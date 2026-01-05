We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Montaje del kit de apilamiento
Montaje del kit de apilamiento
Características principales:
- Kit original de rejilla y apilamiento para lavadoras LG
- Se requieren dos o más personas: Debido al peso y la altura de la secadora, es peligroso que la instale una sola persona. El kit de apilamiento debe ser instalado siempre por al menos dos personas.
- Precaución con las lavadoras a gas: No utilices el kit de apilamiento en entornos inestables, como casas móviles.
- Instalación en suelo estable: Coloca la lavadora sobre un suelo firme y nivelado capaz de soportar el peso combinado de ambos electrodomésticos.
- Orden correcto de apilamiento: La secadora debe colocarse encima de la lavadora. Invertir el orden puede provocar lesiones graves.
- Desconecta todas las conexiones antes de volver a hacer la instalación: Si los electrodomésticos ya están instalados, desconecta todas las conexiones de electricidad, agua, gas, desagüe y ventilación antes de volver a instalarlos.
Ubicación de montaje
La ubicación real de instalación de este artículo puede variar en función del modelo del producto.
Para obtener información más detallada, consulta el manual de producto de tu modelo.
Cómo instalar
Para obtener información más detallada, consulta el manual de producto de tu modelo.
PASO 1
Asegúrate de que la superficie de la lavadora esté limpia y seca.
Quita el papel protector de la cinta adhesiva de uno de los soportes laterales del kit de apilamiento.
PASO 2
Coloca el soporte lateral en un lado de la parte superior de la lavadora, tal como se muestra en la ilustración anterior. Presiona firmemente la zona adhesiva del soporte contra la superficie de la lavadora.
Fija el soporte lateral a la lavadora con un tornillo en la parte posterior del soporte. Repite los pasos 1 y 2 para fijar el otro soporte lateral.
PASO 3
Coloca la secadora encima de la lavadora encajando las patas de la secadora en los soportes laterales, tal y como se muestra en la ilustración.
Evita lastimarte los dedos, no permitas que se queden atrapados entre la lavadora y la secadora.
Desliza lentamente la secadora hacia la parte trasera de la lavadora hasta que los topes laterales del soporte encajen en las patas de la secadora.
PASO 4
Inserta el riel delantero entre la parte inferior de la secadora y la parte superior de la lavadora.
Empuja el riel delantero hacia la parte trasera de la lavadora hasta que entre en contacto con los topes del riel lateral.
Instala los dos tornillos restantes para fijar el riel delantero a los rieles laterales.
* Las imágenes y características del producto pueden contener expresiones publicitarias y ser distintas a las del producto real. El aspecto del producto, las especificaciones, etc. pueden cambiar sin previo aviso para mejorar el producto.
* Todas las imágenes de los productos son recortes de fotografías y pueden ser distintas a las del producto real. El color del producto puede variar en función de la resolución del monitor, los ajustes de brillo y las especificaciones de la computadora.
* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso, y la disponibilidad puede variar según la tienda.
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
DIMENSIONES Y PESO
Dimensiones del producto (ancho x alto x profundidad, mms)
75 x 57 x 730
GENERAL
Número de pieza
AGF30609822
Categoría
Kit de Apilamiento
Qué opina la gente
Principales ofertas
Manual y software
Descarga los manuales de producto y el software más reciente para tu producto.
Solucionar problemas
Encuentra vídeos prácticos y útiles sobre tu producto.
Garantía
Consulta aquí la información sobre la garantía de tu producto.
Pieza& Accesorio
Descubre accesorios para tu producto.
Registrar producto
Registrar tu producto te ayudará a obtener soporte más rápido.
Solicitar una instalación
Agenda aquí tu visita de instalación con nuestros técnicos LG.
Soporte de pedidos
Realiza un seguimiento de tu pedido y consulta las preguntas frecuentes sobre pedidos.
Petición de reparación
Pide el servicio de reparación cómodamente en línea.
Chatea con nosotros
Habla ahora con un asesor de Soporte LG
Soporte de producto
Encuentra información de garantía, resolución de problemas, descarga tu manual y mucho más.
Soporte de pedidos
Haz seguimiento a tu pedido y soluciona tus PQRS
Solicitar servicio técnico
¿Deseas agendar un servicio técnico? Haz tu solicitud en línea