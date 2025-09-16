

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL Y PRODUCTOS PARTICIPANTES :

Por la compra de las *Referencias establecidas, dentro del “Periodo de la Actividad” y en el **Punto De Venta Autorizado, recibe a través de la App “Tu Cash” un incentivo.







2. VIGENCIA LG OLED TV (*Referencias Seleccionadas)





Por compras presenciales o virtuales del TELEVISOR OLED marca LG de la *Referencia establecida (Ver producto participante) y realizadas entre las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) Del 17 de septiembre del 2025y las 23:59 horas de la República de Colombia (UTC) del 25 de octubre del 2025 (En adelante el “Periodo de la Actividad”), y/o hasta agotar existencias, o por decisión unilateral de LGE, lo que ocurra primero. No obstante, se aclara que cualquier modificación o terminación anticipada no afectará a quienes ya hayan adquirido el producto cumpliendo requisitos antes del cambio.





3. Incentivo correspondiente:





Retail Modelo Unds Cashback instalación VIP + Base de Pared Exito OLED55B4PSA OLED55C4PSA OLED77B4PSA 50 30 30 300.000 300.000 600.000 SI SI SI

4.**PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS:



La Actividad Promocional se desarrollará en ** Almacenes Éxito (**Puntos De Venta Autorizado). (tiendas físicas y/o virtuales)

PUNTO DE VENTA Autorizados Éxito BAZAR BOGOTA B EXITO ALAMEDAS DEL SINU MONTER EXITO AMERICAS EXITO APARTADO EXITO ARMENIA ÉXITOAVENIDAQUINTA CUCUTA EXITO BARRANCABERMEJA ÉXITO BARRANQUIMETROPOLITANO EXITO BARRANQUILLA EXITO BELLO EXITO BELLO CENTRO EXITO BOSA EXITO BUCARAMANGA EXITO BUCARAMANGA CABECERA EXITO BUCARAMANGA CENTRO EXITO BUENA VISTA (CV) BLLA EXITO BUENA VISTA SANTA MARTA EXITO BUENAVENTURA EXITO BUGA EXITO CALLE 77 (CV) BLLA EXITO CALLE 80 EXITO CANAVERAL FLORIDA B EXITO CAREPA EXITO CARTAGENA EXITO CASTELLANA CARTAGENA (CV EXITO CAUCASIA EXITO CHAPINERO EXITO CHIPICHAPE EXITO CHIQUINQUIRA EXITO CIUDAD TUNAL EXITO COLOMBIA EXITO COUNTRY EXITO CRISTAL ARMENIA EXITO DEL ESTE EXITO DIVERPLAZA EXITO DUAL RIOHACHA EXITO DUITAMA EXITO ECOPLAZA MOSQUERA EXITO EJECUTIVOS EXITO EL ENSUENO EXITO ENVIGADO EXITO EXPRESS VEREDA CANELON EXITO FACATATIVA EXITO FLORENCIA EXITO FLORENCIA CENTRO EXITO FLORESTA (CAF) EXITO FONTANAR CHIA EXITO FONTIBON EXITO FUSAGASUGA EXITO GIRARDOT EXITO GRAN ESTACION (CV)BOGOTA EXITO IBAGUE EXITO IPIALES EXITO ITAGUI EXITO JAMUNDI EXITO LA CEJA EXITO LA CENTRAL EXITO LA COLINA EXITO LA DORADA EXITO LA FELICIDAD EXITO LA FLORA EXITO LA SABANA VILLAVICENCIO EXITO LAS FLORES VALLEDUPAR CV EXITO LAS NIEVES EXITO LAURELES EXITO LLANOGRANDE PALMIRA EXITO LORICA EXITO MAGANGUE EXITO MALAMBO EXITO MALL PLAZA NQS EXITO MANIZALES EXITO MATUNA CARTAGENA (CV) EXITO MAYORCA EXITO MELGAR (CAF) EXITO MOLINOS EXITO MONTERIA CENTRO EXITO MONTERIA NORTE EXITO MURILLO (CV)BARRANQUILLA EXITO NEIVA CENTRO EXITO NORTE EXITO NUESTRO BOGOTA EXITO NUESTRO CARTAGO EXITO NUEVO KENNEDY (CAF) EXITO OCANA EXITO OCCIDENTE EXITO ORIENTAL BUCARAMANGA CV EXITO PALMIRA EXITO PANAMERICANA POPAYAN EXITO PANORAMA CL30 (CV) BQLLA EXITO PARQUE ARBOLEDA EXITO PARQUE FABRICATO EXITO PASTO EXITO PASTO CENTRO EXITO PEREIRA EXITO PEREIRA CUBA EXITO PIEDECUESTA EXITO PITALITO EXITO PLAZA SALITRE EXITO POBLADO EXITO POPAYAN CENTRO EXITO RIONEGRO EXITO ROBLEDO EXITO SABANALARGA EXITO SABANETA EXITO SAN ANTONIO EXITO SAN BLAS BARRANQUILLA EXITO SAN DIEGO CARTAGENA (CV) EXITO SAN FERNANDO EXITO SAN FRANCISCO (CV) BLLA EXITO SAN MARTIN EXITO SAN MATEO CUCUTA (CV) EXITO SAN PEDRO NEIVA EXITO SANCANCIO EXITO SANDIEGO EXITO SANTA MARTA CENTRO EXITO SIMON BOLIVAR EXITO SINCELEJO EXITO SOACHA EXITO SOGAMOSO EXITO SOLEDAD EXITO SUBA EXITO SUPERCENTRO TULUA EXITO TINTAL (CAF) EXITO TULUA EXITO TUNJA EXITO TURBO EXITO UNICALI EXITO UNICENTRO ARMENIA EXITO UNICENTRO BOGOTA EXITO UNICENTRO GIRARDOT EXITO UNICENTRO MEDELLIN EXITO UNICENTRO NEIVA EXITO UNICENTRO VILLAVICENCIO EXITO USME EXITO VALLE DEL LILI EXITO VALLEDUPAR CENTRO EXITO VEINTE DE JULIO (CAF) EXITO VILLA MAYOR EXITO VILLAVICENCIO CENTRO EXITO VIVA TUNJA EXITO YOPAL EXITO ZIPAQUIRA EXITO.COM FUNZA TIENDA VIRTUAL EXITO

5. CUBRIMIENTO:

La cobertura de la actividad aplicará para las siguientes ciudades dentro de la República de Colombia y su periferia cercana (hasta 60 km de distancia por trayecto desde el Centro de Servicio Autorizado de cada ciudad –ASC, ESC, LGC- hasta el domicilio donde será instalado el producto).compras en la tienda virtual de LG - lg.com/co, tiendas físicas, y virtuales de: **Almacenes ÉXITO y soliciten el servicio de VIP Gratuito: Servicio de Instalación sin costo para LG TV en las siguientes ciudades dentro de la República de Colombia:



2.1. Si el lugar donde se realizará la instalación se ubica a una distancia mayor de 60 km desde el centro de servicio autorizado asignado, el desplazamiento tendrá un costo por cada kilómetro adicional. Este costo será negociado con el centro de servicio y será asumido por el cliente. El precio debe ser confirmado por el cliente antes de agendar el servicio técnico.



2.2 La instalación de televisores de más de 55 pulgadas fuera de la periferia urbana podrá requerir mano de obra adicional. El costo de este servicio será determinado de manera independiente por cada Centro de Servicio Autorizado.

Adicionalmente, los gastos asociados a peajes y desplazamientos correrán por cuenta del cliente.



2.3 El Servicio de Instalación sin costo podría tener restricciones territoriales de caso fortuito o fuerza mayor, motivo por el cual LG Electronics Colombia Ltda. tiene la facultad de negar el servicio técnico si se pone en riesgo la seguridad e integridad del personal técnico.

COBERTURA DE INSTALACIÓN AGUACHICA CÚCUTA PUERTO ASIS APARTADO CUNDINAMARCA QUIBDO ARAUCA DORADA RIOHACHA ARMENIA DUITAMA SABANA DE TORRES BARBOSA FLORENCIA SAN ANDRÉS ISLAS BARRANCABERMEJA GIRARDOT SAN GIL BARRANQUILLA IBAGUÉ SANTA MARTA BOGOTA MANIZALES SESQUILE BUCARAMANGA MEDELLÍN SINCELEJO BUENAVENTURA MONTERÍA SOGAMOSO CALI NEIVA TULUA CARTAGENA PASTO TUMACO CARTAGO PEREIRA VALLEDUPAR CAUCASIA PITALITO VILLAVICENCIO CIMITARRA POPAYAN YOPAL



De otro lado, es pertinente resaltar que algunos de los beneficios del VIP gratuito: para LG TV de las referencias seleccionadas: OLED55B4PSA, OLED55C4PSA y OLED77B4PSA

Podría tener restricciones territoriales de caso fortuito o fuerza mayor, razón por la cual, LG Electronics Colombia Ltda. (En adelante, referida como LG) sugiere al consumidor / cliente leer detalladamente los términos de esta actividad.





6. TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA ENTREGA DE “INCENTIVOS” POR COMPRA DE LAS *REFERENCIAS ESTABLECIDAS





Las personas que adquieran dentro del “Periodo de la Actividad”, en la República de Colombia en los puntos de ventas autorizados y las referencias seleccionadas, recibirán cashback (devolución de una parte del dinero de la compra) como incentivo, el cual será entregado única y exclusivamente a través de la App “Tu Cash”, atendiendo y aceptando los términos y condiciones de la App tuCash, a los cuales podrá acceder y conocer a través de la página web:https://www.tucash.co/.

Paso a paso Para acceder y reclamar incentivo, la persona participante deberá:



6.1. Descarga la App: “TuCash” disponible en App Store & Play Store.

6.2. Crear un perfil e ingresar la información allí requerida. El usuario se obliga a suministrar información completa, veraz y actualizada para el diligenciamiento del perfil y uso de la aplicación. Un usuario tiene la facultad de registrar una cuenta y no puede tener dos cuentas de manera simultánea. El uso de la aplicación no se encuentra dirigido a niños, niñas, adolescentes o menores de 18 años.

6.3. Tomar una foto completa de la factura ORIGINAL de compra de la referencia establecida legible en su totalidad, emitida por el **Punto De Venta Autorizado desde la App: “TuCash”.

6.4. Tomar una fotografía del SELLO O STICKER DEL NÚMERO DE SERIAL de televisor de la *Referencia Establecida

6.5. Participarán personas naturales, mayores de edad y residentes legalmente establecidos dentro de la República de Colombia.

6.6. Solamente se hará la entrega del beneficio al comprador registrado en la factura de compra.

6.7. Ten en cuenta que para la validación de tu información personal deberás otorgar una autorización para el tratamiento de tus datos personales en la “App: Tu Cash”, de la cual el responsable es “TUCASH S.A.S.”

6.8. Recuerda que al aceptar los presentes términos y condiciones autorizas a LG Electronics Colombia Limitada (En adelante LGE), persona jurídica e identificada con el Nit.830.065.063-4, a tratar los datos personales entregados a TUCASH con la única finalidad de corroborar que recibiste tu incentivo.

6.9 Cuando la factura es validada y aprobada, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles el CASH ganado será acumulado en la cuenta de la Aplicación móvil TUCASH, el usuario podrá consultar en el menú desplegable “Mi Cash” su saldo disponible acumulado, una vez el usuario acumule un valor igual o superior a los $20.000 CASH podrá canjearlos por dinero. El valor mínimo por canjear será de $20.000, y serán pagados única y exclusivamente al usuario de la Aplicación, para lo cual el usuario deberá confirmar los datos exactos actualizados para poder hacer efectivo su canje.

6.10 La acumulación de Cashback, tiene por objeto la devolución de los saldos de un valor igual o superior de $20.000 pesos, en el caso que el saldo sea inferior a este valor, este continuará vigente hasta por un periodo de 6 meses posteriores a la acumulación del Cashback. Si dentro de este plazo el usuario no logra acumular el saldo mínimo disponible para hacer la redención del Cashback, el saldo acumulado disponible expirará, desde el día siguiente a los 6 meses posteriores a la última acumulación del Cashback.

6.11 Para hacerse acreedor del incentivo el comprador no deberá haberse retractado, solicitado reversión de la compra, o realizado la devolución o cambio del producto de la *Referencia establecida ante los ** Puntos De Venta Autorizados.

6.12 TUCASH se reserva el derecho a dar de baja el CASH entregado, notificando al usuario de esta situación y causal de descuento de CASH en su cuenta, en caso de evidenciar que el producto del tiquete redimido y cargando fue objeto de devolución.

6.13 El dinero podrá ser retirado de manera gratuita por medio de las entidades aliadas de “TUCASH S.A.S.”, siempre y cuando se cumplan los términos y condiciones dispuestos por TUCASHS.A.S.

6.14 Recuerda que tendrás un plazo máximo de diez (10) días calendario siguientes a la fecha de compra de la *Referencia establecida y dentro del periodo de la actividad, para realizar el proceso descrito y aportar la documentación requerida (Factura de compra + sello o sticker del TELEVISOR adquirido de la *Referencia Establecida). Si vencido el plazo aquí establecido no remites la anterior documentación o no cumples con las condiciones establecidas en los presentes términos y condiciones, se entenderá que has desistido de reclamar el respectivo incentivo, sin derecho a reclamaciones o compensaciones de ningún tipo en contra de LG Electronics Colombia Limitada,.

6.15 Recuerda que al registrar tus fotografías en la “App: Tu Cash”, debes aceptar y garantizar en tu calidad de persona natural.

6.15.1. Eres el único autor y propietario de los derechos de propiedad intelectual del mismo.

6.15.2. El contenido es de tu propiedad y que ninguna otra persona o entidad tiene ningún derecho o interés sobre la información registrada a través de la “App: Tu Cash”.

6.15.3. El contenido no viola ningún derecho de terceros, incluidos, entre otros, los derechos de autor, marcas registradas, patentes, contratos y / o derechos de publicidad o privacidad de cualquier otra persona o entidad.

6.15.4. El contenido registrado a través de la “App: Tu Cash” no deberá directa o indirectamente capturar, mostrar o incluir de otro modo en la imagen, foto, la imagen de una persona sin obtener su permiso por escrito; y no incluirá ninguna marca registrada, logotipo o propiedad intelectual de ninguna manera, incluida la ropa o el fondo, a menos que sea de mi propiedad.

6.15.5. Renuncias voluntariamente a cualquier "derecho patrimonial"; que pueda tener sobre dicho contenido.

6.15.6. Todo el contenido que publicas en la “App: Tu Cash” es fidedigno.

6.15.7. Debes tener al menos 18 años.

6.15.8. El uso del contenido que proporciona no infringe las presentes Condiciones de uso y no resulta dañino para cualquier persona o entidad.

6.15.9. Actos y contenido prohibido sobre las publicaciones registradas en la “App: Tu Cash”: En tu calidad de participante manifiestas y garantizas no realizar los siguientes actos o publicaciones de la siguiente naturaleza según se establece a continuación, según lo determine TUCASH S.A.S.o LGE a su entera discreción. En tu calidad de participante asumirás la responsabilidad total por el contenido de su publicación y por garantizar que tu publicación cumpla para la finalidad requerida, debido a lo anterior aceptas y garantizas que no enviaras ningún contenido:

a) Que sepas que es falto, inexacto o engañoso. b) Que infrinja los derechos de autor, la patente, la marca comercial, el secreto comercial u otros derechos de propiedad, publicidad o privacidad de terceros. c) Que infrinja cualquier ley, estatuto, decreto o norma (incluidas, entre otras, todas aquellas que rijan la protección del consumidor, la competencia desleal, los delitos de discriminación o la publicidad engañosa). d) Que sea, o pueda considerarse de forma razonable como difamatorio, injurioso, aborrecible, racial o religiosamente inaceptable u ofensivo, o que cause intimidación o acoso ilegales a cualquier persona, sociedad o empresa. e) Que incluya cualquier tipo de información en la que se mencionen otros sitios web, direcciones, direcciones de correo electrónico, información de contacto o números de teléfono. f) Que contenga virus informáticos, gusanos o cualquier otro tipo de archivos o programas informáticos potencialmente dañinos. h) Uso de información personal falsa o de otra persona para ingresar. i) Publicaciones automatizadas y generadas por computadora a través de múltiples alias j) Publicaciones que contengan palabras o ilustraciones sexualmente explícitas o sugestivas, violencia innecesaria o derogación de cualquier grupo étnico, racial, de género, religioso, profesional o de edad; palabras profanas, desnudas o pornográficas o ilustraciones. k) Publicaciones que promuevan el consumo de alcohol, drogas ilegales, tabaco, armas de fuego / armas (o el uso de cualquiera de los anteriores). l) Publicaciones que promuevan cualquier actividad que pueda parecer no ética, ilegal, insegura o peligrosa. m) Publicaciones que promuevan cualquier agenda o mensaje político particular. n) Publicaciones que contengan palabras obscenas u ofensivas, significado o ilustración que respalde cualquier forma de odio o grupo de odio. o) Publicaciones que difamen, tergiversen o contengan comentarios despectivos sobre otras personas o compañías. p) Publicaciones que comuniquen mensajes o imágenes inconsistentes con las imágenes positivas y / o la buena voluntad para la finalidad de obtener tu incentivo. q) Publicaciones que violen cualquier ley o regulación aplicable, incluyendo, sin limitación, las que regulan los derechos de autor, contenido, difamación, privacidad, publicidad.

Recuerda que para mayor información de los presentes términos y condiciones puedes consultarlos en la siguiente dirección electrónica: https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ y en https://www.tucash.co/.





7. El usuario que adquiera un valor de Cash que sumando supere los cuatrocientos noventa y ocho Mil pesos (COP $498.000), tendrá que pagar una retención del 3,5% sobre el valor redimido conforme al artículo 401 y 398 del Estatuto Tributario:

“ARTICULO 401. RETENCIÓN SOBRE OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS. Sin perjuicio de las retenciones contempladas en las disposiciones vigentes a la fecha de expedición de la Ley 50 de 1.984, a saber: Ingresos laborales, dividendos y participaciones; honorarios, comisiones, servicios, arrendamientos, rendimientos financieros, enajenación de activos fijos, loterías, rifas, apuestas y similares, pagos al exterior, el Gobierno podrá establecer retenciones en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta susceptibles de constituir ingreso tributario para el contribuyente del impuesto sobre la renta, que hagan las personas jurídicas y las sociedades de hecho. <Inciso modificado por el artículo 18 de la Ley 633 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 398 del Estatuto Tributario, la tarifa de retención en la fuente para los pagos o abonos en cuenta a que se refiere el presente artículo, percibidos por contribuyentes no obligados a presentar declaración de renta será el 3.5%. En los demás conceptos enumerados en el inciso 1o. de este artículo, y en los casos de adquisición de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial, compras de café pergamino tipo Federación, pagos a distribuidores mayoristas o minoristas de combustibles derivados del petróleo, y en la adquisición de bienes raíces o vehículos o en los contratos de construcción, urbanización y, en general, de confección de obra material inmueble, se aplicarán las disposiciones que regulan las correspondientes retenciones.” <Inciso modificado por el artículo 6 Decreto 0572 del 28 de Mayo de 2025. El nuevo texto es el siguiente: > Artículo 6°. Sustitución del inciso 3 y el literal i) del artículo 1.2.4.9.1. del Capítulo 9 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria. Sustitúyanse el inciso 3 y el literal i) del artículo 1.2.4.9.1. del Capítulo 9 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, los cuales quedarán así: "Cuando el pago o abono en cuenta corresponda a la adquisición de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación, la retención prevista en este artículo será del uno por ciento (1 %) por las primeras diez mil (10.000) UVT. Para el exceso de dicho monto, la tarifa de retención será del dos punto cinco por ciento (2.5%). Cuando el pago o abono en cuenta corresponda a la adquisición de bienes raíces cuya destinación y uso sean distintos a vivienda de habitación, la retención prevista en este artículo será del dos punto cinco por ciento (2.5%)." "i) Los que tengan una cuantía inferior a diez (10) UVT."

** Se aplicará una retención en la fuente del 3,5% sobre montos redimidos superiores a $498.000, conforme al Estatuto Tributario.





8. Cantidades disponibles de incentivos:





Por la compra de la(s) *Referencia(s) establecida(s), se activarán una cantidad determinada de incentivos que podrán ser remidimidos por Cash Back a través de la aplicación “TuCash”, por tal razón la actividad promocional finalizará al término de su vigencia, por decisión unilateral de LGE y/o hasta agotar existencias, lo que primero ocurra.

9. GENERALES:





9.1. La actividad promocional estará vigente dentro del “Periodo de la Actividad” establecido.

9.2. La actividad promocional solo tendrá cobertura en el **Punto De Venta Autorizado.

9.3. El **Punto De Venta Autorizado podría llegar a conceder un porcentaje mayor de descuento sobre las *Referencias establecidas en caso en que este cuente con alianzas comerciales con algún medio de pago (propio o de un tercero). Dicho porcentaje será de responsabilidad exclusiva del **Punto De Venta Autorizado.

9.4. Participan los compradores y/o consumidores de la actividad promocional que compren en el**Punto De Venta Autorizado de la *Referencia establecida dentro del “Periodo de la Actividad”.

9.5. Al momento de adquirir las *Referencias establecidas en los **Puntos De Venta Autorizado y dentro “Periodo de la Actividad” los compradores y/o consumidores aceptan los presentes términos y condiciones de la “Actividad Promocional”.

9.6. LGE no se hace responsable de los términos y condiciones acordados entre el consumidor y cada **Punto De Venta Autorizado para la adquisición de las *Referencias establecidas. Los usuarios y/o consumidores se hacen responsables de verificar los términos y condiciones de medios de pago, transporte y entrega del **Punto De Venta Autorizado al momento de efectuar la compra de la *Referencia seleccionadas de manera presencial o de manera virtual.

9.7. LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente no haya manifestado asumir en los presentes términos.

9.8. LGE se reserva el derecho a terminar de manera anticipada sin que se pueda reclamar perjuicio o indemnización alguna, a. modificar, aclarar, o adicionar el presente términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LGE https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al cliente de LG 01 8000 910 683.

9.9. Las condiciones, medios de pago, valores, transporte y cobertura de entrega de las *Referencias seleccionadas son definidos directamente por cada **Punto De Venta Autorizado, motivo por el cual LGE no se hace responsable de los términos y condiciones acordados entre el consumidor y cada **Punto De Venta Autorizado. Los usuarios y/o consumidores se hacen responsables de verificar los términos y condiciones de medios de pago, trasporte y cobertura de entrega de cada **Punto De Venta Autorizado al momento de efectuar la compra de las *Referencias seleccionadas de manera presencial o de manera virtual.

9.10. Las condiciones de entrega y transporte de la *Referencia seleccionada y premios podrían conllevar a costos adicionales ante los **Puntos De Venta Autorizados. La Actividad Promocional no es acumulable con otras promociones y/o descuentos.

9.11. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las *Referencias seleccionadas, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de los **Puntos De Venta Autorizados o a través de la línea de atención de LG Electronics Colombia limitada establecida en el certificado de garantía o en el website: https://www.lg.com/co.

9.12. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con la línea de servicio al cliente “Tu Cash” 326 6903333 / 0864728656 y/o al correo: Laura.pinerosperez@lge.com Al diligenciar el formato en la App de Tu Cash, expreso mi conocimiento y aceptación a los presentes términos y condiciones.

9.13. Responsabilidad de LG: LG Electronics Colombia Ltda. garantiza la entrega del incentivo conforme a las condiciones aquí establecidas. En caso de inconvenientes técnicos o fallas atribuibles a la App “TuCash”, el usuario podrá acudir al canal de servicio al cliente de LG o de TuCash según el tipo de incidente.

9.14. Limitación de responsabilidad: La participación en esta actividad implica la aceptación íntegra de los presentes términos y condiciones.





10. REGISTRO BASE DE DATOS.

Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas.

Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com.

El tratamiento de datos personales será realizado por LG Electronics Colombia Ltda. y TUCASH S.A.S. de acuerdo con las leyes aplicables.

De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico Laura.pinerosperez@lge.com

Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/.

No se condiciona la entrega del incentivo a la aceptación de finalidades comerciales; el usuario podrá revocar dicha autorización sin afectar su derecho al incentivo.





11. Aceptación:





La participación en esta actividad implica la aceptación íntegra de los presentes términos y condiciones.