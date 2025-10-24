We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
TÉRMINOS Y CONDICIONES – PREVENTA MONITOR GAMER 32GX850A-B / 34GX900A-B
Vigencia: 25 de octubre de 2025 al 03 de noviembre de 2025
1. VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD
Aplica para los consumidores que realicen compras del monitor 32GX850A-B y 34GX900A-B durante el periodo de preventa a través de LG.com/co.
El periodo de preventa comprende desde las 00:00 horas del 25 de octubre de 2025 hasta las 23:59 horas del 03 de noviembre de 2025, y/o hasta agotar existencias de las unidades disponibles. También podrá finalizar antes si LG Electronics decide cancelar o modificar la actividad por razones justificadas, lo que ocurra primero. Las modificaciones serán notificadas en LG.com/co y no afectarán a las compras ya realizadas.
2. ENTREGA DE PRODUCTOS
Los productos adquiridos durante el periodo de la actividad serán entregados por LG Electronics Colombia Ltda, conforme a las políticas de entrega establecidas por LG. Puedes consultarlas en el siguiente enlace: https://www.lg.com/co/sales-policy/ . El tiempo estipulado de la entrega del monitor es en un plazo estimado de 10 a 15 días hábiles, contados a partir de la compra del producto y cierre de la orden de compra del (Monitor LG UltraGear 32GX850A-B ) o (Monitor LG UltraGear 34GX900A-B ) en la dirección suministrada por el consumidor final durante el proceso de compra. El obsequio será entregado en un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la compra del producto, la categoría de Monitores desde el área de marketing de LG asume la entrega de los obsequios, que se distribuirán por la transportadora Servientrega en la dirección suministrada por el consumidor final durante el proceso de compra, siempre que la ciudad esté dentro del área de cobertura estipulada por LG para entregas nacionales. Consulte las zonas de cobertura en el siguiente enlace:
https://www.lg.com/co/sales-policy/
3. PRODUCTO EN PREVENTA
- Monitor LG UltraGear 32GX850A-B (8 unidades disponibles)
Monitor LG UltraGear 34GX900A-B (4 unidades disponibles)
4. OBSEQUIOS
Las compras realizadas durante la preventa en LG.com/co incluirán sin costo adicional los siguientes obsequios, los cuales serán entregados por separado en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la compra del producto la y estarán sujetos a disponibilidad de inventario:
- 1 Kit gamer que se compone de 1 unidad de tula gamer negra, 1 unidad de vaso lg ultragear rojo.
- 1 Mouse gamer ergonómico
- 1 Audífonos Gamer REDRAGON ARES RGB
Estos obsequios no son canjeables por dinero ni por otros productos, y no constituyen elementos esenciales del contrato de compraventa.
5. PUNTO DE VENTA AUTORIZADO
- Exclusivamente LG.com/co
6. CUBRIMIENTO
La cobertura de esta actividad se aplica a las compras realizadas a través de https://www.lg.com/co/ en Colombia, siempre y cuando la ciudad de destino esté dentro del área de cobertura establecida por LG para entregas nacionales. Para consultar las zonas de cobertura, por favor, acceda al siguiente enlace:
https://www.lg.com/co/sales-policy/
Departamento
Ciudad
Dias promedio
Meta
ACACÍAS
7
Quindío
ARMENIA
4
Santander
BARBOSA
7
Santander
BARRANCABERMEJA
8
Atlántico
BARRANQUILLA
5
Antioquia
BELLO
5
Bogotá
BOGOTÁ D.C.
1
Santander
BUCARAMANGA
5
Valle del Cauca
BUENAVENTURA
7
Valle del Cauca
BUGA
5
Cundinamarca
CAJICÁ
4
Antioquia
CALDAS
4
Valle del Cauca
CALI
3
Atlántico
CARTAGENA
6
Córdoba
CERETÉ
8
Cundinamarca
CHÍA
2
Cundinamarca
COTA
1
Risaralda
DOSQUEBRADAS
5
Boyacá
DUITAMA
8
Antioquia
ENVIGADO
5
Tolima
ESPINAL
7
Cundinamarca
FACATATIVÁ
2
Santander
FLORIDABLANCA
8
Cundinamarca
FUNZA
1
Atlántico
GALAPA
5
Cundinamarca
GIRARDOT
5
Antioquia
GIRARDOTA
7
Santander
GIRÓN
7
Antioquia
GUARNE
7
Tolima
IBAGUÉ
5
Nariño
IPIALES
9
Antioquia
ITAGÜÍ
4
Valle del Cauca
JAMUNDÍ
5
Caldas
LA DORADA
7
Antioquia
LA ESTRELLA
5
Córdoba
LORICA
8
Cundinamarca
MADRID
1
Atlántico
MAGANGUE
8
Caldas
MANIZALES
5
Tolima
MARIQUITA
8
Antioquia
MEDELLÍN
4
Córdoba
MONTERÍA
8
Cundinamarca
MOSQUERA
1
Huila
NEIVA
6
Valle del Cauca
PALMIRA
5
Nariño
PASTO
10
Risaralda
PEREIRA
5
Santander
PIEDECUESTA
8
Huila
PITALITO
8
Atlántico
PUERTO COLOMBIA
8
Atlántico
RIOHACHA
8
Antioquia
RIONEGRO
5
Atlántico
SABANA LARGA
7
Antioquia
SABANETA
5
Córdoba
SAHAGÚN
8
Atlántico
SANTA MARTA
7
Sucre
SINCELEJO
8
Cundinamarca
SOACHA
1
Boyacá
SOGAMOSO
5
Atlántico
SOLEDAD
5
Cundinamarca
TOCANCIPÁ
1
Valle del Cauca
TULUÁ
5
Boyacá
TUNJA
5
Cesar
VALLEDUPAR
8
Meta
VILLAVICENCIO
7
Casanare
YOPAL
9
Valle del Cauca
YUMBO
5
Cundinamarca
ZIPAQUIRÁ
3
7. CONDICIONES GENERALES
- La participación está limitada a personas naturales mayores de edad con residencia legal en Colombia.
- La disponibilidad está limitada a 8 unidades del Monitor LG UltraGear 32GX850A-B y 4 unidades del Monitor LG UltraGear 34GX900A-B , sujetas al inventario existent
- El envío del producto es gratuito.
El envio del obsequio es gratuito y será entregado en un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la compra del producto, la categoría de Monitores desde el área de marketing de LG asume la entrega de los obsequios, que se distribuirán por la transportadora Servientrega en la dirección suministrada por el consumidor final durante el proceso de compra, siempre que la ciudad esté dentro del área de cobertura estipulada por LG para entregas nacionales. Consulte las zonas de cobertura en el siguiente enlace:
https://www.lg.com/co/sales-policy/
- Los obsequios no son canjeables por dinero ni otros productos.
- LGE podrá modificar o cancelar la actividad por razones justificadas. Las modificaciones serán informadas en LG.com/co y no afectarán derechos adquiridos.
- La garantía del producto se rige por los términos generales de LG disponibles en www.lg.com/co.
- Para más información o consultas, puede comunicarse con LG al +57 3159605208 o escribir a c.quinterolopez@lge.com o fabian.duran@lgepartner.com
8. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Al participar en esta actividad, el consumidor autoriza el tratamiento de sus datos personales conforme a la Política de Tratamiento de Datos de LG Electronics Colombia Ltda., disponible en www.lg.com/co.
El titular podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar o suprimir sus datos personales, así como revocar la autorización otorgada, enviando una solicitud al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com. LG podrá contactarlo a través de los medios autorizados en su política de datos personales, tales como correo electrónico, mensajería instantánea, llamada telefónica o mensaje de texto.
/content/lge/co/es/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/preventa-monitor-gamer-lg-ultragearisCopied
paste