Choisissez les œuvres que vous voulez afficher grâce à un nombre illimité d’œuvres d’art dans LG Gallery+. Associé à la technologie de couleurs QNED dynamiques, l’écran de type galerie d’art donne à votre téléviseur l’apparence d’une véritable œuvre d’art aux couleurs vives et époustouflantes.

Le LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV, doté du design Gallery avec cadre amovible, apparaît dans trois pièces, chacune avec une installation murale présentant des œuvres distinctes dans des styles d’intérieur variés, le tout encadré d’un cadre Blanc neige, démontrant comment il s’intègre harmonieusement à tous les styles d’espace.

LG OLED AI B6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.

Créez votre propre galerie d’art à la maison grâce à une vaste sélection d’œuvres d’art.

LG Gallery+

Ajoutez du style à votre espace et choisissez parmi une grande variété de contenus

LG Gallery+ vous permet d’accéder à plus de 100 œuvres d’art, vidéos d’ambiance et autres contenus visuels pour rehausser votre espace. Grâce aux mises à jour régulières de la bibliothèque, vous pouvez personnaliser votre maison avec des contenus sélectionnés qui reflètent votre style.2)

Le LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV semble éteint au mur, puis le mode Galerie s’active, affiche des informations et fait défiler différentes œuvres d’art.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Mode Galerie

Passez de la télévision à l’art en toute facilité

Lorsque le mode Galerie est activé, votre téléviseur peut continuer à économiser de l’énergie tout en affichant les œuvres d’art que vous avez sélectionnées, ajoutant une touche de style et d’élégance à votre espace.

Musique de fond avec Background Music

Créez l’ambiance que vous recherchez avec de la musique.

Créez l’atmosphère adéquate avec une musique qui correspond à vos images. Utilisez la musique recommandée selon vos préférences ou connectez-vous par Bluetooth pour jouer vos propres chansons.

Le LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV affiche une grille Google Photos composée de souvenirs familiaux, tandis qu’un téléphone présente une liste d’albums avec l’album « Voyage en famille » activé.

Le LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV affiche une grille Google Photos composée de souvenirs familiaux, tandis qu’un téléphone présente une liste d’albums avec l’album « Voyage en famille » activé.

Mes photos

Accédez facilement à Google Photos et présentez vos souvenirs

Liez facilement votre compte Google Photos à votre téléviseur en utilisant simplement votre téléphone. Personnalisez aisément votre espace en utilisant le contenu de votre propre bibliothèque de photos.5)

Contrôle automatique de la luminosité

Une luminosité optimale quel que soit l’éclairage

Le contrôle de la luminosité ajuste automatiquement la puissance de l’écran en fonction de l’éclairage ambiant, pour un visionnement clair et confortable dans n’importe quel environnement.6)

Capteur de mouvement

Répond à votre présence

La détection de mouvements permet à votre téléviseur de réagir intelligemment, en changeant de mode selon que vous soyez à proximité ou non.7)

Tableau d’information

Restez informé grâce à un tableau de bord personnalisé.

Voyez les renseignements importants en un coup d’œil. Obtenez des mises à jour sur la météo et des alertes sportives, consultez votre agenda Google et configurez des notifications pour votre plateforme pour maison intelligente, vos réservations en matière de visionnements et bien plus encore.

Conçu pour rehausser votre espace 

Fixation murale mince et harmonieuse

Conception permettant au téléviseur de se fondre dans le mur comme une œuvre d’art.

Conçue pour permettre une installation affleurante au mur, la fixation murale mince place le téléviseur près du mur pour une installation épurée et sophistiquée qui ressemble à une œuvre d’art encadrée plutôt qu’à un écran.

Le LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV, doté du support mural Slim & Seamless, est installé à plat contre des murs jaunes et blancs dans deux intérieurs, tous deux habillés d’un cadre Blanc neige, affichant des peintures classiques avec un effet d’œuvre encadrée.

Le LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV, doté du support mural Slim & Seamless, est installé à plat contre des murs jaunes et blancs dans deux intérieurs, tous deux habillés d’un cadre Blanc neige, affichant des peintures classiques avec un effet d’œuvre encadrée.

Socle ajustable en hauteur

Hauteur flexible qui s’adapte à tous les espaces

Réglez la hauteur de votre téléviseur en fonction de votre espace. Un socle réglable vous permet de régler la hauteur du téléviseur en toute simplicité afin d’intégrer parfaitement ce dernier à votre décor.

Une image et un son qui vous permettent de vivre une expérience de galerie immersive

Écran de type galerie sans reflets

Vivez l’art comme dans une galerie.

Inspiré des véritables toiles, le téléviseur LG Gallery affiche des œuvres d’art qui semblent naturelles et sophistiquées pour ressembler plus à un cadre qu’à un écran.

Le LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV, doté d’un écran au rendu digne d’une galerie, est fixé au mur et affiche une nature morte. Placé près d’une fenêtre aux côtés d’autres œuvres encadrées, il ne présente aucun reflet visible malgré la lumière du soleil, lui donnant l’apparence d’une véritable œuvre d’art.

Le LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV, doté d’un écran au rendu digne d’une galerie, est fixé au mur et affiche une nature morte. Placé près d’une fenêtre aux côtés d’autres œuvres encadrées, il ne présente aucun reflet visible malgré la lumière du soleil, lui donnant l’apparence d’une véritable œuvre d’art.

Couleurs QNED dynamiques

Des couleurs dynamiques et vives qui donnent vie à l’art

Le processeur IA alpha 7 avec la technologie des couleurs QNED – la technologie exclusive de grande gamme de couleurs de LG – améliore la reproduction des couleurs pour afficher des couleurs vives et dynamiques, rendant ainsi l’art plus immersif.

Le LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV, doté de la technologie Dynamic QNED Color, affiche un gros plan d’une peinture riche en textures, où des rouges, jaunes et verts intensifiés révèlent des couleurs éclatantes et des détails d’un réalisme saisissant à l’écran.

Découvrez la certification de volume des couleurs à 100 %8)

Le LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV Mini LED met en valeur comment la technologie Mini LED révèle des textures de roche plus nettes et des détails d’océan plus clairs qu’un téléviseur LED conventionnel, dans une scène divisée de falaise côtière, offrant des noirs plus profonds et un contraste plus raffiné pour une meilleure clarté et une plus grande profondeur.

Le LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV Mini LED met en valeur comment la technologie Mini LED révèle des textures de roche plus nettes et des détails d’océan plus clairs qu’un téléviseur LED conventionnel, dans une scène divisée de falaise côtière, offrant des noirs plus profonds et un contraste plus raffiné pour une meilleure clarté et une plus grande profondeur.

Mini DEL

Une luminosité optimisée grâce à la précision extrême

Découvrez un contraste plus intense et des images éclatantes grâce à la technologie Mini DEL de LG, qui offre un contrôle précis de la lumière pour chaque scène.

*Les images ci-dessus sont simulées à des fins d’illustration seulement.

Processeur IA alpha 7 4K de neuvième génération

Mise à niveau pour un traitement plus intelligent et plus puissant

Grâce à la puissance accrue du processeur graphique et de l’unité centrale, le processeur IA alpha 7 optimise les images à l’échelle nanométrique pour offrir une clarté 4K avec un meilleur contraste et une profondeur tridimensionnelle.

Une plateforme IA pour une expérience sur mesure

Découvrez les trois principaux avantages de la plateforme IA

Recherche avancée par IA multiples avec les outils Gemini de Google et Copilot de Microsoft

Dites simplement ce que vous cherchez, puis sélectionnez le modèle d’IA qui vous convient le mieux. Le système se connecte à plusieurs modèles d’IA pour fournir des résultats élargis plus pertinents.11)

Obtenez des recommandations de contenu et des renseignements personnalisés

La fonctionnalité AI Concierge recommande des contenus et des mises à jour adaptés à vos champs d’intérêt. La fonctionnalité Dans cette scène offre des recommandations et des renseignements pertinents en fonction de ce que vous regardez, tandis que l’IA générative permet de chercher et de créer des images.12)

Le téléviseur IA de LG reconnaît votre voix et vous dirige à Ma page, conçue spécialement pour vous!

En accédant à Ma page, vous pouvez tout voir en un coup d’œil : la météo, le calendrier, les widgets et les résultats de vos sports préférés.13)

Le badge « CES Innovation Awards 2026 Honoree » est présenté sur un fond sombre. L’architecture Multi‑IA est reconnue dans la catégorie Intelligence artificielle.

Le badge « CES Innovation Awards 2026 Honoree » est présenté sur un fond sombre. L’architecture Multi‑IA est reconnue dans la catégorie Intelligence artificielle.

WebOS à IA multiples primé

Télécommande Magic IA

Naviguez facilement et pointez comme avec une souris aérienne pour profiter pleinement de la plateforme d’IA

Control your TV easily with AI Magic Remote. With a motion sensor and scroll wheel, click, drag, and drop to use it like an air mouse or simply speak for voice commands.15)

Contrôlez facilement votre téléviseur avec la télécommande Magic IA. Avec un capteur de mouvement et une molette de défilement, il vous suffit de cliquer, de faire glisser et de déposer pour l’utiliser comme une souris aérienne, ou utilisez simplement la commande vocale.15)

Le LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV présente AI Hub pour la personnalisation, avec une icône IA au-dessus d’une télécommande entourée des libellés Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID avec Ma Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard et AI Sound Wizard.

AI Magic Remote

Easily navigate and point like an air mouse to enjoy AI Hub

Control your TV easily with AI Magic Remote. With a motion sensor and scroll wheel, click, drag, and drop to use it like an air mouse or simply speak for voice commands.15)

LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.

Le système webOS primé est maintenant protégé par LG Shield.

Le badge « AVForums Editor’s Choice » est présenté sur un fond sombre pour LG webOS 25, nommé meilleur système de télévision intelligente 2025/2026.

Le badge « AVForums Editor’s Choice » est présenté sur un fond sombre pour LG webOS 25, nommé meilleur système de télévision intelligente 2025/2026.

Huit ans au sommet de la liste des meilleurs systèmes de téléviseur intelligent 

L’emblème LG Shield est présenté sur un fond sombre avec des icônes de sécurité, mettant en valeur la protection webOS pour la confidentialité, la sécurité des données et l’intégrité du système. Le badge « CES Innovation Awards 2026 Honoree » est également affiché.

L’emblème LG Shield est présenté sur un fond sombre avec des icônes de sécurité, mettant en valeur la protection webOS pour la confidentialité, la sécurité des données et l’intégrité du système. Le badge « CES Innovation Awards 2026 Honoree » est également affiché.

LG Shield

Une protection à laquelle vous pouvez faire confiance

Les sept technologies de base de LG Shield garantissent la sécurité de vos données grâce aux fonctionnalités suivantes : stockage et gestion sécurisés des données, algorithmes cryptographiques sécurisés, intégrité logicielle garantie, authentification de l’utilisateur et contrôle d’accès, transmission sécurisée des données, détection des événements de sécurité et réponse à ceux-ci ainsi que gestion sécurisée des mises à jour.

Une protection à laquelle vous pouvez faire confiance En savoir plus sur LG Shield

LG Channels

Divertissement illimité et gratuit

LG Channels rassemble des contenus variés provenant de plateformes en direct et sur demande en un seul endroit, ce qui facilite plus que jamais la recherche de contenus que vous aimez.16)

Le LG Gallery TV AI avec cadre LX7 ART TV, doté de la connectivité intelligente, affiche l’interface Home Hub à l’écran, présentant des connexions à Google Home et LG ThinQ, avec des sections pour le téléviseur, les appareils et les applications dans une interface de contrôle unifiée.

LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to Google Home and LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

Connectivité intelligente

Votre plateforme pour maison intelligente tout-en-un

La plateforme pour maison intelligente rassemble tous vos appareils intelligents. Connectez et commandez vos appareils IdO domestiques en toute simplicité grâce à Google Home et bien plus encore.17)

Programme webOS Re:New

Améliorez votre téléviseur pendant 5 ans gratuitement18)

Une famille avec des enfants et leurs grands-parents est assise ensemble sur un canapé dans un salon lumineux, tenant une télécommande tout en regardant la télévision.

Une famille avec des enfants et leurs grands-parents est assise ensemble sur un canapé dans un salon lumineux, tenant une télécommande tout en regardant la télévision.

Accessibilité

Les fonctions d’assistance rendent le visionnement plus inclusif

Les téléviseurs de LG sont conçus dans un souci d’accessibilité, offrant des fonctions comme le filtre d’ajustement des couleurs, un guide en langue des signes et une connectivité directe pour les appareils d’assistance audio.

Avis de non-responsabilité

 

* Toutes les images de cette page sont présentées à des fins d’illustration uniquement.

* Les caractéristiques et les fonctionnalités varient selon la région, le modèle et la taille.

* La disponibilité du service varie selon la région ou le pays.

* Les services personnalisés peuvent varier selon les politiques de l’application tierce.

* Un compte LG et l’acceptation des conditions générales correspondantes sont nécessaires pour accéder aux fonctionnalités et aux services intelligents qui se trouvent sur le réseau, y compris les applications de diffusion en continu. Sans compte LG, seules les connexions d’appareils externes (p. ex. par HDMI) et la télévision terrestre/en direct (uniquement pour les téléviseurs dotés d’un syntoniseur) sont disponibles. La création d’un compte LG est gratuite.

2)*Le contenu disponible peut varier selon la région et peut être modifié.

*Un abonnement à LG Gallery+ est nécessaire pour accéder à l’ensemble du contenu et à toutes les fonctionnalités.

 

5)*La fonctionnalité fonctionne lorsque vous êtes connecté à votre compte Google Photos et que vous avez au moins 10 photos dans l’application.

 

6)*Les capteurs de luminosité peuvent varier selon le modèle.

 

7)*Les capteurs de mouvement ne sont disponibles que sur les modèles W6 et G6.

 

8)*Le volume des gammes de couleurs (CGV) de l’écran est équivalent ou supérieur au CGV de l’espace colorimétrique DCI-P3, comme vérifié de manière indépendante par Intertek.

 

9)*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

 

10)*La fonctionnalité doit être activée dans le menu du mode son. Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

 

11)*La recherche IA (Copilot) est offerte sur les modèles OLED, MRGB, QNED, NANO UHD 4K compatibles avec le système webOS Re:New, y compris les modèles commercialisés à partir de 2022.

*Une connexion Internet est nécessaire, et les services d’IA partenaires peuvent être modifiés ou nécessiter un abonnement.

*Cette fonctionnalité peut varier selon la région, et le modèle et n’est pas disponible dans les pays où le grand modèle de langage (GML) n’est pas fourni.

 

12)*Certaines de ces fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge dans certaines régions ou par certains modèles.

*Les menus affichés peuvent être différents au moment de la sortie de l’appareil.

*Les recommandations de mots-clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.

*La carte « Dans cette scène » est disponible dans les pays qui prennent en charge le guide électronique de programmation (GEP).

*Comme la carte « En cours » n’est pas disponible dans les applications Netflix ou celles d’autres fournisseurs de services, elle n’y sera pas affichée.

*La carte « IA générative » est disponible dans certaines régions ou sur certains modèles.

 

13)*Un contenu réduit ou limité peut être affiché en fonction de la région et de la connectivité du réseau.

*La prise en charge de l’identifiant de voix peut varier selon les régions et les pays et est offerte sur les téléviseurs OLED, QNED et NANO UHD 4K commercialisés à partir de 2024, ainsi que sur les téléviseurs MRGB et FHD commercialisés à partir de 2026.

*Cette fonction ne peut être utilisée qu’avec les applications qui prennent en charge l’identifiant de voix.

*La fonctionnalité de verrouillage peut être désactivée par une personne ayant une voix semblable. De plus, si la voix change pour des raisons de santé ou d’autres raisons, la reconnaissance peut ne pas fonctionner efficacement.

*Les widgets fournis peuvent varier en fonction du pays et peuvent être modifiés ou interrompus sans préavis.

*Ma page s’applique aux téléviseurs OLED, MRGB, QNED et NANO UHD 4K de 2026.

 

14)*Connexion Internet requise.

*Il est possible de lier le robot conversationnel d’IA au service à la clientèle.

*Dans les pays où le TLN n’est pas pris en charge, l’accès et l’utilisation des applications basées sur la voix peuvent ne pas être disponibles.

 

15)*Permet d’accéder rapidement aux fonctionnalités d’IA du téléviseur, mais ne contient pas de processeur IA intégré.

*La conception, la disponibilité et les fonctions de la télécommande Magic IA peuvent varier en fonction de la région et de la langue prise en charge, et ce, pour le même modèle.

*Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter un accès à Internet.

*La reconnaissance vocale IA ne peut être fournie que dans les pays qui prennent en charge le traitement du langage naturel (TLN) dans la langue maternelle.

 

16)*La prise en charge de certaines LG Channels varie selon la région.

 

17)*LG prend en charge les appareils Wi-Fi « Matter ». Les services et les fonctionnalités pris en charge par « Matter » peuvent varier en fonction des appareils connectés. La connexion initiale entre ThinQ et Matter doit s’effectuer au moyen de l’application mobile ThinQ.

 

18)*webOS Re:New est un programme de mise à jour logicielle offert sur certains modèles uniquement. Le nombre de mises à niveau et la durée du soutien du programme Re:New peuvent varier selon le produit, le modèle ou la région.

*Le calendrier des mises à jour, certaines fonctionnalités et applications et certains services peuvent varier selon le modèle et la région.

*Les caractéristiques, les contenus et les services disponibles peuvent être modifiés sans préavis et peuvent varier en fonction du produit, du modèle ou de la région.

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