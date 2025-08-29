La solución de entretenimiento a bordo de la empresa convierte a los vehículos en un "espacio habitable sobre ruedas" para conductores y pasajeros.

Seúl (Corea), julio 17 de 2025 — LG Electronics (LG), líder tecnológico en el sector de movilidad, anunció que su Plataforma de contenidos para el automóvil (ACP por sus siglas en inglés), basada en webOS, será la solución que impulsará el sistema de streaming en los nuevos modelos de Kia Corporation para el mercado europeo. Además del actual EV3, esta plataforma estará presente en los próximos modelos EV4, EV5 y la nueva Sportage. Este anuncio marca la expansión de la innovadora experiencia de LG a bordo del vehículo en Europa, tras su exitoso despliegue en Corea.

La plataforma ACP de LG opera sobre webOS, un sistema robusto y versátil que ya impulsa más de 240 millones de televisores inteligentes de la marca en todo el mundo. Gracias a la confiabilidad y experiencia de usuario intuitiva de esta tecnología, su versión adaptada para automóviles permite a conductores y pasajeros acceder de forma instantánea a un amplio portafolio de contenidos y servicios, diseñados específicamente para el entorno vehicular.

Como componente clave de “LG AlphaWare” —el portafolio de soluciones para vehículos definidos por software (SDV por sus siglas en inglés) de la compañía—, la plataforma ACP es esencial para transformar los automóviles en un verdadero “espacio habitable sobre ruedas”. Esta solución permite a los pasajeros disfrutar sus contenidos favoritos directamente en las pantallas del vehículo[1], con una experiencia comparable a la de un smartphone o un televisor inteligente, cumpliendo siempre con las normativas de seguridad vial.

Los nuevos modelos de Kia para Europa ofrecerán una experiencia de entretenimiento diversa dentro del vehículo, con acceso a contenidos populares de plataformas como Netflix, Disney+, YouTube, LG Channels, Baby Shark World for Kids, Stingray Karaoke, Play.Works, Haystack News y Vasari. Más adelante este año, se sumarán nuevos servicios como Rakuten TV, Napster y la plataforma alemana de streaming Joyn, fortaleciendo aún más el ecosistema de entretenimiento en el camino.

“Al incorporar la plataforma webOS Automotive en los nuevos modelos de Kia en Europa, facilitamos que las personas disfruten de sus contenidos preferidos dondequiera que estén”, afirmó Eun Seok-hyun, presidente de la División de Soluciones para Vehículos de LG. “En LG seguiremos fortaleciendo alianzas y expandiendo su ecosistema de contenidos para ofrecer entretenimiento premium en el vehículo y una conectividad de siguiente nivel”.

[1]Para acceder a los servicios de streaming se requiere un plan de datos móvil en el vehículo. Algunas aplicaciones pueden requerir suscripciones adicionales.