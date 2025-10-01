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Confiance, année après année

Profitez-en sans fin. Grâce à une garantie de 5 ans sur le panneau, bénéficiez d’une tranquillité d’esprit quant au savoir-faire des téléviseurs OLED haut de gamme de LG, pendant des années.

Logo de la garantie de 5 ans pour le W6 Logo de la garantie de 5 ans pour le G6

 

*La garantie de 5 ans sur le panneau couvre les téléviseurs OLED LG G5, G6 et W6.

 **Les panneaux, les pièces et les coûts de main-d’œuvre sont couverts au cours de la première année de la garantie. De la deuxième à la cinquième année, seuls les panneaux et les pièces sont couverts, et des frais de main-d’œuvre s’appliquent. La couverture de la garantie est soumise aux conditions applicables.

Excellente protection pour nos meilleurs téléviseurs

5 ans de couverture fiable et sans souci sur les panneaux OLED

Votre écran OLED de LG est protégé pendant cinq ans par une couverture fiable et sans souci.

Excellente protection pour nos meilleurs téléviseurs

* Les panneaux, les pièces et les coûts de main-d’œuvre sont couverts au cours de la première année de la garantie. De la deuxième à la cinquième année, seuls les panneaux et les pièces sont couverts, et des frais de main-d’œuvre s’appliquent. La couverture de la garantie est soumise aux conditions applicables.

* La protection OLED Care+ s’applique aux téléviseurs OLED W6 et G6.

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Logo de la garantie limitée de 5 ans sur le panneau pour le téléviseur OLED W6 haut de gamme

Logo de la garantie limitée de 5 ans sur le panneau pour le téléviseur OLED W6 haut de gamme

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Logo de la garantie limitée de 5 ans sur le panneau pour le téléviseur OLED G6 haut de gamme

Logo de la garantie limitée de 5 ans sur le panneau pour le téléviseur OLED G6 haut de gamme

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Logo de la garantie limitée de 5 ans sur le panneau pour le téléviseur OLED G6 haut de gamme

Logo de la garantie limitée de 5 ans sur le panneau pour le téléviseur OLED G6 haut de gamme

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Logo de la garantie limitée de 5 ans sur le panneau pour le téléviseur OLED G6 haut de gamme

Logo de la garantie limitée de 5 ans sur le panneau pour le téléviseur OLED G6 haut de gamme