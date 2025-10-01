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Confiance, année après année
Profitez-en sans fin. Grâce à une garantie de 5 ans sur le panneau, bénéficiez d’une tranquillité d’esprit quant au savoir-faire des téléviseurs OLED haut de gamme de LG, pendant des années.
Logo de la garantie de 5 ans pour le W6 Logo de la garantie de 5 ans pour le G6
*La garantie de 5 ans sur le panneau couvre les téléviseurs OLED LG G5, G6 et W6.
**Les panneaux, les pièces et les coûts de main-d’œuvre sont couverts au cours de la première année de la garantie. De la deuxième à la cinquième année, seuls les panneaux et les pièces sont couverts, et des frais de main-d’œuvre s’appliquent. La couverture de la garantie est soumise aux conditions applicables.
Excellente protection pour nos meilleurs téléviseurs
5 ans de couverture fiable et sans souci sur les panneaux OLED
Votre écran OLED de LG est protégé pendant cinq ans par une couverture fiable et sans souci.
* Les panneaux, les pièces et les coûts de main-d’œuvre sont couverts au cours de la première année de la garantie. De la deuxième à la cinquième année, seuls les panneaux et les pièces sont couverts, et des frais de main-d’œuvre s’appliquent. La couverture de la garantie est soumise aux conditions applicables.
* La protection OLED Care+ s’applique aux téléviseurs OLED W6 et G6.
OLED83W6PUA
Logo de la garantie limitée de 5 ans sur le panneau pour le téléviseur OLED W6 haut de gamme
OLED77G6WUA
Logo de la garantie limitée de 5 ans sur le panneau pour le téléviseur OLED G6 haut de gamme
OLED65G6SUB
Logo de la garantie limitée de 5 ans sur le panneau pour le téléviseur OLED G6 haut de gamme