LG Electronics Inc. (« LGE »), de pair avec ses filiales et sociétés affiliées, notamment LG Electronics Canada, Inc. (« LGECI » et collectivement le « Groupe LG », « nous », « notre » ou « nos ») respectons votre vie privée. La présente politique de confidentialité s’applique aux renseignements personnels des personnes situées au Canada, renseignements que nous traitons par l’entremise du site Web lg.com (y compris https://www.lg.com/ca ), de la boutique

en ligne et des sites Web connexes sur lesquels la présente politique de confidentialité est publiée (collectivement, les « sites Web »), et / ou que nous traitons en rapport avec les comptes LG, le programme de récompenses Solutions commerciales LG, les services de soutien technique TéléPrésence LG, le programme SPIFF / STA, et nos services SmartHome offerts via notre appli ThinQ (collectivement, y compris les sites Web, les « services ». Elle s’applique aussi à tous les autres renseignements personnels que vous fournissez, notamment par l’entremise d’appels de service à la clientèle de LGECI ou à un centre d’appels affilié à LGECI, ou de cartes d’enregistrement des produits.

Les utilisateurs de téléviseurs intelligents LG ou de produits médiatiques intelligents LG devraient consulter la politique de confidentialité des membres Smart Media Product pour en savoir plus sur la façon dont LGE traite les renseignements personnels pour la dispensation de ses services pour les téléviseurs / produits médiatiques intelligents. La présente politique de confidentialité ne s’applique pas au traitement des renseignements personnels couverts par cette politique. Notez toutefois que le Groupe LG peut combiner les renseignements personnels recueillis par l’entremise du service pour les téléviseurs et produits médiatiques intelligents LG, avec les renseignements recueillis en rapport avec les services, et utiliser ces renseignements regroupés tel que décrit dans la présente politique de confidentialité et / ou dans la politique de confidentialité des membres Smart Media Product. Pour en savoir plus, veuillez consulter la politique de confidentialité des membres Smart Media Product qui se trouve dans le menu de gestion du compte ou le menu du compte LG, dans les paramètres de votre téléviseur intelligent ou produit médiatique.

Quoi? En particulier, nous recueillons les renseignements personnels que vous nous divulguez ou que vous divulguez à nos fournisseurs de services, les renseignements concernant votre utilisation de nos services, les renseignements concernant votre utilisation du site Web et des dialogueurs (« chatbots »), ainsi que les renseignements fournis lorsque vous appelez notre service à la clientèle. Comment? Quand vous naviguez sur notre site Web ou nos appareils, nous recueillons vos renseignements à l’aide de témoins (« cookies ») et d’autres technologies de suivi en ligne, quand vous nous appelez, nous enregistrons votre appel et nous l’analysons et le transcrivons à l’aide de logiciel d’intelligence artificielle, ou quand vous nous divulguez des renseignements personnels. Pourquoi? En particulier, pour vous offrir nos services et nos produits, pour communiquer avec vous, pour répondre à vos questions, à des fins de commercialisation, pour l’administration ou l’amélioration de notre site Web, à des fins commerciales internes (y compris la gestion de la qualité, la formation du personnel, la fourniture et l'amélioration du service à la clientèle, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, le développement et l'amélioration des produits, l'analyse des données et à des fins d’entraînement de l’intelligence artificielle) ou si requis ou permis par la loi. Où? Vous renseignements personnels pourraient être conservés hors du Québec et du Canada, plus particulièrement dans la République de Corée et aux États-Unis. Qui d’autre? Par exemple, le Groupe LG et son personnel, nos fournisseurs de services, nos tiers fournisseurs d’Internet des objets, nos revendeurs autorisés, nos partenaires publicitaires, nos autres partenaires commerciaux, les visiteurs de nos sites Web, les utilisateurs de la boutique, nos conseillers commerciaux, les autorités gouvernementales, les autorités judiciaires, les régulateurs ou autres tiers lorsque cela est requis ou autorisé par une loi applicable, et Google Analytics / FireBase. Vos droits Vous pouvez exercer vos droits concernant vos renseignements personnels en écrivant à notre responsable de la protection de la vie privée à canada.privacy@lge.com. Témoins Les paramètres de votre appareil pourraient permettre la gestion de vos choix. Les options varient en fonction du navigateur utilisé. Pour en savoir plus sur la façon de modifier les paramètres, consultez les instructions fournies dans le menu d’aide de votre navigateur. Votre consentement Vous avez le droit de retirer votre consentement à notre utilisation et divulgation de vos renseignements personnels à tout moment.

APERÇU DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Dans la présente politique de confidentialité, nous décrivons les types de renseignements personnels que nous recueillons par l’entremise de nos services, la manière dont nous utilisons lesdits renseignements, la durée pendant laquelle nous les conservons et les parties avec lesquelles nous les partageons. Nous expliquons aussi vos choix et droits concernant l’utilisation de vos renseignements, notamment le refus ou le retrait du consentement à l’utilisation et à la divulgation non essentielles de vos renseignements personnels. Vous trouverez de plus amples détails concernant vos droits et sur la façon de les exercer dans la section « Vos droits ». Nous fournissons aussi nos coordonnées afin que vous puissiez nous contacter si vous avez des questions concernant la présente politique de confidentialité et la collecte de vos renseignements personnels, ou si vous désirez exercer vos droits.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Dernière mise à jour : 11 / 12 / 2025

1. Qui est responsable de vos renseignements personnels?

LGECI est responsable de l’exploitation de la boutique ainsi que du programme de récompenses Solutions commerciales LG, et des renseignements recueillis à votre sujet dans le cadre de ces services. LGECI est aussi responsable de tous les renseignements personnels que vous lui fournissez directement, par exemple, lors d’un appel de service ou sur les cartes d’enregistrement de produit.

LGE est responsable de l’exploitation de tous les autres services et des renseignements que nous recueillons à votre sujet par l’entremise desdits services ou en rapport avec eux.

Les coordonnées de LGECI et de LGE se trouvent dans la section « Nous contacter » plus loin dans le présent document.

2. Renseignements personnels que nous recueillons

Dans la présente politique de confidentialité, par « renseignements personnels » s’entend les renseignements qui pourraient identifier une personne (nom, coordonnées, renseignements sur l’achat, et autres), notamment là où il existe une grande possibilité que vous puissiez être identifié par l’utilisation de ces renseignements seuls ou combinés à d’autres renseignements. En général, les renseignements personnels n’englobent pas les coordonnées commerciales utilisées uniquement pour communiquer avec vous en rapport avec votre emploi, votre commerce ou profession, comme votre nom, votre poste ou titre, votre adresse au travail, votre numéro de téléphone ou de télécopie au travail ou votre adresse électronique au travail. Suivent les types de renseignements personnels que nous recueillons dans le cadre de la dispensation de nos services :

Renseignements que vous nous fournissez directement ou à des tiers

Certains services nous permettent de recueillir des renseignements directement de vous ou d’autres sociétés avec lesquelles vous êtes en relation. Par exemple :

• Lorsque vous utilisez nos services (p. ex. lorsque vous créez un compte LG, enregistrez un appareil ou un produit, effectuez un achat, laissez une évaluation sur un produit ou communiquez avec nous), vous nous fournissez des renseignements tels que votre nom, votre adresse courriel, votre numéro de téléphone, votre date de naissance, votre genre, les renseignements sur votre compte, y compris votre profil de compte LG, votre identifiant d’utilisateur, votre mot de passe, votre identifiant de domicile, votre fuseau horaire, la voix du locuteur et son texte transcrit, une photo, une vidéo, les renseignements sur votre carte de paiement, le code de taxe de votre entreprise, votre adresse d’expédition (y compris le code postal), les renseignements relatifs à votre achat et les interactions avec les appareils électroniques connectés.

• Quand vous vous connectez à votre compte LG depuis un compte ou un profil de tiers, nous gagnons accès à des renseignements comme vos nom, adresse électronique, identifiant, étiquettes de média social et profil public ou renseignements que vous avez rendu publics.

• Nous recueillons les renseignements que vous fournissez lorsque vous vous connectez ou utilisez la boutique, notamment quand vous créez votre compte ou passez une commande, comme vos nom, adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone, renseignements de paiement et détails sur les produits commandés. Nous pourrions aussi recueillir des renseignements que vous fournissez concernant d’autres personnes comme le nom et l’adresse du récipiendaire d’un cadeau, ou le nom et les coordonnées de la personne pour le Ramassage par un ami ou un parent. Il vous en revient de vous assurer d’avoir la permission de ces personnes de nous fournir les renseignements personnels que nous recueillons en accord avec la présente politique de confidentialité avant de nous fournir leurs coordonnées.

• Lorsque vous vous inscrivez et participez au programme de récompense Solutions commerciales LG, nous recueillons les renseignements que vous fournissez dont vos nom, coordonnées, mot de passe, nom de votre employeur et renseignements concernant les réclamations.

• Lorsque vous vous inscrivez et participez au programme SPIFF/STA de LG, nous recueillons les renseignements que vous fournissez dont vos nom, coordonnées, date de naissance, adresse électronique, NAS, numéro de téléphone, nom du magasin, adresse et numéro de téléphone du magasin, et preuve d’emploi.

• Lorsque vous communiquez avec les préposés de notre service à la clientèle ou autres du Groupe LG, nous traiterons ces communications, vos coordonnées et tout autre renseignement requis pour répondre à vos questions et satisfaire vos demandes. Si vous communiquez avec nous par téléphone, votre appel sera enregistré, analysé et transcrit tel que décrit plus en détail ci-dessous. En outre, lorsque vous utilisez nos services de soutien technique TéléPrésence, un représentant du Groupe LG recevra des renseignements sonores et vidéo au cours de la session et tous les renseignements que vous fournissez sciemment et directement en rapport avec de tels services (p. ex. : nom, modèle et numéro de série de l’appareil et tout autre renseignement visible par l’entremise de votre caméra ou sur votre appareil pendant la dispensation des services).

• Lorsque vous vous inscrivez et participez à la promotion de réclamation sur LG.com, nous recueillons les renseignements que vous fournissez, tels que votre nom, votre genre, votre adresse électronique, votre numéro de téléphone cellulaire ou filaire, votre adresse, votre ville et votre pays de résidence, votre code postal, les renseignements sur le produit (y compris le numéro de modèle, le numéro de série) et les renseignements sur l’achat (y compris la date d’achat, le numéro de commande, une description supplémentaire de l’achat, une capture d’écran du détaillant le moins cher).

Renseignements concernant votre utilisation de nos services

Outre les renseignements que vous fournissez, nous recueillerons des renseignements concernant votre utilisation de nos services par l’entremise de logiciels sur vos appareils et d’autres moyens électroniques (comme l’utilisation de témoins et de détecteurs). Nous recueillerons :

• Renseignements sur l’appareil : nom de l’appareil, IMEI, identifiant unique universel, version du système d’exploitation, pays, emplacement, langue, adresse IP, adresse MAC, renseignements sur le modem connecté, renseignements sur le routeur Internet, identifiant publicitaire mobile et paramètres des appareils.

• Les renseignements sur l’utilisation et la connexion : Les renseignements concernant l’utilisation de nos services de soutien technique TéléPrésence (renseignements sur le registre du système et historique de consultation, p. ex.) et / ou des sites Web (pages visualisées, liens cliqués et heures d’accès), et d’autres renseignements recueillis automatiquement dont l’URL, l’URL redirigé, le moment de performance, le référent, le type de réseau, les informations sur le réseau, l'état de charge, les informations de blocage des publicités et votre interaction avec les services (y compris l'historique des visites, les applis, les services et les fonctionnalités que vous utilisez ainsi que les témoins). Pour en savoir plus sur la façon dont nous utilisons les témoins pour nos services, veuillez consulter la Section 13 « Témoins » et la politique sur l'utilisation des témoins ThinQ .

• Renseignements de localisation : Nous traiterons les renseignements sur votre emplacement en fonction de votre consentement exprès ou lorsque cela est nécessaire pour la dispensation d’un service que vous avez demandé (comme le besoin d’obtenir les renseignements sur votre emplacement afin de vous fournir des directives).

• Renseignements audiovisuels: Il se peut que nous recueillions des renseignements audio, électroniques ou visuels, ou d’autres renseignements similaires, tels que des enregistrements vidéo.

• D’autres renseignements concernant votre utilisation de nos services comme les sites Web que vous visitez, l’autocomplétion et la façon dont vous interagissez avec le contenu offert par l’entremise de nos services.

• Renseignements sur les notifications poussées Web : Si vous activez les notifications poussées Web sur notre site Web, nous recueillons des renseignements comme votre type de navigateur, votre type d’appareil, votre état de permission et d’abonnement, votre emplacement approximatif en fonction de votre adresse IP, ainsi que votre interaction avec les notifications (p. ex. si vous cliquez dessus ou si vous l’ignorez). Ces renseignements nous permettent de fournir des notifications Web et d’en analyser l’efficacité.

Outre les renseignements recueillis et décrits précédemment, nous expliquons ci-après les types particuliers de renseignements que nous recueillons lorsque vous utilisez certains services :

Point de collecte Types de renseignements personnels recueillis Renseignements recueillis par l’entremise des sites Web - Renseignements recueillis par l’entremise du compte LG : formulaire web d’inscription, formulaire de sondage, formulaires de demande de démo ou d’achat, formulaire de contact avec le service à la clientèle ou clavardage (voir les exemples supplémentaires ci-après). - Renseignements sur les produits et les services : y compris les renseignements sur les produits et les services que vous achetez ou utilisez par l’intermédiaire du site Web, notamment le code de pays, la catégorie de produit, le code, le numéro de modèle, l’identifiant de l’appareil, les renseignements de facturation et de paiement, les renseignements de livraison (par exemple, adresse de livraison, code postal), les renseignements d’enregistrement, l’adresse IP et les renseignements sur les microprogrammes et les logiciels. - Renseignements sur l’utilisation des sites Web : adresse IP ainsi que les renseignements sur la façon dont vous interagissez avec les sites Web et l’appareil que vous utilisez à cet effet. Pour plus de détails, veuillez consulter la section 13, « Témoins ». - Renseignements sur les images et la voix : photos téléversées et enregistrements vocaux lorsque vous téléphonez ou clavardez avec un préposé de notre service à la clientèle. - Commentaires ou autres publications sur les sites Web : heure de publication, votre adresse électronique et pseudonyme, images ou fichiers en pièces jointes, pseudonyme sur les médias sociaux. Renseignements recueillis par l’entremise du compte LG - Renseignements d’identification : y compris votre nom d’affichage, votre code de pays, votre langue, votre nom, votre date de naissance, votre adresse, vos coordonnées et votre photo de profil, ainsi que l’authentification de l’utilisateur par son nom et mot de passe. Si vous êtes un client d’affaires ou un employé de l’un de nos clients d’affaires, cela comprend également tout renseignement concernant votre entreprise, p. ex. les coordonnées, le numéro de taxe de l’entreprise, le titre du poste et le secteur d’activité. - Renseignements sur l’appareil : renseignements d’identification de l’appareil comme le numéro IMEI et le numéro de série, l’UUID, l’ID de publicité et l’adresse IP. Renseignements recueillis par l’entremise du service ThinQ - Données d’identité : dont la voix de l’interlocuteur et son texte traduit. Si vous êtes membre d’un foyer ou d’une pièce virtuelle : numéro d’utilisateur, photo de profil, nom et adresse électronique. - Renseignements sur le profil : dont statut de l’hôte, ID du foyer partagé, renseignements sur le foyer et la pièce générés par le client (nom du foyer, ID du foyer, URL de l’écran de fond, adresse, code régional, géolocation, par ex.). - Renseignements sur l’utilisation du service ThinQ : y compris des renseignements sur la manière dont vous interagissez avec l’application ThinQ et l’appareil que vous utilisez pour le faire. Veuillez consulter notre politique en matière de témoins pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet. - Renseignements sur le produit (utilisés aux fins de la garantie sur le produit) : date et lieu d’achat, photo de la facture. - Renseignements sur l’emplacement : dont code de ville, adresse de serveur, renseignements de géolocalisation. - Renseignements de communication : dont les détails sur les demandes et images en pièces jointes quand vous utilisez le service 1:1 Inquiry ou One Stop. - Renseignements techniques : dont les renseignements sur votre accès réseau à l’appli (nombre de fois, fil d’actualité) et renseignements générés lors de votre utilisation de notre service (données de registre, données de témoins, par ex.). Pour en savoir plus, veuillez consultez la politique sur l'utilisation des témoins ThinQ . Renseignements recueillis par l’entremise d’appareils électroniques connectés à ThinQ - Renseignements sur l’appareil : dont les renseignements d’enregistrement de l’appareil (valeur d’identification unique, type, nom, fabricant, numéro de modèle, numéro de fabrication, pays de vente, version, etc.), statut de l’appareil, paramètres, comportement et historique d’utilisation, alimentation (en/hors circuit) et utilisation d’électricité, renseignements sur la connexion réseau et l’environnement réseau, renseignements sur l’exécution et l’utilisation de diverses fonctionnalités du service LG Electronics, renseignements sur les erreurs / dysfonctions du produit, adresse IP. Renseignements recueillis lors du processus de dispensation du service ThinQ Care - Renseignements sur le produit : dont nom du modèle, numéro de manufacture, renseignements sur le statut du produit, historique du produit, renseignements diagnostiques, renseignements sur les demandes de réparation, date et lieu d’achat. Renseignements recueillis lors des sessions de soutien technique TéléPrésence - Renseignements vidéo et sonores : recueillis lors des sessions de soutien en direct. - Renseignements sur l’appareil : dont le numéro de modèle et le numéro de manufacture. - Registres système et historique des consultations . Renseignements recueillis lors de l’utilisation du Air Conditioning Smart Care - Renseignements sur le produit et les paramètres : dont les renseignements sur la réservation, les filtres, l’unité de température, les paramètres, le niveau de pollution à l’intérieur et la surveillance de la consommation énergétique. - Données spatiales : dont la localisation de l’utilisateur (en fonction de la distance et de l’angle), les renseignements sur la température (température dans l’espace d’utilisation, paramètres de température), renseignements de détection de personnes et renseignements sur la charge à l’intérieur. Renseignements recueillis lors de l’utilisation de la caméra ou de la fonction de téléversement dans la galerie de photos

(cela fait référence à des fonctions comme vue panoramique du réfrigérateur, écran de fond ou galerie de photos téléversées du réfrigérateur Instaview, Home view/Home guard de Roboking, climatisation, vidéos accélérés et contrôle du brunissage du four) - Renseignements sur les images et les vidéos : y compris les renseignements sur les photos et les vidéos, les photos de la galerie du téléphone intelligent, les renseignements sur l’écran de positionnement de Home View ou de Home Guard, les renseignements photo ou vidéo de Home View, la valeur indiquée de Home Guard, les renseignements sur les photos de Home Care, My Home View (diffusion en continu). Ces renseignements ne seront collectés que si vous utilisez des fonctions qui nécessitent ou qui prennent en charge la fonctionnalité d’image ou de vidéo, ou si vous autorisez l’accès à l’appareil photo ou à la galerie de photos de votre appareil par l’entremise des paramètres de votre système d’exploitation. Les renseignements sur les images et les vidéos peuvent être stockés sur votre appareil et/ou sur nos serveurs désignés, seulement pendant la durée nécessaire pour vous fournir les Services. Lorsque vous utilisez nos fonctionnalités Home View / Home Guard, vous devez aviser les personnes présentes dans l’espace d’enregistrement que leur image ou enregistrement vidéo seront traités par nous et leur fournir la présente politique de confidentialité. Renseignements recueillis lors de la connexion à un aspirateur robot - Images et plans de nettoyage, renseignements sur le moment de nettoyage, historique de nettoyage, liste des nettoyages et renseignements vidéo. Renseignements recueillis lors de l’utilisation d’une liaison vocale - Renseignements d’identification de l’appareil . - Renseignements techniques requis pour la liaison avec des appareils externes. - Renseignements sur les produits : dont nom et type de modèle, pseudonyme du produit, statut (marche / arrêt, durée d’action, statut de l’appareil) et propriétés de statut, plage des valeurs de propriété du produit, résultats du contrôle du produit, clé de session. - Renseignements sur la voix . Renseignements recueillis lors de la connexion à un téléviseur intelligent - ID OTA, version du SE du téléviseur, code des fonctionnalités, ID de la liste du contenu recommandé, ID du contenu. Renseignements recueillis lors de l’utilisation de la boutique - Renseignements sur le compte et les commandes : dont les nom, coordonnées, adresse électronique et numéro de téléphone, les détails sur vos commandes de produits, les renseignements sur les paiements et le contenu de vos communications. - Renseignements sur l’utilisation : dont les renseignements sur la façon dont vous interagissez avec le site Web de la boutique et l’appareil que vous utilisez à cet effet. Pour plus de détails, veuillez consulter la section 13, « Témoins » ci-après. Renseignements recueillis lorsque vous vous inscrivez ou participez au programme de récompenses Solutions commerciales LG - Renseignements d’identification : dont les nom, coordonnées et mot de passe. - Renseignements d’emploi : dont le nom de l’employeur et les réclamations de vente. Renseignements recueillis lorsque vous vous inscrivez ou participez au programme de récompenses SPIFF / STA de LG - Renseignements d’identification : dont les nom, coordonnées, date de naissance, adresse électronique, NAS, numéro de téléphone et mot de passe. - Renseignements d’emploi : dont les nom, adresse et numéro de téléphone du magasin, la preuve d’emploi et les renseignements sur les réclamations de vente. Renseignements recueillis si vous consentez à recevoir des textos et des messages de télémarketing auto-composés et / ou préenregistrés - Renseignements de contact : dont les prénom, nom de famille et numéro de cellulaire. Renseignements recueillis lors de votre participation à des concours ou à des tirages - Renseignements de contact : dont les prénom et nom de famille, l’adresse électronique (et adresse postale et numéro de cellulaire du gagnant). - Renseignements sur les médias sociaux : dont le pseudo et l’identifiant sur le média social, votre profil public ou les renseignements que vous avez rendus publics. Renseignements recueillis lorsque vous enregistrez un produit ou une garantie - Détails d’enregistrement : dont les renseignements sur les produits ou le matériel concerné (numéro de série, lieu d’achat, date d’achat). Ces renseignements peuvent être liés à vos nom, numéro de téléphone, adresse électronique et adresse postale. Les renseignements recueillis lorsque vous vous inscrivez ou participez à la promotion de réclamation sur LG.com sont les suivants - Renseignements d’identification : votre nom, votre genre, votre adresse électronique, votre numéro de téléphone cellulaire ou filaire, votre adresse, votre ville, votre pays de résidence et votre code postal. - Renseignements sur le produit/l’appareil : numéro de modèle, numéro de série, renseignements sur l’achat tels que la date d’achat, le numéro de commande, une description supplémentaire de l’achat et une capture d’écran du détaillant moins cher.

Enregistrement, analyse et transcription des appels

Lorsque vous appelez LGECI, votre appel sera enregistré, analysé et transcrit aux fins suivantes

• Gestion de la qualité et formation. Les enregistrements et les transcriptions d’appels sont utilisés pour évaluer la qualité de notre service à la clientèle et pour assurer la formation du personnel, tant nouveau qu’existant.:

• Amélioration de l’efficacité opérationnelle. Les enregistrements et les transcriptions d’appels sont utilisés pour analyser et réduire les plaintes et préoccupations des clients, améliorer nos produits et évaluer des moyens d’accroître l’efficacité des appels au service à la clientèle (par exemple, en analysant des statistiques d’appels telles que la durée, les taux de rappel, etc.).

• Protection et défense de nos droits et intérêts. En cas de litige ou autre différend avec un client, les enregistrements et les transcriptions d’appels peuvent être utilisés pour faire valoir ou défendre les droits ou intérêts du Groupe LG.

Notre équipe de service utilise un logiciel interne, propulsé par ChatGPT, pendant les appels clients afin d’aider à répondre aux préoccupations des clients, notamment en surveillant la discussion à l’aide de l’intelligence artificielle pour suggérer des réponses potentielles et générer un résumé des enjeux et des solutions possibles. Cette application logicielle crée également des transcriptions de ces appels, que le Groupe LG utilise pour générer des aperçus et identifier des tendances, au niveau local et mondial, en ce qui concerne les plaintes ou préoccupations courantes des clients et les problèmes potentiels liés aux produits. Afin d’améliorer la précision de ces données, les transcriptions d’appels sont également utilisées pour améliorer et entraîner notre application logicielle interne ChatGPT. Pour plus de clarté, les transcriptions des clients ne sont pas partagées avec OpenAI, Microsoft ou d’autres tiers en dehors du Groupe LG. Elles sont utilisées uniquement aux fins d’activité interne du Groupe LG, tel que décrit ci‑dessus.

En plus de ce qui précède, nous pouvons utiliser ou partager des enregistrements et des transcriptions d’appels conformément aux lois applicables, notamment en réponse à des ordonnances judiciaires ou à des demandes d’autorités réglementaires. Nous pouvons également être autorisés à utiliser ou à partager ces informations pour certaines finalités supplémentaires, avec ou sans votre consentement, en vertu des lois applicables de la juridiction où vous vous trouvez. Pour plus d’informations sur ces utilisations supplémentaires autorisées de vos informations, vous pouvez nous contacter selon les modalités prévues dans la présente politique de confidentialité.

Dialogueurs

Certains de nos sites Web utilisent également des dialogueurs optimisés par ChatGPT (les « dialogueurs ») Il s’agit d’outils d’IA générative utilisés uniquement pour les interrogations générales sur les produits. Les dialogueurs ne servent pas au traitement de renseignements personnels de personnes identifiées. Plus particulièrement :

• Aucun renseignement personnel n'est requis de la part d'un utilisateur pour utiliser les dialogueurs, et vous ne devriez saisir aucun identifiant ni aucun autre renseignement personnel vous concernant ou concernant toute autre personne dans les dialogueurs ; et

• Les réponses générées par les dialogueurs sont basées uniquement sur des renseignements dérivés de documents d’assistance produit, qui ne contiennent aucun renseignement personnel, tels que les manuels de propriétaire, les spécifications des produits, les documents de la bibliothèque d’aide, etc.

Si un utilisateur saisit des renseignements personnels dans un dialogueur, bien qu’il ne s’agisse pas d’une utilisation autorisée du dialogueur, ces renseignements ne sont pas utilisés par le dialogueur pour répondre à de futures demandes ou les analyser. Néanmoins, il vous en revient d’assurer que vous ne saisissiez aucun renseignement personnel dans les dialogueurs.

Bien que les dialogueurs ne soient pas destinés à traiter des renseignements personnels sur des personnes identifiées, certaines données sont recueillies lorsque vous utilisez un dialogueur, notamment votre adresse IP, votre classification Web / mobile, la date et l'heure d’utilisation du dialogueur, le journal de discussion (par exemple, le menu de sélection, le produit, la ou les questions, la ou les réponses, le ou les documents de référence et la réponse au sondage de satisfaction). Ces données servent à améliorer la qualité de réponse. Les données sont organisées par identifiant de session ; elles ne sont pas associées à un nom de client. LG ne prendra aucune mesure visant à relier ces renseignements à une personne identifiable, sauf si la loi l'exige. Toutefois, il est possible que ces renseignements soient liés à vous, ainsi qu'à d'autres renseignements, notamment s’ils sont divulgués aux forces de l'ordre ou à d'autres autorités gouvernementales.

Autres renseignements que nous recueillons

Lorsque nous chercherons à obtenir votre consentement, nous expliquerons alors de façon générale quels seront les renseignements que nous recueillerons et la façon dont nous les utiliserons (à moins que cela vous soit évident vu le contexte).

Parfois, nous recevons des renseignements à votre sujet de la part de tiers dont d’autres sociétés comme Facebook, Google, Amazon ou Line. Nous pourrions, par exemple, recevoir vos renseignements de fournisseurs tiers de réseaux sociaux si vous choisissez de vous connecter à nos services par l’entremise d’un compte de réseau social.

Nous vérifions certains renseignements que vous fournissez par l’entremise de tiers, dont des fournisseurs de vérification d’identité, afin d’assurer une protection contre la fraude.

Nous utilisons aussi des renseignements personnels recueillis au départ par le service LGE pour les téléviseurs / produits médiatiques intelligents et ce pour les fins décrites dans la présente politique de confidentialité. Pour plus de détails, veuillez consulter la politique séparée de protection des renseignements personnels de LGE pour les membres des produits médiatiques intelligents.

Nous recueillons aussi des renseignements à votre sujet provenant de tiers, dont des sociétés de marketing et des courtiers en données, là où la loi le permet, afin de mieux comprendre vos intérêts et de vous fournir des services et une publicité mieux ciblés. Ainsi, nous recevons des renseignements agrégés concernant le style de vie ou la tendance de consommation de certains groupes démographiques afin de mieux comprendre vos intérêts.

Nous pourrions aussi recueillir des renseignements à votre sujet, sur vos appareils ou votre utilisation de nos services lorsque la loi l’exige (comme si nous recevons un mandat légal de recueillir des registres de recherche Internet) ou si vous y consentez.

Liens vers d’autres sites Web, appareils, applis et fonctionnalités

Nos services peuvent vous permettre de vous connecter à d’autres sites Web, appareils, applis et fonctionnalités qui pourraient être exploités indépendamment de nous et qui publient leurs propres avis ou politiques sur la protection des renseignements personnels; nous vous recommandons fortement de les consulter avant d’utiliser de tels sites Web, appareils, applis et fonctionnalités de tiers. Comme nous n’avons aucun intérêt ni contrôle sur les sites Web, appareils, applis ou autres fonctionnalités liées, nous ne sommes aucunement responsables de leurs contenus, utilisations ou pratiques concernant les renseignements personnels. La présente politique de confidentialité ne s’applique aucunement aux sites Web, produits ou services de tiers.

3. Façon dont nous utilisons les renseignements

Nous utilisons les renseignements que nous recueillons de vous dans le but de dispenser nos produits et services, de communiquer avec vous, à des fins de marketing, à des fins de commerce interne et pour d’autres fins permises ou requises par les lois applicables, tel qu’expliqué ci-après.

Si vous utilisez plus d’un de nos services, dont les services décrits dans la présente politique de confidentialité et notre service pour les téléviseurs / produits médiatiques intelligents, nous combinerons les renseignements personnels que nous recueillons à votre sujet en rapport avec chacun de nos services et les utiliserons aux fins décrites ci-après ou tel que décrites dans la politique de confidentialité applicable aux services que vous utilisez. Ceci, par exemple, vous évite d’avoir à utiliser différents identifiants pour différents services.

Dispensation de produits et de services

Nous traitons vos renseignements personnels dans le but de fournir nos produits et services, ou autrement, afin de satisfaire nos obligations contractuelles avec vous, dont :

• Vous dispenser nos services et les fonctionnalités particulières que vous sélectionnez lors de l’utilisation de nos services et qui pourraient nécessiter la personnalisation du contenu de nos services.

• Établir et gérer vos comptes, dont vos compte LG, compte de la boutique et / ou compte de programme de récompenses Solutions commerciales LG, selon le cas.

• Traiter vos commandes, dont : traiter les commandes et paiements, faire le suivi et confirmer les commandes en ligne, vous livrer nos produits ou les produits de tiers que vous achetez par l’entremise de nos services, traiter les retours et les échanges, et vous permettre d’exercer vos droits au titre d’une garantie ou que vous détenez par contrat.

• Vous identifier et vous authentifier afin que vous puissiez utiliser certains de nos services ou accéder à des zones à accès limité des sites Web, notamment lorsque vous utilisez votre compte LG ou votre compte de la boutique LG ou que vous participez au programme de récompenses pour les solutions d’affaires de LG ou à la promotion de réclamation sur LG.com.

Communiquer avec vous

Nous traitons vos renseignements personnels afin de dispenser un service à la clientèle et de répondre à vos questions, soucis et demandes, y compris :

• Faciliter l’installation et l’enregistrement, résoudre des problèmes techniques, vous fournir un soutien et vous transmettre les renseignements nécessaires liés aux services et / ou produits que vous avez achetés.

• Gérer efficacement notre relation avec nos clients dont communiquer avec vous et répondre à vos questions (vous contacter suite à la complétion d’un formulaire « Nous contacter » ou autre, quand vous utilisez des dialogueurs sur nos sites Web ou quand vous nous contactez par téléphone ou clavardage, par exemple).

• Améliorer nos services et notre soin des clients, dont obtenir vos rétroactions et effectuer des sondages et des recherches en marketing.

• Vous transmettre notre bulletin (si vous vous êtes inscrit).

• Vous aviser de changements importants à la présente politique de confidentialité ou aux conditions d'utilisation, tel que requis par une loi applicable.

Marketing

Nous traitons vos renseignements personnels aux fins de marketing suivantes, lorsque permis par la loi, à moins que vous nous avisiez que vous ne voulez pas que vos renseignements soient utilisés à de telles fins. Ceci peut impliquer l’envoi de documents de marketing par divers canaux, y compris des courriels, le compte LG, nos sites Web ou des plateformes tiers (notamment les réseaux sociaux), y compris :

• Pour vous aviser de spéciaux, de renseignements mis à jour et de nouveaux produits ou services qui pourraient vous intéresser.

• Pour exécuter des activités de publipostage (avec votre consentement lorsque requis par la loi), dont l’envoi de communiqués de marketing par courriel, des appels téléphoniques, la poste, des textos, les réseaux sociaux, via des notifications poussées par l’entremise de nos applis mobiles ou des notifications push Web affichées dans votre navigateur.

• Pour le traitement de renseignements personnels, avec votre consentement, pour vous offrir une publicité en ligne sur nos services et sur les sites Web de tiers, pour créer des profils de marketing et personnaliser les recommandations et le contenu en marketing que nous et d’autres vous offrons en ligne (aussi connu en tant que publicité axée sur les intérêts, ciblée ou comportementale). Plus particulièrement, nous vous fournirons ou permettrons à des tiers de vous fournir dres recommandations et de la publicité adaptée sur un contenu, des produits et des services que nous ou d’autres croyons vous plairont, y compris via des notifications push Web, en analysant les renseignements sur votre utilisation des services, combinés à divers renseignements que vous nous fournissez d’autres façons. Pour en savoir plus, notamment comment nous contrôlons les renseignements recueillis par les témoins et des technologies de suivi semblables, consultez la section 13 « Témoins », ci-après et la politique sur l'utilisation des témoins ThinQ .

• Pour exécuter des promotions, des concours et des tirages de prix.

Vous avez le droit de retirer en tout temps votre consentement à l’utilisation de vos renseignements à des fins de marketing - consultez la section « Vos choix » ci-après.

Fins commerciales internes

Nous traitons vos renseignements personnels aux fins commerciales internes suivantes :

• Vérifier la conformité à nos conditions d’utilisation et protéger nos opérations commerciales en identifiant et prévenant toute fraude et autre activité illégale ou activité interdite par nos conditions d’utilisation.

• Assurer la sécurité, la disponibilité et l’intégrité de nos services et systèmes informatiques, y compris en utilisant des mécanismes d’authentification et autres mesures de sécurité, surveillant nos systèmes pour toute menace à leur sécurité, maintenant des copies de secours, anonymisant les données et exécutant des services de maintenance de nos systèmes.

• Assurer votre sécurité lorsque vous visitez nos locaux, ce qui pourrait inclure la vidéosurveillance.

• Protéger nos droits légaux et la sécurité des utilisateurs, y compris le traitement des plaintes, l’obtention de conseils juridiques et établir, exercer et défendre les créances légales en rapport avec nous ou d’autres sociétés de notre Groupe et nos services.

• Améliorer l’expérience utilisateur soit en vous fournissant une expérience de navigation conviviale et adaptant des fonctionnalités comme l'autocomplétion, la recherche rapide basée sur vos pages Web les plus visitées, et en adaptant un contenu additionnel en fonction de vos intérêts.

• Améliorer nos services et soins à la clientèle et développer de nouveaux produits et services, y compris en effectuant des analyses de données sur l’utilisation de nos services, analysant le comportement de nos clients, analyser les appels clients et les transcriptions (tel que décrit dans la section 2 de la présente politique de confidentialité), et établissant des tendances et profils d’utilisation par nos clients afin d’identifier les tendances régionales et globales, et d’optimiser nos offres à l’échelle globale.

• Gérer de manière efficace notre entreprise en produisant des rapports et analysant la performance de nos services (par l’utilisation de données agrégées), vérifiant nos processus commerciaux, utilisant des statistiques pour prendre des décisions commerciales judicieuses, et exploitant, maintenant, évaluant et améliorant les sites Web.

Si vous avez des questions concernant de telles utilisations de vos renseignements personnels, ou désirez exercer tout choix que vous ayez concernant l’utilisation secondaire de vos renseignements personnels, veuillez nous contacter comme indiqué ci-après.

Lorsque requis ou permis par une loi applicable

Nous traitons vos renseignements personnels pour d’autres fins, tel que requis ou permis par une loi applicable. Dépendamment de votre juridiction, de telles circonstances pourraient inclure (mais non de façon limitative) :

• Le maintien de registres internes, notamment tel que requis pour se conformer à nos obligations légales et règlementaires (obligations de comptabilité fiscale, obligations liées à la sécurité des produits, aux garanties et à la protection des consommateurs, p. ex.).

• La conformité à des ordonnances et des citations à comparaître, et la réponse à des demandes légalement obligataires de la part d’un gouvernement, d’un organisme d’application de la loi, d’une autorité publique et /ou d’un organisme de réglementation.

• Les enquêtes sur un bris de loi ou de contrat, y compris nos conditions d’utilisation.

• La réponse à une urgence qui menace la vie, la santé ou la sécurité d’une personne.

4. Partage des renseignements

Nous transférons, divulguons ou autrement mettons à la disposition de tiers vos renseignements personnels pour les raisons suivantes :

• Le Groupe LG et son personnel : Nous partageons les renseignements personnels avec les membres du Groupe LG et leur personnel, y compris les entrepreneurs et agents, ainsi que d’autres sociétés du groupe dans le mesure où cela est nécessaire et raisonnable pour la dispensation de nos services et pour satisfaire les objectifs décrits à la section 3 précédente ou dans les politiques de confidentialité liées à nos autres services. Sans limite aucune à ce qui précède :

- LGE partage les renseignements personnels qu’elle recueille avec les autres membres du Groupe LG (y compris LGECI) aux fins de développement et d’amélioration des produits, et les partage aussi avec LGECI à des fins de marketing.

- LGECI partage les renseignements personnels avec LGE, selon le besoin, afin de vous fournir un produit ou un service demandé, de fournir un service à la clientèle concernant de tels produits et services, pour effectuer des analyses de données sur les transcriptions des appels (y compris établir des profils et des modèles d'utilisation des clients afin d'identifier les tendances régionales et mondiales des usagers et d'optimiser notre offre aux clients à l'échelle mondiale) et / ou améliorer les produits et services du Groupe LG.

• Fournisseurs de services : Nous transférons ou divulguons vos renseignements à des sociétés et à personnes sélectionnées avec soin qui nous dispensent des services. Plus particulièrement :

- LGE et LGECI font appel à des fournisseurs de services pour nous aider à développper et à exploiter des systèmes pour nos services, à des fournisseurs de services TI, de sécurité, d’hébergement, de maintenance de sites Web, de maintenance et d’analyse des données, de soins et de communications à la clientèle, de traitement des commandes, de mise à la poste, de facturation, de marketing et de recherche en marketing, à des centres agréés de service et de réparation, à des services administratifs et à des sociétés qui conduisent des concours, des tirages et d’autres promotions en notre nom.

- LGECI utilise aussi des fournisseurs de service pour le traitement des paiements, la prévention de la fraude, la livraison de paquets, l’ordonnancement et l’exécution des installations, l’envoi de communiqués clients au nom de LGECI et pour l’administration du programme de récompenses Solutions commerciales LG.

Pour une liste à jour des fournisseurs de services de LGE et de LGECI, notamment une description des renseignements que nous partageons avec eux, vous pouvez nous contacter selon l’une des manières décrites ci-après. Les fournisseurs de services ne sont autorisés à accéder et à utiliser vos renseignements personnels que de la façon nécessaire pour eux de nous dispenser leurs services et, sous obligations contractuelles, n’ont pas le droit d’utiliser vos renseignements à d’autres fins. Certains de nos fournisseurs de services sont situés dans la République de Corée ou dans d’autres pays hors de l’Europe.

Nous nous réservons le droit d’ajouter ou de changer nos fournisseurs de services, en tout temps et à notre discrétion seule et absolue, sans avis préalable ni obligation à votre égard.

• Tiers fournisseurs de l’Internet des objets : Lorsque vous activez les fonctionnalités de connectivité de tiers (connexion de dispositifs Internet des objets à nos services, par ex.), LGE partagera les renseignements personnels avec les fournisseurs de ces dispositifs Internet des objets pour vous permettre d’utiliser les fonctionnalités pertinentes dans nos services.

• Revendeurs agréés : Dans certains pays, les produits de nos sites Web sont vendus par nos revendeurs agréés. Lorsque vous achetez des produits de nos sites Web dans ces pays, nous partagerons vos renseignements personnels avec ces revendeurs.

• Autres partenaires commerciaux : Nous divulguerons vos renseignements personnels à d’autres partenaires commerciaux lorsque nécessaire pour vous donner accès aux services que vous avez demandés par l’entremise de nos services ou documents de promotion liés à nos services, et à des partenaires stratégiques, agents, mercaticiens tiers ou autres parties affiliées qui offrent des produits ou des services qui, selon nous, pourraient vous intéresser (garanties prolongées ou rabais, par ex.). Ces tiers peuvent utiliser vos renseignements personnels pour vous communiquer une offre ou une publicité liée à un produit ou un service. Dans pareil cas, nous vous demanderons un consentement additionnel.

• Visiteurs de nos sites Web : Les messages que vous publiez à certains points des sites Web, y compris dans les tableaux de revue de produits, les clavardoirs, les forums ou d’autres secteurs publics, peuvent être vus par d’autres visiteurs de nos sites Web. Nous indiquons clairement sur nos sites Web que l’information que vous publiez est visible par d’autres.

• Utilisateurs de la boutique : Les renseignements sur les utilisateurs de la boutique sont partagés avec les fournisseurs de services qui aident LGECI à traiter les commandes, empêcher la fraude, livrer les paquets, ordonnancer et exécuter les installations et faire l’entretien des produits, tel que décrit plus haut. En outre, les produits de la boutique sont vendus par LGECI. Aussi, LGECI effectuera la collecte, l’utilisation, le stockage, la divulgation et le traitement de vos renseignements personnels en accord avec la présente politique de confidentialité lorsque vous passez une commande ou utilisez la boutique d’une façon quelconque.

• Conseillers commerciaux : par exemple, nos avocats, comptables, conseillers commerciaux, assureurs et vérificateurs, dans la mesure nécessaire pour qu’ils puissent nous dispenser leurs services.

• Organismes gouvernementaux, organismes judiciaires, organismes de réglementation ou autres tiers lorsque requis ou permis par une loi applicable : Nous divulguerons les renseignements personnels aux organismes gouvernementaux, judiciaires ou de réglementation et à d’autres tiers lorsque nous sommes requis par la loi de le faire ou si nous croyons que cela est nécessaire ou conseillé :

- afin de nous conformer à la loi ou répondre à des procédés judiciaires obligatoires (mandat de perquisition, citation à comparaître ou ordonnance, par ex.);

- afin de vérifier ou d’imposer la conformité aux conditions et aux politiques régissant nos services et pour faire enquête et empêcher une fraude ou autre activité illégale ou un bris de contrat concernant l’utilisation de nos services ou affectant notre commerce, dans la mesure où une telle divulgation est permise par les lois applicables sur la protection des données; et / ou

- afin d’empêcher des dommages ou des pertes, ou de protéger et défendre nos droits, notre propriété et la sécurité de nos opérations commerciales et ceux de nos affiliés, personnel, partenaires commerciaux, clients ou membres du public.

• Transactions corporatives : Nous pourrions divulguer vos renseignements à un tiers (et à leurs conseillers commerciaux ou juridiques), dans la mesure permise par les lois applicables, dans le cadre d’une fusion ou d’un transfert, d’une réorganisation, de l’acquisition ou de la vente de notre entreprise en tout ou en partie (y compris dans le cadre des négociations), d’une dissolution ou de tout autre transaction corporative, ou dans le cas d’une faillite.

• Autres parties avec votre consentement ou sur votre demande : Outre les divulgations citées dans la présente politique de confidentialité, nous pourrions partager vos renseignements avec des tiers lorsque vous avez accordé un consentement séparé ou répondu à une telle demande de partage.

• Analyse Nous pouvons collecter des renseignements personnels sur vos activités en ligne sur des sites Web et des appareils connectés au fil du temps, ainsi que sur des sites Web, appareils, applications et autres fonctionnalités et services en ligne de tierces parties. Nous pouvons utiliser des services d’analyse de tierces parties, tels que Google Analytics, Firebase et d’autres fournisseurs ( en voir plus ). Les renseignements que nous obtenons peuvent être divulgués ou recueillis directement par ces fournisseurs et d’autres tierces parties concernées qui les utilisent, par exemple, pour évaluer l’utilisation des services. Par exemple, pour en savoir plus sur Google Analytics, veuillez consulter « Comment Google utilise les données provenant de sites ou d’applications de nos partenaires » ( https://www.google.com/policies/privacy/partners/ ), « Protéger vos données » ( https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy= ) et « Module complémentaire de navigateur pour la désactivation de Google Analytics » ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ). Nous effectuons également des analyses des appels clients et des transcriptions, tel que décrit dans la section 2 de la présente politique de confidentialité.

• Autrement tel que permis ou requis par une loi : Nous pourrions aussi divulguer vos renseignements à d’autres fins telles que permises ou requises par des lois applicables, notamment (mais non de façon limitative), lorsque permis, pour recouvrer une dette due à la compagnie ou dans certains cas d’urgence.

5. Rétention des renseignements personnels

Nous prenons les mesures appropriées pour assurer que nous traitions et retenions les renseignements en accord avec les principes suivants :

• Uniquement pour la durée nécessaire aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis, sont traités, ou plus longtemps si requis par contrat, par une loi applicable ou, sous forme anonymisée, à des fins statistiques, sous réserve des protections appropriées. Par exemple, advenant un différend entre vous et le Groupe LG ou si vous omettez de faire un paiement pour nos services, nous pourrons conserver les renseignements jusqu’à ce que le différend soit réglé ou que le paiement soit effectué, respectivement. Si vous supprimez votre compte LG entier, vos renseignements seront retenus pour une période de trois mois puis aussitôt détruits, à moins qu’une loi applicable demande autrement.

• Lorsque nous traitons vos renseignements pour des fins de marketing ou avec votre consentement, nous traitons les données jusqu’à ce que vous nous demandiez d’arrêter et pour une brève période par la suite (afin de nous permettre de satisfaire vos demandes). Nous conservons aussi un registre du fait que vous nous avez demandé de cesser de vous transmettre tout publipostage ou de traiter vos données de façon indéfinie afin que nous puissions respecter votre demande à l’avenir.

6. Vos choix

Sous réserve de certaines exceptions et conformément aux lois applicables, nous recueillons, utilisons et partageons vos renseignements personnels uniquement avec votre consentement (exprès ou implicite, tel que permis par une loi applicable). Votre consentement est toujours libre. Toutefois, si nous devons utiliser vos renseignements pour vous dispenser nos produits ou services, ou pour respecter nos obligations juridiques, et que vous refusez de fournir votre consentement (ou retirez votre consentement), nous pourrions nous trouver dans l’impossibilité de dispenser ces produits ou services. Dans d’autres cas, vous pouvez opter de ne pas fournir vos renseignements personnels (ou d’en interdire l’utilisation ou la divulgation à des fins secondaires comme le marketing); ceci n’aura aucun effet sur votre habileté à utiliser les services ou acheter nos produits.

Sans limite aucune à ce qui précède :

Lorsque cela est autorisé, nous pourrions communiquer avec vous par courriel, par téléphone, par message texte, ou par notifications poussées au moyen de nos applications mobiles ou de votre navigateur. Pour soumettre une demande concernant la réception de tels communiqués de notre part, veuillez nous contacter de la façon indiquée sous « Nous contacter » ci-après.

Vous pouvez vous désabonner des communiqués de marketing en tout temps en cliquant le lien « Se désabonner » qui se trouve au pied des courriels ou en nous contactant directement (voir « Nous contacter » ci-après).

Si vous avez activé les notifications poussées Web sur votre navigateur, vous pouvez gérer ou retirer ces permissions à tout moment en modifiant les paramètres de votre navigateur. Vous pouvez également choisir de ne pas recevoir de telles notifications en les désactivant dans les paramètres de notifications du site Web ou du service.

Notez que si vous vous désabonnez de nos communiqués de marketing, nous traiterons votre demande dès que possible (et dans les délais mandatés par toute loi applicable); soyez toutefois avisé que dans certains cas, vous pourriez continuer de recevoir des messages de marketing pendant une brève periode alors que nous traitons votre demande. Nous continuerons aussi de vous envoyer des messages de service afin de vous fournir les renseignements nécessaires liés à votre contrat, aux produits que vous avez achetés, et aux services que vous utilisez (lors d’une mise à jour des conditions d’utilisation, par ex.).

7. Vos droits

Dépendamment de la législation sous laquelle vous vous trouvez, vous pourriez avoir un ou plusieurs des droits suivants :

• Droit de retirer votre consentement : Vous pourriez avoir le droit de retirer votre consentement à notre collecte, utilisation ou divulgation continue de vos renseignements personnels, sous réserve des restrictions et des exigences de préavis permises. Sans limite à ce qui précède, vous pouvez choisir de nous interdire d’utiliser vos renseignements à des fins non essentielles comme celles de marketing.

• Droit de demander accès à vos renseignements personnels : Vous pourriez avoir certains droits d’accès, y compris le droit : d’accéder à vos renseignements; d’être informé du fait que nous détenons ou non des renseignements personnels à votre sujet; d’être avisé de l’existence, de l’utilisation et de la divulgation de vos renseignements personnels; de passer en revue et / ou d’obtenir une copie de vos renseignements personnels; d’obtenir un compte rendu de l’utilisation qui a été faite ou qui est faite de vos renseignements personnels et des tiers à qui ils ont été divulgués; de recevoir une liste des organisations à qui vos renseignements personnels ont ou pourraient avoir été divulgués; d’être avisé de la durée pendant laquelle vos renseignements seront retenus; et / ou d’être avisé des coordonnées de la personne responsable de la protection des renseignements personnels dans notre organisation.

• Droit de demander une rectification : Vous pourriez avoir le droit de contester l’exactitude et l’état complet de vos renseignements et de les faire modifier ou rectifier selon le cas (y compris, possiblement, de corriger, de supprimer ou d’ajouter des renseignements). Nous nous attendons à ce que vous fassiez une mise à jour de vos renseignements personnels lorsque requis. Nous ne ferons pas la mise à jour routinière de vos renseignements personnels, à moins qu’un tel processus ne soit nécessaire.

• Droit de déposer une plainte : Vous pourriez avoir le droit de contester notre conformité aux lois applicables concernant la protection des renseignements personnels et des données auprès de l’agent de la protection de la vie privée de LGECI ou de la protection des données de LGE, selon le cas. Si vous vous opposez à la manière dont nous traitons votre demande, vous pouvez avoir le droit de déposer une plainte auprès du commissaire à la protection de la vie privée du Canada ou du commissaire à la protection de la vie privée de la province compétente.

• Droit de portabilité des données : Vous pourriez avoir le droit de demander que les renseignements personnels informatisés recueillis à votre sujet (qui n’étaient ni créés ni déduits de renseignements personnels à votre égard) vous soient transmis (ou à toute personne ou organisme autorisé par la loi) sous une forme technologique structurée, communément utilisée.

• Droit de désindexation : Vous pourriez avoir le droit de demander que nous cessions de diffuser vos renseignements personnels, ou de demander que nous désindexions tout hyperlien annexé à votre nom et qui donne accès à vos renseignements par un moyen technologique, si ladite diffusion des renseignements enfreint la loi ou une ordonnance. Vous pourriez aussi avoir le droit de demander qu’un hyperlien donnant accès à vos renseignements soit réindexé si certaines conditions sont safisfaites au titre d’une loi applicable.

Droit concernant une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé : Vous pourriez avoir le droit de demander des renseignements concernant l’utilisation d’un système quelconque de décision automatisée et l’impact qu’elle pourrait avoir sur vous, et vous avez l’occasion de soumettre vos commentaires à un membre du personnel de LGE qui est en mesure de réviser la décision.

Toutefois, ces droits peuvent être limités, si une loi applicable le permet ou le demande. Par exemple, mais sans limiter ce qui précède, l’accès peut être refusé si acquiescer à votre demande dévoilerait les renseignements personnels d’une autre personne. Vous aurez peut-être aussi à fournir une preuve d’identité afin de pouvoir exercer les droits cités. De tels renseignements identificateurs ne seront utilisés qu’à cette fin. Nous ne vous imposerons aucuns frais d’accès à vos renseignements personnels dans nos registres sans d’abord vous fournir un estimé des frais approximatifs, le cas échéant.

Notez que de temps à autre, nous communiquons par courriel ou texto avec les utilisateurs qui se sont abonnés à nos services. Par exemple, nous pouvons utiliser votre adresse électronique pour confirmer votre demande, vous transmettre des avis de paiement, vous informer de changements à nos produits et services ou pour vous transmettre des notices ou d'autres divulgations requises par la loi. Bien que vous puissiez vous désabonner des messages de marketing, notez que nous continuerons de vous transmettre des messages autres que de marketing comme des avis de paiement, des avis de service et autres que la loi nous demande de vous transmettre (avis de rappel, par ex.).

Pour faire une demande concernant vos droits ou pour toute question, contactez-nous de la façon indiquée sous « Nous contacter ». Dans certains cas, vous pouvez aussi exercer vos droits directement par l’entremise des sites Web. De plus, vous pouvez exercer vos droits concernant les messages de marketing en cochant ou décochant la case appropriée fournie aux endroits où les renseignements personnels sont recueillis, en utilisant le mécanisme de désabonnement dans un courriel ou en nous contactant de la façon indiquée ci-après.

8. Risques et conséquences

Nous avons mis en place des mesures de sécurité physiques, organisationnelles, contractuelles et technologiques conçues pour protéger les renseignements que nous recueillons par l’entremise de nos services. Notez toutefois que même si nous prenons des mesures raisonnables pour protéger vos renseignements, aucun site Web, aucune transmission sur Internet, aucun système informatique ni aucune connexion sans fil est totalement sécurisée. Nous ne pouvons pas garantir que les communications entre vous et les services seront exemptes d’accès non autorisé par des tiers ou que le Groupe LG ne sera pas soumis à des brèches de sécurité. Nous ne pouvons être tenus responsable de la divulgation des renseignements personnels suite à des erreurs de transmission ou à des actes non autorisés ou illégaux de la part de tiers.

La sécurité de vos renseignements dépend aussi de vous. Une fois que nous vous avons donné (ou que vous avez choisi) un mot de passe pour accéder aux services, il vous en revient de garder votre ou vos mots de passe confidentiels. Nous vous demandons de garder votre ou vos mots de passe secrets.

Notez que les renseignements que vous fournissez dans un message que vous affichez sur une page de commentaires sur les produits, un clavardoir, un forum ou un autre secteur d'affichage public peuvent être vus par quiconque à accès à l'Internet. Si vous ne voulez pas que des gens voient vos renseignements (comme votre adresse de courriel), ne les fournissez pas dans un message que vous affichez publiquement. Nous n’avons aucun contrôle sur la manière dont d’autres personnes pourraient utiliser ou divulguer / publier le contenu que vous publiez, et nous ne pouvons pas être tenus responsables de l’utillisation ou de la divulgation / publication ultérieure par des tiers, et qui pourrait ne pas être conforme à notre politique de confidentialité, à la loi ou à d’autres droits de propriété intellectuelle. Aussi, nous vous recommandons d’user de grande prudence lorsque vous fournissez des renseignements dans les secteurs publics de nos sites Web que tout visiteur du site Web pourrait voir.

Les clients qui consentent à recevoir des textos (messages MSM) de notre part recevront un minimum de quatre textos. Bien que toutes les alertes et promotions de LGECI soient offertes gracieusement, les tarifs de messagerie et données standard s'appliquent. Dépendamment de votre forfait, votre fournisseur de services pourra vous facturer pour ces messages. En vous inscrivant aux textos de LGECI, vous certifiez que vous êtes d'âge de majorité dans votre territoire de résidence et que (a) vous êtes le détenteur du compte ou (b) vous avez la permission du détenteur du compte de le faire. Certains fournisseurs de services pourraient ne pas offrir ce contenu. La messagerie SMS n'est pas compatible avec tous les modèles de cellullaires. Comme l'accès mobile et la livraison des textos est subordonnée par la disponibilité réseau du fournisseur, cet accès et la livraison ne peuvent pas être garantis. LGECI ne peut pas être tenue responsable de délais dans la transmission ou la réception de textos. Vous pouvez vous désabonner aux textos de LGECI en tout temps en transmettant le mot STOP par texto.

9. Transfert international des renseignements

Votre utilisation de nos services impliquera le transfert, le stockage et le traitement de vos renseignements personnels dans et hors de votre pays de résidence, conformément à la présente politique de confidentialité. Plus particulièrement, vos renseignements personnels seront transférés dans la République de Corée, les États-Unis et Irlande.

Notez que les lois sur la protection des données et autres des pays où vos renseignements pourraient être transférés pourraient ne pas être aussi élaborées que celles de votre pays. De plus, vos renseignements pourraient être mis à la disposition des cours, des organismes d’application de la loi et des organismes nationaux des pays autres que celui de votre résidence.

Résidents du Québec et de l’Alberta :

Si vous résidez au Québec, notez que vous renseignements personnels seront transférés à l’extérieur du Québec.

Si vous résidez en Alberta, vous pouvez contacter l’agent de protection de la vie privée de LGECI ou l’agent de protection des données de LGE, selon le cas (voir « Nous contacter » ci-après) si vous avez des questions concernant la collecte, l’utilisation, la divulgation ou le stockage des renseignements personnels par les fournisseurs de services et affiliés de LGECI hors du Canada, ou pour gagner accès aux renseignements écrits portant sur les politiques et pratiques de LGECI concernant les fournisseurs de services hors du Canada.

10. Mises à jour de notre politique de confidentialité

Nous ferons la mise à jour de la présente politique de confidentialité lorsque nous apporterons des changements à la façon dont nous utilisons vos renseignements personnels ou lorsque nous devons apporter des changements au titre des lois sur la protection des données. Suite à l’apport de changements et sauf sur indication contraire, ceux-ci entreront immédiatement en vigueur une fois publiés dans une politique de confidentialité révisée publiée dans la page Web ou l’appli pertinente. Nous vous aviserons d’une manière appropriée de tout changement important à notre politique de confidentialité (par affichage d’un avis sur les pages Web et les applis à l’aide desquelles nous fournissons nos services, avec, dans le haut de l’avis, la date de la plus récente mise à jour, par ex.). De plus, si une loi l’exige, nous aviserons les personnes avec qui nous avons une relation, des changements importants à notre politique de confidentialité et obtiendrons un consentement de tout changement dans notre collecte, utilisation ou divulgation de leurs renseignements personnels.

11. Nous contacter

Si vous avez des questions concernant la collecte par LGECI de vos renseignements personnels ou toute autre question concernant les renseignements à votre sujet qui sont recueillis ou contrôlés par LGECI (y compris les demandes d’accès aux renseignements personnels ou leur correction), veuillez contacter l’agent de la protection de la vie privée de LGECI comme suit :

Par courriel : canada.privacy@lge.com.

Par la poste :

LG Electronics Canada, Inc.

20 Norelco Drive, North York, ON M9L 2X6

www.lg.com/ca_fr

Si vous avez des questions concernant les renseignements que nous recueillons à votre sujet par l’entremise de tous les autres services (y compris l’exercice de vos droits concernant les renseignements personnels détenus par LGE), veuillez contacter LGE à thinq@lge.com ou par la poste à LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Séoul, République de Corée. LGE dans l’EÉE : dpo-eu@lge.com, LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn.

Si vous n’êtes pas satisfait de la façon dont nous utilisons vos renseignements personnels ou croyez que nous ne le faisons pas en conformité avec les lois sur la protection des données, vous pouvez déposer une plainte auprès de l’organisme responsable de la protection des données de votre lieu de résidence, de votre lieu de travail ou là où vous croyez qu’à lieu l’infraction aux lois sur la protection des données.

12. Renseignements personnels sur les enfants

Nos services sont concus à l’intention d’un public général et ne s’adressent pas aux enfants. En ce qui a trait à nos services, nous ne recueillons ni ne maintenons sciemment des renseignements personnels sur quiconque est âgé de moins de 14 ans, ni ne permettons sciemment à de telles personnes d’utiliser nos services. Veuillez ne pas nous fournir de renseignements personnels concernant des personnes âgées de moins de 14 ans. Si vous êtes âgé de moins de 14 ans, veuillez ne pas tenter de vous inscrire à nos services ni ne nous fournir de renseignements personnels. Si nous apprenons qu’une personne âgée de moins de 14 ans nous a fourni des renseignements personnels, nous supprimerons aussitôt de tels renseignements personnels. Si vous croyez qu’un enfant de moins de 14 ans aurait pu nous fournir des renseignements personnels, veuillez nous contacter de la manière indiquée sous « Nous contacter », ci-haut.

13. Témoins

Pour en savoir plus sur les témoins et autres technologies de suivi utilisés sur les sites Web, veuillez consulter notre politique sur l'utilisation des témoins .

Pour en savoir plus sur les témoins et les technologies de suivi utilisés avec ThinQ, veuillez consulter la politique d’utilisation des témoins ThinQ .