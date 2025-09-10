

LG Electronics Colombia Limitada ("LG") realizará una actividad en LGFamilyClub.com/co/ denominada "Life’s Good con la feria del hogar”. La comunicación y el llamado a inscripción se realizarán a través de las redes sociales de LG Electronics Colombia, pero la participación para ganar las entradas dobles se llevará a cabo exclusivamente en la página de Family Club, en la sección de Eventos Exclusivos.

La pregunta estará publicada el día 10 de septiembre a las 10:00 a.m. y finalizará la opción de participar y contestar el 11 de septiembre a las 3:00 p.m. (hora de la República de Colombia, UTC-5).



1. Requisitos de participación

Para participar, los interesados deberán:

1. Registrarse en LG Family Club y unirse a la comunidad. Este paso es obligatorio para validar su participación:

- Ingresar al sitio web: https://lgfamilyclub.com/co/

- Hacer clic en “Regístrate”.

- Aceptar la política de tratamiento de datos personales.

- Aceptar los términos y condiciones.

- Confirmar el registro.

- Verificar el correo electrónico para activar la cuenta.

2. Activar la cuenta en Family Club y completar el perfil.

3. Ir a la sección de Eventos Exclusivos y seleccionar el evento para inscribirse.

4. Responder correctamente la trivia publicada en la fecha establecida.



2. Premio



Serán seleccionadas las diez (10) primeras personas que respondan correctamente la trivia. Cada ganador recibirá una entrada doble para asistir al evento " la feria del hogar" en Bogotá. LG no asumirá ningún costo de transporte ni gastos asociados. Solo podrán acceder al premio personas que residan en Bogotá y/o puedan asistir por sus propios medios, y/o con sus propios recursos puedan acceder al premio.



3. Selección y Notificación de Ganadores



La dinámica aplica únicamente para usuarios registrados en LGFamilyClub.com/co/.

2. La trivia deberá ser respondida correctamente hasta el 11 de septiembre a las 03:00 p.m.

3. Se seleccionarán los 10 primeros participantes que respondan correctamente, según el tiempo exacto registrado en la base de datos interna (Salesforce).

4. El premio es transferible, pero LG no cubrirá ningún costo adicional.

5. Cada persona solo puede participar una vez. Intentos múltiples resultarán en descalificación.

6. Los ganadores serán notificados dentro de las 24 horas posteriores al cierre, por teléfono y/o correo electrónico.

7. El ganador deberá confirmar su asistencia en un plazo de 24 horas.

8. Las boletas serán entregadas en las oficinas de LG o a través de plataformas autorizadas por el evento.

9. Empleados de LG y sus familiares no podrán participar.

10. LG no es organizador ni responsable de cambios o cancelaciones del evento.



4. Disposiciones Generales



LG podrá modificar los presentes términos y condiciones, notificando mediante publicación en https://www.lg.com/co/medios-de-comunicacion/terminos-y-condiciones. Los contenidos y derechos de propiedad intelectual están protegidos conforme a la ley. LG no se hace responsable por pérdidas o daños derivados de la participación.



5. Tratamiento de Datos Personales



Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/