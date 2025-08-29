

LG compartirá su estrategia para redefinir la experiencia dentro del vehículo y anunciará colaboraciones clave que amplían su ecosistema de contenido automotriz



Seúl, agosto de 2025 — LG Electronics (LG), líder en innovación en tecnología de movilidad, presentará en septiembre su visión de futuro para esta industria en IAA MOBILITY 2025, en Múnich, Alemania. Reconocido como el principal escenario global de movilidad, tecnología y sostenibilidad, este evento reúne a líderes de múltiples sectores. Entre los ejes centrales de esta edición se destacan el vehículo definido por software (SDV), la inteligencia artificial, la conectividad y la infraestructura inteligente.

Durante la feria, LG liderará la conferencia “Redefiniendo la experiencia a bordo: por qué importa el ecosistema de contenido automotriz”. La apertura estará a cargo de Eun Seok-hyun, presidente de la División de Soluciones para Vehículos (VS por sus siglas en inglés) de la compañía, quien expondrá la visión estratégica de LG para el futuro de la experiencia en cabina y el papel cada vez más relevante de su Plataforma de Contenido Automotriz (ACP por sus siglas en inglés).

Impulsada por webOS, la plataforma ACP de LG es clave para materializar su visión de vehículo definido por software, llevando las experiencias de entretenimiento del hogar al automóvil. En el evento, LG presentará avances significativos en su ecosistema de contenido, impulsados por alianzas estratégicas con empresas globales de entretenimiento digital y comunicación. Estas iniciativas representan un paso decisivo para transformar el vehículo en un entorno conectado y centrado en el contenido.

La conferencia incluirá un panel en el que participarán, junto a Eun Seok-hyun, Chris Jo, director del Centro de Negocios de la Plataforma webOS de la División de Soluciones de Entretenimiento Multimedia de LG, y directivos de los nuevos socios estratégicos de la compañía. El diálogo abordará cómo estas colaboraciones están redefiniendo la experiencia de contenido a bordo, mejorando la interacción tanto para conductores como para pasajeros, y generando nuevas oportunidades de valor para los fabricantes de automóviles a través de servicios integrados.

“LG ha sido reconocida durante años por enriquecer la vida diaria gracias a sus innovaciones en electrónica de consumo”, afirmó Eun. “Ahora llevamos esa misma experiencia al mundo de la movilidad, transformando los vehículos en entornos inmersivos que integran múltiples opciones de interacción y entretenimiento. Junto a nuestros aliados, estamos acelerando la creación de un ecosistema de contenido robusto y escalable para la próxima era del vehículo definido por la experiencia, un concepto que prioriza el diseño de la interacción del usuario por encima de las especificaciones técnicas”.

La conferencia “Redefiniendo la experiencia a bordo: por qué importa el ecosistema de contenido automotriz” se llevará a cabo el 9 de septiembre a las 11:00 a. m. (hora local, 4:00 a. m. en Colombia) en el Summit Stage, ubicado en el pabellón B2 del centro de exposiciones Messe München. Para más información, visite el sitio oficial de IAA MOBILITY 2025.

Acerca de la División de Soluciones para Vehículos de LG Electronis

La División de Soluciones para Vehículos (VS por sus siglas en inglés) de LG lleva las innovaciones únicas y centradas en las personas de LG al sector automovilístico. Como socio innovador y de confianza, la empresa ofrece soluciones inteligentes que incluyen unidades principales, pantallas, conectividad, sistemas de visión ADAS y soluciones de software para vehículos definidos por software. Comprometida con «Impulsar una mejor movilidad futura», la empresa ha diversificado su cartera para reforzar aún más sus capacidades, incluyendo sistemas de iluminación automovilística, e-powertrain y ciberseguridad. Para obtener más información, visite www.LG.com/global/mobility. Para mantenerse al día de las últimas noticias, suscríbase al boletín de movilidad de LG, LG Loop, en www.LG.com/global/mobility/newsletter y siga el canal de LinkedIn de LG VS Company en www.linkedin.com/company/lgvehiclesolution.