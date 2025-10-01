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Téléviseur papier peint OLED evo IA W6 4K 2026 de 83 po de LG

Téléviseur papier peint OLED evo IA W6 4K 2026 de 83 po de LG

OLED83W6PUA
Vue avant de Téléviseur papier peint OLED evo IA W6 4K 2026 de 83 po de LG OLED83W6PUA
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV shown in front and side views highlights a 83-inch display with a 1844 mm-wide screen, an overall height of 1061 mm, and an ultra-slim 9.95 mm depth without a stand.
The Zero Connect Box, installed with LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, features a compact rectangular design measuring 245 by 245 mm with a height of 69.8 mm, illustrating a clean wireless TV setup that is now 35% smaller than before.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Diverse Art Content from LG Gallery+ displays Vincent van Gogh’s The Starry Night on screen in a living room with floor-to-ceiling windows, enhancing the interior with curated gallery-style art.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Visually Lossless performance displays a sunlit ocean cave scene in 4K 165Hz, preserving fine detail, natural color, and smooth motion wirelessly.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV highlights its industry recognition with five on-screen award badges from CNN underscored, TechRadar, iF design award, T3, HDTVTest, and USA Today, reinforcing its global acclaim and leadership at CES 2026.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, driven by Hyper Radiant Color Tech, shows X3.9 Brighter visuals with alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium, and Perfect Black and Perfect Color badges in a pentagon layout.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color accuracy and Reflection-Free.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Reflection Free Premium shows a side-by-side comparison against an anti-glare matte display, keeping the black jaguar image clear with deep blacks and fine texture, especially in bright environments, with an Intertek certification mark shown.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple and blue light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG Shield, applied to LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV for Unbeatable Gameplay in 4K 165Hz shows a high-speed racing game with a yellow open-wheel car in motion, bold “WIN” text on screen, and NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos at the top.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV features a 9.9mm profile Wallpaper design positioned seamlessly before a panoramic window, displaying a vivid sunset cityscape whose vibrant colors and crisp detail elevate the modern living room.
Vue avant de Téléviseur papier peint OLED evo IA W6 4K 2026 de 83 po de LG OLED83W6PUA
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV shown in front and side views highlights a 83-inch display with a 1844 mm-wide screen, an overall height of 1061 mm, and an ultra-slim 9.95 mm depth without a stand.
The Zero Connect Box, installed with LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, features a compact rectangular design measuring 245 by 245 mm with a height of 69.8 mm, illustrating a clean wireless TV setup that is now 35% smaller than before.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Diverse Art Content from LG Gallery+ displays Vincent van Gogh’s The Starry Night on screen in a living room with floor-to-ceiling windows, enhancing the interior with curated gallery-style art.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Visually Lossless performance displays a sunlit ocean cave scene in 4K 165Hz, preserving fine detail, natural color, and smooth motion wirelessly.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV highlights its industry recognition with five on-screen award badges from CNN underscored, TechRadar, iF design award, T3, HDTVTest, and USA Today, reinforcing its global acclaim and leadership at CES 2026.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, driven by Hyper Radiant Color Tech, shows X3.9 Brighter visuals with alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium, and Perfect Black and Perfect Color badges in a pentagon layout.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color accuracy and Reflection-Free.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Reflection Free Premium shows a side-by-side comparison against an anti-glare matte display, keeping the black jaguar image clear with deep blacks and fine texture, especially in bright environments, with an Intertek certification mark shown.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple and blue light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG Shield, applied to LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV for Unbeatable Gameplay in 4K 165Hz shows a high-speed racing game with a yellow open-wheel car in motion, bold “WIN” text on screen, and NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos at the top.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV features a 9.9mm profile Wallpaper design positioned seamlessly before a panoramic window, displaying a vivid sunset cityscape whose vibrant colors and crisp detail elevate the modern living room.

principales caractéristiques

  • Conception de type « papier peint » de 9 mm pour une esthétique spatiale optimisée
  • Premier téléviseur 4K à 165 Hz au monde doté de la technologie sans fil véritable, pour une qualité d’image visuellement sans perte
  • La technologie Hyper Radiant Color est notre technologie OLED de nouvelle génération qui fait passer chaque aspect de la qualité d’image à un tout nouveau niveau.
  • Le processeur IA alpha 11 de troisième génération offre une luminosité maximale jusqu’à 3,9 fois plus élevée, révélant des reflets plus éclatants et des détails plus clairs.
  • Des couleurs et des noirs parfaits garantissent un contraste plus profond et des couleurs vives et précises, quel que soit l’éclairage.
Plus
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV is recognized as the CNN underscored Best of CES 2026, based on overall picture quality, design, and innovation.

CNN Underscored– Meilleur du CES 2026

OLED evo W6 de LG

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV is recognized as the TechRadar Best in Show CES 2026, based on its panel performance and LG’s latest-generation image processing.

TechRadar – Meilleur du CES 2026

OLED evo W6 de LG

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV is recognized as the T3 CES 2026 Best in Show for its top-tier image quality.

T3 - Meilleur du CES 2026

OLED evo W6 de LG

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV is recognized as the HDTVTest Best TV of CES 2026, based on overall picture quality, design, and innovation.

TechRadar – Meilleur téléviseur du CES 2026

OLED evo W6 de LG

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV is recognized as a USA Today Top Pick of CES 2026.

USA Today – Meilleurs choix du CES 2026

OLED evo W6 de LG

2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Cybersecurity category for LG Shield

Lauréat des Prix de l’innovation du CES 2026

Plateforme de système d’exploitation de téléviseur protégée par LG Shield

2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category for Multi-AI

Lauréat des Prix de l’innovation du CES 2026

Architecture d’IA multiples

AVForums Editor’s Choice badge as Best Smart TV System for 8 consecutive years, including 2025/26

AVForums Editor’s Choice – Meilleur système de téléviseur intelligent 2025-2026

« Au premier rang des systèmes de téléviseur intelligent depuis 8 ans »

* Les Prix de l’innovation du CES reposent sur les documents descriptifs qui ont été soumis aux juges. La CTA n’a pas vérifié l’exactitude des documents soumis ni des déclarations qui ont été faites et n’a pas fait l’essai de l’article qui a remporté le prix.

Pourquoi choisir le téléviseur papier peint W6 de LG?

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with 9mm-range Wallpaper Design highlights its ultra-slim side profile against a dark backdrop, emphasizing seamless integration into the space through its remarkably thin form.

Conception de type « papier peint » dans la gamme de 9 mm

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV showcases 4K 165Hz True Wireless performance with Zero Connect Box, maintaining a clean cable-free setup while delivering high picture quality.

Le premier téléviseur 4K à165 Hz au monde doté de la technologie sans fil véritable

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, driven by Hyper Radiant Color Tech, shows X3.9 Brighter visuals with alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium, and Perfect Black and Perfect Color badges in a pentagon layout.

Technologie de couleurs très lumineuses

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, featuring Perfect Black & Perfect Color with Reflection Free, shows a split planetary scene contrasting weaker blacks on the left with clearer detail, deeper blacks, and more vivid color expression on the right.

Noirs parfaits et couleurs parfaites sans reflets

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV features AI Hub for Personalization, with a LG AI symbol above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.

Une plateforme IA pour une expérience sur mesure

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity.

Protégé par LG Shield

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV is installed in a living room with city views, showing a vivid sunset coastal scene with on-screen icons reading “9mm-range Wallpaper Design,” “Hyper Radiant Color Tech,” and “World’s First 165Hz True Wireless.”

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV is installed in a living room with city views, showing a vivid sunset coastal scene with on-screen icons reading “9mm-range Wallpaper Design,” “Hyper Radiant Color Tech,” and “World’s First 165Hz True Wireless.”

Le téléviseur papier peint, réinventéLa perfection dans sa forme la plus mince

* La mesure réelle est de 9,95 mm et peut varier légèrement en fonction des conditions de mesure. 

* La carte d’alimentation et les haut-parleurs sont parfaitement intégrés à l’écran.

* Omdia. Treize ans au premier rang sur le plan des téléviseurs les plus vendus entre 2013 et 2025. Ce résultat ne constitue pas un appui à LGE ou à ses produits. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le https://www.omdia.com/.

Pourquoi choisir le téléviseur papier peint W6 de LG?

Le téléviseur papier peint W6 de LG est le produit phare de la gamme OLED evo IA de LG. Fruit d’une innovation sans relâche, il prend la forme d’un appareil ultramince d’une épaisseur d’à peine 9 mm, qui allie beauté et ingénierie de pointe. Sa conception novatrice rehausse l’esthétique de l’espace et donne l’impression que le téléviseur est intégré au mur plutôt que simplement installé sur celui-ci, tandis que ses performances certifiées associées à la technologie sans fil véritable prennent en charge l’affichage 4K sans perte visuelle jusqu’à 165 Hz, garantissant une qualité d’image optimale sans fil et un style minimaliste. La technologie de couleurs très lumineuses offre une luminosité inégalée, grâce aux noirs parfaits, aux couleurs parfaites et à la certification Reflection Free Premium qui procurent chaque fois une expérience intensément immersive, quelle que soit la luminosité ambiante.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV features an ultra-thin profile seamlessly integrated against a sleek glass panel, displaying a luminous gold abstract whale image on screen.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV features an ultra-thin profile seamlessly integrated against a sleek glass panel, displaying a luminous gold abstract whale image on screen.

Le summum de l’esthétique pour votre espace, grâce à une innovation dans la gamme de 9 mm

Le téléviseur papier peint de la gamme de 9 mm procure une élégance sans compromis. Sans aucun rebord ni aucune interruption, il se fond dans le mur et semble faire partie intégrante de l’architecture elle-même. Cela se traduit par un aspect des plus élégants qui rehausse l’expérience de votre intérieur dans son ensemble.1)

 

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV appears across two living spaces: one scene dissolves from a ballet painting in a river-view room to an island landscape in a city-view room, while another space remains fixed with a vibrant seaside painting.

The pinnacle of spatial aesthetics, realized through 9mm-range innovation

The pinnacle of spatial aesthetics, realized through 9mm-range innovation

Téléviseur papier peint affleurant sans espace

Conception de type « papier peint » dans la gamme de 9 mm : là où votre mur prend fin, une œuvre d’art parfaitement intégrée prend le relais

Le téléviseur OLED evo W6 de LG s’installe au ras du mur, sans aucun espace visible, pour un aspect épuré et harmonieux. La conception affleurante réduit le rebord, de sorte que l’écran est au ras du mur, ce qui rehausse votre intérieur en lui donnant une touche d’élégance épurée.2)

 

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.

Un aspect magnifique, même vu de l’arrière, qui rehausse de manière élégante l’esthétique de l’espace

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV stands in a modern living room with panoramic city views, displaying a vivid cosmic scene that enhances visual depth while maintaining architectural harmony within the space.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.

Découvrez une quantité illimité de chefs-d’œuvre grâce à LG Gallery+

LG Gallery+

Ajoutez du style à votre espace et choisissez parmi une grande variété de contenus

LG Gallery+ vous permet d’accéder à plus de 100 œuvres d’art, vidéos d’ambiance et autres contenus visuels pour rehausser votre espace. Grâce aux mises à jour régulières de la bibliothèque, vous pouvez personnaliser votre maison avec des contenus sélectionnés qui reflètent votre style.4)

 

Le premier téléviseur 4K à 165 Hz au monde doté de la technologie sans fil véritable, pour une liberté totale

La technologie sans fil véritable offre des performances vidéo et audio dignes d’un système filaire, sans aucun compromis sur la qualité d’image. Grâce au Zero Connect Box, désormais 35 % plus compact que le modèle de l’an dernier et pouvant être placé à une distance pouvant aller jusqu’à 10 m, l’audio et la vidéo 4K sans perte visuelle sont transmis sans fil avec une latence ultrafaible, même en 4K à 165 Hz. En vous offrant une véritable liberté sans fil, le téléviseur W6 vous permet de réaménager votre intérieur et de transformer chaque pièce de votre maison en un chef-d’œuvre de modernité. Le téléviseur W6 incarne l’évolution spatiale suprême qui dépasse les contraintes d’installation traditionnelles, élimine les câbles de vos espaces intérieurs et crée de nouvelles possibilités d’aménagement.5)

 

Apprenez-en plus sur la technologie sans fil véritable de LG.
The LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with True Wireless technology moves freely within the living room from the window to the back wall or even the center of the space, demonstrating a flexible placement that reconfigures the interior layout.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.

Sans perte visuelle

'Profitez d’une qualité 4K à 165 Hz sans perte visuelle, en sans fil

La technologie sans fil véritable permet de transmettre sans fil des vidéos 4K sans perte visuelle, avec une latence ultrafaible, même jusqu’à 165 Hz. Les détails les plus fins et la précision des couleurs sont préservés, ce qui vous permet de voir le contenu exactement comme les créateurs l’ont conçu.6)

 

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Visually Lossless performance displays a sunlit ocean cave scene in 4K 165Hz, preserving fine detail, natural color, and smooth motion wirelessly.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Visually Lossless performance displays a sunlit ocean cave scene in 4K 165Hz, preserving fine detail, natural color, and smooth motion wirelessly.

L’OLED evo W6 de LG, le téléviseur papier peint révolutionnaire primé et reconnu dans le monde entier

OLED evo W6 de LG

CNN Underscored - Meilleur du CES 2026

“…breathed tons of life into the Impressionist paintings…at the Metropolitan Museum of Art.”

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OLED evo W6 de LG

TechRadar – Meilleur téléviseur du CES 2026

"It looks like it'll be a fantastic TV, thanks to the panel and LG's latest-gen image processing..." (01/2026)

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OLED evo W6 de LG

iF DESIGN AWARD 2026 7)

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OLED evo W6 de LG

T3 - Meilleur du CES 2026

".. top-tier image quality that's brighter than even last year's multi-layer OLED panel tech." (01/2026)

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OLED evo W6 de LG

HDTVTest – Meilleur téléviseur du CES 2026

“The LG OLED evo W6 Wallpaper TV was awarded Best TV of CES 2026 by HDTVTest, based on overall picture quality, design and innovation showcased at CES.”

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OLED evo W6 de LG

USA Today – Coups de cœur du CES 2026

La technologie de couleurs très lumineuses définit la nouvelle norme en matière de téléviseurs OLED dans la gamme de 9 mm.

Dépassant les limites de la conception de type « papier peint » dans la gamme de 9 mm, notre téléviseur papier peint rehausse chaque élément de la qualité d’image à un niveau inégalé. La technologie de couleurs très lumineuses est notre technologie OLED de nouvelle génération qui offre une luminosité incomparable, des noirs parfaits et des couleurs parfaites, quelle que soit la luminosité ambiante, le tout associé à des images 4K époustouflantes et à notre meilleur processeur IA alpha 11 de troisième génération. Le téléviseur OLED evo W6 est certifié Reflection Free Premium, offrant une qualité d’image impeccable sans reflet, quel que soit l’éclairage. Profitez d’une expérience OLED sans précédent. Voyez la différence, sentez la luminosité et découvrez une nouvelle norme en matière d’expérience visuelle.

LG OLED evo W6 displays on-screen icons for 3.9x Brighter peak brightness, Perfect Black and Perfect Color, Reflection Free Premium, and alpha 11 AI Processor 4K Gen3 above a cosmic burst of purple and blue particles forming a whale shape.

LG OLED evo W6 displays on-screen icons for 3.9x Brighter peak brightness, Perfect Black and Perfect Color, Reflection Free Premium, and alpha 11 AI Processor 4K Gen3 above a cosmic burst of purple and blue particles forming a whale shape.

Mode ultralumineux Ultra

3,9 fois plus lumineux, atteignant l’apogée de la luminosité

Le nouvel algorithme d’amplification de la lumière et l’architecture de contrôle de la lumière du processeur IA alpha 11 de troisième génération offrent une luminosité maximale jusqu’à 3,9 fois plus élevée, révélant des reflets plus éclatants et des détails plus clairs.8)

 

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Brightness Booster Ultra shows a dark scene where glowing particles surrounding a whale silhouette, delivering up to 3.9x brighter peak brightness with higher luminance and clearer detail.

Noirs parfaits et couleurs parfaites

Des noirs parfaits et des couleurs parfaites, quel que soit l’éclairage

Le téléviseur OLED de LG est certifié UL pour les noirs parfaits et les couleurs parfaites, offrant un contraste plus profond, une luminosité améliorée et des couleurs éclatantes et précises. Voyez clairement chaque étoile, même dans une pièce lumineuse.9)

 

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color accuracy and Reflection-Free.

Reflection Free Premium

Certifié Reflection Free Premium pour des noirs parfaits qui vont au-delà d’un écran mat antireflet

L’écran OLED certifié Reflection Free Premium de LG réduit le facteur de réflexion au minimum tout en préservant la transmission pour des noirs et des couleurs sans compromis, tandis que les écrans mats antireflets absorbent et diffusent la lumière, transformant le noir en gris et altérant les couleurs, en particulier dans les environnements lumineux.10)

 

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV features the Eyesafe RPF 40 from UL certification badge, indicating verified reduced blue light performance.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV features the Eyesafe RPF 40 from UL certification badge, indicating verified reduced blue light performance.

Avec une réduction de la lumière bleue vérifiée par Eyesafe, chaque image reste agréable pour les yeux11)

Processeur IA alpha 11 de troisième génération avec moteur IA double

Nouveau processeur IA, désormais doté d’un nouveau moteur IA double

Le processeur IA alpha 11 de troisième génération repousse les limites de la performance OLED en contrôlant avec précision 8,3 millions de pixels auto-éclairés – maintenant avec une puissance encore plus grande grâce au moteur IA double. Allant au-delà d’un moteur IA simple, ce traitement avancé perfectionne simultanément la netteté et la texture, offrant une qualité d’image 4K plus nette et plus naturelle.12)

 

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple and blue light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple and blue light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.

OLED Care+

5 ans de couverture fiable et sans souci sur les panneaux OLED

Votre écran OLED de LG est protégé pendant cinq ans par une couverture fiable et sans souci.13)

 

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV’s LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

Musique de fond avec Background Music

Créez l’ambiance que vous recherchez avec de la musique.

Créez l’atmosphère adéquate avec une musique qui correspond à vos images. Utilisez la musique recommandée selon vos préférences ou connectez-vous par Bluetooth pour jouer vos propres chansons.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Mes photos

Accédez facilement à Google Photos et présentez vos souvenirs

Liez facilement votre compte Google Photos à votre téléviseur en utilisant simplement votre téléphone. Personnalisez aisément votre espace en utilisant le contenu de votre propre bibliothèque de photos.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV is wall-mounted on a green wall above a red console, displaying an information board including weather, sports scores, TV Scheduler, and Home Hub.

LG OLED evo AI C6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Tableau d’information

Restez informé grâce à un tableau de bord tout-en-un personnalisé

Voyez les renseignements importants en un coup d’œil. Obtenez des mises à jour sur la météo et des alertes sportives, consultez votre agenda Google et configurez des notifications pour votre plateforme pour maison intelligente, vos réservations en matière de visionnements et bien plus encore.

Mode Galerie

Passez de la télévision à l’art en toute facilité

Lorsque le mode Galerie est activé, votre téléviseur peut continuer à économiser de l’énergie tout en affichant les œuvres d’art que vous avez sélectionnées, ajoutant une touche de style et d’élégance à votre espace.17)

 

Contrôle automatique de la luminosité

Une luminosité optimale quel que soit l’éclairage

Le contrôle de la luminosité ajuste automatiquement la puissance de l’écran en fonction de l’éclairage ambiant, pour un visionnement clair et confortable dans n’importe quel environnement.18)

 

Capteur de mouvement

Répond à votre présence

La détection de mouvements permet à votre téléviseur de réagir intelligemment, en changeant de mode selon que vous soyez à proximité ou non.19)

 

LG Channels

Divertissement illimité et gratuit

LG Channels rassemble des contenus variés provenant de plateformes en direct et sur demande en un seul endroit, ce qui facilite plus que jamais la recherche de contenus que vous aimez.20)

 

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to Google Home and LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

Connectivité intelligente

Votre plateforme pour maison intelligente tout-en-un

La plateforme pour maison intelligente rassemble tous vos appareils intelligents. Connectez et commandez vos appareils IdO domestiques en toute simplicité grâce à Google Home et bien plus encore.21)

 

Un design d’exception de 9 mm qui donne accès à toute l’expérience LG AI TV.

Apprenez-en plus au sujet du téléviseur IA de LG

Rematriçage HDR par l’IA

Mise à niveau de l’image vers une qualité HDR

L’IA optimise automatiquement les couleurs, la luminosité et le contraste et transforme la qualité d’image SDR en HDR pour des images plus riches et plus réalistes.

Découvrez les trois principaux avantages de la plateforme IA

Recherche avancée par IA multiples avec les outils Gemini de Google et Copilot de Microsoft

Dites simplement ce que vous cherchez, puis sélectionnez le modèle d’IA qui vous convient le mieux. Le système se connecte à plusieurs modèles d’IA pour fournir des résultats élargis plus pertinents.25)

 

Obtenez des recommandations de contenu et des renseignements personnalisés

La fonctionnalité AI Concierge recommande des contenus et des mises à jour adaptés à vos champs d’intérêt. La fonctionnalité Dans cette scène offre des recommandations et des renseignements pertinents en fonction de ce que vous regardez, tandis que l’IA générative permet de chercher et de créer des images.26)

 

Le téléviseur IA de LG reconnaît votre voix et vous dirige à Ma page, conçue spécialement pour vous!

En accédant à Ma page, vous pouvez tout voir en un coup d’œil : la météo, le calendrier, les widgets et les résultats de vos sports préférés.27)

 

The CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is shown on a dark background. Multi-AI Architecture is recognized in the Artificial Intelligence category.

The CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is shown on a dark background. Multi-AI Architecture is recognized in the Artificial Intelligence category.

Award-winning Multi AI webOS

Le système webOS primé est maintenant protégé par LG Shield.

The AVForums Editor’s Choice badge is shown on a dark background for LG webOS 25, named Best Smart TV System 2025/2026.

The AVForums Editor’s Choice badge is shown on a dark background for LG webOS 25, named Best Smart TV System 2025/2026.

Huit ans au sommet de la liste des meilleurs systèmes de téléviseur intelligent 

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity. A CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is also shown.

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity. A CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is also shown.

LG Shield

Une protection à laquelle vous pouvez faire confiance

Les sept technologies de base de LG Shield garantissent la sécurité de vos données grâce aux fonctionnalités suivantes : stockage et gestion sécurisés des données, algorithmes cryptographiques sécurisés, intégrité logicielle garantie, authentification de l’utilisateur et contrôle d’accès, transmission sécurisée des données, détection des événements de sécurité et réponse à ceux-ci ainsi que gestion sécurisée des mises à jour.

Une protection à laquelle vous pouvez faire confiance En savoir plus sur LG Shield

Programme webOS Re:New

Améliorez votre téléviseur pendant 5 ans gratuitement29)

LG Quad Protection is shown through four proteLG Quad Protection is shown through four protection icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield. ction icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

LG Quad Protection is shown through four proteLG Quad Protection is shown through four protection icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield. ction icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

Protection quadruple de LG

Votre téléviseur LG est conçu pour durer grâce à la quadruple protection de LG

Du matériel aux logiciels, votre téléviseur LG est protégé. Les condensateurs intégrés protègent le téléviseur contre les hautes tensions, y compris les coups de foudre, tandis que les semi-conducteurs sont dotés d’une protection contre les surtensions. Le gel de silicone et les revêtements protecteurs protègent les jeux de puces de l’humidité. Même vos données restent en sécurité grâce à LG Shield.

Télécommande Magic IA

Profitez de toutes les expériences de l’IA avec un seul bouton IA

Vous n’avez qu’à appuyer sur bouton IA pour accéder à toutes les interactions alimentées par l’IA et les commander. Avec une molette de défilement et une commande vocale instantanée, chaque commande est sans effort.30)

 

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.

Jeu ultrafluide et sans déchirement

Premier au monde : jeu sans fil en 4K à 165 Hz avec G‑Sync et FreeSync d’AMD

Jusqu’à 165 Hz pour une action plus nette et plus fluide dans tous les jeux. La prise en charge de G-Sync et de FreeSync Premium d’AMD garantit des mouvements stables et sans déchirement, tandis que le TRV et le retard d’affichage extrêmement faible assurent la fluidité et la réactivité de chaque mouvement, pour un avantage indéniable à chaque partie.31)

 

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Ultra-smooth and tear-free gameplay features on-screen 165Hz, NVIDIA G-SYNC, and AMD FreeSync Premium logos.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Ultra-smooth and tear-free gameplay features on-screen 165Hz, NVIDIA G-SYNC, and AMD FreeSync Premium logos.

Display Stream Compression par VESA

Le premier système de jeu au monde certifié DSC par VESA, sans perte visuelle et à faible latence

Grâce à la technologie DSC certifiée par VESA, vous bénéficiez d’un niveau de détail sans perte visuelle et d’une réactivité en temps réel conforme à la norme HDMI 2.1, pour une expérience de jeu fluide en haute résolution avec des images nettes et sans distorsion tout au long de la partie.32)

 

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with VESA Display Stream Compression highlights VESA-certified DSC support for visually lossless gaming over HDMI 2.1.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with VESA Display Stream Compression highlights VESA-certified DSC support for visually lossless gaming over HDMI 2.1.

NVIDIA GeForce NOW

Premier jeu en nuage 4K HDR de 120 Hz au monde

Jouez à des jeux HDR 4K à une fréquence de 120 Hz sur votre téléviseur, même sans appareil supplémentaire, grâce à NVIDIA GeForce NOW. Grâce à l’architecture Blackwell de NVIDIA, profitez d’un jeu en nuage haut de gamme avec les performances de GeForce RTX 5080.33)

 

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with NVIDIA GeForce NOW showcases 4K 120Hz HDR cloud gaming capability.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with NVIDIA GeForce NOW showcases 4K 120Hz HDR cloud gaming capability.

Latence ultrafaible Bluetooth

Premier téléviseur au monde à prendre en charge les contrôleurs Bluetooth à latence ultrafaible

Profitez d’une latence ultrafaible et d’un jeu en nuage haute performance grâce à la prise en charge des contrôleurs Bluetooth à latence ultrafaible, qui réduisent le délai d’entrée à moins de 2,5 ms. Profitez d’un contrôle transparent et réactif qui ressemble à une connexion filaire, même lorsque vous jouez dans le nuage.34)

 

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Bluetooth Ultra Low Latency features Bluetooth Ultra Low Latency Controller support, shown with the RAZER Wolverine V3 Bluetooth emblem.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Bluetooth Ultra Low Latency features Bluetooth Ultra Low Latency Controller support, shown with the RAZER Wolverine V3 Bluetooth emblem.

Faible retard d’affichage

Avec un temps de réponse certifié de 0,1 ms, le téléviseur OLED réagit instantanément et sans effet de dédoublement

Avec un temps de réponse des pixels de 0,1 ms et la technologie MAFL pour une latence ultra-faible, chaque commande est exécutée avec une précision immédiate. Grâce à cette réactivité accrue, les jeux rapides restent clairs et contrôlés, pour vous offrir un avantage compétitif indéniable.35)

 

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Low input-lag features 0.1ms response time, shown with ALLM and Intertek certification badges.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Low input-lag features 0.1ms response time, shown with ALLM and Intertek certification badges.

Mouvements sans flou

Suivez chaque mouvement avec clarté, grâce au ClearMR 10000 certifié VESA

Quand l’action s’accélère, garder les détails à l’œil est essentiel.Le LG OLED evo, certifié ClearMR 10000, réduit le flou de mouvement entre les images pour que chaque mouvement reste net et lisible, tandis que HGiG préserve le rendu HDR exactement comme prévu par le créateur du jeu — avec des hautes lumières précises, des ombres profondes et des couleurs équilibrées. Ensemble, la certification ClearMR et HGiG garantissent un mouvement clair et un HDR fidèle, pour que chaque scène soit affichée exactement comme elle devait l’être.36)

 

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with ClearMotion features VESA-certified ClearMR 10000 and HGiG support.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with ClearMotion features VESA-certified ClearMR 10000 and HGiG support.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

LG OLED evo AI C6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

Portail de jeux de LG

Votre guichet unique pour les jeux

Découvrez des milliers de jeux Xbox, NVIDIA GeForce Now, des applications natives webOS, et plus encore. Trouvez facilement des jeux pour la télécommande ou la manette par port et affrontez d’autres joueurs grâce au mode de défi.37)

 

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.

Tableau de bord et optimiseur de jeu

Ajustez facilement les paramètres de jeu pour les adapter à votre style de jeu

Personnalisez facilement votre expérience de jeu en utilisant le tableau de bord des jeux pour un contrôle rapide en temps réel ainsi que l’optimiseur de jeux pour peaufiner vos paramètres préférés. Réglez le taux de rafraîchissement, la latence et les modes visuels pour optimiser chaque séance de jeu en toute simplicité.

Le vrai cinéma, préservé dans ses moindres détails

Dolby Vision et FILMMAKER MODE ambiant

Vivez le cinéma comme le réalisateur l’a voulu grâce à Dolby Vision et au FILMMAKER MODE avec compensation de la lumière ambiante, qui permet l’adaptation à l’environnement et maintient les images aussi proches que possible de leur forme originale.38)

 

Dolby Atmos

En restituant le son sous forme d’objets audio immersifs à 360° au lieu de canaux statiques, le système crée un environnement de cinéma maison où les détails et la profondeur restent fidèles à la scène.

Plongez dans chaque partie de sport

Le système Sound Suite de LG rehausse chaque scène avec un son ambiophonique plus complet.

Système Sound Suite avec Dolby Atmos Flex Connect

Un son immersif adapté à vos préférences

La technologie DAFC (Dolby Atmos Flex Connect) des téléviseurs de LG optimise le son en fonction de l’emplacement des haut-parleurs, offrant une expérience ambiophonique personnalisée et profondément immersive, quel que soit l’emplacement de vos haut-parleurs.40)

 

A family with children and their grandparents sits together on a sofa in a bright living room, holding a remote while watching TV.

A family with children and their grandparents sits together on a sofa in a bright living room, holding a remote while watching TV.

Accessibilité

Les fonctions d’assistance rendent le visionnement plus inclusif

Les téléviseurs de LG sont conçus dans un souci d’accessibilité, offrant des fonctions comme le filtre d’ajustement des couleurs, un guide en langue des signes et une connectivité directe pour les appareils d’assistance audio.

Avis de non-responsabilité

 

* Toutes les images de cette page sont présentées à des fins d’illustration uniquement.

* Les caractéristiques et les fonctionnalités varient selon la région, le modèle et la taille.

* La disponibilité du service varie selon la région ou le pays.

* Les services personnalisés peuvent varier selon les politiques de l’application tierce.

* Un compte LG et l’acceptation des conditions générales correspondantes sont nécessaires pour accéder aux fonctionnalités et aux services intelligents qui se trouvent sur le réseau, y compris les applications de diffusion en continu. Sans compte LG, seules les connexions d’appareils externes (p. ex. par HDMI) et la télévision terrestre/en direct (uniquement pour les téléviseurs dotés d’un syntoniseur) sont disponibles. La création d’un compte LG est gratuite.

1)* La mesure réelle est de 9,95 mm et peut varier légèrement en fonction des conditions de mesure.

* La carte d’alimentation et les haut-parleurs sont parfaitement intégrés à l’écran.

 

2)* L’ajustement réel peut varier selon les conditions d’installation. Un léger écart entre le téléviseur et le mur est possible. 

* Les conditions d’installation peuvent varier.

 

4)* Le contenu disponible peut varier selon la région et peut être modifié.

* Un abonnement à LG Gallery+ est nécessaire pour accéder à l’ensemble du contenu et à toutes les fonctionnalités.

 

5)* Le téléviseur OLED sans fil fait référence à la connectivité entre le Zero Connect Box et l’écran.

* L’installation du Zero Connect Box dans une armoire peut entraîner des interférences de signal selon le matériau et l’épaisseur de l’armoire.

* Le Zero Connect Box doit être installé plus bas que le récepteur sans fil du téléviseur.

* Les appareils doivent être connectés par câble au Zero Connect Box.

* Le câble d’alimentation doit être connecté à l’écran du téléviseur et au Zero Connect Box.

* L’ajustement réel peut varier selon les conditions d’installation. Un léger écart entre le téléviseur et le mur est possible.

* Les conditions d’installation peuvent varier.

 

6)* Visuellement sans perte, sur la base des résultats de tests internes utilisant la norme ISO/IEC 29170-2; les résultats et mesures peuvent varier en fonction de l’état de la connexion.

 

7)* Les capteurs de mouvement sont offerts uniquement sur les modèles W6 et G6.

 

8)* La luminosité peut varier selon le modèle, la taille de l’écran et la région.

* La luminosité maximale est 3,9 fois plus élevée que celle d’un téléviseur OLED classique, avec une fenêtre de 3 %, selon des mesures internes.

* La luminosité 3,9 fois plus élevée s’applique aux modèles OLED G6 de 83, 77, 65 et 55 po, tandis que la luminosité 2,1 fois plus élevée s’applique au modèle OLED G6 de 48 po.  

 

9)* L’écran OLED de LG est certifié par Intertek pour la fidélité des couleurs de 100 %, mesurée selon la norme CIEDE2000 avec 125 motifs de couleurs.

* Le volume des gammes de couleurs (CGV) de l’écran est équivalent ou supérieur au CGV de l’espace chromatique DCI-P3, comme vérifié de manière indépendante par Intertek.

* L’écran OLED de LG est certifié UL pour les noirs parfaits et les couleurs parfaites, mesurés selon la réflexion d’une lumière circulaire conformément à la norme IDMS 11.5.

* Les téléviseurs OLED G6 de 83, 77, 65 et 55 po ne possèdent que la certification Reflection Free Premium.

* Les performances réelles peuvent varier selon l’éclairage ambiant et l’environnement de visionnement.

 

10)* L’écran OLED de LG est certifié Reflection Free par Intertek, mesuré selon la mise en œuvre de la sphère d’échantillonnage IDMS 11.2.2.

* Les téléviseurs OLED G6 de 83, 77, 65 et 55 po ne possèdent que la certification Reflection Free Premium.

 

11)* Le téléviseur OLED ne possède que la certification Reduced Blue Light (RPF40).

 

12)* Par rapport aux modèles OLED evo (processeur IA a9 4K de huitième génération) de l’année précédente.

 

13)* Les panneaux, les pièces et les coûts de main-d’œuvre sont couverts au cours de la première année de la garantie. De la deuxième à la cinquième année, seuls les panneaux et les pièces sont couverts, et des frais de main-d’œuvre s’appliquent. La couverture de la garantie est soumise aux conditions applicables.

* La protection OLED Care+ s’applique aux téléviseurs OLED W6 et G6.

 

16)* La fonctionnalité fonctionne lorsque vous êtes connecté à votre compte Google Photos et que vous avez au moins 10 photos dans l’application.

 

17)* Les économies d’énergie s’appliquent uniquement lorsque les modes Galerie et Toujours prêt sont tous deux activés. Si le mode Toujours prêt est désactivé, le mode Galerie consommera la même quantité d’énergie que lorsque le téléviseur est allumé.

 

18)* Les capteurs de luminosité peuvent varier selon le modèle.

 

19)* Les capteurs de mouvement ne sont disponibles que sur les modèles W6 et G6.

 

20)* La prise en charge de certaines LG Channels varie selon la région.

 

21)* LG prend en charge les appareils Wi-Fi « Matter ». Les services et les fonctionnalités pris en charge par « Matter » peuvent varier en fonction des appareils connectés. La connexion initiale entre ThinQ et Matter doit s’effectuer au moyen de l’application mobile ThinQ.

 

22)* La fonctionnalité Image IA Pro fonctionne avec les contenus protégés par des droits d’auteur sur les services par contournement.

* Les images sont mises à l’échelle pour atteindre une qualité semblable à celle du 4K. Les résultats peuvent varier en fonction de la résolution de la source.

 

23)* La fonctionnalité doit être activée dans le menu du mode son. Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute. 

 

24)* Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

 

25)* La recherche IA (Copilot) est offerte sur les modèles OLED, MRGB, QNED, NANO UHD 4K compatibles avec le système webOS Re:New, y compris les modèles commercialisés à partir de 2022.

* Une connexion Internet est nécessaire, et les services d’IA partenaires peuvent être modifiés ou nécessiter un abonnement.

* Cette fonctionnalité peut varier selon la région, et le modèle et n’est pas disponible dans les pays où le grand modèle de langage (GML) n’est pas fourni.

 

26)* Certaines de ces fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge dans certaines régions ou par certains modèles.

* Les menus affichés peuvent être différents au moment de la sortie de l’appareil.

* Les recommandations de mots-clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.

* La carte « Dans cette scène » est disponible dans les pays qui prennent en charge le guide électronique de programmation (GEP).

* Comme la carte « En cours » n’est pas disponible dans les applications Netflix ou celles d’autres fournisseurs de services, elle n’y sera pas affichée.

* La carte « IA générative » est disponible dans certaines régions ou sur certains modèles.

 

27)* Un contenu réduit ou limité peut être affiché en fonction de la région et de la connectivité du réseau.

* La prise en charge de l’identifiant de voix peut varier selon les régions et les pays et est offerte sur les téléviseurs OLED, QNED et NANO UHD 4K commercialisés à partir de 2024, ainsi que sur les téléviseurs MRGB et FHD commercialisés à partir de 2026.

* Cette fonction ne peut être utilisée qu’avec les applications qui prennent en charge l’identifiant de voix.

* La fonctionnalité de verrouillage peut être désactivée par une personne ayant une voix semblable. De plus, si la voix change pour des raisons de santé ou d’autres raisons, la reconnaissance peut ne pas fonctionner efficacement.

* Les widgets fournis peuvent varier en fonction du pays et peuvent être modifiés ou interrompus sans préavis.

* Ma page s’applique aux téléviseurs OLED, MRGB, QNED et NANO UHD 4K de 2026.

 

28)*Internet connection required.

*It is possible to link the AI Chatbot to customer service.

*In countries where NLP is not supported, voice-based app access and usage may not be available.

 

29)* webOS Re:New est un programme de mise à jour logicielle offert sur certains modèles uniquement. Le nombre de mises à niveau et la durée du soutien du programme Re:New peuvent varier selon le produit, le modèle ou la région.

* Le calendrier des mises à jour, certaines fonctionnalités et applications et certains services peuvent varier selon le modèle et la région.

* Les caractéristiques, les contenus et les services disponibles peuvent être modifiés sans préavis et peuvent varier en fonction du produit, du modèle ou de la région.

 

30)* Permet d’accéder rapidement aux fonctionnalités d’IA du téléviseur, mais ne contient pas de processeur IA intégré.

* La conception, la disponibilité et les fonctions de la télécommande Magic IA peuvent varier en fonction de la région et de la langue prise en charge, et ce, pour le même modèle.

* Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter un accès à Internet.

* La reconnaissance vocale IA ne peut être fournie que dans les pays qui prennent en charge le traitement du langage naturel (TLN) dans la langue maternelle.

 

31)* La fréquence de 165 Hz ne fonctionne qu’avec des jeux ou des entrées d’ordinateur qui la prennent en charge.

* La fréquence de 165 Hz est appliquée au téléviseur OLED G6 de 83, 77, 65, 55 et 48 po, tandis que la fréquence de 120 Hz est appliquée au téléviseur OLED G6 de 97 po.

* Prise en charge de G-Sync de NVIDIA avec les cartes graphiques RTX 20, RTX 30, RTX 40 et GTX 16. Les anciennes cartes graphiques ne prennent pas en charge G-Sync.

 

32)* Le téléviseur OLED de LG est certifié DSC par VESA.

 

33)* Un abonnement est nécessaire. Les services offerts peuvent varier selon le plan d’abonnement.

* Disponible uniquement sur les téléviseurs OLED W6, G6, C6 et les téléviseurs MRGB95 et MRGB9M de LG.

* La disponibilité de GeForce NOW peut varier selon le pays.

* En mode de latence ultrafaible, un seul contrôleur (manette par port) peut être connecté. L’utilisation d’autres appareils Bluetooth peut être touchée.

* Pour des performances optimales, il est recommandé d’utiliser une connexion Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz.

 

34)* En mode de latence ultrafaible, une seule manette (manette par port) peut être connectée. L’utilisation de ce mode peut nuire au fonctionnement d’autres appareils Bluetooth.

* Pour des performances optimales, il est recommandé d’utiliser une connexion Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz.

 

35)* Les écrans OLED de LG ont été certifiés « temps de réponse de 0,1 ms (gris à gris) et performance de jeu qualifiée » par Intertek.

 

36)*HGiG est un groupe bénévole composé d’entreprises des industries du jeu vidéo et des téléviseurs qui se réunissent afin d’élaborer et de rendre publiques des lignes directrices visant à améliorer l’expérience de jeu HDR des consommateurs.

*La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.

*Les modèles OLED G6 de 83/77/65/55/48 pouces sont certifiés ClearMR 10000 uniquement.

ClearMR est un programme de certification de VESA visant à évaluer la performance d’un écran en matière de flou de mouvement.

 

37)* Le soutien pour les services de jeux en nuage peut varier.

* Certains services de jeu peuvent nécessiter un abonnement et une manette par port.

* La manette par port est vendue séparément.

 

38)* FILMMAKER MODE ambiant est une marque déposée de UHD Alliance inc.

* FILMMAKER MODE ambiant avec Dolby Vision est pris en charge.

* FILMMAKER MODE ambiant est lancé automatiquement sur AppleTV+ et l’application vidéo Amazon Prime.

* FILMMAKER MODE ambiant fonctionne sur les modèles dotés d’un capteur de lumière.

 

39)* La carte « Dans cette scène » est disponible dans les pays qui prennent en charge le GEP.

* La portée du soutien peut varier selon le pays.

* Les renseignements fournis par la fonctionnalité AI Concierge le sont à titre d’information générale seulement et peuvent ne pas être exacts. LG n’assume aucune responsabilité quant aux actions ou aux décisions prises sur la base de ces renseignements.

 

40)* Le modèle du système Sound Suite correspondant peut varier selon le pays, la région et le modèle de téléviseur.

* La barre de son peut être achetée séparément. 

* La commande des modes de son peut varier selon le modèle.

* Lorsqu’une barre de son est connectée, jusqu’à 13.1.7 canaux sont pris en charge. Les configurations des canaux pris en charge peuvent varier selon le modèle de la barre de son.

* Veuillez noter que le service peut ne pas être offert au moment de l’achat. Une connexion réseau est nécessaire pour les mises à jour.

* L’utilisation de la télécommande du téléviseur de LG est limitée à certaines fonctionnalités seulement.

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Caractéristique clé

  • JEUX - Prise en charge de FreeSync (AMD)

    Oui

  • JEUX - Prise en charge de G-Sync (Nvidia)

    Oui

  • IMAGE (AFFICHAGE) - Type d’affichage

    4K OLED

  • IMAGE (AFFICHAGE) - Taux de rafraîchissement

    120 Hz natif (VRR 165 Hz)

  • IMAGE (TRAITEMENT) - HDR (imagerie à grande gamme dynamique)

    DolbyVision/HDR10/HLG

  • IMAGE (TRAITEMENT) - Processeur d’image

    ProcesseurIA α114K de troisième génération

  • AUDIO - DolbyAtmos

    Oui

  • AUDIO - Système de haut-parleurs

    4.2canaux

  • AUDIO - Sortie audio

    60W

  • IMAGE (AFFICHAGE) - Grande gamme de couleurs

    Couleurs parfaites

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions du téléviseur sans socle (LxHxP)

    1 844 x 1 061 x 9,95

  • DIMENSIONS ET POIDS - Poids du téléviseur sans socle

    22,5

Toutes les spécifications

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions du téléviseur sans socle (LxHxP)

    1 844 x 1 061 x 9,95

  • Dimension de l’emballage (LxHxP)

    2 030 x 1 110 x 195

  • Poids de l’emballage (à l’étranger)

    35,0

  • Dimensions du téléviseur avec socle (LxHxP)

    - x - x -

  • Socle du téléviseur (LxP)

    - x -

  • Poids du téléviseur sans socle

    22,5

  • Support VESA (L x H)

    - x -

ACCESSIBILITÉ

  • Contraste élevé

    Oui

  • Échelle de gris

    Oui

  • Inversion des couleurs

    Oui

ACCESSOIRES INCLUS

  • Câble d’alimentation

    Tête– Oui (attachée) / Zero Connect Box– Adaptateur (détachable)

  • Télécommande

    Télécommande MagicIA (MR26)

AUDIO

  • SonIA

    SonIA Pro α11 (passage en 11.1.2virtuel)

  • Codec audio

    AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (voir le manuel)

  • Sortie audio

    60W

  • Voix claires pro

    Oui (rematriçage des objets par l’IAUltra)

  • DolbyAtmos

    Oui

  • Synchronisation sonore de LG

    Oui

  • Sortie audio simultanée

    Oui

  • Partage du mode sonore

    Oui

  • Orientation des haut-parleurs

    Rayonnement vers le bas

  • Système de haut-parleurs

    4.2canaux

  • WOWOrchestra

    Oui

RADIODIFFUSION

  • Réception de signaux analogiques

    Oui

  • Réception de signaux numériques

    ATSC1.0 (terrestre), QAM (câble)

CONNECTIVITÉ

  • Prise en charge Bluetooth

    Oui (v 5.3)

  • Entrée Ethernet

    1ch.

  • Canal de retour audio HDMI

    eARC (HDMI3)

  • EntréeHDMI

    4ch. (4K 120Hz, eARC, TRV, MAFL, QMS, QFT pris en charge)

  • Entrée RF (antenne/câble)

    1ch.

  • Simplink (HDMI CEC)

    Oui

  • SPDIF (sortie audio numérique optique)

    1ch.

  • EntréeUSB

    2ch. (v2.0)

  • Wi-Fi

    Oui (Wi-Fi5)

JEUX

  • Prise en charge de FreeSync (AMD)

    Oui

  • MAFL (mode automatique à faible latence)

    Oui

  • DolbyVision pour le jeu (4K, 120Hz)

    Oui

  • Optimiseur de jeu

    Oui (tableau de bord de jeu)

  • Prise en charge de G-Sync (Nvidia)

    Oui

  • Mode HGIG

    Oui

  • Temps de réponse

    Moins de 0,1ms

  • 120 Hz (natif) (TRV 120 Hz)

    Oui (jusqu’à 165 Hz)

IMAGE (AFFICHAGE)

  • Résolution de l’affichage

    ultra-HD 4K (3 840 x 2 160)

  • Type d’affichage

    4K OLED

  • Taux de rafraîchissement

    120 Hz natif (VRR 165 Hz)

  • Grande gamme de couleurs

    Couleurs parfaites

IMAGE (TRAITEMENT)

  • Processeur d’image

    ProcesseurIA α114K de troisième génération

  • Sélection du genreIA

    Oui (SDR/HDR)

  • ImageIA Pro

    Oui

  • Mise à l’échelle supérieure IA

    Super optimisation de l’IA α114K

  • Calibration automatique

    Oui

  • Technologie de gradation

    Gradation des pixels

  • Reproduction tonale dynamique

    Oui (reproduction tonale dynamiqueUltra)

  • MODE CINÉASTEMC

    Oui

  • HDR (imagerie à grande gamme dynamique)

    DolbyVision/HDR10/HLG

  • HFR (fréquence d’images élevée)

    4K 120ips (HDMI, USB)

  • Motion

    OLED Motion

  • Mode Image

    9 modes

  • QFT (Transport rapide d’image)

    Oui

  • QMS (Quick Media Switching [commutation rapide de médias])

    Oui

ALIMENTATION

  • Alimentation (tension, fréquence)

    120Vc.a., 50/60Hz

  • Consommation d’énergie en veille

    Moins de 0,5W

TÉLÉVISEUR INTELLIGENT

  • Agent conversationnel IA

    Oui

  • Toujours prêt

    Oui

  • Navigateur Web complet

    Oui

  • Google Cast

    Oui

  • Commandes vocales mains libres

    Oui

  • Oui (LG ThinQ)

    Oui (LG ThinQ)

  • Reconnaissance vocale intelligente

    Oui

  • LGChannels

    Oui

  • Vues multiples

    Oui

  • Système d’exploitation

    webOS26

  • Application de téléphone intelligent à distance

    Oui (LGThinQ)

  • Prise en charge des camérasUSB

    Oui

  • Compatible avec Apple AirPlay

    Oui

  • Compatible avec AppleHome

    Oui

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