





El nuevo hub de viajes de LG ofrece una ventana al mundo con contenido inmersivo, ofertas exclusivas y reservas sencillas de vuelos y alojamiento

Seúl, agosto de 2025 — LG Electronics (LG) anunció hoy el lanzamiento de LG Travel+, un nuevo servicio diseñado para acompañar a los viajeros en cada etapa de su recorrido. Disponible de forma gratuita en los LG Smart TV con sistema webOS 6.0 en mercados seleccionados —incluidos Corea, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania— la aplicación LG Travel+ reúne una amplia variedad de contenido inspirador y recursos prácticos. Este completo ecosistema busca motivar a las personas a planear su próxima aventura, brindando herramientas para explorar destinos, acceder a información útil, disfrutar de contenido audiovisual y reservar sus viajes de manera sencilla.

Un solo lugar para planear el próximo viaje

LG Travel+ integra las herramientas esenciales de viaje en una sola plataforma, fácil de usar e intuitiva. Su página de inicio recibe a los usuarios con impactantes imágenes de destinos y lugares icónicos que despiertan la inspiración. La sección Destinos Populares ofrece información clave como mapas, épocas recomendadas de visita y consejos prácticos en un formato amigable para explorar con facilidad. A su vez, el espacio Ofertas de Viaje y Más destaca contenido relevante y promociones atractivas, facilitando encontrar la mejor relación entre experiencia y valor.

El mundo, en la sala de tu casa

Convirtiendo el televisor en una ventana al mundo, LG Travel+ ofrece una experiencia inmersiva con videos de alta calidad que capturan de manera auténtica los sonidos, paisajes y sabores de diferentes lugares del planeta. Desde monumentos emblemáticos y rincones ocultos hasta gastronomía local y escenarios naturales impresionantes, la plataforma presenta un recorrido visual que refleja la diversidad y riqueza de viajar.

Reservas fáciles y experiencias personalizadas

Además de inspirar nuevas aventuras, la aplicación permite acceder a ofertas exclusivas de vuelos y alojamientos a través de códigos QR que se despliegan en pantalla y se escanean desde dispositivos móviles[1].1 Los usuarios también pueden organizar su contenido favorito en la función Mi Equipaje, que guarda preferencias individuales para consultarlas en cualquier momento.

LG planea expandir progresivamente la disponibilidad de la aplicación a más países y regiones, además de fortalecer su oferta con nuevas funcionalidades, contenido y beneficios[2]. A través de colaboraciones con aerolíneas globales y agencias de viajes, la compañía ofrecerá experiencias y promociones exclusivas para los usuarios de LG Smart TV, buscando inspirar a los viajeros más apasionados a emprender su próxima aventura.

Acerca de la División de Soluciones de Entretenimiento Multimedia de LG Electronics

La División de Soluciones de Entretenimiento Multimedia de LG (MS por sus siglas en inglés) es un referente en innovación de televisores, audio, pantallas y plataformas smart TV. La compañía enriquece la experiencia de entretenimiento con sus reconocidos televisores OLED —famosos por su negro perfecto y colores perfectos— y sus televisores LCD QNED premium, todos impulsados por la plataforma personalizada webOS. MS también ofrece soluciones de Tecnología de la Información (monitores gaming y de oficina, portátiles, proyectores, dispositivos en la nube y pantallas médicas), así como soluciones de señalización (Micro LED, señalización digital, displays para hospitalidad y software de señalización) diseñadas para maximizar la eficiencia de los clientes y aportar alto valor. Más noticias en www.LGnewsroom.com

Acerca de la Plataforma webOS

La plataforma webOS ha impulsado los televisores LG por más de una década, consolidándose por su interfaz intuitiva que facilita navegación y personalización. Con un ecosistema de aliados globales en expansión, webOS se proyecta como motor de crecimiento de LG en múltiples dispositivos y experiencias fuera del hogar.

LG Channels, el servicio exclusivo de streaming gratuito de LG, ofrece una amplia selección de contenidos en vivo y bajo demanda —incluyendo películas, series, noticias, deportes, comedia, anime y más—. Con un número de canales en constante crecimiento, los usuarios de televisores LG, monitores inteligentes o proyectores pueden descubrir sus programas favoritos a través de la aplicación LG Channels. El servicio también está disponible para automóviles y televisores de hotel. Más información sobre webOS en www.lg.com

[1]Funcionalidad disponible más adelante mediante integración directamente en el televisor.

[2]Se espera que las primeras ofertas para el mercado coreano se produzcan en el tercer trimestre de este año, y que otros mercados sigan más adelante durante el año.