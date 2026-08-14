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Pollo asado al limón y hierbas

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Total: 85 minutos

Porciones: 4

Ingredientes

pollo entero fresco, 30 g de mantequilla (ablandada), 1 cucharada de tomillo limón picado, 1 limón (en rodajas finas), ramitas de tomillo de limón, 10 cebollas encurtidas (peladas), 10 patatas baby, 2 hinojo baby (cortado en rodajas), 2 cucharadas de aceite de oliva, frijoles al vapor (para servir), chícharos al vapor (para servir)

¡Hazlo ahora!

Paso 1

Precalienta el horno a 390 ℉ (200 °C). Enjuaga la cavidad del pollo con agua fría. Seca por dentro y por fuera con una toalla de papel.

Paso 2

Mezcla la mantequilla y las hojas de tomillo en un tazón pequeño. Condimenta con sal y pimienta.

Paso 3

Levanta la piel debajo de la pechuga. Vierte la mezcla de mantequilla debajo de la piel. Coloca cuatro rodajas de limón debajo de la piel.

Paso 4

Coloca el limón restante en la cavidad del pollo con seis ramitas de tomillo de limón. Ata las patas con hilo de cocina.

Paso 5

Coloca el pollo en una fuente grande para hornear. Coloca las cebollas, las papas y el hinojo en un tazón grande.

Paso 6

Rocía con la mitad del aceite. Revuelve suavemente para mezclar. Acomoda alrededor del pollo. Rocía el aceite restante sobre el pollo y sazona bien con sal y pimienta.

Paso 7

Asa el pollo en el horno precalentado, rociándolo ocasionalmente con los jugos de la sartén, durante 1 hora y 15 minutos o hasta que los jugos salgan claros cuando se inserte una brocheta en el muslo.

Paso 8

Retira del horno y deja reposar durante 10 minutos. Sirve con frijoles y chícharos al vapor para servir.

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*Las imágenes de los productos pueden diferir de los productos publicados por el país.