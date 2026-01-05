Todo refrigerador nuevo debe tener una etiqueta amarilla y negra de eficiencia energética. En esta etiqueta encontrará lo siguiente:

1. El consumo anual de energía en kilowatt-horas (kWh/año)

2. La capacidad del modelo en litros

3. Una comparación del consumo energético del producto con modelos similares

4. Información sobre la marca y el modelo

5. El rango de consumo energético del producto (para que pueda ver si se acerca al mejor o al peor de su categoría)

Al comprar, busque refrigeradores de bajo consumo. Los refrigeradores LG, por ejemplo, suelen estar entre los mejores en eficiencia energética, gracias a sus tecnologías avanzadas y su compromiso con la sostenibilidad.