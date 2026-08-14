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pollo entero fresco, 30 g de mantequilla (ablandada), 1 cucharada de tomillo limón picado, 1 limón (en rodajas finas), ramitas de tomillo de limón, 10 cebollas encurtidas (peladas), 10 patatas baby, 2 hinojo baby (cortado en rodajas), 2 cucharadas de aceite de oliva, frijoles al vapor (para servir), chícharos al vapor (para servir)
Altamente calificado
*Las imágenes de los productos pueden diferir de los productos publicados por el país.