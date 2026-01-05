About Cookies on This Site

Montaje del kit de apilamiento

Montaje del kit de apilamiento

AGF30609822
15 degree side view
front view
rear view
component view
15 degree side view
front view
rear view
component view

Características principales:

  • Kit original de rejilla y apilamiento para lavadoras LG
  • Se requieren dos o más personas: Debido al peso y la altura de la secadora, es peligroso que la instale una sola persona. El kit de apilamiento debe ser instalado siempre por al menos dos personas.
  • Precaución con las lavadoras a gas: No utilices el kit de apilamiento en entornos inestables, como casas móviles.
  • Instalación en suelo estable: Coloca la lavadora sobre un suelo firme y nivelado capaz de soportar el peso combinado de ambos electrodomésticos.
  • Orden correcto de apilamiento: La secadora debe colocarse encima de la lavadora. Invertir el orden puede provocar lesiones graves.
  • Desconecta todas las conexiones antes de volver a hacer la instalación: Si los electrodomésticos ya están instalados, desconecta todas las conexiones de electricidad, agua, gas, desagüe y ventilación antes de volver a instalarlos.
Más

Ubicación de montaje

Esta es la ubicación de montaje del kit de apilamiento

La ubicación real de instalación de este artículo puede variar en función del modelo del producto.

Para obtener información más detallada, consulta el manual de producto de tu modelo.

Cómo instalar

Para obtener información más detallada, consulta el manual de producto de tu modelo.

* Las imágenes y características del producto pueden contener expresiones publicitarias y ser distintas a las del producto real. El aspecto del producto, las especificaciones, etc. pueden cambiar sin previo aviso para mejorar el producto.

* Todas las imágenes de los productos son recortes de fotografías y pueden ser distintas a las del producto real. El color del producto puede variar en función de la resolución del monitor, los ajustes de brillo y las especificaciones de la computadora.

* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso, y la disponibilidad puede variar según la tienda.

RESUMEN

Imprimir

DIMENSIONES

AGF30609822
Categoría
Kit de Apilamiento
Dimensiones del producto (ancho x alto x profundidad, mms)
75 x 57 x 730
Número de pieza
AGF30609822

Todas las especificaciones

DIMENSIONES Y PESO

  • Dimensiones del producto (ancho x alto x profundidad, mms)

    75 x 57 x 730

GENERAL

  • Número de pieza

    AGF30609822

  • Categoría

    Kit de Apilamiento

